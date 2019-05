DHA YURT BÜLTENİ -7

Okula gönderilmeyen çocuklar aileden alındı

Hatay'ın Erzin ilçesinde Ali ve Sümeyra Algül çiftinin 'puta tapmak' ve 'küfür' olduğu iddiasıyla okula göndermediği 4 çocuğu ile yaşı küçük olan 1 çocuğu, 'bakım ve ihtiyaçları karşılanmadığı' gerekçesiyle aileden alınıp, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yerleştirildi. Besicilik yapan baba Ali Algül, "Çocuklarımız geri verilirse eğitimleri için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Erzin ilçesinin Kızlarçayı Mahallesi'nde oturan Ali ve Sümeyra Algül çiftinin, çocuklarını okula göndermediği yönündeki ihbar üzerine Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 11 Ocak'ta sosyal inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede ailenin, eğitim çağındaki 4 çocuğunu 'puta tapmak' ve 'küfür' olduğu gerekçesiyle okula göndermediği, babanın düzenli gelirinin olmadığı ve ailenin toplumda izole bir hayat yaşadıkları saptandı. Kurumun hazırladığı rapor doğrultusunda Erzin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce çocuklar Zehra (14), Zeynep (13), İzzet (11), Rukiye (7) ve Rabia (5) kardeşler hakkında 30 Ocak'ta bakım tedbiri kararı alındı. Koruma altına alınan 5 kardeş, yaşları ve cinsiyetlerine göre, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün bakım yurtlarına yerleştirilip, okullara kayıtları yaptırıldı.

Ailenin 5 aylık çocukları Şeyma'nın ise anneden ayrılmasının çocuğun yararına olmayacağı gerekçesiyle aile yanında kalmasına ve 1 yıl süreyle izlenmesine karar verildi. Koruma altına alınan çocukların ise görevliler gözetiminde her hafta ailesiyle görüştürülmesine de olanak sağlandı.

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ebeveynler ve çocuklar arasındaki iletişimin ve ebeveynlerin kuruluş yönetimi ile işbirliği anlayışının güçlendirilmesi için psikososyal destek çalışması başlatıldı

'BEN KENDİM YETİŞTİRİRİM' DEMİŞ

Çocukların babası Ali Algül, daha önce kendisine 'Çocuklarını okula gönder' diye Sosyal Hizmetler'den, okul müdürleri ve öğretmenlerinden gelenlerin olduğunu belirterek, "Dediler ki bana; 'Çocuğunu okula göndermen gerekiyor, böyle bir yasa var göndermelisin' dediler. Ben de kendilerine, 'Ben kendim yetiştiriyorum, İslam dinini yaşaması için kendi imkanlarımla çocuklarımı okutmak istiyorum' diye cevap verdim. Onlar da 'Eğer göndermezsen sana bir para cezası uygulayacağız' dediler. Sonra bunun üzerine bana bir para cezası uyguladılar. Ondan sonra 2018'in 8'inci ayında çocuklarım hakkına mahkeme yapılmış, koruma tedbiri adı altında karar verilmiş. Çocuklarımın alınması için çıkan bu karardan ise benim kesinlikle haberim olmadı" dedi.

'ÇOCUKLAR VERİLİRSE, EĞİTİMLERİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Çocuklarını görüşe gittiğinde psikolojilerinin bozulduğunu gördüğünü öne süren Ali Akgül, şunları söyledi:

"Çocuklarımın bir an önce bana iade edilmesini istiyorum, çocuklarımı çok seviyorum. Zaten çocuklarıma sorulduğunda, ailelerini sevdiklerini söyleyecekler. Allah hiç kimseyi evlatla imtihan etmesin, çok zor bir durum. Biz çocuklarımızı geri istiyoruz. Çocuklarımızı görmeye gittiğimizde başımızda bekliyorlar. Bize niye böyle bir muamele yapılıyor, çocuklarıma niye muamele yapılıyor. Biz kötü insanlar değiliz, bu vatan bizim. Hiç kimseye zararı olan biri değiliz. Sadece çocuklarımızın geri bize verilmesini istiyoruz. Eğitime de kesinlikle karşı değiliz. Bir çocuğun eğitim alması mutlaka gerekiyor ve çocuklarımız geri verilirse eğitimleri için elimden gelen her şeyi yapacağım. Psikolojilerinin bozulduğunu gördüm. Bir suçum yok, kesinleşmiş devlete karşı hiç bir suçum yok. Tek isteğim var çocuklarımı istiyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Anne Sümeyra Algül ise çok zor durumda olduklarını belirterek, "Bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyorum, çocuklarımı versinler. Merhamet kalmamış, 5'ini birden götürdüler. Her gidişimde çocuklarımı görüyorum, seviniyorum ama gelirken boynu bükük evime dönüyorum. Son gördüğümde 'bizi götür' diyen çocuklarım ağladıkça ben de ağladım. Ne olur çocuklarımızı geri verin" diye konuştu.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 35 MTB 83 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 63 EA 600 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobillerde bulunan Mustafa Kıran, Suna Caner, Murat Berat Caner ve Recep Çelik yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

