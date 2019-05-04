DHA YURT BÜLTENİ -7

Mehter gösterisi için Fransa'ya giderken rahatsızlandığı Venedik'te hastanede kaldı

Bursa'dan Fransa'da yapılacak mehteran gösterisinde yer almak üzere çalıştığı dernek üyeleriyle yola çıkan Ömer Turus (59), İtalya’da rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Turus'un takım arkadaşları ise yollarına devam ederek, Fransa'ya gitti. Turus'un kızı Hatice İnal, babasını 9 gündür İtalya'daki hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir başına bırakıldığını öne sürerek, mehteran takımına tepki gösterdi. İnal, babasını Türkiye'ye getirecek maddi imkanları olmadığını söyledi.

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Ömer Turus, günlüğü 70 TL'den İznik Mehteran Derneği

takımında çalışmaya başladı. 10 gün önce de Fransa'da bir etkinlikte gösteri yapmak üzere 60 kişilik ekip ile yola çıktı. Ancak Turus, kendilerini taşıyan otobüs İtalya'ya geldiğinde rahatsızlandı. Mehter takımındaki arkadaşları, Turus’u en yakın hastaneye götürüp, bıraktı. Ardından da yollarına devam etti. Bağırsak düğümlenmesi teşhisiyle ameliyat edilen Turus halen yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyor.

İtalya'daki hastanede tek başına olan Ömer Turus’un ailesi, konsolosluk ve bölgede bulunan Türk dernekler ile iletişime geçerek, babalarının sağlık durumu hakkında bilgi alıyor. İtalya'ya gidecek maddi imkanları olmadığını söyleyen Turus’un kızı Hatice İnal, babasının Türkiye’ye getirilebilmesi için yetkililerden yardım istiyor.

'BABAMI İTALYA’DA REHİN BIRAKMAK İSTEMİYORUM'

Hatice İnal, "Babam, İznik merkezli bir derneğin mehter takımıyla Fransa'daki bir etkinlikte görev alacaktı. Gösteriyle Osmanlı İmparatorluğu'nu tanıtacaklardı. Ancak, İtalya'da rahatsızlanınca dernektekiler babamı hastaneye bırakıp, yollarına devam ediyorlar. Babamla, konsolosluk ve hastane yetkilileri ile ilgileniyorlar. Ancak babamın yabancı dili yok bu nedenle sağlıklı şekilde tedavisini sürdüremiyor. Konsolosluk yetkilileri bir yakınının gelmesi gerektiğini söyledi. Eşim gitmek istedi ancak yol ve pasaport masraflarının altından kalkamadık. Devletimizden yardım bekliyoruz. Babamı orada rehin bırakmak istemiyorum. Babamın hafızasında şu an sorun var. Kendini Bursa'da zannediyor, sürekli 'gelin beni alın' diyerek, sitem ediyor. Ne hastane masraflarını ne de yol parasını karşılayacak imkanımız var. Hastane masrafları için 500 bin de olabilir, 100 bin de olabilir denildi. Ne kadar masraf olduğuna dair bir bilgi alamıyoruz. Sorduğumuzda 'buraya gelin' cevabını alıyoruzö dedi.

"ARKADAŞLARI BABAMI İTALYA’DA YALNIZ BIRAKTI"

Babasının arkadaşları tarafından İtalya’da yalnız bırakıldığını söyleyerek, tepki gösteren İnal, “Dernekten 'biz görevimize devam etmek zorundayız' diyorlar. 60 kişi gidiyor, 40 kişi görevli ama bir kişi bile babamın yanında kalmıyor. 'Biz ilgilendik, hastaneye bıraktık' diyorlar" dedi.

MEHTERAN DERNEĞİ BAŞKANI: HASTAYI, KONSOLOSLUĞA EMANET ETTİK

İznik Mehteran Derneği Başkanı Halil Aydın ise ailenin iddialarına şöyle yanıt verdi:

“Ömer Turus yolculuk sırasında İtalya'da rahatsızlandı.Otobüste olan doktorumuz, durumunun kötü olduğunu belirtti. Ambulansa haber verdik. Ambulans ve polis geldi. Hastaneye geldiğimizde bir milletvekilimize ulaştık. O da Milano Konsolosluğu’nu aradı. Konsolosluk görevlileri, ‘Hasta artık bizim himayemizde. Buradaki görevliler hastayla ilgilenecekler, siz programınıza devam edin’ dediler. Biz de programımıza devam ettik. Dönerken de konsoloslukla irtibat halinde olduk. Hastaneye gitmemize gerek olmadığını söylediler. Biz de Bursa’ya döndük. Avrupa’daki hastaneler hastanın yakını olmadığı sürece ziyaret ve refakat kabul etmiyor. Bizim de elimiz kolumuz bağlı olduğu için ayrılmak zorunda kaldık.ö

