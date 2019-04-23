DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KONYA'DA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

KONYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Kutlama törenlerine, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlandı.Ardından Mevlana Kültür Merkezi'ne geçildi. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı tarafından gerçekleştirilen gösteri, izleyiciler tarafından alkış aldı. Daha sonra öğrenciler tarafından sahnelenen halk oyunları ve jimnastik gösterileri ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Tören alanından detay

- Gösterilerden ve izleyicilerden detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA )

===========================================

2)AKSARAY'DA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

AKSARAY'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen kutlama törenleri, Anıt Alanı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törene geçildi. Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Enver Dinçer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende halk oyunu ile Kurtuluş Savaşı dönemlerini anlatan gösteri ilgiyle izlendi.

(Görüntü Dökümü

-----------------

- Tören alanından detay

- Halk oyunları ve Kurtuluş Savaşı gösterisinden detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY )

============================================

3)İZMİR’DEKİ YANGINDA BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İZMİR’in Bayraklı ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndülürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Bugün saat 10.00 sıralarında, Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki 2131/9 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere, kendi evlerindeki çeşmelere taktıkları hortumla su sıkarak müdahale eden mahalle sakinleri, bir yandan da durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın başladığında karısını ve çocuğunu yanan evin içinden çıkaran ev sahibi, kendisi ise duman etkilendi. Hastaneye kaldırılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Yanan evden görüntü

Haber: Davut CAN -Kamera: İZMİR, ()

==========================================

4)SİLAHLA VURULAN GEBE TİLKİ KURTARILAMADI

AFYONKARAHİSAR'da silahla vurulan ve vücudunda çok sayıda saçma bulunan gibi tilki kurtarılamadı.

Geçen günlerde Şuhut kırsalında Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaralı halde bulduğu dişi tilki Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedaviye alındı. İlk başta köpek saldırısı sonucu yaralandığı tahmin edilen tilkinin yapılan röntgen çekiminin ardından vücudunda çok sayıda saçma olduğu ve silahla vurulduğu anlaşıldı. AKÜREM'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan tilkinin gebe olduğu da öğrenildi.

'BEDENİNDE BİR ÇOK SAÇMA PARÇASI VAR'

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, "Geçen günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri tarafından Şuhut kırsalında köpek saldırısına uğradığı nedeniyle yaralandığı bildirilen tilki getirildi. Tabii öncelikle köpek saldırısı nedeniyle geldiğini düşününce genel bir muayene ve tedavi uygulamaya başladık ama durum o kadar basit görünmüyordu. Daha geniş kapsamlı araştırma yaptığımızda röntgen sonuçlarında hayvanın vurulmuş olduğunu gördük. Bedeninde birçok saçma parçası vardı. Sonrasında elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Dişi bir tilkiydi, gebe olduğunu düşünüyorduk. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık" dedi.

'YAVRULARI DA ÖLDÜ'

Tilkilerin gereksiz ya da fazla sayıda hızla üreyen hayvanları tüketerek ekosisteme katkı sağladığını kaydeden Müdür Kandır, "1 tilkinin yok olması o alandaki fare sayısının çoğalması anlamına gelebilir. Şuhut çevresinde kırsalda vurulan bu tilki belki de o bölgedeki tek fare toplayıcısıydı. Ancak şimdi bu tilkinin ölümüyle beraber -ki yanında doğuramadığı yavruları da öldü- ekosisteme bu kadar katkı sağlayan yaban hayvanlarının vurulmaları bizler için büyük tehdittir. Özellikle üreme sezonunda bu hayvanlara karşı herhangi bir vurma ya da şiddet uygulama vakalarının yapılmamasını önemle rica ediyoruz. Çünkü onlar da bizim kadar yaşama ve üreme hakkına sahipler" diye konuştu.

'YAŞAM ALANLARI DARALDI'

Bütün yaban hayvanlarının risk altında olduğuna dikkati çeken Kandır, şöyle dedi:

"Artık günümüzde bütün yaban hayvanları risk altında. Çünkü insan popülasyonu arttı, şehirleşme çok fazla. Onların yaşam alanları daraldı. Herhangi bir yaban hayvanın özellikle bu üreme sezonunda vurulması demek o hayvan türü için bir yok oluşun başlangıcı demek. O yüzden bu hayvanları her zaman korumalıyız."

Görüntü Dökümü

--------------

- Tilkiden detay (cep telefonu görüntüsü)

- Emine Hesna Kandır röportaj

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

==========================================

5)TARİHİ KÖY ENSTİTÜSÜNDEKİ OKULDA HER ÖĞRENCİYE BİR TAVUK

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde bir dönem köy enstitüsü olarak da hizmet veren, 300 öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu ve Çok Programlı Lisesi'nde, tavuk çiftliği kuruldu. Öğrencilerin beslediği 300 tavuktan elde edilen yumurtaların bir kısmı okulun pansiyonunda kullanılırken, bir kısmı da okul aile birliği tarafından satılarak gelir sağlanıyor.

