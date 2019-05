DHA YURT BÜLTENİ -7

Kayıp Ecrin, 3 canlı arama, 1 kadavra ve 1 iz takip köpeği ile aranıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları bugün de devam ediyor. AFAD, UMKE, Jandarma komando ekipleri küçük çocuğun bulunabileceği her yeri didik didik arıyor. Arama çalışmalarında AFAD’a ait 3 canlı arama, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeği de katılıyor.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve jandarma komando timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı. Mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Sabah ilk ışıklarıyla birlikte bölgede çalışmalara başlandı. Arama çalışmalarına AFAD’a ait Çiçi, Mali, Kito isimli canlı arama, Abrek isimli kadavra ve Ovit isimli iz takip köpeği de katılıyor.

Öte yandan minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimali de göz önünde bulunduran ekipler, teknelerle su yüzeyini taradı. Bugün ise su altında arama çalışması yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler bölgeye geldi.

Ayrıca Ecrin Kurnaz'ın ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor. İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz ile evlenen ve bu evlilikten de 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz ve yakınları da arama çalışmalarına katılıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun geçeceği tabiat parkında 17 bin ağaç kesilecek

Kuzey Marmara Otoyolu'nun, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın bulunduğu sahadan geçecek olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi eski Başkanı Sait Ağdacı, "Raporlarda bu güzergahta 17 bin ağaç kesileceği belirtiliyor. Ballıkayalar Vadisi, 200 milyon yıllık bir oluşum sonucunda meydana gelmiş. Bu yol tabiat parkının sınırından veya kenarından geçse bile bu park zarar görecek" dedi.

Gebze Tavşanlı köyünde bulunan 1. derece doğal SİT alanı olan Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmı geçecek. Kanyonun arkasında bulunan alandan geçecek 1,7 kilometre olduğu belirtilen yol için 17 bin ağaç kesilecek. İstanbul'a yakın olması nedeniyle özellikle doğa tutkunlarının akınına uğrayan Ballıkayalar'da kamp kuranlar, içerisinden Ballıkaya deresinin geçtiği doğa harikasında kuş, kurbağa seslerini dinleyip, doğa ile baş başa zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor. Ballıkayalar özellikle dağcıların da uğrak yerlerinden. Dağcılar, dik ve zorlu dağlara tırmanıyor. Gruplar, kanyonda doğa yürüyüşüne çıkıyor.

'YOL KENARINDAN GEÇSE BİLE TABİAT PARKI ZARAR GÖRECEK'

Sait Ağdacı, Ballıkayalar'ın doğa yürüyüşü, kampçılık ve birçok aktiviteye uygun olduğunu belirterek, "Ballıkayalar Tabiat Parkı dağcılığa, doğa yürüyüşüne, kampçılığa ve birçok aktiviteye uygun bir yer. Ballıkayalar bu kentin bulunmaz nimetlerinden bir tanesidir. Birçok milli parktan da güzel ve daha özel bana göre. 200 milyon yılda oluşmuş bir kanyona ve onun devamında da göletlere sahip bir yer" diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 1,7 kilometrelik kısmının Ballıkayalar'dan geçeceğini ifade eden Ağdacı, "Ballıkayalar korunma altına alınan bir bölge, SİT alanı orası. Karayolları'nın kararıyla yeni İstanbul-Kocaeli yolu adı altında bir yol geçirilmesi gündeme geldi. Bu yol 64 kilometre olacak ve bu yolun 1,7 kilometresi Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın içinden geçecek. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmit İşletme Müdürlüğü raporlarında belirtildiği üzere bu güzergahta 17 bin ağaç kesilecek ve yol geçerken orada yapılacak olan çalışmalardan dolayı park zaten elden gidecek. Toz çıkacak, toprak çıkacak oradaki hem köyler zarar görecek, hem de oradaki tarihi güzellikler zarar görecek. Emisyonların neticesinde bu park zarar görecektir. Bunların yanında bu parkın içerisinde yaşayan, nesli tükenme tehlikesinde olan kuşlar var. Bu kuş türlerinin tamamen yok olmasına sebep olacağız. Çevre Mühendisleri Odası olarak o zaman itiraz ettik. Ancak geçen günlerde ÇED olumlu raporu verildi. Raporlarda bu güzergahta 17 bin ağaç kesileceği belirtiliyor. Ballıkayalar Vadisi, 200 milyon yıllık bir oluşum sonucunda meydana gelmiş. Bu yol tabiat parkının sınırından veya kenarından geçse bile bu park zarar görecektir" dedi.