Görüntü Dökümü

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-Ömer Turus'un hastane görüntüsü

-Mehteran takımı fotoğrafı

-Eşinden, kızından ve torunlarından detaylar

-Kızı Hatice İnal ile röportaj

Süre: 5.10 Boyut: 579 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR-Mehmet BULDU/BURSA,()-

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Otobüs kazasında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cenaze dönüşü meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

İstanbul'da vefat eden Zulüne Yüce'nin yakınları ve köylüleri, Küçükçekmece Belediyesi'ne ait Mehmet Süngü yönetimindeki 34 HL 3817 plakalı otobüsle cenazeye katılmak için Reşadiye ilçesine bağlı Elmacık köyüne geldi. Yüce'nin cenaze ve defin işlemlerinin ardından yolcularını alıp yeniden İstanbul'a dönmek için hareket eden otobüs, ilçeye bağlı Güvendik köyü yakınlarına geldiğinde devrildi. Kazada Yazgül Gündüz (62), Rasim Şahin (72), Huriye Tanrıverdi (53), Selahattin Yüce (55), Dursun Bal (85), Efdal Demir (49) ve Bilge Yüce öldü, 30 kişi de yaralandı.

Ölenlerin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerin teslimi sırasında yakınları hastane önünde uzun süre gözyaşı döktü.

Yaşamını yitiren Saadettin Yüce, Bilge Yüce, Yazgül Gündüz, Dursun Bal ve Eftal Demir, Elmacık köyünde, Rasim Şahin İslamlı köyünde, Huriye Tanrıverdi'nin ise Toklar köyünde öğlende toprağa verileceği belirtildi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kazada yaralanan 30 yolcudan 25'i, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Mehmet Süngü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kazada 6 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız hastanede vefat etmiştir. 30 da yaralı vatandaşımız vardır. Yaralılardan 1'i Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde yoğun bakımda, 4 tanesi serviste tedavi görüyor. Diğerleri ise taburcu edilmişlerdir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazelerin ailelere teslim edilmesi

-Genel Detay

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/REŞADİYE (Tokat), ()-

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Kızı ve damadının terk ettiği torununa bakan anneanneye hapis şoku

KAYSERİ'de kızı ve damadının terk ettiği 'Meningosel' (doğumdan önce omurilik ve omurgada gerçekleşen doğum kusuru) hastası Belinay Karakoç'un (9) bakımını üstlenen anneanne Hatice Günek (47) ödeyemediği borçları nedeniyle hapis şokuyla karşılaştı.

Mürvet T. ve Celal K., 2009 yılında evlendi. Hamile kalan Mürvet T.'nin doğacak bebeğine, 'Meningosel' teşhisi konuldu. Mürvet T., Belinay adını verdikleri bebeğini dünyaya getirmesi ardından eşiyle sorunlar yaşamaya başladı ve doğumdan 6 ay sonra boşandılar. Mürvet T. de iddiaya göre boşanmasına bebeğinin neden olduğunu söyleyerek, onu terk edip başka birisiyle evlendi. Yıllar önce eşinden ayrılan Hatice Günek, kızı ve damadının terk ettiği torunu Belinay'a sahip çıktı ve büyüttü. Hatice Günek, şu anda 3'üncü sınıf öğrencisi olan torununun her türlü bakım ve tedavisini üstlendi.

3 AY HAPİS YATMAKTAN KURTULDU

Torunu için aldığı evde bakım maaşı ve babasından kalan emekli maaşı ile geçimini sağlayamaya çalışan Hatice Günek, beyaz eşya firmasına olan 5 bin liralık borcu nedeniyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 9 saat gözaltında tutulan Günek, hayırseverlerin 2 bin 500 TL ödemesiyle, 3 ay hapis yatmaktan kurtarıldı. Serbest kalan Günek, Emniyet Müdürlüğü'nden çıktıktan sonra torunu Beliany'a kavuştu.

