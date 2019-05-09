DHA YURT BÜLTENİ -7

Çayda hasat dönemi yarın başlayacak

ÇAY ÜRETİCİSİ ARTAN GÜBRE FİYATLARINDAN DERTLİ

Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Doğu Karadeniz'deki 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda hasat dönemine yarın başlanacağını açıkladı.

Çaykur Genel Müdür Vekili Alim, 2019 yılı yaş çay kampanyasının 10 Mayıs'ta başlayacağını belirterek, sezonun, çay üreticisine hayırlı olmasını diledi. Geçen yıl 732 bin ton yaş çay alımı yaptıklarını hatırlatan Alim, "Geçen yıl özel sektörün yavaş gitmesiyle biraz daha fazla çay aldık. Stoklarımızda 70 bin ton kuru çayımız var. Bu yılki alımlarda kaliteye önem vereceğiz. Herkesi bu konuda uyardık. Mevzuatına uygun çay alacağımızı duyurduk. Bu yıl 'Çay satamayacağız' diye bir algı oluyor. Öyle değil, daha güzel bir satış olacak. Amacımız çayı almamak değil güzel ve kaliteli çay almak. Eksperlerle yaptığımız toplantılarda bir vatandaşın bir beze çay, bir beze ot koyup sattığını ilettiler. Bu derece olaylar yaşanabiliyor. Çayın bezinin açılmasının bir zararı yok. Hep birlikte hep beraber çayın daha kaliteli olması için çalışıyoruz. Çayın kalitelisini satmak gerekiyor. Biz yanlış yaptığımızda bizi uyarın. Biz uyarıları dikkate alır, yanlışımız varsa düzeltiriz. Ben de üreticiyim. Çayı çay gibi toplamalıyız" diye konuştu.

'RANDEVULU ÇAY ALIM SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI'

Mayıs ayı çay alım kotasının dekara 500 kilogram olarak belirlendiğini açıklayan Alim, "Mayıs çayı kaliteli olursa bunu ikinci sürgünde yükseltiriz; ama üreticilerden yaş çayı kalitesiz odun gibi alırsak kotayı düşürürüz. Bu yıl biraz geç başlayan çay sezonunda rekoltenin düşeceğini düşünmüyorum. Bu sene 4'üncü sürgün çay olamayabilir. Randevulu sistemde 'gurbetçi' denilen müstahsilimiz yarından itibaren gelip çayını kotasız satabilir. Erken toplayanlara öyle bir hak veriyoruz. Ama ondan sonra 5 dekara kadar 3 gün, 5 ile 10 dekara kadar 4 gün, 10'dan sonra ise her gün çay alınacak. Geçen yıl randevulu sistemi üçüncü sürgüde müstahsilden gelen talebe göre kaldırmıştık. Bu yıl ise bu şekilde bir değişiklik yaptık" dedi.

Çaykur Genel Müdür Vekili Alim, yaş çay taban fiyatının ise 16 Mayıs'ta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanacağını kaydetti.

ÇAY ÜRETİCİSİ ARTAN GÜBRE FİYATLARINDAN DERTLİ

Doğu Karadeniz'de 4 ilde tarımı yapılan ve yarın başlayacak çay hasadı öncesi üreticiler, artan gübre fiyatlarından yakınıyor.

Doğu Karadeniz'de 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda hasat dönemi yarın başlayacak. Çay tarlalarında hazırlıklarını sürdüren üreticiler, artan gübre fiyatlarının kendilerini zor duruma bıraktığını belirterek Ziraat Odaları'nın sorunları ile ilgilenmediğinden yakındı.

Çay üreticisi Dursun Öztürk, mahsullerinin verimli olması için bahçelere gübre verdiklerini belirterek "Bu yıl gübre fiyatları hemen hemen ikiye katlandı. Geçen yıl ki fiyatından yüzde 80 artış oldu. Mecbur gübre veriyoruz, gübre vermezsek verim olmuyor. Ama bu maliyetleri karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.

Yaş çaya uygulanan desteklemenin gübre artışına gittiğini anlatan Hatice Koç da "Maalesef yapılan zahmetlerin karşılığını alamıyoruz. Yaş çay fiyatında iyileştirmeler yapılmalı. Her şeyin fiyatı artı. Çay fiyatı da artmalı yoksa çay tarımı ile uğraşan kimse kalamayacak.ö diye konuştu.

Şenol Akarsu ise önceki yıllarda yaş çaya verilen destekleme parası ile gübreyi aldığını belirterek "Bu sene üzerine bin lira katarak gübre aldık. Ziraat Odaları var ama çiftçiyi, çaycıyı desteklediği yok. Hiçbir şeyi savundukları yok. Gübre artışları ile ilgili bir şey söylesinler, yapsınlar. Sadece defter başına 40 lira bizden para alıyorlar. Çay üreticisine hiçbir karı yoktur" dedi.

