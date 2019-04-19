DHA YURT BÜLTENİ -7

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırının planlayıcısına 16 kez müebbet, 1107 yıl hapis cezası

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da, 15 askerin şehit olduğu 54 askerin yaralandığı, PKK terör örgütü saldırısında, 1'i tutuklu, 3'ü firari toplam 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, saldırının planlayıcısı tutuklu sanık Kenan Çiçek 'devletin birliğini bozmak' suçundan 1 kez müebbet, 'kasten adam öldürmek' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 54 kez 20 yıl, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl, 'tehlikeli madde taşımak' suçundan 18 yıl olmak üzere toplam 1107 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 sanığa, 2 yıl ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verilirken, 10 sanık beraat etti.

Görüntü Dökümü

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Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

KAYSERİ,()

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Av yasağında olta balıkçısının yüzü güldü

Çanakkale'de, 15 Nisan'da başlayan av yasağı, olta balıkçılarının yüzünü güldürdü. Balıkçıların kordon boyunda yakalayıp, su dolu kaplar içinde canlı olarak satışa sunduğu uskumru, kolyoz, karagöz, mercan ve istavrit gibi balık çeşitleri, büyük rağbet görüyor.

Türk denizlerinde trol ve gırgırlar için 15 Nisan'da av yasağı başladı. Yasakların ardından tezgahlarda olta balıkçılarının tuttuğu balıklar yer almaya başladı. Boğaza tekneyle açılan olta balıkçıları ile Çanakkale iskelesinde amatör balıkçılar, uskumru, kolyoz, karagöz, mercan, istavrit gibi balıkları avlıyor. Avlanan balıklar, balıkhane tezgahlarındaki yerini alıyor. Ayrıca olta balıkçılarının kordon boyunda teknelerini bağladıkları balıkçı barınağı rıhtımında, balıklar su dolu kaplar içinde canlı olarak satışa sunuluyor. Bir kilo çinekop 40, istavrit 20 ve uskumru 30 TL'den alıcı buluyor.

Yasak döneminde olta balıkçılarının avları sayesinde vatandaşlar taze balık yiyebilmenin keyfine varıyor.

Çanakkale'de 26 yıldır balıkçılık yapan Ayhan Kazıcı (63), şu anda mevsim balıkları uskumru, kolyoz, istavrit, çinekop, mercan ve karagöz yakaladıklarını söyledi. Denizdeki balık stokunun ise bilinçsiz avlanma nedeniyle her geçen yıl azaldığını belirten Kazıcı, "Balıkçılıkla geçimini sağlayan arkadaşlarımızın işi zor. Büyük tekneler, gırgırlar ağla çalıştığı için onlar bol miktarda balık yakalıyor. Ama olta balıkçıları bu balıkları tek tek yakalıyor. Tek tek yakalanan balık ise tabi ki az, ama daha değerli oluyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından görüntü.

-Olta ile avlanan balıkçı teknesinden görüntü.

-Çanakkale iskelesinde olta balıkçılardan genel ve detay görüntü.

-Kordonboyunda küçük kaplarda satılan olta balıklarından genel ve detay görüntü.

-Balıkçı Ayhah Kazıcı ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan, başarılı öğrencilere Solo Türk ve Türk Yıldızları sürprizi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki eğitimde dereceye giren 4 öğrenciyi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları Filosuyla buluşturdu. '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle düzenlenen özel etkinlik kapsamında kokpite oturan ve uçakları inceleyen öğrencilerin, heyecanlı oldukları gözlendi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, yurt genelinde Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki eğitimde dereceye giren 5'inci sınıf öğrencileri Elif Bildik ve Zeynep Ceren Ayrancı ile 4'üncü sınıf öğrencileri Mustafa Ekrem Erdal ve Muhammed Musab Dinç'e, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bayramı' nedeniyle sürpriz bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında 4 öğrenci, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları Filosuyla buluştu. Öğrencileri, hava üssünde komutanlar karşıladı. Uçakların yanına getirilen öğrenciler, komutanların yardımıyla kokpite oturup fotoğraf çektirdi. Uçakları yakından inceleyen ve pilotlardan uçaklarla ilgili bilgi alan öğrencilerin, heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler, uçaklara dokunabildikleri ve kokpitine oturabildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Öğrencilerden Zeynep Ceren Ayrancı ise hedefinin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi pilot olmak istediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin uçakları incelemesi

- Kokpite oturması

- Genel ve detay

- Öğrenciler röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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15 yıldır taştan eser üretiyor (ÖZEL)

Diyarbakır'da emekli Fransızca öğretmeni Mahmut Nurettin Medyelioğulları (66), 15 yıldır yöreye özgü volkanik bazalt taşından minyatür eserler üretiyor. Medyelioğulları, büyük emekle üretip satmadığı 300'e yakın minyatür ve kabartmaları Müzeler Haftası'nda sergileyecek.