'YARDIMA İHTYACIM VAR'

Anneanne Günek, borcunu ödeyemediği için 9 saat emniyette gözaltında tutulduğunu söyledi. Torununa bakmak için yardımseverlerden destek bekleyen Hatice Günek, "Benim 5 bin TL'lik beyaz eşya borcum vardı. Torunumun sağlık sorunları sebebiyle borcumu ödeyemedim. Hayırseverlerin yardımıyla borcun 2 bin 500 TL'si ödendi. Daha önceki borçlarım da şuan duruyor. Torunumun sağlık bakımları için borçları ödemekte güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Belinay'dan dolayı bin 300 lira bakım maaşı aldığını söyleyen Günek, "Babamdan kalan 400 TL maaşı alıyorum o da çektiğim krediye gidiyor. Benim bir gelirim olmadığı için de Belinay'a bakmakta güçlük çekiyorum. Çok şükür ki hayırseverler birleşerek borcumun yarısını ödediler. Onların sayesinde serbest bırakıldım" dedi.

Evde eşyalarının olmadığını ve zor durumda olduğunu vurgulayan Günek, torununa hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Anneanne Hatice Günek ile röportaj

-Torunu Belinay Karakoç'un anneannesini görünce sarılması

-Diğer detaylar

Süre:2,10 Boyut:262 MB

Haber-Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ()

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Konya'da 1,5 milyon TL değerinde 'change' yapılmış 15 lüks araç ele geçirildi

Konya'da 1 milyon 500 bin TL değerinde çalıntı ve 'change' (motor ve şase numarasını değiştirmek) yapılmış 15 lüks araç ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içerisinde farklı illerden Konya'ya çalıntı ve 'change' yapılmış 15 aracın giriş yaptığını tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonlarla araçları ele geçirdi. Polis, plakaları değiştirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde olduğunu tespit etti. Çete üyesi 30'dan fazla şüpheli hakkında işlem yapan polis, otoparka çektirilen araçları sahiplerine teslim edecek.

Öte yandan polis, aralarında traktör, TIR dorsesi ve lüks araçların da bulunduğu 20 aracı ise parçalanmış halde buldu. Parçalanan araçlar incelenmek üzere emniyet otoparkına götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Otoparktaki arabalardan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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Nehre atladığı iddia edilen kadını arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Dün gece tarihi On Gözlü Köprü'den Dicle Nehri'ne bir kadın atladığı yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliği belirsiz kadını bulmak için başlattıkları arama çalışmalarını gece yarısına kadar sürdürdü. Ancak her hangi bir bulguya rastlamadı.

Arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı. Nehir üzerinde botla gerçekleştirilen aramalar kapsamında kıyı şeridindeki girintilere de tek tek bakılıyor.

Görüntü Dökümü

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- On gözlü köprüden detaylar

- Ekiplerin arama çalışmaları

- Sualtı arama kurtarma ekibinin bot hazırlaması

- Botun suya inişi

- Ekiplerin nehir kıyılarında arama çalışmaları

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 627 MB

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

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Gasp olayında kullandıkları otomobili satarken noterde yakalandılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde takip ettikleri bir otomobil sürücüsünü kuru sıkı tabancayla durdurup araç içersinde bulunan 125 bin lira nakit parayı gasp eden 5 şüpheliden 2'si olayı gerçekleştirdikleri otomobili satmaya çalışırken noterde yakalandı.

Olay 1 Mayıs gecesi 00.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Şehit Abdullah Horoz Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Ş. isimli kişi, evini satarak karşılığında 40 bin lira değerinde otomobil ve 125 bin lira nakit parayı alarak evine gitmek için yola çıktı. Cadde üzerinde E.Ş.'nin kullandığı otomobili takip eden 5 şüpheli, E.Ş.'yi kuru sıkı tabanca ile aracını durdurup tehdit ederek zorla otomobilden indirdi. E.Ş.'ye ait 2 adet cep telefonu ve torpido gözünde bulunan 125 bin lira nakit parayı alan şüpheliler olay yerinden bir otomobille uzaklaştı.

E.Ş.'nin şikayeti üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin olayda kullandığı otomobilin plakasını tespit eden polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin A.S.(29), A.Ç.(24), F.K.(37) ve M.S.(31) olduğunu belirledi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri şüphelilerden A.S. ve A.Ç.'yi gasp olayında kullandıkları otomobili satmaya çalışırken noterde yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Olaya karışan diğer şüpheliler F.K. ve M.S. Körfez ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı tahmin edilen 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken firari durumda bulunan 1 şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin asayiş şube müdürlüğünden çıkarılmaları

-Detaylar

-Haber-Alişan Koyuncu-İzmit-Dha

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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Çorlu'da itfaiyeden cep telefonu kurtarma operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde parkta sabah sporu yapan Azize Yursen'in(52), spor aletinin borusunun içinde düşürdüğü cep telefonunu, yardım istediği itfaiye ekipleri çıkardı.