'AĞAÇLARIN KESİLMESİNE, HAYVANLARIN ALANLARININ BOZULMASINA KARŞIYIM'

Ballıkayalar Tabiat Parkı'na ailesiyle birlikte gelen Çevre Mühendisi Zeynep Başer, "Burayı çok seviyoruz, doğası muhteşem bir yer. Buradan Kuzey Marmara Otoyolu geçecekmiş, bu otoyol maalesef bu bölgedeki ağaçların kesilmesine sebep olacak, aynı zamanda bu ormanlarda yaşayan nesli tükenmekte olan hayvanlar var. Onların da maalesef artık bu tabiatta yaşayamamasına sebep olacak bu sebepten dolayı üzülüyoruz. Burada kamp yapan insanlar var, çadır kuran insanlar var. Biz dağ tırmanışı için geldik. Ben çevre mühendisiyim, bir çevre mühendisi olarak tabii ki ağaçların kesilmesine nesli tükenmekte olan hayvanların yaşam alanlarının bozulmasına karşıyım" diye konuştu.

'YOL YAPMAK İÇİN AĞAÇLAR KESİLMEMELİ'

İlk defa Ballıkayalar Tabiat Parkı'na geldiğini söyleyen Ufuk Özcan ise, şöyle konuştu:

"Ballıkayalar'a, İstanbul'dan geldim. İlk defa geliyorum burası gayet güzel, insanın ruhunu rahatlatan bir doğası var. Güzel bir dere boyu yürüyüşü yaptık kayaların üzerinde çıplak ayakla çok güzel bir yer. İnsanın negatif enerjisini atmaya yardımcı oluyor. Buradan bir yol geçeceğini duyduk. Buradaki atmosfere zarar verecek olması çok üzücü bir haber. Ağaçlar kesilmemeli ve özellikle yol yapmak için ağaçların kesilmemesi lazım. Çünkü ağaçlar doğanın ve bizim akciğerlerimizdir. Nesli tükenmekte olan hayvanlar da var burada. Yaptığımız yollar, barajlar hayvanların doğasını olumsuz yönde etkileyebiliyor, biyolojik yapısını bozabiliyor. Bu nedenle bu yolun ağaçların kesilerek yapılacak olmasına karşıyım."

'BETON YIĞINLARINDAN KAÇIYORUZ'

İstanbul'daki beton yığınından kaçmak için Ballıkayalar'a geldiklerini belirten Mazhar Keskin, "Biz zaten yeşil bir alan bulabilmek için İstanbul'dan buraya geliyoruz. Oradaki beton yığınlarından kaçıyoruz, temiz hava alamadığımız için buraya gelerek hava almaya çalışıyoruz. Böyle bir güzelliğin içinden yol geçirip, ağaçların kesilmesi bence çok yanlış. Buraya daha da güzel şeyler olabilir, bence ağaçların kesilmemesi lazım" dedi.

