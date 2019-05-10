DHA YURT BÜLTENİ -7

Iğdır'da terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Aralık/Dilucu bölgesinde meydana geldi. İran-Türkiye sınırında devriye görevi icra eden askeri araca el yapımı patlayıcı düzenek ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında yaralanan 2 askerden sözleşmeli er, Aralık Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı diğer asker ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürdürülüyor.

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IĞDIR, ()-

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Atme kampındaki Suriyeli sayısı 600 bine ulaştı

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından sonra sivillerin sığındığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme kampındaki sığınmacı sayısı, rejim güçlerinin İdlib'e yönelik düzenlediği son saldırıların ardından 600 bine ulaştı.

Suriye'de iç savaşın başlamasıyla birlikte Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne giren Hatay'ın karşısında bulunan 1,5 milyon kişinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, rejim kontrolüne giren bölgelerden tahliye edilenlerin de gelişiyle birlikte 4 milyona ulaştı. Bünyesinde 70 bin silahlı militanı bulunduğu öne sürülen radikal dinci örgüt Heyet Tahriri Şam (HTŞ) kontrolünde olan İdlib, rejimin yeni hedefi haline geldi.

Geçen yıl Ağustos ayında rejim güçleri, İdlib ve Hama kırsalına konuşlandırdığı topçu birlikleri ile kenti karadan, Rus savaş uçaklarının desteğiyle de havadan ateş altına aldı. Günlerce süren saldırılarda onlarca kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye’nin ısrarı ve diplomatik çabalarının ardından 7 Eylül’de İran’ın başkenti Tahran’da, 17 Eylül’de ise Rusya’nın Soçi kentinde üçlü zirve yapıldı. 17 Eylül günü Soçi’de varılan mutabakat ile muhalifler ile rejim birlikleri arasında 15 kilometrelik silahtan arındırılmış bölge kurulması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında imza altına alınan mutabakat kapsamında rejim ve muhalif güçler arasındaki cephe hatları arasındaki 15 kilometrelik bölgeden ağır silahlar çıkarıldı ve iki hat arasında Türk ve Rus askerleri devriye görevi yapmaya başladı.

SALDIRILAR YENİDEN BAŞLADI

Ancak Astana ve Soçi mutabakatlarını ihlal eden Suriye rejimi, 26 Şubat'ta İdlib’in güneyi ile Hama’nın kuzeyindeki kırsal bölgelere saldırmaya başladı. Saldırılar 26 Nisan'dan itibaren yoğunlaştı. Rejim, özellikle İdlib'in kırsalındaki ilçe, kasaba ve köylere bomba yağdırdı. Bu saldırılarda 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 250 kişi de yaralandı.

250 BİN KİŞİ ZORUNLU OLARAK GÖÇ ETTİ

Esad rejiminin saldırıları sivilleri de zorunlu göçe itti. Aileler, yanlarına alabildikleri eşyaları ile Türkiye sınırına doğru hareket etti. Saldırıların yoğunlaştığı Han Şeyhun, Maarat Annuman, Eriha, Cisr Eşşuğur ilçeleri ile Cabel Zaviye, Habit, Kefer Zeyta, Kafren Buda, Morik, Kaled, Madik, Gab, Latamina ve Kefer Hurma bölgelerindeki 250 bin kişi evlerini terk etti. Binlerce kişi Türkiye sınırındaki Atme kampı ile diğer çadır kentlere yerleşti, buralarda yer bulamayanlar ise boş arazilere kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda saldırıların durmasını beklemeye başladı.

ATME'DE SIĞINMACI SAYISI 600 BİNE ÇIKTI

Türkiye sınırın hemen yakınındaki Atme kampı, yeni dalgayla birlikte, yoğun göç aldı. Nüfusunun 500 bin olduğu tahmin edilen kampta, sığınmacı sayısı yaklaşık 20 günlük süreçte 600 bine ulaştı. Kampın çevresinde oluşan yeni kamp alanları ve bölgedeki köylere sığınan sivillerle birlikte bu sayısının yaklaşık 800 bin olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Zaman zaman PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin saldırısına uğrayan, Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından güvenliği sağlanan kamptaki Suriyelilere, Türkiye'den de gıda yardımı yapılıyor. Reyhanlı'nın sınır mahallelerinden görülebilen kamptaki gıda, ısınma ve temizlik sorunu, yaşamı zorlaştırıyor. Kamptaki her yaştan binlerce Suriyeli, yıllardır elektriğe hasret yaşarken, durumu daha iyi olan aileler ise jeneratör kullanarak, günün belli saatlerinde enerjiden yararlanabiliyor. Kampın Türkiye tarafında güvenlik önlemi alan Türk askerleri ise sınırdan kuş uçurtmuyor.