Görüntü Dökümü

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Çay üreticilerinin gübreleme görüntüleri

Çay üreticileriyle röportajlar

Çay toplayanlar

Çay bahçesi görüntüleri

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE,()

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Rize Valisi'nden 'Kaçak yapılar durmuyor' tepkisi

Rize Valisi Kemal Çeber, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi'ndeki dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının önümüzdeki günlerde yıkılacağını açıkladı. Denetimlerde vadide 11 kaçak yapı inşaatı daha tespit ettiklerini söyleyen Vali Çeber, "Kaçak yapılar durmuyor. Belki bugün birisi daha bir kaçak yapıya başladı. Bugün onun tutanağı tutuluyor, yıkım kararını 6 ay sonra geliyor. Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyorum. Boşuna masraf ve emeğinizi sarf etmeyin. Sonuçta yıkılacak" dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber, düzenlediği basın toplantısında kaçak yapılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Fırtına Vadisi'nde inşa edilen 21 kaçak yapı için yıkım ihalesinin tamamlandığını hatırlatan ve itiraz sürelerinin ardından kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirileceğini söyleyen Vali Çeber, denetimlerin de sürdürüldüğünü açıkladı. Fırtına Vadisi'nin Rize’nin en güzel yerlerinden olduğunu söyleyen Vali Çeber, "Bu alan en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Bundan olsa gerek özellikle bu İmar Barışı sürecinden sonra bunu biraz da su istimal etmek isteyenler ya da bundan istifade edebileceğini düşüneler tarafından diyelim hızlı bir ruhsatsız ve kaçak yapı eğilimi gördük. Bir yıldır ilgili kurumlar orada tespitlerini yapıyor. Devlet olduğunuz zaman uymak zorunda olduğunuz bir mevzuat ve usul var. 1 yıldır aslında devam eden bir sürecin artık sonuna yaklaştık diyebiliriz. Tespitleri yapılmış ve işlemleri başlamış olan 21 kaçak binanın yıkım ihalesine çıkıldı. Bugünlerde ihalemiz sonuçlanıyor, itiraz süreci şu anda devam ediyor. Ondan sonra da yer teslimi ve yıkım işlemler başlayacak" dedi.

'11 YENİ KAÇAK YAPI İÇİNDE İŞLEM BAŞLATILDI'

Vadide 11 ayrı kaçak yapı içinde yasal işlem başlatıldığını açıklayan Vali Çeber, şunları dedi:

"Biz bu yıkımları yaparken bir taraftan da yeni yıkım dosyası hazırlıklarımız var. 21 kaçak yapının ardından 11 tane daha dosya hazırlanıyor. Bir tarafından yeni tespitlerimiz var. Elimizdeki 200-300 jandarma-polisle veya özel İdare ya da belediye elemanıyla mücadeleyi yapmak mümkün değil. Hep beraber olmamız lazım, herkesin duyarlı olması lazım. Rize’yi sevenlerin sahip çıkması lazım. Vatandaşlarımızın bu konuda yanımızda olduklarını hissetmemiz lazım. Bir binaya benim bir arkadaşım tutanak tutmaya gittiğinde ne tehditlerle karşılaşıyor, kimler arıyor, neler söyleniyor, araya kimler sokuluyor. Ben Rize halkının, doğaseverlerin, Rizeli hemşerilerimin bizim yanımızda olduğunu biliyorum. Bu zaten şahsi mesel değil, devlet meselesidir. İnşallah en güzel şekilde de neticelendireceğiz"

'BOŞUNA MASRAF VE EMEK SARF ETMEYİN'

Kaçak yapılarla mücadeleyi sadece kamu gücüyle sürdürmenin zor olduğunu ifade eden Vali Çeber, "Gördüm 'dur, dozeri gönderiyorum yıkıyorum' diyemezsiniz. Ama bu benim istediğim bir şeydir, gördüğün zaman öyle bir mekanizma olmalı ki hemen bu sorunu orada bitirmem lazım ama o yok. Süreçleri takip etmek zorundasınız. Burada herkesin duyarlı olması gerekiyor. 21 kaçak yapı ilgili süreç tamamlandı ve ihaleye çıkıldı. 11 kaçak yapı için çalışmalar sürüyor. Ama kaçak yapılar durmuyor. Belki bugün birisi daha bir kaçak yapıya başladı. Bugün onun tutanağı tutuluyor, yıkım kararını 6 ay sonra işte böyle önümüzde görüyorum. Biz durmuyoruz. Vatandaşlardan da duyarlılık bekliyorum. Boşuna masraf ve emeğinizi sarf etmeyin. Sonuç bu olacak, yıkılacak. Mevzuatımız neyse o yapılacak. Bunlar bizlerin görevleri. Bana vatandaşlar 'Fırtına Vadisi ne hale geldi, Ayder'e kimse bakmıyor mu' diyor. İşte biz mücadeleyi yapıyoruz ve vatandaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NE YAŞANMIŞTI?