Sular altında kalan yolda yürüyerek evlerine gidip geliyorlar

Kayseri'nin Develi ilçesinde 8 hanenin bulunduğu sokağı ana yola bağlayan 400 metrelik yol, dağlardaki karların erimesiyle su altında kaldı. Suyla kaplanan yolda bazıları çıplak ayakla yürüyen sakak sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Güney Aşağı Mahallesi 206'ncı Sokak'taki yol, ilkbahar ile birlikte dağlardaki karların erimesiyle su altında kaldı. 8 hanenin bulunduğu sokağı ana yola bağlayan 400 metrelik yol, tamamen suyla kaplandı. Vatandaşlar, su altındaki yolda ayakkabılarını çıkarıp çıplak ayakla yürürken, bazıları da çizmeyle gidip geliyor. Sokak sakinleri, alt yapı eksikliği nedeniyle yolun her ilkbaharda su altında kaldığını söyleyerek, belediyeye başvurduklarını; ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

'TEK İSTEĞİMİZ BURANIN ÇARESİNE BAKILMASIDIR'

Sokakta oturanlardan Mevlana Aras, her yıl yollarının özellikle ilkbahar aylarında su basma sorunu yaşadığını, bu durumun da kendilerini çok mağdur ettiğini söyledi. Bahçe işleriyle uğraştıkları için her gün bu yolu kullandıklarını vurgulayan Aras, "Biri bizi ziyarete gelmek istiyorsa kesinlikle gelemiyor. Sabahları geldiğimiz vakit ayakkabılarımızı çıkarıp mülkiyetimize kadar yürüyerek gitmek zorundayız. Akşam dönüşü ise yine aynı şekildedir. Yetkililerden tek istediğimiz buranın çaresine bakılmasıdır. Buranın gelişi gidişi çok kötü bir durumdadır. Evimize geleceğimiz zaman arabamızı bir köşeye park ediyoruz. Yürüyerek gittiğimiz için ise hasta oluyoruz. Akşam eve gittiğimiz zaman da sancıdan duramıyoruz" diye konuştu.

Safiye Kılınç da suda çıplak ayakla yürüdükleri için hasta olduklarını söyleyerek, "Yetkileler gelip buraya baksın" dedi. Arif Şahin ise, "Yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Artık bunun çözülmesini istiyoruz" dedi.

Üniversite öğrencileri hayvanlar için seferber oldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nin öğrencileri ve Candostları Koruma Derneği, kedi, köpek ve kuşlar için yaptıkları yuvalarla takdir gördü.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 'Toplumsal Duyarlılık Projesi' kapsamında örnek bir çalışmaya imza attı. Antalya Candostları Koruma Derneği üyeleri ile kampüste bir araya gelen üniversite öğrencileri, 'Bütün hayvanları evinize alamazsınız ama onlara bir ev verebilirsiniz' sloganıyla gün boyunca minik dostlar için yuvalar yaptı. Öğrenciler ve dernek üyeleri imece usulü 5 köpek kulübesi, 5 kedi evi ve çok sayıda kuş yuvası yaptı.

Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, öğrencilerin duyarlılık projesi kapsamına hayvanları dahil etmesinin örnek bir davranış olduğunu söyledi. Yanık, “Gençlerimizin hayvanlara karşı duyarlı olması gelecek için umut vaat ediyor. Öğrenci arkadaşlarımızla çok güzel bir gün geçirdik. Faydalı ve dikkat çekici bir etkinliği birlikte başardık" dedi.

33 yıldır fil hastalığıyla mücadele ediyor (ÖZEL)

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde tarlada ot biçerken ayağına orak değmesiyle fil hastalığına yakalanan Mahfuz Eryılmaz (49), 33 yıldır yaşam mücadelesi veriyor. Ayak ağrısının her geçen gün arttığını anlatan 2 çocuk babası Eryılmaz, engelli maaşının ailesini zor geçindirdiği belirterek, akülü tekerlekli sandalye, külotlu bası çorabı ve bacağına kompresör makinesi almak için yardım istedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mahfuz Eryılmaz, 16 yaşındayken ot biçtiği sırada ayağına orak değmesiyle fil hastalığına yakalandı. Eryılmaz, eşi Zahide (46), üniversitede eğitim gören oğlu İhsan (20) ve lise öğrencisi kızı Bahar (17) birlikte yaşadığı evi, 4 yıl önce Sur ilçesinde teröristlerin hendek ve barikat olaylarında yıkıldı. Daha sonra Bağlar ilçesine taşınan Eryılmaz ailesinin ikamet ettiği apartmanın çökme riski nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından boşaltıldı.

