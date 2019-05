DHA YURT BÜLTENİ-7

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VOLKAN DEMİRCİ İÇİN HAKKARİ'DE TÖREN (2)

1)YÜKSEKOVA'DA İKİNCİ TÖREN

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından Uzman Çavuş Volkan Demirci (25) için Yüksekova'da uğurlama töreni düzenlendi. Buradaki törene de Hakkari'den helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na gelen Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker, polis yetkilileri katıldı. Yapılan törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere uçağa konuldu. gözyaşlarına boğulan şehidin eşi Nurdan Demirci uçağa binerken, "Canımı aldılar. Hepsinin canı yansın " diye feryat etti.

2)EYLÜL’Ü BULAN KADAVRA KÖPEĞİ ABREK, ECRİN’İ ARIYOR

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 8 gün önce kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları 1 günlük aranın ardından yeniden başladı. Ekiplerin yanı sıra ceset arama köpeği ‘Abrek’ kayıp Ecrin’den bir iz arıyor. Abrek, geçen yıl Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürüldükten sonra bir elektrik direğinin dibine gömülen Eylül Yağlıkara'nın (8) cansız bedeninin bulunmasını sağlamıştı. Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışmalarını sürdürdü. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyini tarayan ekipler, su altında da arama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler iki gün baraj gölüne dalış yaptı. Ancak arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

CESET ARAMA KÖPEĞİ 'ABREK' DEVREDE

Kayıp Ecrin'i arama çalışmaları 1 günlük aranın ardından bu sabah yeniden başladı. AFAD ve Jandarma ekiplerinin yanı sıra 'Abrek’ isimli kadavra köpeği de Ecrin'den bir iz arıyor. Kadavra köpeği olan ‘Abrek’ Samsun AFAD'da, 2017 yılı Ağustos’tan bu yana görev yapıyor. Belçika çoban köpeği olan Abrek'in isminin de Çerkezce olduğu ve Türkçe'de 'yiğit savaşçı' anlamına geldiği belirtildi. Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde 6 aylık bir eğitim sonucu ceset arama köpeği olarak görev alan Abrek, 10 yıllık ceset parçalarını bile bulabilme özelliğine sahip. Abrek, toprak altında, balçıkta, beton içinde, kireç içinde, yanmış ve gizlenmiş halde bütün ceset ve ceset parçalarını, kan ve kemik örneklerini bulabiliyor.

EYLÜL'ÜN CANSIZ BEDENİNİ DE ABREK BULMUŞTU

Abrek, Haziran 2018’de yaz tatili için ailesiyle birlikte geldiği memleketi Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolan Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmalarına katıldı. Abrek’in tepki vermesi üzerine ilk önce aranan bölge daraltıldı. Abrek burada bir elektrik direğinin bulunduğu noktada tekrar tepki verdi. Bunun üzerine arama çalışmalarında yer alan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube bünyesinde görevli 'Eva' isimli diğer kadavra arama köpeği de bu noktaya getirildi. Eva'nın da aynı noktada tepki vermesi üzerine elektrik direğinin bulunduğu yerde kazı yapıldı. Kazı sonunda yaklaşık 1 metre derinlikte Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni bulundu.

3)TEBRİK ÇİÇEĞİ YERİNE 10 BİN KİTAP TOPLANDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer’in, tebrik çiçeği yerine Gültepe’deki kütüphane için yaptığı kitap bağışı çağrısı, büyük bir kampanyaya dönüştü. Bir ayda toplanan yaklaşık 10 bin kitap, koliler halinde okuyucularla buluşacağı kütüphaneye gönderildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimi kazanmasının ardından kendisine çiçek gönderilmesi yerine belediye kütüphanesine kitap yardımı yapılmasını istedi. Soyer'in bu çağrısı üzerine yaklaşık 10 bin kitap toplandı. Dünya klasiklerinden Türk edebiyatına, yeni çıkanlardan en çok okunan romanlara kadar birçok eserin yer aldığı yüzlerce koli kitap, Gültepe Kütüphanesi'ne gönderildi.