İlçede bir dönem köy enstitüsü olarak da kullanılan şimdiki Pazarören Anadolu ve Çok Programlı Lisesi yanında, tavuk çiftliği kuruldu. 300 öğrencinin eğitim gördüğü pansiyonlu okulun çiftliğinde her öğrenciye bir tavuk düşüyor. Öğrencilerin, pansiyondaki yemek artıklarıyla beslediği tavuklardan günlük yaklaşık 200 yumurta elde ediliyor. Yumurtaların bir kısmı okulun pansiyonunda kullanılırken, bir kısmı da okul aile birliği tarafından satılarak gelir elde ediliyor.

'YUMURTALARIMIZI PANSİYONDA DEĞERLENDİRİYORUZ'

Okul Müdürü Hayrettin Acet, 110 dönüm arazi üzerine kurulu okul kampüsü bünyesinde kurdukları çiftlikteki tavuklarla öğrencilerin ilgilenip beslediğini söyledi. Acet, pansiyondaki yemek artıklarını tavuklara vererek değerlendirdiklerini söyleyerek, "Amaçlarımızdan birisi, yemek artıklarımızı bu şekilde geri dönüşüme kazandırmaktı. Bir diğeri ise 110 dönümlük bir okul arazimiz var. Özellikle kene gibi haşereler, öğrencilerimize zarar veriyordu. Ayrıca yumurtalarımızı pansiyonda değerlendiriyoruz. İhtiyaç fazlasını da okul aile birliği bünyesinde vatandaşlarımıza satıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize de bu gelirden dağıtıyoruz" dedi.

Acet, çiftlikteki kapasiteyi artırmayı düşündüklerini de belirtti. Öğrenciler de uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Yumurtalardan görüntü

-Hayrettin Acet ile röportaj

-Öğrenciler ile röportaj

-Öğrencilerin tavuklarla ilgilenmesi

-Genel detay

Süre:4.12-486MB

Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

==========================================

6)YABAN KEÇİNİN DAĞCIYA TEPKİSİ

ERZURUM'un İspir İlçesi'nin Yedigöl köyünde yaşayan 38 yaşındeki dağcı Bülent Erkan, Kaçkar sıra dağlarında tek başına gezerken karşısına çıkan çengel boynuzlu bir keçinin ilginç tepkisi ile karşılaştı. Erkan yaşadığı bu olayı hayatı boyu unutamayacağını söyleyerek, "Otların üzerine uzanan bir keçi ile karşılaştım. Yağmur yağıyordu. Beni gören keçiyle bir süre bakıştık. Keçi daha sonra ayağı kalkıp önündeki kayaya ayağı ile peşpeşe vurarak adeta 'bural benim terk et' der gibiydi. Bende oraşı terk etti" dedi.

İspir ilçesinde geçen yıl hayatının konu edildiği belgeselle çok sayıda ödül alan ve "Dağların oğlu" olarak bilinen Bülent Erkan, avlayacağı dağ keçisinin gözyaşını görünce avcılığı bırakarak hayatını dağlara ve doğayı korumaya adadı. Askerden döndükten sonra mahallesinin dağlık alanlarında keklik avlamaya devam eden Erkan, avcılık yaparken "çengel boynuzlu" diye tabir edilen dağ keçisi gördü. Kendini kamufle ederek keçiye 3 metre kadar yaklaşan Erkan, av tüfeğiyle hedef aldığı keçinin gözlerinden düşen yaş damlasını fark edince yaptığı işin yanlış olduğunu düşündü. Erkan, o günden sonra avcılığı bırakıp kendini dağlara ve yaban hayatını korumaya adadı. Keçiyi vurmayan erkan kendimi dağlara ve doğal hayatı korumaya adadı. Geçtiğimiz hafta kış uykusundan uyanan boz ayıların izini sürmeye başlayan Erkan, "Yıllardır kendimi doğaya adadım. Aynı zamanda dağcılık sporu da yapıyorum. Elimde kameramla birlikte günlerce dağlarda gezerim. Boz ayıların izini sürüyorm. Bugüne kadar çok ilginç görüntüler çektim. Bunlardan biri de yine bir keçi oldu. uyurken karşılaştığım keçi beni görüp ayağa kalktı. Ayağını önündeki taşa vurarak homurdanmaya başladı. Sanki bana buralar benim çık git der gibiydi. Benden zarar gelmeyeceğini anlayınca da tekrar aynı yere uzandı. Bende çıkıp gittim" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yağmurda otların üzerine uzanan keçi

-Keçinin ayağa kalkıp taşa vurması

-Bülent Erkan'ın açıklaması

Haber-Kamera: ERZURUM, ()