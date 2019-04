DHA YURT BÜLTENİ - 7

Urla'daki eğitim sırasında yaşanan patlamada şehit olan astsubaya son görev

SİLAH ARKADAŞLARI ŞEHİDİ MEMLEKETİNE UĞURLADI

İzmir'in Urla ilçesinde, Uzunada'daki askeri birlikte tahrip eğitimi sırasında kazayla meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut (40) için Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Acılı ailenin de katıldığı törende üstün başarılarından dolayı SAT öğretmeni olmayı hak ettiği ifade edilen şehit Hüseyin Bulut'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya'nın Seydişehir ilçesine götürüldü.

Urla Uzunada'daki askeri birlikte SAT komando kursiyeri teğmenlere tahrip eğitimi verildiği sırada dün, kazayla bir patlama meydana geldi. Patlamada, bomba tahrip öğretmeni Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut, şehit oldu. Kursiyer Teğmen Yunus Emre Toraman ise yaralandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan teğmenin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

HAVA ÜSSÜNDE UĞURLAMA TÖRENİ YAPILDI

Savcının olay yerindeki incelemesinden sonra getirildiği İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan şehit astsubay Hüseyin Bulut'un cenazesi, bugün silah arkadaşlarına teslim edildi. Görevindeki üstün başarılarından dolayı SAT öğretmeni olma hakkını elde eden Hüseyin Bulut için de Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende hazır bulunan şehidin eşi Sultan Bulut, çocukları Ahmet Bulut ve Zeynep Bulut ile annesi Rabia Bulut, taziyeleri kabul etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ile çok sayıda asker, aileyi yalnız bırakmadı, acılarını paylaştı. Tören birliğinin, şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutunu getirmesinden sonra saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Tören boyunca gözyaşı döken aile üyelerini yine şehit Hüseyin Bulut'un silah arkadaşları teselli etmeye çalıştı, özellikle çocuklarıyla yakından ilgilendi. Alanda bulunanlardan helallik alınmasından sonra ise şehit astsubayın cenazesi, askeri Casa uçağına alındı. Aliye üyeleri de aynı uçağa bindirildi. Şehit Hüseyin Bulut'un cenazesinin, ailesinin kararıyla Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verileceği ifade edildi.

32 ilde FETÖ operasyonu: 15 askere gözaltı

Konya merkezli 32 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 50 muvazzaf askerden 15'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'mahrem' yapılanmasında faaliyet gösteren 50 muvazzaf asker tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zanlıların yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bugün Konya merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 15 asker gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi. Konya'da gözaltına alınan ve halı sahada futbol oynarken sakatlandığı belirtilen şüphelilerden biri, sağlık kontrolüne sağ ayağı alçılı halde getirildi.

Kocaeli'de DEAŞ zanlıları adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütü üyeleri ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda Başiskele'de örgütle bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu kişileri tespit etti. 22 Nisan günü düzenlenen operasyonla F.E.D., E.E.S., A.E.H. ve İ.M. gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ saflarında çatışmalara girdiği, şüphelilerden F.E.D.'nin bu çatışmalarda yaralanarak tedavi gördüğü ve ameliyat olduğu öğrenildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 kişi Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Hacze engel olmaya çalışanları, jandarma engelledi: 10 gözaltı

Şanlıurfa'da, 5 milyon liraya yaklaşan elektrik borcu ödenmediği gerekçesiyle akaryakıt istasyonuna, mahkeme kararıyla haciz işlemi başlatıldı. Haciz sırasında elektrik dağıtım şirketi ekibine saldırıp, engel olmaya çalışan 10 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Akçakale yolu mevkisindeki akaryakıt istasyonunda, 2015 yılından bu yana kullanılan elektriğin ücretinin ödenmediği belirlendi. Borç, 5 milyon liraya yaklaşırken, defalarca elektriği kesilen istasyona tebligat gönderildi. Bunun üzerine istasyonda kaçak yollarla elektrik sağlanıp, kullanıldı. Tespitlerin ardından elektrik dağıtım şirketi avukatları, mahkemeden icra kararı çıkarttı. İcra memurları, avukatlar ve elektrik dağıtım şirketi çalışanları, mahkeme heyetinin kararı gereği haciz işlemi yapmak için dün jandarmalarla istasyona gitti. Şirket çalışanları, kaçak bağlantı yapılmasını önlemek için istasyona enerjinin taşındığı 5 bin metre kablo, 10 demir direk ve trafoyu sökmek üzere harekete geçti. Bu sırada istasyonun sahibi ve yakınları olduğu belirtilen grup, çalışma başlatan ekibe saldırıp, engellemek istedi. Olay yerinde hazır bekleyen jandarmalar da TOMA ile gruba müdahale etti. Jandarma, gruptaki 10 kişiyi gözaltına aldı. Haciz işlemi ise olayın ardından tamamlandı.

