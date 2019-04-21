DHA YURT BÜLTENİ -7

Elia Kazan'ın köyündeki tarihi kilisede yıkılma tehlikesi

Kayseri'de, 1725 yılında ibadete açılan tarihi Agios Teodoros Rum Kilisesi, aradan geçen zamanda bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Yıkılma tehlikesi de bulunan kilise restore edilmeyi bekliyor.

Merkez Melikgazi ilçesindeki Germir Mahallesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1590-1620 arasındaki çalkantılı döneminde, Celali isyanları sırasında yaşanan nüfus hareketinin sonucu olarak kuruldu. O zamanlar köy olan Germir'in ilk sakinleri Ermeniler iken, 1700 yılından sonraki tarihte Rum nüfus artmaya başladı. Rum nüfus, 1840'lı yıllarda Ermeni ve Türk nüfusunu aştı. Kayseri'de bölgenin 19'uncu yüzyıldaki en önemli eğitim merkezi durumuna gelen Germir'de aynı dönemde 2 büyük kilise inşa edildi. Kısmen yerin altında olan Aziz Teodoros Kilisesi 1725, 2 katlı bir çan kulesi olan Panagia Kilisesi ise 1837 yılında ibadete açıldı.

2 kilisenin bulunduğu mahalleye, özellikle yaz aylarında yabancı gruplar akın ediyor. Germir Mahallesi, 'Ben ne Rumum, ne Türk, ne de Amerikalı. Ben Anadoluluyum' diyen ünlü yönetmen Elia Kazan'ın ve ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın babaannesinin köyü olarak biliniyor.

O tarihten günümüze kadar gelen tarihi Agios Teodoros Rum Kilisesi, geçen zamanda bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Tarihi yapının duvarlarına sprey boyayla yazılar yazılarak, zarar verildi. Kilisenin içinin de defineciler tarafından kazılarak zarar verildiği görüldü. Tarihi kiliseye koruma tedbiri uygulanmaması ve günümüzde harabeye dönmesi tepki çekti. Yıkılma tehlikesi de bulunan kilise restore edilmeyi bekliyor.

Germir Mahalle Muhtarı Ali Kapısız, mahallede 3 medeniyet bir arada yaşadığını söyleyerek, "Bunlar Ermeni, Rum ve Türkler. Gayet huzurlu bir şekilde yaşamışlar. Çünkü gördüğünüz gibi burada 3 adet kilise, 2 adet de camimiz var. 3 medeniyetin bir arada yaşadığı dönemde Rumlar, Ermeniler ve Türkler kendine has ibadetini yaparmış. En ufak bir sıkıntı yaşanmamış. Sonrasında yaşanan savaşlar nedeniyle Ermeniler ve Rumlar göç ederken burada yaşayan Türkler, 'Gitmeyin biz sizi koruruz' demişler. Ancak Ermeni ve Rumlar kalmayarak gitmişler" dedi.

'SAHİPLERİ 5-6 MİLYON TL İSTİYOR'

Muhtar Kapısız, kilisenin bulunduğu alanın 30 hisseli özel mülk olduğunu söyleyerek, "Burası tapulu olarak şahıslara ait. Şahıs malı olduğu için de herhangi bir restorasyon işi gerçekleştirilemiyor. Burası atıl durumda kaldı. Yetkililer ilgi gösterip kamulaştırırlarsa ancak restore edilebilir. Benim girişimlerim bu konuda çaba vermedi. Şahıslarla yaptığım görüşmede yüksek miktarda para istediler. Burası eğer restore edilirse turizm cenneti bir mekân haline gelir. Bu kilisenin sahipleri ile görüştüğümüzde 5-6 milyon civarında bir para istediler. Bende bu konuyu Melikgazi Belediyemiz ile görüştüm. Onlarda miktarın çok yüksek olduğunu belirterek, bu parayı ödeyemeyeceklerini söylediler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()

=====================

Kapatılan dernek binasında çıkan yangın korkuttu

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, kapatılan dernek binasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün gece Atatürk Mahallesinde bulunan Musa Tuncer'e ait evin ikinci katında kısa süre önce kapatılan Kanarya sevenler Derneğinde çıktı. Elektrik kontağında çıktığı belirtilen yangın kısa sürede odaları sardı. Buradan yükselen alev ve dumanı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 40 dakikada söndürüldü.

Görüntü Dökümü

----------

- Atatürk Mahallesi

- Kapatılan dernek binasında yükselen duman ve alevler

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:7,91 MB

Haber: Kadir ÇELİK -Kamera-GAZİANTEP-)

===================

Nisan ayında Çelikhan'a kar yağdı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı isanları şaşırttı.

İlçede günlerdir etkisini sürdüren soğuk havalar dün akşam saatlerinde bazı yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Nisan ayında yaşanan kar yağışının ardından beyaza bürünen bölgeler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü

----------

-Çelikhan'da kar yağışı

- Kar yağışıyla oluşan beyaz görüntü

-Genel ve detay görüntüleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-CELIKHAN -)

================

Denize düşen genç kızı polis kurtardı

Samsun'da denize düşüp akıntıya kapılan Zehra Güloğuz (22), ihbar üzerine bölgeye gelen polis memurunun çabasıyla kurtarıldı.

