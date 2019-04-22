DHA YURT BÜLTENİ-7

1)YOLCU MİNİBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR, 23 YARALI

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 23 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Elmalı- Finike karayolunun Düdenköy Mahallesi'ndeki Finike- Kaş kavşağında meydana geldi. Kaş- Elmalı arasında yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Çelik yönetimindeki 07 DLF 81 plakalı minibüsle Melikcan Aydın yönetimindeki 20 AAE 61 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs yan yatarken, otomobil de hurdaya döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Melikcan Aydın ile minibüs sürücüsü Mehmet Çelik ve 21 yolcu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Mustafa Yasin Oran (15), buradaki tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane dış plan

- Yaralılar serviste yatarken

- Yakınlarından görüntü

Haber- Kamera: Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), ()-

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2)9 GÜNLÜK TATİLİN GÖZDESİ KUZEY EGE

RAMAZAN Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasıyla birlikte Edremit Körfezi, yaklaşık 145 kilometrelik sahil bandı, oksijen deposu Kazdağları, doğal ve kültürel güzellikleriyle turistleri beklerken, turizmciler, rezervasyonların şimdiden başladığını belirterek, yoğun bir turizm dönemi yaşayacaklarını belirtti. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması sonrasında turizmcilerin yüzü güldü, beklenti arttı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar yaklaşık 145 kilometre uzunluğundaki sahil bandı ve 30 binin üzerindeki yatak kapasitesine sahip olan Edremit Körfezi'nde, turizm sezonu için hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Kuzey Ege'nin, turizmin ilk başladığı merkezlerden biri olduğuna dikkat çeken işletmeci Yahya Yavuz, oksijen deposu Kazdağları, doğası ve tarihi ile bölgenin büyük bir değer olduğunu vurguladı. Erken açıklanan 9 günlük bayram tatilinin her zaman turizmin ve işletmecilerin yararına olduğunu söyleyen Yavuz, "Kuzey Ege, sadece deniz, güneş ve kum turiziminin değil, Kazdağları'ndan kaynaklı temiz havasıyla sağlık turizminin de merkezi aynı zamanda. Bölgedeki tesislerimiz büyük oranda hazırlıklarını bitirdi. Ramazan Bayramı tatilinin erken açıklanmış olması biz turizmciler için çok önemliydi. Sezona başlamak ve tatil planı yapanlar için çok önemliydi. Şimdi herkes rahat rahat tatil planlarını ve rezervasyonlarını yapacak. Bu durum acentelerimiz için de önemliydi. 3-4 günlük tatil programı yapan acenteler, şimdi daha uzun paket programlar yapıyorlar. Tatil programının açıklanmasıyla birlikte şu an rezervasyonlar başladı. Mayıs ayında yoğun bir rezervasyon süreci bekliyoruz. Bu yaz yoğun bir turizm sezonu yaşayacağız" dedi. Ramazan Bayramı tatilinin açıklanmasının beklentiler artırdığını söyleyen turizm işletmecisi Hakan Kaymak ise "Bayram tatilinin 9 gün olması hem misafirlerimiz, hem bizim için çok iyi oldu. Bizim için beklentiler artırdı. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Edremit Körfezi için en iyisi olmasını isteriz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kuzey Ege sahilleri ve kordondan detay görüntüler

-Yahya Yavuz röp

-Hakan Kaymak röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), ()

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3)BİSİKLETİ ÇALINAN RÜMEYSA'DAN TEPKİ: BİSİKLETLERİMİZDEN NE İSTİYORSUNUZ?

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Rümeysa Özen'in (10), apartman bahçesine bıraktığı bisikleti kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Bisiklet hırsızlıklarına tepki gösteren Rümeysa Özen, "Bisikletlerimizden ne istiyorsunuz? Biz boş zamanlarımızda onlarla zaman geçiriyoruz" dedi. Sandıklı'ya bağlı Çakır Mahallesi Lise Caddesi'nde oturan Rümeysa Özen, geçen cumartesi günü apartman bahçesine bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Önce bisikletini mahalleden bir çocuğun alabileceğini düşünen Rümeysa Özen, çevrede bisikletini aradı ancak bulamadı. Apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerini yöneticiyle birlikte izlediğinde bisikletini bahçeye giren bir adamın alıp götürdüğünü gören Rümeysa Özen, cep telefonuyla görüntüleri kaydederek, durumu ailesine haber verdi. Rümeysa Özen'in ailesi polise olayla ilgili şikayetçi olurken, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Rümeysa Özen, "Cuma günü okula gittikten sonra bisikletimi çalmış. Ben de cumartesi günü bisiklete binecektim. O zaman bisikletimin kaybolduğunu fark ettim. Önce bir çocuk aldı sandım. Sonra bisikletimi aramaya başladım. Evin bahçesinde bıraktığım yerde yoktu. Sokağa baktım. Sonra binanın güvenlik kamerasına baktım. Güvenlik kamerasından buldum. Babamlara haber verdim" diye konuştu.