İHTİYACI OLAN MALZEMELERİN TUTARI 5 BİN LİRA

Terör mağduru olduğu için Eryılmaz ailesi kendilerine tahsis edilen eve taşındı. Fil hastalığı nedeniyle yüzde 94 engelli olan Mahfuz Eryılmaz'ın tek geliri ise engelli maaşı. Yaşadığı hastalıktan dolayı yürümekten güçlük çektiğini anlatan Eryılmaz, akülü tekerlekli sandalye, külotlu bası çorabı ve bacağına kompresör makinesi almak için yardım istedi. Eryılmaz, "Aylık 470 lira ev taksidi ödüyorum. Tek gelirim 2 bin liralık engelli maaşım. Maaşımdan kalanı da üniversitede okuyan çocuğuma ve ev ile sağlık giderlerim için kullanıyorum. Ekonomik olarak zor durumda kalıyorum. Devlet hastanesinden yüzde 94 engelli raporum var. Külotlu bası çorabı ile bacak için kompresör makinesine ihtiyacım var. Bunlar sayesinde ağrılarım diniyor. Ancak bunların tutarı 5 bin liranın üzerinde olduğu için alamıyorum. Reçeteler elimde, tarihleri geçmek üzere. Ağrılardan dayanamıyorum. Benim gibi bu ölümcül hastalığı taşıyanlardan bazıları vefat etti, bunu da biliyorum. Bu malzemelerin bana bir an önce alınması gerekiyor" dedi.

Öğrenciler mavi kapaklardan Türk bayrağı, yunus ve kır çiçeği yaptı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde lise öğrencileri sıfır atık projesi kapsamında topladıkları mavi kapaklardan, Türk bayrağı, yunus ve kır çiçeği oluşturdu.

Gelibolu ilçesi Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 ay önce başlatılan sıfır atık projesi kapsamında okulda 1235 mavi kapak toplandı. Müdür Yardımcısı ve Denizcilik Alanı Gemi Makineleri Dalı Öğretmeni Eyüp Balta, 10'uncu sınıf Gemi İnşa Alanı öğrencisi Aylin Moutovkina, Gemi Alanı son sınıf öğrencisi Batuhan Alan Doğan ve Gemi Makinaları son sınıf öğrencisi Hüseyin Can Öcal mavi kapaklardan Türk bayrağı, yunus ve kır çiçeği oluşturmak için kolları sıvadı Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte 3 günde 900 mavi kapaktan Türk bayrağı, 2 günde 300 mavi kapaktan yunus ve 1 günde 35 kapaktan kır çiçeği oluşturdu. Öğrencilerin okul girişinde sergilenen bu eserleri ise büyük beğeni topladı.

'MAVİ KAPAKLARDAN 3 BOYUTLU GEMİ YAPMAK'

Müdür Yardımcısı ve Denizcilik Alanı Gemi Makineleri Dalı Öğretmeni Eyüp Balta, proje detaylarını anlatırken, "Okulda başlattığımız sıfır atık projesiyle neler yapabileceğimizi göstermek istedik. Öğrencilerimize bu konuda konuştuk, fikir alışverişinde bulunduk. Topladığımız kapaklardan da Türk bayrağı, yunus ve kır çiçeği yaparak güzel bir çalışma ortaya koyduk. Bu çalışmaları okulda diğer öğrencilerimize örnek olması için sergiliyoruz. Projemizi devam ettireceğiz. Bundan sonraki düşüncemiz toplanacak mavi kapaklarla 3 boyutlu bir gemi yapmak" diye konuştu. Öğrenci Hüseyin Can Öcal ise, "Mavi kapaklardan oluşturduğumuz Türk bayrağı, yunus ve kır çiçeğiyle güzel bir çalışma ortaya koyduk" dedi.

Erciyes, 22 bin yabancı turisti ağırladı

Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği (KAYTİD) Başkanı Ali Koray Özandaç, Erciyes Kayak Merkezi'nde bu sezon yabancı turist sayısında artış olduğunu söyledi. Özandaç "Dağ turizminde Polanya, Rusya ve Ukrayna gibi farklı ülkelerden 22 bine yakın yabancı turisti ağırladık" dedi.

