DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SAKARYA'DA DEHŞET; İŞ ORTAĞINI, EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, müteahhit İsmail Bozbay (42) beraber iş yaptığı Ahmet Kuzgun'u (36) çıkan tartışmada tabancayla vurup öldürdü. Ardından evine gidip eşi Aycan Bozbay (36) ile kızı Serra'yı (4) da öldüren İsmail Bozbay, tabancayı şakağına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Bozbay'ın intihar etmeden önce bıraktığı mektupta, ailesini kendisinden sonra perişan olmamaları için öldürdüğünü yazdığı belirtildi.

İsmail Bozbay, dün akşam saatlerinde beraber iş yaptığı arkadaşı inşaat firması sahibi Ahmet Kuzgun'un ofisine gitti. Bozbey, iddiaya göre Kuzgun'dan alacağı olan parayı istedi. Ancak Kuzgun parayı veremeyeceğini söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çeken İsmail Bozbay, Ahmet Kuzgun'a ateş ederek öldürdü.

Olayın ardından ofisten çıkıp Adapazarı Şal Sokak'taki evine giden İsmail Bozbay, burada da katliam yaptı. Minik kızı Serra ile eşi Aycan'ı tabanca ile vurarak öldüren Bozbay, ardından tabancayı şakağına dayayıp tetiği çekerek, yaşamına son verdi.

İnşaat firmasına gelen çalışanlar, Ahmet Kuzgun'un kanlar içindeki cesediyle karşılaşınca, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından cinayet şüphelisi İsmail Bozbay'ı yakalamak için çalışma başlattı. Bozbay’ın evine giden polisler, içeri girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Ekipler, İsmail Bozbay ile eşi Aycan Bozbay ile kızları Serra'nın kanlar içindeki cesetlerini buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BIRAKTIĞI MEKTUP BULUNDU

Evde yapılan aramada İsmail Bozbay'ın intihar etmeden önce bıraktığı mektup bulundu. İsmail Bozbay'ın mektupta, Ahmet Kuzgun'dan alacağı olduğunu, ancak Kuzgun'un parayı veremeyeceğini söylediğini, korkutmak isterken Kuzgun'u kazara vurduğunu, ailesinin de kendisinden sonra perişan olmaması için öldürdüğünü yazdığı belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA

2)ARIZALANAN RUS MAYIN GEMİSİ, RÖMORKÖRLE ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇİRİLDİ



RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 911 borda numaralı 'RFS Ivan Golubets' adlı mayın tarama gemisi, makine arızası yüzünden 'MB-31' adlı Rus askeri römorkörüyle çekilerek, Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi. Geminin, Karadeniz'e götürüldüğü öğrenildi. Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 09.30 sıralarında giriş yapan römorkörün çektiği arızalı Rus mayın tarama gemisi, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edilen Rus mayın tarama gemisi, Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçirildi.

Çanakkale Boğazı'nda yolcu ve araç taşımacılığı yapılan feribotlar ve dev gemiler arasından yavaş geçirilen Rus mayın tarama gemisi, sahilde yürüyüş yapanların da ilgisini çekti.

Çanakkale Boğazı'nda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne açılmak için seyir yapan römorkör ve mayın tarama gemisinin, bağlı bulunduğu Karadeniz Filosu'na katılmak üzere götürüldüğü öğrenildi.

3)KAÇAK GÖÇMENLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 göçmenin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kaydedildi. Otobüsün motor bölümünde seyahat eden 2 göçmenin rahat tavırları dikkat çekti.

Doğubayazıt İlçesi İran-Türkiye çevre yolunda yabancı plakalı bir yolcu otobüsünün motor kapağının açık olması sürücülerin dikkatini çekti. İran'dan geldiği belirlenen otobüse yaklaşan araç sürücüleri motor bölümünde oturan 2 göçmeni görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, cep telefonuyla göçmenlerin bu tehlikeli yolculuğunun görüntülerini çekti. Görüntülendiklerini gören göçmenlerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

4)ZİYNET SALİ'YE SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Şarkıcı Ziynet Sali, Bursa'daki konseri sırasında sürpriz doğum günü kutlaması ile duygulandı. Sali, "Bursa'da yeni yaşıma girmek çok güzel. Hep birlikte mutlu yıllarımız olsun" diyerek, mumları üfledi. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ziynet Sali, dün gece Jolly Joker Bursa sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. 'Deli Divanenim' adlı şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan Sali, dillerden düşmeyen şarkılarını art arda söyledi. Konser boyunca sahnedeki enerjik ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Sali'nin özellikle 'Bana da Söyle' ve 'Ağlar mıyım? Ağlamam' şarkılarına mekanı dolduran 1200 civarındaki Bursalı da eşlik etti. Sali, "Bursa’yı çok seviyorum o kadar güzel günler paylaştık ki. Her zaman benim için unutulmazdır Bursa" dedi.