GAZİANTEP'te freni boşalan traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Hüseyin Kaya (60), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Çimenli Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Kaya 34 JHS 12 plakalı traktörü bakıma götürdüğü sırada freni boşaldı. Hızla ilerleyen traktör şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Hüseyin Kaya, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından, ambulansla Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kaya, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaya'nın Cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gölde açan papatyalar ilgi çekti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, gölette açan papatyaların oluşturduğu manzara ilgi çekti.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Yelliburun Mahallesi sınırlarında bulunan Kurt Gölü bu yıl etkili olan yağışlar nedeni doldu. Havaların ısınması ile beraber gölde açan papatyaların oluşturduğu doğa manzarası ilgi çekti.

Gölde açan papatyaların oluşturduğu doğal güzelliği fotoğraflamak isteyenlerin mahalleye geldiğini söyleyen Yelliburun Mahallesi Muhtarı Ökkeş Toz, "Kurt gölü, bu yıl yağışların çok olmasıyla 20 yıl sonra ilk kez doldu. Üzerinde genelde kırlarda gördüğümüz papatyaların açması meraklıların ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Bu ilgi bizleri de memnun ederken herkesi böylesi bir güzelliği görmeye davet ediyoruz" dedi.

Temizlik işçisi, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Nevşehir'de temizlik işçisi Necip Kemaloğlu (49), görevli olduğu caddede temizlik yaparken bulduğu, içinde para, döviz ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı sahibini arayarak teslim etti. Kemaloğlu, davranışı nedeniyle Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Necip Kemaloğlu, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında temizlik yaptığı sırada, içerisinde bir miktar para, döviz, kredi kartları, kimlik ve sürücü belgesi olan cüzdan buldu. Kemaloğlu, daha sonra cüzdanın sahibi kadına cep telefonu ile ulaştı. Kemaloğlu, bir araya geldiği isminin açıklamasını istemeyen kadına cüzdanını teslim etti.

BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, örnek davranışından dolayı Necip Kemaloğlu'nu makamında kabul etti. Kemaloğlu'nu çeyrek altın ile ödüllendiren Başkan Arı, "Nevşehir böyle bir şehir işte. En altta çalışan personelimizden en üstte çalışanına kadar her birisi bu şehrin insanına yakışır bir tavır sergiliyor. Bu nedenle, bu şehre hizmet etme şansını veren Allah'a şükür ediyorum. Ben de böyle bir gelişmeyi çalışma arkadaşlarımdan öğrendiğimde büyük bir onur ve gurur duydum. Çalışanlarımızın kenti sahiplenmesi çok önemli. Biz kendisine sembolik bir armağan hediye ettik. Böyle davranışlara sahip çıkmamız lazım" dedi.

Necip Kemaloğlu ise, yaptığı hareketin insanlık görevi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Her gün temizlik yaptığım caddede bankların altında bir bayan cüzdanı olduğu fark ettim. Çevrede kimse yoktu ve sahibini bulmak için içerisine baktım. İçerisinde miktarını kontrol etmediğim para ve döviz vardı. Cüzdandaki bir telefon faturası dikkatimi çekti ve bunun cüzdan sahibine ait olabileceğini düşünerek aradım. Telefona çıkan kadın kontrol ettiği çantasında cüzdanının olmadığını ve benim bulduğum cüzdanın kendisine ait olduğunu söyledi. Bir süre sonra buluşarak kendisine cüzdanını teslim ettim."

Yolcu treni dedektör köpeklerle arandı

Adana - Konya arasında sefer yapan Toros Ekspresi, Karaisalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından didik didik arandı. Aramada dedektör köpeklerde görev aldı. Karaisalı ilçesine bağlı Durak İstasyonundan başlayan uygulamada yaklaşık 200 yolcunun GBT sorgulaması yapılırken, çanta ve valizleri de dedektör köpekler tarafından arandı. Seyir halinde yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs hakkında da işlem başlatıldı. Trende seyahat eden vatandaşlar, jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamanın kendileri açısından oldukça sevindirici olduğunu belirtti. İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri de arama ve kontrollerin devam edeceğini açıkladı.

