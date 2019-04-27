DHA YURT BÜLTENİ -7

Kızıltepe'de kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, DİCLE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kontrolü için gittikleri mahallede bir grubun taşlı ve yumruklu saldırısına uğradı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesine bağlı Çetinler Mahallesi'nde 18’i tarımsal sulama 35’i ise mesken olmak üzere 53 abonenin kaçak elektrik kullandığını tespit eden DEDAŞ ekipleri, kontrol yapmak üzere bölgeye geldi. Ekipler, yaptıkları incelemede, mahallede abonesiz tüketicilerin de bulunduğunu ve abonelerin 2,5 milyon lira ödenememiş elektrik borcu olduğunu belirledi. Jandarma eşliğinde kaçak kontrolü yapan DEDAŞ ekibi, bu sırada bir grubun saldırısına uğradı. Çıkan olaylarda, 10 DEDAŞ personeli yumruk ve taşlı saldırıda yaralandı. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren 6 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Mahalleden görüntü

-Jandarmanın güvenlik önlemleri

-Yaralanan DEDAŞ ekibi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 37 MB

Haber-Kamera: KIZELTEPE(Mardin),()

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Emniyete götürülürken kaçan şüpheli, ayakkabısı çıkınca yakalandı

Antalya'da, hırsızlıktan gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolüne götürülürken emniyet binasının bahçesinden kaçtı. Bağcıkları alındığı için ayakkabıları çıkınca çorapla koşmakta zorlanan şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlıktan gözaltına alınan, ismi açıklanmayan şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmesi için nezarethaneden çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü binası çıkış kapısından çıkarılan şüpheli, emniyetin bahçesinde polislerin elinden kurtuldu. Bahçe kapısından koşarak çıkan şüpheli, giydiği spor ayakkabıların bağcıkları çıkarıldığı için yolda kayarak düştü. Ayakkabıları yola fırlayan ve ellerinde kelepçe olmayan şüpheli, kalkarak çorapla koşmaya devam etti. Çok sayıda sivil polis, bir süre sokak aralarında kovaladığı şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınıp, ters kelepçelenen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek nezarethaneye konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıdan görüntü

- Polis koşması

- Zanlının yakalanması

- Ayakkabı detay

- Emniyet binasına girişi

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-)

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MİT görevlisi olarak tanıtıp, dolandırdılar

Antalya'da, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp 6 kişiyi kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle 60 bin TL dolandıran 2 kişi yakalandı.

Antalya'da, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan F.Y. ve K.A., 6 kişiden, kendilerini kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle toplam 60 bin TL aldı. Uzun süre beklemelerine rağmen bir işe yerleştirilmeyen 6 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerinin yürüttüğü çalışma kapsamında F.Y. ve K.A. 26 Nisan Cuma günü Muratpaşa ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda kamu görevlerine ait kimlik aslı, iş başvurusunda alınan belge ve kimlik fotokopileri ile dijital materyaller bulundu. Şüphelilerden F.Y.'nin benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu ve 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, K.A.'nın da çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edildi. 2 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlılardan görüntü

- Emniyet dış plan

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Tolga YILDIRIMANTALYA, ()

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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Hedeflenen 50 milyon turist rakamına inşallah ulaşacağız

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2019 yılı beklentileriyle ilgili, "Hedeflenen 50 milyon turist rakamına inşallah ulaşacağız. Sektörde de 35 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi bekleniyor" dedi.

TÜRSAB tarafından düzenlenen 'Sağlık Turizmi Çalıştayı' Afyonkarahisar'da termal bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Sağlık İhtisas Başkanı Halil Yılmaz, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ve acente yetkilileri katıldı. Toplantı sonrası Firuz Bağlıkaya, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

HEDEF 35 MİLYAR DOLAR

2018 yılının rekorlarla kapandığını ve 2019 yılına da aynı hızla başladıklarını söyleyen Firuz Bağlıkaya, "İlk iki ayda 7.4'lük artışımız oldu. Yüksek sezona geldikçe bu sayılar daha da artacak. Hedeflenen 50 milyon turist rakamına inşallah ulaşacağız. Sektörde de 35 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi bekleniyor. Bu döviz girdisini artırmamız için değişik segmentlerde turistleri hedeflememiz gerekiyor. Sağlık turizmi, golf turizmi, spor turizmi ve kruvaziyer turizm gibi. İşte bugün de Afyonkarahisar'da sağlık turizmiyle ilgili bir çalıştay yapıyoruz. Her segmentte özel olarak fokuslanarak o segmentin potansiyelini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK TURİZMDE ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Sağlık turizminin önemli segmentlerin başında geldiğini vurgulayan Bağlıkaya, Afyonkarahisar'ın da bu noktada önemli bir il olduğunu kaydetti. Türkiye'de deniz, kum ve güneş turizminin yılda maksimum 6-7 aya çıktığına değinen Bağlıkaya, "Sağlık ve kültür turizmi gibi alanlarda bu aralık 10-12 aya çıkıyor. Dolayısıyla da bu Afyonkarahisar için de çok önemli. Bulunduğumuz mekanda otel dolu. Bütün Afyonkarahisar da bu turizme hizmet ediyor. Her geçen gün de ildeki yatak kapasitesi artıyor. Bu bağlamda da Afyonkarahisar yakın gelecekte önemi bir turizm merkezi olma yolunda hızla ilerliyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlardan detay