Sabah saat 10.30 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'ne gelen Zehra Güloğuz'un denize düştüğünü gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güloğuz'un akıntıya kapılıp denizde çırpındığını gören polis memuru Ersin Özbek, üniformasını çıkarıp suya atladı. Polis memuru Özbek, boğulmak üzere olan Zehra Güloğuz'u yüzerek kıyıya ulaştırdı. Bilinci yerinde olan Güloğuz, kıyıda bekleyen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zehra Güloğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Zehra Güloğuz'un sahilde yürüyüş yaptığı sırada denize düştüğü ve dalgalar nedeniyle kıyaya çıkamadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-----------

- Olay yerinden detaylar

- Ambulansın gidişi

- Kadının servise götürülüşü

- Hastaneden detaylar

(SURE: 48 SN) (BOYUT: 90MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,()

==============

Nil Karaibrahimgil'in sahnelere dönüşünde evlilik teklifi sürprizi

Uzun bir süredir konser vermeyen ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, dün gece Bursa'da sahne aldı. Nil'in konserinde sahnede evlilik teklifi sürprizi de yapıldı.

Uzun bir sürenin ardından yeniden sahneye dönerek konserlerine devam eden Nil Karaibrahimgil, dün gece Bursalılarla buluştu. Dinleyicilerini Jolly Joker Bursa sahnesinde ‘Burası İstanbul’ adlı şarkısıyla selamlayan ünlü sanatçı, sahnedeki enerjisi ve danslarıyla izleyenleri büyüledi. Geçmişten günümüze dek uzanan ve dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendiren Nil’e, ‘Pırlanta’, ‘XL’ ve ‘Akbaba’ gibi unutulmayan şarkılarında da Bursalılar hep bir ağızdan eşlik etti.

İLK TEBRİK NİL'DEN

İlerleyen dakikalarda ise Nil Karaibrahimgil’in ‘Ben O’na Resmen Aşığım’ adlı şarkısında dinleyiciler hoş bir sürpriz ile karşılaştı. Sahneye çıkan bir kişi, kız arkadaşına sahneden evlilik teklifinde bulundu. Daha sonra çift sahnede bir araya gelirken, ‘evet’ cevabıyla salonda alkış koptu. Nil Karaibrahimgil de bu mutlu ana ortak olurken, çift ile birlikte sahneden fotoğraf çektirdi ve mutluluklar dileğinde bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Bursalılara enerji dolu bir gece yaşatan Nil Karaibrahimgil, yeniden hayranlarıyla bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

----------

-Evlilik teklifi

-Konserden detaylar

Süreler: 1.30 - 3.20, Boyutlar: 15 MB - 439 MB

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,()

==============

Müze gibi kafede, kahveler 5 bin liralık fincanda veriliyor (ÖZEL)

Gaziantep'te dünyada tek olan plak, gramofon, fonograf, pikap ve radyoların bulunduğu 'Gramofhan Kafe' gelen ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Müzeyi andıran kafeye gelenler fiyatı 2 ile 5 bin arasında değişen fincanlarda kahve içiyor.

Uzun yıllar biriktirdiği materyalleri kafesinde sergileyen Mehmet Özcan, kuşaklar arasında bağ kurmayı amaçlıyor. Duvarları film afişleriyle süslenen, 1800, 1900'lü yıllardan kalma gramofonlar ve fonograflarla geçmişte yolculuğa çıkaran mekânı gezen vatandaşlar, 5 bin lira değerindeki kahve takımlarıyla kahvelerini içerken satışa sunulan plaklardan da alabiliyor.

Geçmişe özlem duyan vatandaşlar veya eskiyi öğrenmek isteyen gençlerin uğrak yeri haline gelen mekânın sahibi Mehmet Özcan, "Bir zamanlar plak ve pikap koleksiyoneri olarak bunları toplamaya başlamıştım. Mağazamızı genelinde 20 bin plak yüzlerce pikap, radyo, gramafon, dünyada eşsiz olan, çok değerli antika ürünlerden oluşuyor. Mağazamızın konsepti antika satış mağazası ve butik kafe olarak tasarlanmıştır. Amacımız insanların birbirleriyle merhabalaşmalarını, selamlaşmalarını geçmiş ve değerlerini hatırlatmak amacıyla bu mağazayı tasarladık"dedi.

'DUYGU SATIYORUZ'

İnsanlara duygu sattıklarını ifade eden Özcan, "Mağazamızdaki sunumlarımız antika ürünlerle yapılmaktadır. Gelen misafirlerimiz, kendi kullanmak istedikleri, ruhlarına ait hissettikleri antika fincanlarda kahve içebiliyorlar. Bize burada ne satıyorsunuz diye soranlara esprili bir dille 'duygu satıyoruz' diyoruz. İnsanların kaybettikleri duyguları tekrar hatırlatıp, ruhlarını dinlendirmelerini, geçmişlerini hatırlatıp güzel anılarla buradan ayrılmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

5 BİN TL'LİK SUNUM

Özcan,"Amacımız burada kahve satmak değil insanlara kendilerini özel hissettirmek. Gelen misafirlerimiz vitrinlerimiz içerisinden benim kendi koleksiyonumdan dünyada ve Türkiye'de çok nadir bulunan fincanlardan seçiyor. Ve antika tepsi, antika lokumluk ve kristal sürahilerde sunum yapıyoruz. Bizim bir kişi için hazırladığımız kahve sunumu yaklaşık 5 bin TL'yi bulabiliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------

- Kafeden Görüntü

- Gramofonlardan Görüntü

- Pilak ve Pikaplar

- Mehmet Özcan röp

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 735 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ - Mustafa KANLI/ GAZİANTEP-)