Güzeller at sırtında stres attı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen güzellik yarışmasına katılan finalistler at binerek stres attı.

Kemer'de bu yıl ikincisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın 13 finalisti bir yandan final gecesi için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürürken, bir yandan da Antalya'nın güzelliklerini tanıma fırsatı yakalıyor. Güzeller son olarak Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki bir at çiftliğini ziyaret ederek stres attı. Manejde at binen güzeller bol bol fotoğraf ve video çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Modellik ajansı sahibi eski Rus model Yulia Pavlikova, bulundukları at çiftliğini çok beğendiğini belirtirken, herkesi final gecesine davet etti.

At çiftliği sahibi Ayberk Bozkurt da "Her sene olduğu gibi bu sene de yükselen turizm girdileriyle birlikte at çiftliklerine olan ilgi de arttı. Global Model of The World'un güzellerini ağırlıyoruz. Çok keyifli, çok güzel zaman geçirdiler. Her biri manejde at bindi. Bu sene turizmin geçen senelere oranla daha fazla artacağını ve potansiyelinin yükseleceğini umuyoruz" dedi.

Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali başladı

Afyonkarahisar’da bu yıl 19’uncusu düzenlenen Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali, Çek solist Barbora Sediva'nın konseriyle başladı.

Kentte, termal bir otelin ev sahipliğinde düzenlenen 19'uncu Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali'nin açılışına Vali Mustafa Tutulmaz, eşi Fatma Tutulmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve çok sayıda müziksever katıldı. Açılış konserinde konuşan Vali Tutulmaz, geçen ay düzenlenen 18'inci Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin yanı sıra fuarlar ve kültürel aktivitelerle şehrin dopdolu bir nisan ayı geçirdiğini vurguladı. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Caz Müzik Festivali'nin de Afyonkarahisar'a artı bir değer kattığının altını çizen Vali Tutulmaz, "Bu tür etkinliklere valilik olarak destek verirken, tek gayemiz ilimizin marka değerini yükseltmek, kültürün ve turizmin merkezi haline getirmektir. Çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz" dedi.

'SORUMLULUĞUMUZ AFYON SEVGİMİZDEN'

Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem de etkinliğin sürdürülebilmesinin bir Anadolu şehri için önemli olduğunu söyledi. Başkadem, "Bu festival benim değil, Afyon'un mucizesidir. Çünkü festivale aklınıza gelmeyecek herkesin bir desteği var. Her işin bir lokomotifi olur. Ben sadece sorumluluğu Afyon'a olan sevgimden, bizi buraya bağlayan köklerimden aldım. Bir Anadolu şehri için caz festivalinin 19'uncusunu yapmak mutluluk verici" diye konuştu.

'HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Bu etkinliklerle gençlere örnek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkadem, gelecek yıl Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali'ne dünyanın önemli caz sanatçılarının konuk olacağını aktardı. Başkadem, şöyle konuştu:

"Dünyaca ünlü 2 caz sanatçısı gelecek yıl Afyon'a gelirse, festivalin 19 yıldır amacı, hayali buydu zaten. Bundan sonra bu festival bir hafta değil, 20 günlere belki bir aya yayılacak ve paket programlarla turizm şehri olmaya aday olan Afyon, kültür turizmine başlayacak."

BARBORA SEDİVA HAYRAN BIRAKTI

Festivalin açılış konserinde Çekya'dan gelen Barbora Sediva solist olarak yer alırken, genç sanatçıya şefliğini Kemal Günüç'ün üstlendiği Ankara Büyükşehir Kent Orkestrası eşlik etti. Festival kapsamında ayrıca besteci Prof. Dr. Hasan Uçarsu, sanatçı Ali Yılmaz, yazar ve şair Metin Celal, iletişim uzmanı Fatmanur Erdoğan, fotoğraf sanatçıları Eda Yiğit, Gülhan Kırdı İncedere, Orhan Cem Çetin, Nadir Ede ve Levent Öğet okul etkinliklerinde öğrencilerle bir araya gelecek.

Sokak konserlerinin de yer alacağı festival, 5 Mayıs'ta sona erecek.

Otomobil kamyona çarptı; 6 Suriyeli yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, 1'i ağır, 6 Suriyeli yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında D-400 karayolu Serik ilçesi Gedik kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 33 CMK 17 plakalı otomobil, aynı yöne giden E.Ö. yönetimindeki 54 DM 354 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 1'i ağır, 6 Suriyeli yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılardan 4'ü Serik Devlet Hastanesi'ne, 2'si özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

