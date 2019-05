DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KAZADA ÖLEN 2 POLİS, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurları Fatih Şevket Ersin (29) ve Hayrullah Taşköprü (27), Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Kaza, dün Yozgat- Ankara Karayolu Kırıkkale il sınırında meydana geldi. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polisler, Ankara'da katıldıkları eğitimin ardından kendi araçlarıyla Ağrı'ya dönüş için yola çıktı. Fatih Şevket Ersin yönetimindeki 27 UY 101 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, polis memurları sürücü Fatih Şevket Ersin ile yanında bulunan Hayrullah Taşköprü, olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammet Enes Yolcu ise yaralandı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Hayatını kaybeden Fatih Şevket Ersin ve Hayrullah Taşköprü için Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) tören düzenlendi. Törene, yakınları ile birlikte Vali Vekili Şükrü Çakır, Vali Yardımcısı Mustafa Altınpınar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri emniyet ve askeri personel ile polis öğrencileri katıldı. Törende hayatını kaybeden polislerin yakınları gözyaşı döktü. Saygı duruşu bulunulduktan sonra şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Yozgat Vali Vekili Şükrü Çakır, polis teşkilatının dün iki kahramanını elim bir trafik kazasında kaybettiğini söyledi. Çakır, "İç güvenlikte hem canımızı, malımızı, namusumuzu koruyan hem de iç ve dış teröre karşı kahramanca mücadele eden polis teşkilatımız dün iki kahraman arkadaşlarını bu defa elim bir trafik kazasında kaybetmiş, görev şehidi olarak cennete vermişlerdir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailesine polis teşkilatına başsağlığı diliyorum" dedi.

'KURS SONRASI AĞRI'YA DÖNÜYORLARDI'

İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memurları Hayrullah Taşköprü ve Fatih Şevket Ersin, Ankara Narkotik Daire Başkanlığındaki kurs görevi sonrası Ağrı'ya dönerken Yozgat'ın Yerköy ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında şehit olduklarını ifade ederek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabırlar dilerim. Aynı kazada yaralanan kardeşimizi Muhammet Enes Yolcu'ya da acil şifalar dilerim, vatan sağ olsun" diye konuştu.

YARARI POLİSİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İl Müftüsü Salih Sezik'in yaptığı duanın ardından şehit polis memuru Fatih Şevket Ersin’in naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere İzmir Ödemiş'e, Hayrullah Taşköprü de Zonguldak'ın Devrek ilçesine gönderildi. Şehit polisler Ersin ve Taşköprü'nün evli oldukları ikisinin de çocuklarının bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Muhammed Enes Yolcu’nun ise Bozok Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Şehit naaşlarının getirilişi

-Şehit yakınları

-Tabutlardan görüntü

-Konuşmalar

-Dua edilmesi

-Detay

-Şehit naaşlarının memleketlerine gönderilmesi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-

=====================================================

2)ENGELLİLER HAFTASI'NDA İŞARET DİLİYLE MESAJ VERDİLER

DÜZCE milletvekili, başsavcı, rektör ve il müdürleri, Engelliler Haftası nedeniyle kamera karşısına geçerek işaret diliyle her bireyin engelli olabileceği ve engellilerin de toplumun birer parçası olduğuna dair mesaj verdi. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, İŞ-KUR İl Müdürü Ferhat Acar ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı İl Müdürü Ercan Öztürk, Engelliler Haftası nedeniyle kamera karşısına geçti. Her biri işaret diliyle ayrı ayrı mesaj verirken, her bireyin engelli adayı olduğu ve engellilerinin de toplumun bir parçası olduğu yönünde dikkat çekti. Video kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılmaya başladı.

Görüntü Dökümü

--------------------

Protokok üyelerinin işaret diliyle mesajları

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

=====================================================

3)KONYAALTI SAHİLİ TURİSTLERE KALDI

ANTALYA'nın ünlü Konyaaltı sahili, Ramazan ayı dolayısıyla yabancı tatilcilerle doldu. Tatilcilerin çoğunluğu Ruslardan oluştu. Ramazan ayının gelmesiyle turizmin başkenti Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, Ruslara kaldı. Bazı tatilciler çocuklarıyla denizin keyfini sürerken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar kumda oyuncaklarıyla vakit geçirdi. Ramazan ayı öncesinde hafta sonlarında yerli tatilcilerin de yoğun olduğu Konyaaltı sahilinde bugün yabancı tatilcilerin çoğunlukta olduğu gözlendi.

Rusya'dan tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Svetlana Miroske, deniz suyunun ve havanın çok güzel olduğunu söyledi. Her sene Antalya'da tatil yaptıklarını aktaran Miroske, "Ailemizle güzel vakit geçirip eğleniyoruz. Hava ve deniz çok güzel" dedi.

Aleksandr Miroske de denize girmektense güneşli günün keyfini sürdüğünü anlattı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 22 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde nem oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Sahilde güneşlenen Rusların görüntüsü

- Sahildeki Ruslardan genel görüntü

- Bota binen iki gencin görüntüsü

- Küçük Rus kızının kumdaki görüntüsü

- Denizde yürüyen Rus adamın görüntüsü

- Rus Svetlana Miroske röp

- Çocuğuyla denizde ilgilenen annenin görüntüsü

- Sahildeki kadınlardan görüntü

- Rus Aleksander Miroske röp

- Kumda oturan Ruslardan görüntü

- Sahile giden Ruslar’dan görüntü

240 MB /// 02.09ö

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

=====================================================

4)VAN'DA İNCİ KEFALİNİN ZORLU YOLCULUĞU BAŞLADI

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tercih ettiği nehirlere zorlu göç yolculuğu başladı. Balıkların, engelleri zıplayarak aşmasıyla ortaya çıkan görsel şölen ve martıların onları avlama çabası, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında jandarma ekipleri tarafından tedbir alınıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. Milyonlarca balık, göç sırasında görsel bir şölen sunuyor. Erciş ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan balık bendine göç eden ve suyun akışının tersine yüzen inci kefalinin görsel şovu ve martıların onları avlama çabası ilgiyle izlendi.

İNCİ KEFALİ FESTİVALİ 24 MAYIS’TA

Bu arada, bu yıl 24- 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 9'uncu Uluslararası İnci Kefali Kültür, Sanat Festivali'nin hazırlıkları da önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. Bu yılki festivale yurt içi ve yurt dışından 50 bin kişinin katılması hedefleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Göç eden inci kefali balığı

-Balıkların su altında çekilen görüntüler

-Martıların balıklaı avlaması

-Suyun tersine yüzen balıklardan detaylar

-Balıkların görsel şovunu izleyenler

-Vatandaşlarla röportajlar

SÜRE:3 DK 26 SN

BOYUT:182 MB

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()-