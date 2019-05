DHA YURT BÜLTENİ-7

Şehit 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören (EK)

1)YÜKSEKOVA'DA TÖREN

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Distepe üs bölgesine, Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan (28), Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış (25) ile Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş (25), Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda okunan duaların ardından uçakla memleketleri Adana, Konya ve Afyonkarahisar'a uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ile askeri erkan katıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Şehitlerin naşı helikopterle havalimanına getirilmesi

-Bakan Soylu’nun helikopterle havalimanına gelmesi

-Şehitlerin Uçağa bindirilmesi

-Şehitleri için okunan kuran-ı kerim ve dualar

-Bakan Soylu’nun şehit yakınlarına baş sağlı dilemesi

-Şehitlerin uçakla memleketlerine uğurlaması

-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN-YÜKSEKOVA(HAKKARİ)/

==================================================

2)MİLAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ 29 YARALI

MUĞLA'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Bodrum - İstanbul seferini yapan 34 BUD 832 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü Milas Otogarı'na uğradı. Buradan da aldıklarıyla birlikte toplam 42 yolcusuyla saat 12.00'de seferine devam eden otobüs, Milas- Söke Karayolu'nun 1'inci kilometresinde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda devrildi. Kaza nedeniyle, yol trafiğe kapandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 23'ü Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi, 6'sı ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet Can MERAL - Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), ()

==============================================

3)ALEVLER ARASINDAN KURTARMAYA ÇALIŞTIĞI EŞİYLE BİRLİKTE ÖLDÜ



Ordu'nun Altınordu ilçesinde tek katlı betonarme evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan İdris Öztürk (82) ile kendisini kurtarmaya çalışan eşi Gülsüm Öztürk (72), yaşamını yitirdi.

Altınordu ilçesi, Bayramlı Mahallesi Dere mevkiinde İdris Öztürk'e ait tek katlı betonarme evde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler evi sararken, İdris ve Gülsüm Öztürk çifti, içeride mahsur kaldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber veren komşuları, Gülsüm Öztürk'ü evden çıkardı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülsüm Öztürk'ün dumandan etkilenip öldüğünü belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede de İdris Öztürk'ün cesedi bulundu.

Öztürk çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Gülsüm Öztürk'ün eşi İdris Öztürk'ü alevlerin arasından çıkarmaya çalışırken dumandan etkilenip öldüğü saptandı.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Yangın çıkan evden görüntüler

İtfaiye ekiplerinden görüntüler

Çevreden görüntüler

HABER KAMERA: Nedim KOVAN/ORDU, ()-

================================================

4)BİNLERCE YILLIK OYUNCAKLARIN REPLİKALARI BU MÜZEDE



Antalya'daki Anadolu Oyuncak Müzesi'nde, tarih öncesi devirlere ait binlerce yıllık oyuncakların replikaları büyük ilgi görüyor. Dünyanın en eski oyuncak arabası özelliğini taşıyan 4 bin yıllık arabanın replikası da bu müzede sergileniyor.

Kepez Belediyesi tarafından 2 yıl önce Dokumapark alanı içinde hizmete açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, bünyesinde bulundurduğu oyuncak ve eserlerle her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. İçerisinde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün oyuncaklarının da yer aldığı müze, kısa sürede yüzde 60'ın üzerinde büyüme kaydetti. 13 binin üzerinde oyuncak ve eserin bulunduğu müzeye gelen ziyaretçiler, hem kendi çocukluklarına hem de dünya çocuklarının geçmişine yolculuk yapabiliyor.

Müze, açıldıktan sonra 1 yıl içinde 500 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Müzenin oluşturulması için 16 Avrupa ülkesi ve Anadolu'nun dört bir yanını gezen görevliler, çeşitli eserleri ve oyuncakları toparlayıp müzeye getirdi.

OYUNCAK ARABALARA YOĞUN İLGİ

Müzedeki eserler arasında, tarih öncesi devirlere ait çamurdan ve taştan yapılan oyuncak arabaların replikaları yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçileri milattan önceki devirlere götüren oyuncak arabalar arasında, Mardin Kızıltepe'deki kazılarda çıkarılan ve 'Dünyanın en eski oyuncak arabası' özelliğini taşıyan Hitit dönemine ait 4 bin yıllık oyuncak arabanın replikası da sergileniyor. Oyuncak araba, 4 tekerden oluşuyor. Traktör formu taşıyan oyuncağın arka tekerlerinin büyük, ön tekerlerinin ise küçük oluşu dikkati çekiyor. Oyuncağın orijinali ise Gaziantep'teki Medusa Arkeolojik Cam Eserleri Müzesi'nde bulunuyor.