Nusratiye Mahallesi Üveyk Sokakta oturan Azize Yursen, sabah spor yapmak için mahallede bulunan parka gitti. Alet üzerinde spor yapan Yursen, cebinden çıkardığı cep telefonunu spor aletinin borusunun içine düşürdü. Kendi imkanlarıyla telefonu almaya çalışan Yursen, başaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Parka gelen itfaiye ekipleri spor aletini sökerek içine düşen cep telefonunu çıkardı.

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Azize Yursen, "Sabah spor yapmak için geldim. Torba ile anahtarları bırakacağım sırada telefon düştü. İtfaiyeden yardım istedim. Çok teşekkür ediyorum sağ olsun geldiler. Allah razı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiyenin spor aletini sökmek için çalışması

-Spor aletinden görüntü

-parktan görüntü

-İtfaiye aracından görüntü

-Telefonun çıkartılması

-Telefonun teslim edilmesi

-Azize Yursen ile röp.

-Genel ve Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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Evlenecek çiftlerin fotoğraf çekim yolu

Balıkesir-Bigadiç karayolunun 4 kilometrelik kısmı, belediyenin yaptığı peyzaj düzenlemelerinin ardından gelin ve damatların stüdyosu haline geldi. Bahar aylarının başlamasıyla rengarenk çiçekler açan yol kenarındaki alanlar, manzarasıyla ilgi çekiyor.

Bigadiç Belediyesi tarafından ilçe merkezinin 4 kilometrelik alanındaki peyzaj düzenlemesiyle bölge doğal stüdyo haline geldi. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ekipler tarafından dikilen rengarenk çiçekler arasında oluşan görüntü fotoğraf çekmek isteyen çiftlerin ve fotoğrafçıların da uğrak mekanı oldu. Rengarenk çiçekler arasında çekilen fotoğraflarla çiftler bu anlarını ölümsüzleştiriyor.

'DOĞAL BİR STÜDYO HALİNE GELDİ'

Bigadiç ve çevre ilçelerde evlenecek çiftlerin düğün albümlerini oluşturmak için peyzaj düzenlemesi yapılan bu alanları kullandıklarını söyleyen fotoğraf stüdyosu işletmecisi Emin Saatlioğlu, "Stüdyoda klasik hazır fonlarla yapılan çekimler yerine artık dış mekân çekimleri tercih ediliyor. Belediyenin yaptığı peyzaj çalışması da hem Bigadiç’e gelenler için hoş bir karşılama olurken, bizim için de doğal bir fotoğraf stüdyosu haline aldı" dedi.

'EVLENECEK ÇİFTLERİN İŞİNE YARADI'

Nikah öncesi fotoğraflı düğün albümlerini oluşturmak için Bigadiç Belediyesince peyzaj düzenlemesi yapılan bölgeye gelen Feyzullah ve Güleser Avcı çifti, bu mutlu günlerinde çiçekler arasında fotoğraf çektirmenin keyifli olduğunu söyledi. Feyzullah Avcı ise “Bu sene düğün fotoğraflarının yol kenarında çekildiğini görüyoruz. Belediye tarafından yapılan bu çalışma hem görsel güzelliğiyle, evlenecek çiftlerinde işine yaradı. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yol kenarlarından detay görüntü

- Feyzullah ve Güleser Avcı çifti röp

- Emin Saatlioğlu röp

Haber-Kamera: Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), ()

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Sağlık memuru ağaca asılı bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Melet Irmağı kenarında ağaca asılı erkek cesedi bulundu. Cesedin sağlık memuru Erol Bektaş'a (45) ait olduğu belirlendi.

Altınordu ilçesinde sabah saatlerinde Melet Irmağı kenarında bir ağaçta erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağaca asılı kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, cesedin Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevlı sağlık memuru Erol Bektaş'a ait olduğunu belirledi. Bektaş'ın cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Bektaş'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Ağaçta asılı bulunan şahıstan görüntüler

- Nehir kenarındaki ağaçlık alandan görüntüler

- Polis ekiplerinin çalışmaları

- Detaylar

Haber Kamera: Ahmet BAYRAK/ORDU, ()

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