27 yıl Fransızca öğretmeni olarak çalıştıktan sonra 2003 yılının sonlarında emekli olan Mahmut Nurettin Medyelioğulları, taş işlemeciliğiyle ilgilenmeye başladı. Medyelioğulları, 15 yılda taştan 300 dolayında minyatür, kabartma ve rölyef üretti. Görenlerin ilgisini çeken eserleri satmayan Medyelioğulları, İŞKUR ve Sur Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle 20 kişiye de kurs veriyor. Medyelioğulları, eserlerini Müzeler Haftası'nda sergilemeye hazırlanıyor.

'GENÇLERE ÖĞRETEBİLİRSEK DAHA DA UMTLU OLACAĞIM'

Bugüne kadar ürettiği hiçbir ürününü satmadığını anlatan Medyelioğulları, şunları söyledi:

"Ürettiğim eserleri satmak yerine bunları biriktirmeyi tercih ettim. Şimdi bunları sergileyecek olmamın heyecanı içerisindeyim. Emekli olduktan sonra tesadüfen böyle bir işe başladım. Metal, ahşap ondan sonra taş oymacılığına başladım. 15 yıldan beri taş işlemeciliği yapıyorum. Bizim Diyarbakır'a özgü volkanik taş, dünyanın en sert taşı olduğu söyleniyor. 15 yılda epey bir şey yaptım. 300'e yakın parça yaptım. Yaptıklarımı da ticari amaçla yapmadım, satışını yapmıyorum. Taşlar epey birikti. Bu taşlarla bir taş müzesi açmak, onun yanında eğitim amaçlı bir atölye ve de eğitime dönük bir şeyler düşünüyorum. İmkan olursa bunun gerçekleştireceğim inşallah. Kabartmalardan Diyarbakır'la ilgili önemli minyatürler yaptım. Heykelden tutun da yüzük, bileziğe kadar yani bazalt taşla yapılacak her şeyi denedim. Hepsini de yaptım. Yapmadığım bir şey kalmadı. Bunları da makine kullanmadan sadece el aletleriyle çekiç ve keski ile yapıyorum. Bu çok sabır isteyen çok zahmetli bir iş, yani o sabrı göstermek, ben e bazen kendime şaşıyorum. Nasıl bu kadar sabırla çalıştığımı, umarım daha güzel şeyler olur, gençlere de bu işi öğretebilirsek, o zaman daha da mutlu olacağım."

Görüntü Dökümü

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- Taş atölyesi

- Taş ustasının dükkanından detay

- Taş ustasının ürettiği minyatür ve kabartmalar

- Taş ustası Mahmut Nurettin Medyelioğulları ile röportaj

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 691 MB

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR ,()

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Derik'te 20 yıldır akmayan 'Peri Pınarı'ndan su geldi (ÖZEL)

Mardin'in Derik ilçesinde, 'Peri Pınarı' olarak bilinen doğal kaynak suyunun geldiği kuruyan çeşmeden, bu yılki yağışların artmasıyla 20 yıl sonra su aktı.

Derik'in Küçükpınar Mahallesi'nde bulunan kaynak suyunun aktığı 'Peri Pınarı' çeşmesi, son 20 yıldır su gelmemesi nedeniyle kurudu. Bu yıl yağışların artmasıyla çeşmeden yeniden su akmaya başladı. Çeşmeden 20 yıl sonra yeniden kaynak suyu gelmesi, mahalle sakinlerini de sevindirdi.

Mahalleliden İbrahim Halil Karakaş (38), "Dedelerimizden duyduğumuza göre, 300 yıl evvel şebeke suyu gelmeden önce mahallemizin ve ilçemizin suyu bu çeşmeden karşılanıyordu; ancak son 20 yıldır çeşmeden su akmıyordu. Bu sene yağan yağmurla birlikte çeşmeden su akmaya başladı. Çeşmenin 20 yıl aradan sonra yeniden akması bizi sevindirdi" dedi.

Görüntü Dökümü

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- 'Peri Pınarı'

- Kaynak suyu

- Çeşmeden su içen Halil Karakaş

- Halil Karakaş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 247 MB

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (MARDİN),()