Müzede sergilenen oyuncaklar arasında, milattan önce 900'lü yıllara ait olduğu düşünülen tekerlekli oyuncak atın replikası da bulunuyor. Oyuncak atın orijinali Atina Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor. Yine orijinali Britanya Müzesi'nde bulunan ve M.Ö. 4. yüzyıla ait olduğu düşünülen, üzerinde 'İç, sakın düşürme' yazılı biberonun replikası da ilgi gören eserler arasında.

Görüntü Dökümü

-------------

- Adamla röportaj

- Oyuncaklardan detay görüntü

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

===============================

5)KAKAVA ŞENLİKLERİ AT YARIŞLARI İLE BAŞLADI

EDİRNE Belediyesi'nin organizasyonuyla Kakava Hıdırellez Şenlikleri kapsamında geleneksel düzenlenen at yarışlarında Yalçın Derebeyi'nin 'On Numara' isimli atı birinci oldu.

Edirne'de Kakava Hıdırellez Şenlikleri; bugün at yarışlarıyla başladı. Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen at yarışlarının bu yıl 8'incisi düzenlendi. Edirne Kapalı Cezaevi yanındaki alanda gerçekleştirilen at yarışında romanlar, davul zurna eşliğinde eğlenerek, baharın tadını çıkardı. Daha sonra 9 at yaklaşık 2 bin metre uzunluğundaki pistte mücadele etti. Yarışta, Yalçın Derebeyi'nin '10 Numara' isimli atı birinci, Güven Serbestoğlu'nun 'Suriyeli' isimli atı ikinci, Murat Baltadan'ın bindiği 'Tilbe' isimli at ise üçüncü oldu.

Yarışta bazı atların pistin dışına çıkması ve romanların göbek atarak yarışları izlemesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan birinci gelen atın sahibe tam altın, ikinciye yarım ve üçüncü gelen atın sahibine çeyrek altın hediye etti.

Görüntü Dökümü:

----------------------

Göbek atanlar

Atların piste gelmesi

Atlardan genel detay

Farklı açılardan detay

Arların start alması

Yarısta pisten çıkan atlar

Yarışı kazanan atların finiş çizgisini geçişi

Recep Gürkan'ın konuşması

Ödülleri vermesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

==================================================

6)BSMMMO TİYATRO TOPLULUĞU 'MÜFETTİŞ'LE PERDE DEDİ

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMO) Tiyatro Topluluğu, Gogol imzalı 'Müfettiş' oyununu BAOB Yerleşkesi Oditoryumu'nda sahneledi.

BSMMMO Tiyatro Topluluğu'nun meslek mensuplarından oluşan ekibi, Rus edebiyatçı Nikolay Gogol'un klasik eseri 'Müfettiş' adlı iki perdelik tiyatro oyununu BAOB Yerleşkesi Oditoryumu'nda oynadı. BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez ve Oda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de hazır bulunduğu tiyatro gösterimi, meslek mensupları ve ailelerinin de yoğun katılımıyla gerçekleşti. Erdem Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı oyun, seyircilere kahkaha tufanı yaşattı.

Nisan ayında başlatılan kültür sanat etkinliklerinin sonuna geldiklerini belirten BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, "Biz meslek örgütü olarak sadece meslekle ilgili konuları değil, aynı zamanda sanatsal ve kültürel etkinliklere ağırlık veriyoruz. Bu etkinlikleri bizden sonra gelecek olan yönetimlerin de devam ettireceğini düşünüyoruz. Sanata olan desteğimiz, bundan sonra da devam etmeli" dedi.

Kültür sanat etkinliklerinin bu seneki programının sonuna geldiklerini söyleyen Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müfettiş oyunu da son etkinliğimiz. Bundan sonra da Bursa'daki odalarla, farklı meslek örgütleri ve kuruluşlarıyla aynı oyunu sergileyebiliriz. Nisan ayında Gösteri Sanatları Topluluğu ekibimizle, Türk Halk Müziği topluluğumuzun etkinliği oldu. Ardından, Sanat Müziği Korosu'nun konseri oldu, şimdi de son etkinliğimiz olan tiyatro etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Burada oynayan oyuncular odamızın üyeleri, mesleki çalışmalarının dışında özel bir zaman ayırarak burada gelip emek veriyorlar ve ortaya bir eser çıkıyor ve bizimle paylaşıyorlar."

Görüntü Dökümü:

--------------------------------------------

-Sahneden detaylar

-İzleyicilerden detaylar

-BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez röportaj

-Genel, detay

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()

===============================

7)ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET UYGULAMASI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinin fark noktalarında motosiklet uygulaması yapıldı.Polis ekipleri tarafından şehir merkezinin farklı bölgelerinde kurulan uygulama noktalarında durdurulan motosikletlerin evrakları ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Evrakları eskik olan ve ehliyeti olmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sürücüler uygulamadan memunun olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Uygulama yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Polis ekiplerinin motorsikletleri durdurması

- Polis ekiplerinin evrakları kontrolü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

================================================