Görüntü Dökümü

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-Atme kampından genel ve detay

- Muhabiri Murat Kibritoğlu'nun anonsu

-Askeri araçlar

SÜRE:01'37" BOYUT:179 MB

Haber:Murat KİBRİTOĞLU-Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: Emrah GÜL/REYHANLI,(Hatay),()

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Muğla'nın akciğerlerini mermer atıklarıyla kirlettiler

Muğla'nın en önemli oksijen depolarından Bayır Mahallesi'ndeki orman alanına, çevrede bulunan fabrikalardan getirildiği ileri sürülen mermer atıkları döküldü. Yemyeşil alanları beyaza çevirenlerin yakalanması için fotokapan kuruldu. Mermer atığı dökülen yerlerin tekrar eski haline getirilmesi için de çalışma başlatıldı.

Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde çam ormanlarının bulunduğu bölgelere mermer atığı döküldüğü tespit edildi. Yemyeşil alanları beyaza bürüyenlerin tespit edilmesi için birçok noktaya fotokapan kuruldu. Mermer atıklarıyla orman vasfını yitirmek üzere olan alanların tekrar yeşillendirilmesi için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı. Bölgede incelemelerde bulunan Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, mermer fabrikalarının atıklarını bırakabileceği izinli yerler olduğunu belirtilerek, "Daha yakın olduğu için buraya bırakmışlar. Kimlerin döktüğünü tespit edeceğiz. Bundan sonra dökenleri de fotokapanla yakalayacağız. İşgal ve izinsiz faydalanmadan mahkemeye vereceğiz. Kanunlara göre yaptıkları suç. Rehabilitasyon yapılan alanlara, köylüye gelir getirecek olan ceviz, badem ve antepfıstığı gibi ağaçlar dikiliyor. Yine yol kenarlarına da yangına karşı dayanıklı fidanlar dikilecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ormanlık alana dökülen mermer atıklarının görüntüsü

- Orman ekipleri tarafından ormanlık alana dökülen mermer atıklarını temizleme çalışması

- Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin incelemelerde bulunması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Kumar baskınına gelen polisi görünce balkondan atladı

Kütahya’da polis ekipleri kumar oynandığı belirlenen derneğe baskın yaparken, şüphelilerden biri birinci kat balkonundan atlayıp kaçmak isterken bahçede bekleyen polislere yakalandı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri akşam Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzere harekete geçti. Savcılık izniyle dernek binasına baskın yapan polis ekipleri 4 katlı binada arama yaptı. Kumar oynadığı belirlenen şüphelilerden biri birinci kattaki balkondan atlayıp kaçmak isterken bahçedeki polise yakalandı. Polis dernek adı altında kumar oynatan M.D., oğlu M.D. ile kumar oynamak için binada bulunan 10 şüpheliyi yakaladı. Dernekte yapılan aramada iskambil kağıtları ve balkona atılmış alacak defteri ele geçirilirken, derneğin duvarlarında ‘kumar oynamak yasatır’ yazısı dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Balkondan atlayan adam

-Bahçedeki polis ekipleri

-Kumar salonu görüntüsü

-Yapılan arama

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

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Uşkunun zorlu serüveni

Hakkari'nin yüksek dağlarında yetişen 'uşkun' tezgahlardaki yerini aldı. Toplanması, büyük emek ve çaba isteyen uşkun, özellikle maddi durumu kötü ve işsiz olan gençler tarafından kente getirilip satılıyor.

Havaların ısınmaya başladığı dağların kenti Hakkari'de ve bölgede sevilerek tüketilen 'uşkun' tezgahlardaki yerini almaya başladı. Bölgede yayla muzu olarak adlandırılan uşkun, en yüksekiği 4 bin 135 metre olan Cilo ile kent merkezine daha yakın mesafede olan Sümbül ve çevresindeki dağların yüksek zirvelerinde yetişiyor. Toplanması, büyük emek ve çaba isteyen uşkun, özellikle maddi durumu kötü ve işsiz olan gençler tarafından kente getirilip satılıyor.

Uşkun toplamak için sabahın erken saatlerinde uyanıp kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sümbül dağı yamacına saatlerce yürüyerek ulaşan 3 çocuk babası Ramazan Kaya, dağlık ve sarp kayalıkların bulunduğu bölgede uşkun topladı. Uşkun toplamak için zaman zaman tehlikeyi göze alan Kaya, ilkbahar ayında ailesini uşkun satarak geçindirdiğini söyledi.