- Genel detaylar

- TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya röportaj

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Canlı yayında tabancayla intihar etti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Zeki Ö. (39) sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında başına tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, saat 02.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Yalkı Deresi kenarındaki boş arazide meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası olan Zeki Ö., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine yakınları yayına katılıp, Zeki Ö.'yü intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Zeki Ö. "Herkes hakkını helal etsin. Yarın cenazemde imam, hacı, hoca asla benim bedenime dokunmasınlar" dedikten sonra yanındaki tabancayı başına dayayıp, ateşledi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, Zeki Ö.nün cansız bedenini buldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Zeki Ö.'nün görüntüsü

Haber- Kamera;: Burhan CEYHAN/ AYDIN, ()

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Karadeniz çayını Hatay'da yetiştirmeye çalışıyor

Hatay’da yaşayan Nazım Sönmez, Karadeniz bitki örtüsünde yetişen çay bitkisini Hatay’ın Amanos Dağları’nda toprakla buluşturdu. Sönmez, geniş bir alanda çay yetiştirmeyi hedefliyor.

Amanos Keşfi Gezi Grubu rehberliği yapan Nazım Sönmez, Karadeniz ile aynı iklim özelliğine sahip Doğu Akdeniz’deki Amanos Dağları’nda çay yetiştiriciliği için yola çıktı. Daha önce saksıda ilk çay tohumu yetiştirme deneyimini gerçekleştirdiğini söyleyen Sönmez, bu kez daha geniş alana taşımak için girişim başlattı. Sönmez, arkadaşı aracılığıyla Rize'den temin ettiği çay tohumlarını Hatay’ın Dörtyol ile Erzin ilçeleri sınırında kalan ve Karadeniz iklim örtüsüne sahip Kocadüz Yaylası'nda toprakla buluşturdu.

Görüntü Dökümü

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-Nazım Sönmez'in açıklama yapması

-Tohumların ekilmesi

SÜRE:1,20 sn BOYUT:60 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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Adıyaman'da, bölgesel robot yarışması

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2'incisi düzenlenen 'Bölgesel Robiyaman' yarışmasında 138 robot mücadele ediyor.

Yeni Mahallede bulunan spor salonunda düzenlenen yarışmaya; Adıyaman, Adana, Batman, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya ve Şanlıurfa'dan 138 robot katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Algöz, 4 kategoride yarışmanın düzenlendiğini belirterek, "10 ilden katılımcılar ile mücadele ediliyor. Çocuklarımız bu yarışmada robotik kodlamayı ayı zamanda hafızalarını zenginleştirerek geliştiriyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Robotların yarışması

- Öğrencilerin hazırlık yapması

- Öğrenciler kodlama hazırlaması

- Öğrenciler robotları test etmesi

- Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Buse koluna dövme yaptırıp, 'Kaybolursam buradan bulursunuz' demiş

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye sürüklediği otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) anne ve babasının adlarını koluna dövme olarak yaptırdığı ortaya çıktı. Baba Ahmet Acar, kızının koluna yaptırdığı dövme için kendisine, "Ben kaybolursam buradan bulursunuz" dediğini söyledi.

Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak'ta Kemer'i vuran hortuma annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil Ağva Deresi'ne düştü. Ayla Akkın suya kapılan araçtan çıkabildi ama Kader Buse kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekip tarafından yapılan aramalara rağmen çantası ve ayakkabısının bir eşi dışında Kader Buse Acar'ın izine rastlanmadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları bugün de devam ediyor. DSİ ekipleri dere yatağında arama yaparken, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) ekipleri bölgeye gelerek çalışmalara katıldı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kader Buse'nin kaybolduğu günden bu yana olduğu gibi dere yatağı kenarı, plaj ve ormanlık alandaki arama çalışmalarını sürdürdü.