Konserin ilerleyen bölümlerinde ise Ziynet Sali’ye sahnede doğum günü sürprizi yapıldı. Yarın (29 Nisan) 44'üncü yaşını kutlayacak şarkıcı, erken gelen doğum günü kutlamasıyla şaşırdı. Sahneye getirilen pastayı görünce duygulanan Sali, "Çok teşekkür ederim çok duygulandım. Bu güzel aile ile Bursa’da yeni yaşıma girmek çok güzel. Hep birlikte mutlu yıllarımız olsun. Hepimiz için dilek tutuyorum" dedi ve mumları üfledi. Ayrıca Ziynet Sali’nin hayranları da doğum günü hediyesi olarak sahnede olduğu anı gösteren bir tablo hediye etti.

5)MURADİYE ŞELALESİ ÇEVRESİNİ ÇÖPLERDEN TEMİZLEDİLER

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Ahbap Derneği üyeleri, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi çevresinde çöp toplama kampanyası başlattı.

Van YYÜ'deki Ahbap Derneği'ne üye 40 kişiden oluşan üniversite öğrencisi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi çevresinde çöp toplama kampanyası başlattı. Üniversiteli öğrenciler, topladıkmarı çöpleri, çöp poşetlerine koyup çöp merkezine götürürken, 'Çevreyi kirletme' sloganıyla başlatılan temizlik kampanyasına katılan Ahbap Derneği Başkanı Rezzan Atlı, derneğin Türkiye'nin bir çok kentinde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Atlı, "Amacımız, hep beraber bir farkındalık oluşturmak. Kampanyamız kapsamında, Muradiye Şelalesi'ne de geldik. Şelalede her gün piknik yapılıyor ve yapılan pikniklerde maalesef çöpler yere atılıyor. Bu da çevreyi kirletiyor. Biz de dernek olarak çevre bilincine dikkat çekmek için böyle bir kampanya başlattık. Umarım piknik için gelenler, bizi gördükmlerinde çevreyi kirletmezler. Herkesin çevreye karşı duyarlı olsasını talep ediyoruz" dedi.

Çöp toplayan üniversite öğrencileri ise piknik için şelaleye gelen vatandaşların, piknik için gelen vatandaşların çevreye karşı duyarlı olmalarını istedi.

6)ÖĞRENCİLER PROFESYONELLERİ ARATMADI

BURDUR'da lise öğrencileri sahnede gösterdikleri performansla profesyonel sanatçıları aratmadı.

Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri Eğitimde İyi Örnekler- Toplum Yararına Toplum Hizmeti Projesi kapsamında drama gösterileri hazırladı. Öğrenciler okulun konferans salonunda değerler eğitimi kapsamında hazırladıkları gösterilerini kentteki tüm anaokulu öğrencilerine ücretsiz sergiledi.

Okul Müdürü Özlem Karpuz, "Okulumuz Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Erken Çocukluk ve Çocuk Gelişimi Dalı 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinden oluşan 37 kişilik değerler eğitimi drama ekibimiz var. Alan öğretmenlerimiz nezaretinde bu gösterileri her yıl yapıyoruz. Öğrencilerimizin gösteride giydikleri kostümler kendileri tarafından alan derslerinde dikildi. İlimizdeki anaokulu okul öncesi öğrencilerimize değerler eğitimi kapsamında sunumlar yapılıyor. Bu yıl yalan söylememek, inatçılığın kötü sonuçları gibi değerler belirlendi. Talep eden bütün okullara bu gösterileri ücretsiz olarak sunuyoruz. Kızlarımızın hazırladığı gösteriler çok beğeniliyor ve her yıl talep ediliyor. Öğrencilerimiz için de aslında iki uçlu bir kazanım söz konusu, değerler eğitimi drama çalışmalarına hazırlanırlarken hem öğreniyor hem öğretiyorlar" dedi.

Okulun çocuk gelişimi öğretmeni Zuhal Girgin de programı çocuk gelişimi bölümü öğretmenleri olarak hazırladıklarını söyledi. Girgin, "Programımızın içeriği yalan söylemenin kötü bir şey olduğu, inatçılık, beslenmenin önemi gibi belli temel değerlerle ilgili drama hazırlığı yaptık ve bunu ilimizdeki okul öncesi çocukları ile özel eğitim öğrencilerine sunduk. Çocukların hem manevi hem toplumsal değerleri öğrenmeleri açısından bu tür çalışmaların önemli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Gösteri sonunda Okul Müdürü Özlem Karpuz, görev alan öğrencilere teşekkür belgelerini verdi.