Engelli 4 kardeşine de baktığını söyleyen Kaya, " Uşkun toplamak için sabah saat 05.00 da yola çıkıyoruz. Sadece 1 ay çalışabiliyoruz. Yapacak başka işimiz olmadığı için ilkbahar mevsiminde 1 ay boyunca ailemizi böyle geçindiriyoruz.Sümbül dağındaki kayalara tırmanıp uşkun toplamak yürek ister. Bizler çocuklarımızın ekmek parası için tehlikeyi göze alıp uşkun topluyoruz. Geçen sene kayalıklardan düşerek yaralandım. Allah korudu beni.Topladığımız uşkun'un destesini 5 ile 10 lira arasındasatıyoruz."dedi.

'OKUL HARÇLIĞIMI UŞKUN SATARAK KAZANIYORUM'

Orta okul öğrencisi Kadir Adıyaman ise, uşkun toplayarak okul harçlığını kazandığını belirterek,"Dik yamaçlara tırmanıp uçkun topluyorum. Sabah saat 6'da evden çıkıyoruz, Köyden buraya kadar da yürüyerek geliyoruz. Topladığımız uşkunları yoldan geçen araçlardaki vatandaşlara satmaya çalışıyorum. Okul harçlığımı çıkartmaya çalışıyorum"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşların pancardan dönüşü

- Öğrenci Kadir Adıyaman konuşması

- Vatandaş Ramazan Kaya dağda uçkun ve pancar toplaması

- Ramazan Kaya konuşması

- Hakkari çarşı merkezinde satılması

- Genel Detay

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,()-

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Işgın bitkisi köylülerin geçim kaynağı (ÖZEL)

SİİRT'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerindeki Herekol Dağı'nda yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışgın (uçkun) bitkisi bölgedeki Hakkari ve Diyarbakır’da pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Yayla muzu olarak adlandırılan ışgın bitkisinin kilos 10 ile 15 lira arasında bir fiyattan satışa sunuluyor. Bölge halkı için geçim kaynağı haline gelen ve yüksek yerlerde yetişen bitkiyi toplamak için köylüler dağ tepesine çıkıyor.

Hakkari’de, kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sümbül dağı yamacına saatlerce yürüyerek ulaşan 3 çocuk babası Ramazan Kaya, dağlık ve sarp kayalıkların bulunduğu bölgede ışgın topladı. Bitkiyi toplamak için zaman zaman tehlikeyi göze alan Kaya, ilkbahar ayında ailesini ışgın satarak geçindirdiğini söyledi.

Engelli 4 kardeşine de baktığını söyleyen Kaya, "Işgın toplamak için sabah saat 05.00’de yola çıkıyoruz. Sadece 1 ay çalışabiliyoruz. Yapacak başka işimiz olmadığı için ilkbahar mevsiminde 1 ay boyunca ailemizi böyle geçindiriyoruz. Sümbül dağındaki kayalara tırmanıp ışgın toplamak yürek ister. Bizler çocuklarımızın ekmek parası için tehlikeyi göze alıp ışgın topluyoruz. Geçen sene kayalıklardan düşerek yaralandım. Allah korudu beni. Topladığımız ışgının destesini 5 ile 10 lira arasında satıyoruz" dedi.

OKUL HARÇLIĞIMI UŞKUN SATARAK KAZANIYORUM

Ortaokulda okuyan Kadir Adıyaman ise ışgın toplayarak okul harçlığını kazandığını belirterek, "Bu dik yamaçlara tırmanıp uçkun topluyorum. Sabah saat 06.00’da evden çıkıyoruz, Köyden buraya kadar yürüyerek geliyoruz. Topladığımız uçkunları yoldan geçen araçlardaki vatandaşlara satmaya çalışıyorum. Okul harçlığımı çıkartmak için bu işi yapıyorum" diye konuştu.

'IŞGINI İNGİLTERE'YE BİLE GÖNDERDİK'

Siirt’te ise köylüler katırlarla dağlara tırmandıklarını belirtirken ışgın toplayan ve satan köylülerden Hikmet Aldemir, "Işgının faydası çok fazla. Ben yıllardan beri köylülerden gelen yayla muzunu satın alıyorum. Işgın'ı İngiltere’ye bile gönderdiğim oldu. Şu an ışgının fiyatları yüksek. Bunun sebebi, dağlarda karların halen tam olarak erimemesidir. Bu yıl çok ciddi kar yağdı, yayla muzu da karların altında yetişen ve çok su isteyen bir meyvedir. Şu an tam olarak toplanmadı Haziran ayının başlarında tam olarak gelecek ve fiyatları daha çok düşecektir. Yayla muzu çıktığında vatandaşlar akın ediyorlar. Günde ortalama 80-90 kilo satıyorum. Siirt’te bulunan ancak Siirtli olmayan ve daha önce bu yayla muzunu hiç tatmayan vatandaşlar, yayla muzunun tadına baktıktan sonra kilolarca alıyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Işgından görüntüler

- Işgını satanlar

- Röportajlar

- Işgını alanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 292 MB

Haber-Kamera: Turhan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