'İmar barışı' düzenlemesiyle Doğu Karadeniz'deki yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı verilen kaçak yapıların sahipleri, harekete geçmişti. Ayder Yaylası ve turizm merkezi Uzungöl'dekiler başta olmak üzere kaçak yapıların sahipleri, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapıları için 'imar barışı' başvurularını sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile e-devlet üzerinden başvuru yapan yaylacılar, 'yapı kayıt belgesi' alıyor. 'İmar barışı' ile Doğu Karadeniz'de kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı kişilerin ise yayla ve vadilerde betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Müdürlüğü, Özel İdareler ve belediye ekipleri, kaçak inşaatlarla ilgili tutanaklar tutarak, yasal işlemler başlatmıştı.

YIKIMLAR BAŞLADI

Doğu Karadeniz'deki hemen hemen tüm yaylalarda, inşaat sesleri arasında yükselen kaçak yapılar için harekete geçildi. Türkiye genelinde başlatılan 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilenlerin inşa ettiği kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Yıkımların sürdürüldüğü Doğu Karadeniz'de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükselmeye başladı. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlardaki inşaatların ardından dere yataklarına da kaçak yapılar inşa edilmeye başlandı. Rize'nin Fırtına Vadisi'ndeki dere yatağına otel, pansiyon, restoran ve otopark inşa edilmeye başlandı. Dere yatakları daraltılarak, yol kenarlarına sıfır noktaya yapıların inşa edildiği Fırtına Vadisi'nde inşaat sesleri yankılandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlatarak yıkım kararları aldırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından bölge illerin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti, kaçak yapıların yıkımına başlandı. Bölgede, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildikleri için İmar Barışı kapsamı dışında kalan kaçak yapıların da yıkımının süreceği belirtilmişti.

Görüntü Dökümü

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Drone ile Fırtına Vadisi detayları

Kaçak yapı detayları

Vali Kemal Çeber açıklaması

Vatandaş röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE RİZE-

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Üçüncü kattan düşen saksıdan saniyelerle kurtuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katına ev eşyası taşınırken düşen saksı kaldırımda yürüyen bir kadını teğet geçti. Kadının saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Cumartesi günü yaşanan olayda, 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katına ev taşıma işlemi yapıldığı sırada bir çiçek saksısı yere düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen bir kadını saniyelerle teğet geçen saksı, beton zemine düşerek, gürültüyle parçalandı. Çevredekilerin büyük korku yaşadığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cumhuriyet mahallesi

- Güvenlik kamera görüntüsü

- İş yeri sahibinin kamera görüntüsünü anlatması

- Apartman

- Görgü tanığı apartmanı göstermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), ()-

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İzmir'de Avrupa Günü kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Avrupa Günü" nedeniyle İzmir'e gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i ağırladı. İzmir'de başlayan yeni dönemin Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından da yeni bir başlangıç olmasını dileyen Soyer, "Türkiye'den ve AB'den şehirler arasındaki iş birliğinde İzmir'in lider rol oynayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 2019 Avrupa Günü'nün açılış kutlamalarını İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte başlattı. Berger ve Soyer, Büyükşehir Belediyesi'ndeki buluşmanın ardından birlikte Alsancak Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Burada Avrupa Birliği'nin İzmir ölçeğindeki çalışmalarının yer aldığı "Ortak Bir Gelecek İçin Birlikte Çalışıyoruz" temalı açık hava sergisinin açılışını yapan Tunç Soyer ve konuk Büyükelçi Christian Berger, düzenlenen resepsiyona katıldı. Programa Christian Berger'in eşi Marilena Georgiadou Berger ve Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer de eşlik etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'in ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Yeni dönemin Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz açısından de yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Geleceğin kentler dünyası olacağına, kentler arası ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğine inanıyorum. İzmir'in gerek coğrafi konumu gerek kültürel durumu açısından Türkiye ve Avrupa Birliği bünyesindeki şehirler arasındaki iş birliğinde lider rol oynayacağına inanıyorum. Avrupa Birliği uyum sürecinde ve şehirler arası diyalog bağlamında İzmir olarak yeni roller üstlenebileceğimizi düşünüyorum. Eğer Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Bölgeler Komitesi'nin bir çalışma grubu olacaksa İzmir'in orada olmasını çok arzu ederiz. Akdeniz'in bir sınır değil kentleri birleştiren bir güç olduğu inancındayım."

Christian Berger ise Avrupa Günü'nü İzmir'de kutlamaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Birçok konuda zaten İzmir'le bugüne dek iş birliği içindeydik. Bunu yeni dönemde daha da geliştireceğiz. Önerilerinizi Brüksel'e ileteceğim. Bölgeler Komitesi için önerilerinize katılıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Makam ziyaretinden genel ve detay görüntüler.

-Sergi açılışısından genel ve detay görüntüler.

-Yürüyüşten genel ve detay görüntüler.

İZMİR, ()