Bisikletini çalan hırsıza tepki gösteren Rümeysa Özen, "Bisikletlerimizden ne istiyorsunuz? Biz boş zamanlarımızda onlarla zaman geçiriyoruz" dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Binanın güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelinin iki eli pantolonun cebinde bahçeye girdiği, binanın zillerine basıyormuş gibi yaparak bahçeden uzaklaştığı yer aldı. 2 dakika sonra aynı şüphelinin yine elleri ceplerinde bahçeye girerek, burada duran bisikleti dışarı çıkardığı ardından da bahçe kapısı önünde binerek hızla olay yerinde uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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- Şüpheli elleri cebelerinde bahçeye girerek binanın zillerine bakıp çıkarken görüntü

- Şüpheli bahçeden bisikleti alıp bahçe kapısının önünde binerek uzaklaşırken güvenlik kamerası olayı karşıdan ve arkadan çeken görüntüleri

- RÖP: Rümeysa Özen(Bisikleti çalınan kız)

234 MB /// 02.07"HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

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4)PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir cipin arkasına tutunarak yolda ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile görüntülendi. Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde dün (Pazar) patenli 3 genç bir cipin arkasına tutunup, cadde boyunca bu şekilde ilerlemesi korkuttu. Hayatlarını tehlikeye atarak yolculuklarına devam 3 genç, kendilerini uyaran çevredekilere de aldırış etmeden yollarına devam etti. Patenli gençler, trafikteki diğer araçların sürücülerini tehlikeye attı.

Görüntü Dökümü

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-Cipin arkasına takılan patenli 3 gencin tehlikeli yolculuklarından görüntü

(Haber-Kamera: BODRUM, (Muğla), ()

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5)MARMARİS'TE GÖRÜLEN YUNUS İLGİ ÇEKTİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, denizde sahile yakın yerde yüzen bir yunus ilgi çekti. Yunus'u görenler cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Marmaris'in oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkiinde, bugün sabah saatlerinde bir yunusun kıyıya 30 metre mesafede denizde oyunlar oynaması görenlerin dikkatini çekti. Su sporları istasyonlarına yakın dolaşan yunus, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. İki dakika boyunca önce karaya ardından açık denize doğru yüzen yunus, teknelerin etrafında dolaştıktan sonra gözlerden kayboldu.

Oğlu ile birlikte yunusun görsel şovunu cep telefonuyla görüntüleyen su sporları istasyonu sahibi Salih Tunç, "İki günde bir her sabah bir veya iki yunus sahile yakın yüzüyorlar. Marmaris'in temiz denizlerinde yunuslar huzur ve güvenle dolaşıyor. Sosyal medya hesabımda bu görsel şovu paylaştım. Birçok yabancı uyruklu dostumuz da beğendi" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yunusu cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri

(Toplam: 1 dakika 29 saniye-91 MB görüntü)

(Haber: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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6)YEREL TOHUM ŞENLİĞİNE COŞKULU KAPANIŞ

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 3'ncüsü düzenlenen yerel tohum şenliği, kapanış konseriyle sona erdi. Yerel Tohum Derneği tarafından 'İklimi koru, tohumu yaşat' sloganıyla düzenlenen yerel tonum şenliğinin kapanış gününde, Cumhuriyet Meydanı'nda yerel topluluklardan Grup Kocaman sahne aldı. Meydana gelenler, hareketli müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi. Grup Kocaman'ın, Ege yöresi türküleriyle başlayan konser, yurdun dört bir yanından ezgilerle sürdü. Şenliğin son dakikalarında, davetlilere Datça'nın yerel domates fidelerinden dağıtıldı. Fidesini alanlar, meydandaki eğlenceye devam etti. Ellerindeki domates fideleriyle dans edip oynayanlar, şenliğe ayrı bir renk kattı.

Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, yerel ölçekli küçük bir dernek olmalarına karşın, Türkiye genelinde birçok ilke imza attıklarını söyledi. Karacan, yerel tohum mücadelesinde farkındalık yaratmak adına başlatılan şenliğin, gelecek yıllarda hiç aksatılmadan ve çok daha geniş kapsamlı düzenlenmesi için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Datça 3. Tohum Şenliği kapanış konserinden görüntü

- Grup kocaman sahnede ve davetlileri coştururken görüntü

- Cumhuriyet Meydanını dolduran kadın-erkek olanca kişi hareketli müziğin eşliğinde oynarlarken

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()