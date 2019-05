DHA YURT BÜLTENİ-7

1)YÜZME YARIŞINDA SKANDAL OLAY

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışları'ndaki skandal görüntü sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Organizasyonun 1.5 kilometre açık su yarışmasının finalinde 40 yaşındaki eski milli yüzücü Tolga Öcal, yarışı genel klasmanda kendinden önce bitirmek üzere olan 13 yaşındaki Seyfi Diker'i denizden çıkarken iterek düşürdü. Marmaris'te 5 Mayıs Pazar günü İçmeler Sahili'nde gerçekleşen 1500 metre yarışında 11- 13 yaş grubunda yarışan Deniz Yüzme Spor Kulübü'nden Seyfi Diker, çekişmeli geçen parkuru en önde tamamlayıp sudan birinci çıktı. Bu esnada 40- 44 yaş kategorisinde yarışan ve 10'uncu kez gerçekleştirilen aynı organizasyonda daha önce birçok genel klasman şampiyonluğu bulunan Üsküdar Su Sporları yüzücüsü Tolga Öcal, finiş çizgisinde sudan hemen önünde çıkan kendisinden 27 yaş küçük sporcuya çarparak düşürdü. Kadınlar kategorisinde yarışa ferdi olarak katılan Ukraynalı Iryna Bolshakova, olayın ardından yarışı ilk sırada bitirirken Tolga Öcal çizgiyi ikinci sırada geçti. Küçük sporcu Seyfi Diker ise göz yaşlarına boğulup çizgiyi geçer geçmez yere yıkıldı. Diker, olayın ardından sağlık kabinine götürüldü. Yarışı 22.03'lük derecesiyle tamamlayan Öcal, madalya törenini beklerken hakemler sporcuyu hareketinden dolayı diskalifeye ederek 22.58'le büyüklerde ikinci sırada denizden çıkan Okan Ulaş'ı birinci ilan etti. Seyfi Diker de 22.01'lik dereceyle hem kendi kategorisinde hem de tüm yaş grubundan sporcuların yer aldığı genel klasmanda şampiyon ilan edildi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yer alması sonucu açıklama yapan eski milli yüzücü Tolga Öcal, havanın kapalı, gözlüğünün buğulu olması nedeniyle küçük sporcuyu görmediğini, çarptığı fark etmediğini iddia etti. Öcal, yarış sonrası Diker'le çekilen fotoğrafını da paylaştı.

AQUAMASTERS'TAN AÇIKLAMA

40 yaşındaki eski milli yüzücü Tolga Öcal'ın yarışı genel klasmanda kendinden önce bitirmek üzere olan 13 yaşındaki Seyfi Diker'i denizden çıkarken iterek düşürmesi sosyal medyada büyük tepki çekerken organizasyonu düzenleyen Aquamasters, konuyla ilgili açıklama yaptı. Aquamasters Yönetim Kurulu, 10. kez gerçekleşen organizasyonda ilk kez yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını açıklayıp artık centilmenliğe aykırı davranışta bulunan sporcuların 1 yıl süre ile şampiyonalarında yer alamayacağı duyurdu. Aquamasters'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2015 Mayıs'ından bu yana her yıl ilk ve sonbahar aylarında, 'Ortak tutkumuz suya olan sevgimiz' mottosuyla, yüzme sporunu her yaştan insana sevdirmek amacıyla düzenlenen yenilikçi bir şampiyonalar bütünü olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları'nın 10'uncusu 1-5 Mayıs tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirildi. Genel prensiplerinin yüzme sporunun farkındalığına katkıda bulunmak, yüzme sporunun her yaşta yapılabilecek çok özel bir spor olduğunu geniş kitlelere ulaştırabilmek ve yüzme sporuna gönül vermiş her yaşta sporcuya deniz sevgisini aşılamak' olarak tanımlayan Aquamasters, vizyon partnerleri, destek veren tüm kurum ve kuruluşlar ve tüm katılımcılarıyla birlikte başarılı bir organizasyona daha imza attı. Aquamasters Yüzme Şampiyonaları ülkemizde yüzmenin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen bir Fair-Play şampiyonasıdır."

'YARIŞMA DIŞI BIRAKILMIŞ VE DİSKALİFİYE KARARI ALINMIŞTIR'

Aquamasters, açıklamasında 40- 44 yaş kategorisinde katılan Tolga Öcal'ın yarışma talimatlarının 8'inci ve 9'uncu maddesi uyarınca bitiş anında centilmenliğe aykırı davranışta bulunduğu tespit edilerek yarışma dışı bırakıldığını ve diskalifiye kararı alındığını belirterek, şöyle dedi:

"Adil oyun şampiyonalarımızın temel değeridir. Bununla beraber şampiyonamızın son günü 1500 metre açık su yüzme etabında yaşanan fair-play ruhuna aykırı müessif hadiseye öncelikle açıklık getirmek isteriz. Bilindiği üzere şampiyona etapları farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilmektedir. 1500 metre açık su yüzme şampiyonasına 11-13 yaş kategorisinde katılan 2006 doğumlu genç sporcu Seyfi Diker parkuru başarıyla ilk sırada tamamlamış ve şampiyonanın hemen sonrasında ödül töreninde altın madalyasını almıştır. Genç sporcumuzu kutlar, başarılarının devamını dileriz. 1500 metre açık su yüzme şampiyonasına 40-44 yaş kategorisinde katılan Tolga Öcal müsabakalarımızı yöneten hakem kurulunun değerlendirmesi sonucunda şampiyonamızın yarışma talimatlarının 8'inci ve 9'uncu maddesi uyarınca bitiş anında centilmenliğe aykırı davranışta bulunduğu tespit edilerek yarışma dışı bırakılmış ve diskalifiye kararı alınmıştır. Karar açık yaş genel ve 40- 44 yaş kategorisi sıralamasını etkileyeceğinden olayın vuku bulduğu an itibarıyla kayıtlara geçirilmiştir."