KAYTİD Başkanı Ali Koray Özandaç, Kayseri'nin doğa ve kültürel özellikleriyle zengin bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi. Özandaç, Kayseri'nin doğa ve kültürel özellikleri, 6 bin yıllık tarihi geçmişi ve gastronomik değerleriyle ile turizmde aslında çok iyi yerlere geleceğini söyleyerek, "Dağ turizminde Polanya, Rusya ve Ukrayna gibi farklı ülkelerden 22 bine yakın yabancı turisti burada ağırladık. Erciyes'te 1 milyona yakın da ziyaretçi ağırlandı. Şehrin Kapadokya'nın da başkenti olması sebebiyle tarihi ve kültürel özellikleri açısından çok fazla imkanları var" dedi.

Gastronomik olarak zengin bir şehir olduklarını vurgulayan Başkan Ali Koray Özandaç, düzenleyecekleri uluslararası projelerle yabancı turistlerin dikkatini Kayseri'ye çekmek istediklerini söyledi. Erciyes'te tesislerin ve yatak sayısının artması için gayret gösterdiklerini ifade eden Özandaç, "Erciyes'e gelen misafirler haliyle orada konaklamak istiyorlar. Tesislerimiz sezonda çok çabuk doluyor. Misafirlerimizi şehir otellerine alıyoruz. Şehir otellerimiz de imkan olarak çok iyi durumdadır. Kapadokya veya alışveriş merkezleri olsun çok yakın olması sebebiyle tercih ediliyor. Erciyes'te genişleme projelerimiz devam ediyor. Erciyes'te farklı yatırım bölgeleri açılıyor. Ulusal ve uluslararası projelerimiz ile bu yaz da devam edecektir" diye konuştu.

Diyarbakır'da engelliler 'Engel olma destek ol' sloganıyla yürüdü

Diyarbakır'da, 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir araya gelen engelliler, "Engel olma, destek ol" sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Ali, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşu öncülüğünde engelliler, 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Engelliler, Engel olma destek ol' sloganıyla Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nden Sanat Sokağı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Halit Açar, Diyarbakır'da 16 bin engellinin olduğunu ifade ederek, bu engellilere her ay 22 milyon lira desteklemenin yapıldığını söyledi.

Diyarbakır Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Ömer Aslan ise, engellilere verilen desteklerden dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Bugüne kadar mevcut hükümet kadar engelli yurttaşlarımıza yapılan hizmetler, hiçbir zaman yapılmamıştır. Türkiye'de bugün engelli vatandaşlarımız altın çağını yaşıyor. Bu konuda mevcut hükümetin ve il müdürlüklerimizin engellilere yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Van'da aydınlatma lambalarına zarar veren İranlı yakalandı

Van'ın İskele Caddesi'nde 40 aydınlatma lambasına zarar veren İran uyruklu O.F.T. polisin yaptığı takip sonucu yakalandı. O.F.T.'ye 24 bin TL para cezası verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntülerde bir kişinin, aydınlatma lambalarına zarar verdiğinin görülmesi üzerine Van Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ile İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin İran uyruklu O.F.T. olduğu belirlendi. O.F.T. yapılan operasyonla, yakalanıp gözaltına alındı. O.F.T. ifadesinde, Türkiye'ye 2013 yılında yasa dışı yollardan geldiğini, İran'dan gelen sanatçılara Van'da organizatörlük yaptığını, olay gecesi ise alkollü olduğunu ve İskele Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma lambalarına zarar verdiğini itiraf etti. O.F.T. çıkarıldığı adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kamu malına zarar verdiği için 24 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Edirne'de 534 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 534 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerince, Meriç, Uzunköprü ve İpsala ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan, Pakistan, Bangladeş, İran, Irak, Somali, Libya, Tunus, Mısır, Eritre, Fas, Cezayir ve Suriye uyruklu 534 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-