Kastamonu'da 18 iş yerini soyan kar maskeli şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da kar maskesi takarak girdiği 18 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Ömer Y., (25) polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte son 1 ay içinde 18 ayrı iş yerinden, 17 laptop, çok sayıda sigara ve para çalındı. Polis ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kar maskesi takarak girdiği işyerlerini soyan şüpheli, görüntülere yansıdığı belirlendi. Yapılan araştırmalar sonunda kimliği belirlenen Ömer Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpeli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ömer Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

4.5 aydır kayıp olan eski başkanın, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Konya'da 4,5 ay önce evinde otururken 'Samanlıkta yangın var' diye dışarı çağrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası eski Başkanı Ali Zeybek'in (49), Eyüp Çakıcı (41) tarafından tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin, olay günü bölgedeki farı az yanan otomobilin izini sürüp aydınlattığı cinayetle ilgili Eyüp Çakıcı ve kardeşi Osman Çakıcı (29) gözaltına alındı. Eyüp Çakıcı, Zeybek'i, ayrı yaşadığı eşi Emine Çakıcı ile ilişki yaşadıkları düşüncesiyle tüfekle öldürüp, kardeşiyle birlikte defineciler tarafından açılan 10 metre derinliğindeki çukura gömdüklerini itiraf etti.

Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'ndeki çiftliğinde oturan evli ve 3 çocuk babası Ali Zeybek, 8 Aralık günü akşam saatlerinde eve gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 'samanlıkta yangın var' diye dışarı çağırıldı. Konya'da, 2005- 2008 yılları arasında Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası başkanlığı yapan Ali Zeybek, panikle evden çıktı. Zeybek'in ardından dışarı çıkan aile fertleri, samanlıktaki küçük çaplı yangını söndürdü. Ali Zeybek ortalarda görünmeyince eve dönmeyince, aile kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı, ulaşamayınca da polise haber verdi.

Bunun üzerine Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çiftlik evinde inceleme yapan polis, Zeybek'in telefonu ve cüzdanının evde olduğunu, yanına hiçbir şey almadan çıktığını belirledi.

ÖZEL EKİP, BİR FARI AZ YANAN OTOMOBİLDEN YOLA ÇIKTI

Ali Zeybek'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, Ali Zeybek'in emekli olduktan sonra besicilik yaptığı, son dönemde de piyasaya 200 bin liraya yakın borcunun bulunduğunu belirledi. Ardından da Zeybek’ten alacağı olan her bir kişiyi tek tek inceledi; ancak bir sonuca ulaşamadı. Zeybek’in çiftliğinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay günü bir farı az yanan bir otomobilin plakasının da sökülmüş olmasından şüphelendi.

32 KİLOMETRE BOYUNCA 300 GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ

Polis, bu kez otomobilin gittiği Çumra ilçesi güzergahındaki 32 kilometre boyunca 300'e yakın güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını tek tek inceledi. İncelemede, otomobilin Çumra ilçesi yakınlarında, köy yollarına girerek izini kaybettirdiği belirlendi. Araştırmasını sürdüren polis, Zeybek'in son dönemlerde irtibatlı olduğu kişilerle de tek görüştü. Zeybek'in, bir arkadaşının kız kardeşi olan Emine Çakıcı'nın boşanma davasına yardımcı olduğunu saptandı. Emine Çakıcı'nın da Karaman'ın merkeze bağlı Süleymanhacı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve bu köyün de Çumra ilçesi sınırında olması üzerine, polis bir farı az yanan otomobilin burayla bağlantısı olabileceği ihtimaliyle araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

ÖZEL EKİP, HER İPUCUNUN İZİNİ SÜRDÜ

Emine Çakıcı'nın Konya'da oturduğunu, Süleymanhancı köyünde ise kayınbiraderi Osman Çakıcı'nın oturduğu belirlendi. Polis, Osman Çakıcı üzerinde yoğunlaştı. Çakıcı'nın hırsızlık ve adam yaralama gibi suçlardan sabıkası olduğu saptandı. Köydeki evinin bahçesinde ise bir farı az yanan otomobil bulundu. Otomobilin motor ve plakalarının sökülmüş olduğu belirlendi.