ANNE VE BABASININ ADINI KOLUNA YAZDIRMIŞ

93 gündür bulunamayan Kader Buse Acar'la ilgili yürek burkan ayrıntı ortaya çıktı. Genç kızın geçen yaz koluna anne ve babasının adlarından oluşan bir dövme yaptırdığı öğrenildi. Annesi Ayla ve babası Ahmet'in adlarının birleşiminden oluşan 'Aylahmet' yazısını sağ koluna dövme olarak yazdıran Kader Buse Acar'ın, babasına bu dövme için söyledikleri ise yürekleri dağladı. Baba Ahmet Acar, kızının koluna yaptırdığı dövme için kendisine, "Ben kaybolursam buradan bulursunuz" dediğini söyledi.

Haber: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()-

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Ayvalık'ta 89 kaçak ile 5 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 89 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

Ayvalık ilçesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçaklara yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 farklı noktada operasyon yapıldı. Operasyonda 89 kaçak göçmen ile organizatör İ.M., S.S., M.H., A.Ş. ve F.C gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 28'i çocuk, 22'si kadın ve 39'u erkek olmak üzere Afganistan ve Kongo uyruklu toplam 89 kaçak göçmen Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 5 organizatörün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), () -

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Takside darp davasında karar bakanlığa gönderildi

Erzurum'da, 7 yıl önce dedikodu yaptığı iddiasıyla taksiye bindirdikleri G.D. adlı genç kızı tekme ve sopalarla döven üniversiteli 4 kız öğrenci ile taksi şoförüne 3'er yıl 4'er ay, azmettirici Murat Ç.'ye 10 ay hapis cezaları verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yokluğunda karar verilemeyeceği gerekçesiyle mahkemeye geri gönderildi. Yargıtay, yargılamayı yapan mahkemeden gerekçeli kararın bakanlığa tebliğ edilmesini istedi. Mahkeme de gerekçeli kararı bakanlığa yolladı.

Olay, 21 Nisan 2012 günü Erzurum'un Palandöken İlçesinde meydana geldi. O dönem Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde okuyan Sevda Z. ve Lütfiye Z., Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyan Fatoş Seçil Ş. ile Turizm ve Meslek Yüksekokulu'nda okuyan Begüm Ö., dedikodu yapmakla suçladıkları Kazım Karabekir Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencisi olan G.D.'yi, eşya verme bahanesiyle çağırıp, zorla taksiye bindirdi.

Kadir Y.'nin kullandığı takside, sol tarafa Begüm Ö., sağ tarafa da Sevda Z. ve Lütfiye Z. oturarak, genç kızın araçtan inmesini engellediler. Sevda Z., taksici Kadir Y.'ye 'sür' diyerek arkadaşları ile birlikte genç kızı dövmeye başladı. Genç kızın çığlıklarının duyulmaması için de yüksek sesli müzik açıldı. Ortaya oturtulan kıza, 3 arkadaş tokat, yumruk ve sopa ile vurdu.

Sağ ön koltukta oturan Fatoş Seçil Ş. ise olan biteni cep telefonu kamerasıyla kaydetti..

Dayak olayının ardından kızlar, G.D.'yi evinin önüne bıraktı. G.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 üniversiteli ile taksici, tutuklandı.

'ARKADAŞLARLA TAKSİDE DÖVDÜK'

Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan üniversiteliler, önce suçlamaları kabul etmedi. Cep telefonu ile çekilen görüntüler ortaya çıkınca suçlamayı kabul eden sanıklardan Sevda Z., "G., başkalarına Murat Ç.'nin beni yatağa bağlayarak, zorla cinsel ilişkiye girdiğini anlatmış. Bunun üzerine Murat beni arayarak, G.'yi döverek, kameraya çekmemi istedi. Biz de arkadaşlarla takside dövdük" dedi.

'SOPA SİLAH SAYILDI'

Diğer kızların da benzer ifadeler verdi. G.D. ise yargılama aşamasında şikayetinden vazgeçti. 5 sanık, olaydan 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2014 yılında yapılan karar duruşmasında mahkeme sopayı silah kabul ederek, Sevda Z., Begüm Ö., Lütfiye Z., Fatoş Seçil Ş. ile taksici Murat Y.'yi 'cebir, tehdit ve hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Murat Ç.'ye de 'yaralamaya azmettirme' suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLACAK

Temyiz edilen dosya Yargıtay'da incelendi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, hükmün 20 Mart 2012'de yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi'ne Dair Kanunun maddeleri gereğince kamu davasına katılma hakkı bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yokluğunda verildiğine vurgu yaptı. Bakanlığın temyiz hakkının bulunduğuna işaret eden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, gerekçeli kararın ilgili bakanlığa tebliğ edilmesini istedi. Cumhuriyet Savcısını'nın talebi üzerine G.D.'nin darp edilme dosyasının gerekçeli kararı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gönderildi.

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, ()-