Mazbatayı almasının üzerinden bir ay geçtiğini ve kitap kampanyasının bu kadar kısa sürede çok güzel sonuç verdiğini belirten Soyer, "İzmirlilerin tebrik için gönderdikleri kitaplarla güzel bir kitaplık oluştu. Bundan sonra bu kitaplar İzmir'in, Gültepe’nin çocuklarına hizmet verecek. Bu nedenle çok mutluyum" dedi.

4)ASIRLIK RAMAZAN NÖBETİ; HER GÜN BİR AİLE İFTAR VERİYOR

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde, ramazan ayı boyunca maddi durumu iyi olan aileler her gün sırasıyla köy meydanında iftar veriyor. Köy Muhtarı Zafer Sezer, "Biz bu etkinliğe 'ramazan nöbeti' diyoruz. Yaklaşık 100 yıldır bu geleneği devam ettiriyoruz" dedi.Bayramiç ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Kutluoba köyünde, her ramazan ayında asırlık iftar geleneği yaşatılıyor. Ramazan ayı süresince her gün maddi durumu yerinde olan bir aile, köy meydanında kurulan sofralarda yüzlerce köylüye iftar veriyor. 100 yıllık geleneğin ilk günkü gibi yaşatıldığı iftar sofralarında, köylüler birlik ve beraberlik içinde oruçlarını açıyor. İftar yemeklerine, Kutluoba'da yaşayanların yanı sıra çevre köylerdeki yakınları da davet ediliyor.

Ramazan ayı bereketini dolu dolu yaşadıklarını belirten köy muhtarı Zafer Sezer, "Biz bu etkinliğe 'ramazan nöbeti' diyoruz. Yaklaşık 100 yıldır bu geleneği devam ettiriyoruz" dedi.

Kutluoba köyü halkına iftar veren Şakir Önsüz (55), "Köy meydanındaki iftarda ikram edeceğimiz yemekleri kendi evimizin bahçesinde ailecek odun ateşinde pişirdik. Bu geleneği devam ettiriyoruz. İftar menümüzde mercimek çorbası, etli patates yemeği, yoğurtlu makarna, pilav, ayran ve tatlı var. Her aile bütçesine göre iftar nöbetinde farklı çeşitlerde yemekler ikram ediyor" dedi. 60 yıldır köyde yaşadığını ve iftar nöbeti geleneğinin aralıksız devam ettiğini ifade eden Şakir Önsüz'ün annesi Kadriye Önsüz ise (77), "Ben bu köye başka köyden geleli 60 sene oldu. Bu geleneği burada öğrendim. Bildim bileli bu gelenek yapılıyor. Büyüklerimiz de bu geleneğin yapıldığını biliyorlar" diye konuştu.

5)UZUN VE ZORLU KIŞIN ARDINDAN KOYUNLAR MERADA

Van'da uzun ve zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte koyunlar meralara çıkarıldı. Yaklaşık 7 aydır ağıllarda bakılan koyunların meraya çıkması, besicileri de ekonomik açıdan rahatlattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılında 2 milyon 650 bin küçükbaş hayvan ile Türkiye'de en fazla küçükbaş hayvan bulunan iller arasında bulunan Van'da, çetin geçen kış mevsiminde ağıllarda bakılan koyunlar, baharın gelişiyle birlikte meralara çıkarılmaya başlandı. Bu yıl havaların geç ısınması nedeniyle ağıllarda fazla kalan koyunlar, besicilerin maliyetini artırdı. Besiciler, Ekim ayından bu yana ağıllarda besledikleri koyunların meralara çıkmasıyla birlikte rahat bir nefes aldıklarını söyledi. Merada otlayan hayvanların lezzetinin ve süt üretiminin daha güzel olduğunu belirten besiciler, maliyetlerinin de düştüğünü dile getirdi.