CEP TELEFONU NAVİGASYONUNDA MAKTULÜN ADRESİ ÇIKTI

Polis, otomobilin sahibi Osman Çakıcı ile Emine Çakıcı'nın eşi olan ağabeyi Eyüp Çakıcı'yı şüphe üzerine 24 Nisan günü gözaltına aldı. Eyüp Çakıcı’nın cep telefonun inceleyen ekipler, navigasyon programında öldürülen Ali Zeybek’in adresini buldu. Navigasyonunda Ali Zeybek'in adresinin çıkması üzerine Eyüp Çakıcı, suçunu itiraf etti.

EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP, PLAN YAPMIŞ

Eyüp Çakıcı ifadesinde, eşi Emine Çakıcı ile ayrı yaşadığını ve halen boşanma davasının sürdüğünü belirterek, Ali Zeybek'in boşanma davasına yardımcı olduğunu ve eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için durumu kardeşi Osman Çakıcı ile paylaştığını söyledi. Kardeşinin de yanına tüfek ve kürek alıp, otomobille olay günü Konya'ya yanına geldiğini belirtti.

ALİ ZEYBEK'İ EVDEN ÇIKARABİLMEK İÇİN SAMANLARI ATEŞLE TUTUŞTURMUŞLAR

Eyüp Çakıcı ifadesinde, kardeşiyle birlikte navigasyon yardımıyla Ali Zeybek'in çiftliğine gittiklerini ve Zeybek'i evden çıkartmak için çiftlikteki samanları ateşle tutuşturduklarını söyledi. Çakıcı, 'Yangın var' diye bağırıp Zeybek dışarı çıktıktan sonra tüfekle zorla araca bindirip Konya’ya 80 kilometre uzaklıktaki Süleymanhacı köyü yakınlarındaki dağlık alana getirip, burada tek el ateş ettiğini itiraf etti.

ÖLDÜĞÜNÜ ANLAMADAN DEFİNECİLERİN AÇTIĞI KUYUYA ATMIŞLAR

Çakıcı, ateş ettikten sonrada kanlar içindeki Zeybek'i, kardeşiyle birlikte defineciler tarafından açılan kuyuya attıklarını söyledi. Kardeşi Osman Çakıcı da ifadesinde, "Ölüp, ölmediğini bilmeden kuyuya attık. Kaybolana kadar da üzerini toprakla doldurduk. Olaydan sonra psikolojim bozuldu. O anlar gözümün önüne geliyordu. Yemeden, içmeden kesildim. Sonunda beni bu durumdan kurtardınızö dediği öğrenildi.

5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA CESEDİ ÇIKARTILDI

Çakıcı kardeşlerin cinayeti itiraf etmesinin ardından, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri cinayeti işledikleri Süleymanhacı köyündeki dağlık alana götürdü. İki kardeş, Cumhuriyet savcılarına olayı anlatarak cesedi attıkları çukuru gösterdi. Defineciler tarafından daha önce kazılan çukur, iş makinesi yardımıyla 5 saat süren çalışmayla kazıldı. 10’uncu metrede bulunan ve çürümeye başlayan Ali Zeybek’in cesedi çıkartıldı. Ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü.

Çakıcı kardeşler, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

Şirket araçlarını, sahte ruhsat ve sahte plaka yapıp kiralayan 12 kişi gözaltına alındı

MERSİN Polisi, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen şüphelilere yönelik takip başlattı. Takipte nakliye firmalarına ait araçların ruhsatları, muayene belgeleri ile plakalarının sahtelerini yapıp, başka şirketlere kiralayan şüpheliler tespit edildi. Mersin ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan 10 şirket ile 4 TIR garajına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 32 adet sahte plaka ve 34 adet sahte muayene belgesi ele geçirildi. Polis 1 şüpheliyi arıyor.

Kilis'te intihar etmek isteyen kişiyi polis kurtardı

Kilis'te, ailesinin kendisi ile ilgilenmediğini öne süren Ü.Ç. (35), 5 katlı binanın terasına çıkarak intihar etmek istedi. Polis memuru Ü.Ç.'yi tutup çekerek kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde Deveciler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bekar olan ve ailesi ile beraber yaşayan Ü.Ç., hasta olduğunu ve ailesinin kendisi ile ilgilenmediğini ileri sürerek 5 katlı binanın teras katına çıktı. Bağırarak atlayacağını söyleyen Ü.Ç.'yi gören çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de binanın önünde hava yatağı açtı. Ekiplerin ikna çabalarına cevap vermeyen Ü.Ç.'yi bir polis memuru tutup çekerek kurtardı.