'BİR YIL SÜREYLE YARIŞA KATILAMAYACAKLAR'

Aquamasters'ın açıklaması şu sözlerle sürdü:

"Eşi ve çocuğu ile birlikte şampiyonamıza katılan ve onur konuğu olarak yarışmalarda yer alan Dünya ve Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonu Irina Bolshakova'nın yaşanan talihsiz olayla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sporcu açık yaş kadınlar genel kategoride parkuru ilk sırada tamamlamıştır. Şampiyonanın son günü yaşanan fair-play ruhuna aykırı müessif hadiseye dair Aquamasters Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda centilmenliğe aykırı davranışta bulunan sporcuların bir yıl süre ile şampiyonalarımızda yer alamayacağı maddesinin yarışma talimatnamelerimize eklenmesi kararı alınmıştır. Şampiyonalarımızda ilk kez gerçekleşen ve bundan böyle de yaşanmasını hiçbir şekilde arzu etmediğimiz olay sonucunda alınan bu karar doğrultusunda centilmenliğe aykırı davranışta bulunan sporcular bir yıl süresince Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları'nda yer alamayacaklardır."

Görüntü Dökümü

Yarışın son anlarında yaşanan olaydan görüntü

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

HABER-KAMERA: İZMİR, ()

=================================================

2)ÇANAKKALE'DE KAÇAK KAZIDA ZEMİN MOZAİĞİ BULUNDU

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı, şüphelilerin bulduğu zemin mozaiği incelemeye alındı. Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyü Üstünlü mevkiinde, Fahrettin Enan’a ait tarım arazisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı. Kaçak kazı yapılan alanda, ortaya çıkan geometrik desenleri, madalyon şekilleri ve antik yazıları ile bir zemin mozaiği bulundu. Çanakkale Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Müzeden gelen ekipler mozaik alanında kurtarma kazısı için çalışma başlattı. Yapılacak incelemenin ardından mozaiğin hangi döneme ait olduğunun belirleneceği belirtildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

Zemin mozağinin cep telefonu ile çekilen görüntüsü.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()-

===============================================

3)TEMEL KAZISINDA DÜĞÜN SALONUNUN MUTFAK İLE BALKONUNDAKİ DUVARI ÇÖKTÜ

SİVAS'ta okul inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında bitişikte bulunan düğün salonunun balkon ile mutfak bölümlerinin duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmadı. Kaleardı Mahallesi'ndeki bir okulun inşaatının temel kazısı sırasında bitişikte bulunan düğün salonunun balkon ve mutfak bölümündeki duvar çöktü. Çökme sırasında binada kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi. Düğün salonu işletmecisi Halil İbrahim Budaklı, "Talihsiz bir olay yaşandı. Binanın altını birbuçuk metre oymuşlardı. Kazı sırasında çökme meydana geldi. Çok şükür can kaybı olmadı. Gelip inceleme yaptılar. Yaşadığımız zarar için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Halil İbrahim Budaklı röportaj

-Genel Detay

Haber:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()-

===============================================

4)GÖĞSÜNE ATEŞ EDİP YAŞAMINA SON VERDİ

ANTALYA'da servis minibüsünün şoför koltuğunda göğsüne ateş eden Muammer E. (57) hayatını kaybetti.

Olay, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Servis taşımacılığı yapan bir şirkette şoförlük yapan Muammer E., akşam saatlerinde şirketin otoparkına geldi. Park halindeki 07 ERN 20 plakalı servis minibüsüne binen Muammer E., aracın kapılarını kilitledi. Şoför koltuğuna oturan Muammer E., yanında getirdiği tabancayla göğsünün sol kısmına ateş etti. Aracın yanına giden iş arkadaşları Muammer E.'yi kan içerisinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muammer E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin servis aracında yaptığı incelemenin ardından Muammer E.'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Polis ekiplerinden görüntü

- Araçtan görüntü

- Polisin çalışması

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () -

=================================================

5)4 AYAKLI CİVCİV GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yumurtadan çıkan civcivin dört ayaklı olması, görenleri şaşırttı. Beyler Mahallesi'nde işçi olarak çalışan Gani Güneş'in (55) sahibi olduğu tavuklardan birinin kuluçkasındaki yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı. İlk kez 4 ayaklı civciv gördüğünü söyleyen Gani Güneş, "Kuluçka sonrası 3 civcivden birinin 4 ayaklı ve gözleri açılmamış olduğunu fark edince şaşırdım. 24 saattir 'Ölür mü, ölmez mi?' diye bekliyoruz. 55 yaşındayım bahçemizde sürekili kümes hayvanı besleriz ilk kez böylesi bir durumla karşılaştım" dedi.

4 ayaklı civcivi gören veteriner hekim Mahmut Çevik ise yumurtanın gelişimi esnasında genetik anormallikler, yumurtanın darbe alması ve embriyoda meydana gelen olumsuzluklardan kaynaklanabileceğini belirterek, "Civciv gözleri açılmadığı ve yürüyemediği için beslenme zorluğu yaşayacak. Bu durumda yaşaması zor gözüküyor" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Beyler Mahallesi

- Tavuk ve civcivleri

- 4 ayaklı civciv

- Gani Güneş ile röp

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

=================================================