Hazır bekletilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ü.Ç., daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, '100'üncü yılda İlkadım'dan Kurtuluşa' isimli etkinlik kapsamında 9 bisikletli 19 günde 1919 kilometre yol kat edip Ankara'ya ulaşacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında '100'üncü yılda İlkadım'dan Kurtuluşa' isimli etkinlik kapsamında, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayelerinde Samsun Ekolojik Bisiklet Yaşam Derneği (EKOBİD) üyesi 9 bisikletli, 19 günde 1919 kilometre yol kat edip Ankara'ya gidecek. Program kapsamında bisikletliler, 29 Nisan'da yola çıkıp Samsun merkezden Havza ilçesi, Amasya, Tokat, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Ankara' ya ulaşacak. 17 Nisan'da Ankara'ya varmayı hedefleyen bisikletli grup, gittikleri kentlerde kurtuluş mücadelesi döneminde kullanılan kongre binaları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kaldığı misafirhaneler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ne ait şubeler, gençlik merkezleri ve yerel yönetimleri ziyaret edecek. Grup ayrıca Atatürk'ün oynadığı Zeybek oynunu da sergileyecek.

'MİLLİ MÜCADELE RUHUNU YAYACAKLAR'

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, programla milli mücadele ruhunun yayılacağını söyledi. Kasapoğlu, "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün himayelerinde bu programı gerçekleştiriyoruz. 9 bisikletli 9 günde 1919 kilometre yol kat edecekler. Milli mücadeleyi 19 Mayıs'ı her bir gence kazıyalım istiyoruz. Bu ruhla ekibimiz bisikletleriyle bu yolu gidecekler. Milli mücadele ruhunu yayacaklar. Biz yokluktan cumhuriyetimizi kurduysak bu cumhuriyetimizi ilelebet payidar edebilmek adına ve cumhuriyetimizi kıyamet sabahına kadar taşıyabilmek adına Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ruhu iliklerine kadar her bir nefere hissettirmek istiyoruz. Bu bisikletli grubumuz Türk Bayrakları ile 9 şehre giderek buradaki gençlerimize meşaleyi, ilk kıvılcımı unutturmayacaklar. Türkiye'nin hedeflerinin, hayallerinin çok daha yukarda olduğunu unutturmayacak" dedi.

'SAMSUN'DA YAKILAN ATEŞİN RUHUNU 9 İLE TAŞIYACAĞIZ'

Samsun Ekolojik Bisiklet Yaşam Derneği Başkanı Tanju Subaşı ise organizasyonun başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Subaşı, "Bu projenin içerisinde olduğumuz için çok mutluyum. 1919'da Samsun'da yakılan bu ilk ateşin ruhunu biz 9 ile taşıyacağız. Sabırsızlıkla başlayacağımız günü bekliyoruz. Çok duygulanıyoruz o günü beklerken uykularımız kaçıyor, heyecanlanıyoruz. Türkiye'nin her yerinden mesajlar telefonlar alıyoruz. Bu heyecan ve coşku ile Ankara'ya gideceğiz. Günlük ortalama 110 kilometre pedallayacağız. Ortalama 13-14 saat bisiklet üzerinde kalacağız. Gittiğimiz yerlerde ziyaretlerde bulunacağız. 1,5 ay çalışarak bir zeybek gösterisi hazırladık. Atatürk'ün kendisinin de oynadığı zeybek oyununu gittiğimiz yerlerde oynayacağız" diye konuştu.

Kütüphane önündeki şarj cihazı korkuttu

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki kütüphane girişinde bir ağacın dalına kabloyla asılı cihaz olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Uzman polisin yaptığı incelemede, cihazın powerbank (şarj cihazı) olduğu belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan kütüphane önünde meydana geldi. Çöp konteynerinin yanındaki bir ağacın dalında üzeri bantlarla sarılmış kablo gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine uzman ekipler çağrıldı. Kısa sürede gelen uzman ekip, jammer yardımıyla sinyalleri kestikten sonra şüpheli cihaz üzerinde inceleme yaptı. Cihazın powerbank olduğu, üzerine kablo bağlanıp, bantla sarıldığı belirlendi.

Polisin şüpheli durum olmadığını belirtmesi üzerine çalışmaları izleyen öğrenciler, kütüphaneye girebildi.

