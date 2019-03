DHA YURT BÜLTENİ-7

1)YOLCU OTOBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 18 YARALI

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 18 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Tarsus- Adana- Gaziantep yolu Nurdağı tüneller mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Seç Turizm'e ait 27 BMR 98 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi bilinmeyen, 33 PNG 81 plakalı buğday yüklü kamyona çarptı. Kazada otobüs şoförü ile 17 yolcu yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 18 yaralıyı ambulanslarla Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Kaza yapan otobüs ve kamyon

- Kazada yaralanan yolcular

- Yolculara müdahale eden sağlık görevlileri

- Olay yerindeki güvenlik güçleri

- Görgü tanığının konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan TUNCER- NURDAĞI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 393 MB

===============================================

2)NİĞDE’DE KALİFORNİYUM İLE YAKALANAN 2 SURİYELİ TUTUKLANDI

NİĞDE’de Suriyeli 2 kişi polise, 'kaliforniyum' adlı kimyasal maddeyi satmaya çalışırken yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan Suriyeli E.N. ve F.V. adlı erkeklerin ellerindeki satışı yasak olan 'kaliforniyum' adlı nükleer maddeyi 5 milyon liraya satmaya çalıştığı bilgisi üzerine bu 2 kişi ile irtibata geçti. Müşteri gibi davranan polis, maddeyi almak için E.N. ve F.V. ile kentteki Perşembe Pazarı'nda buluştu. Şüpheliler ile yapılan pazarlıkta 5 milyon liradan 5 bin liraya kadar düşen ve anlaşma yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 14.22 gram 'kaliforniyum' adlı nükleer madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Emniyet binası önünden görüntüler

- Maddenin fotoğrafları

SÜRE: 34" BOYUT:64 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

=================================================

3)ELEKTRİK DİREĞİNDEN KOPAN KABLO ALEV ALDI, MAHALLELİ KORKU YAŞADI

ŞANLIURFA'da Eyyüpkent Mahallesi'nde, elektrik direğinden kopan kablolar kıvılcım çıkararak yanmaya başladı. Mahallede korkuya yol açan kabloların kopması sonucu yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sabah saatlerinde Eyyüpkent Mahallesi 3995'inci sokakta bir elektrik direğindeki kablolar aşırı ısınma sonucu koptu. Koparak yere düşmesinin ardından kıvılcım alan ve patlama benzeri sesler çıkaran kablonun bulunduğu sokakta yaşayanlar paniğe kapıldı. Korkudan evlerine giremeyenler, durumu DEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından gelen ekipler, bölgedeki elektriği kestikten sonra kabloların onarımı için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA, ()-

==================================================

4)YOLCU MİDİBÜSÜ ŞOFÖRÜNÜN ÇABASI YARALI KÖPEĞİ YAŞATMAYA YETMEDİ

AYDIN'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu midibüsünün şoförü 32 yaşındaki Okan Can, bir sürücünün çarparak yaralı halde yolda terk ettiği köpeği alarak, aracındaki yolcularla birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Can'ın tüm çabasına rağmen yaralı köpek, kurtarılamadı. Aydın Şehir İçi Kooperatifi'nde şoför olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Okan Can, yolcu taşıdığı sırada, başka bir otomobilin çarptığı yaralı bir köpeği gördü. Çarpmamak için manevra yapıp duran Can, inerek yerdeki yaralı köpeği araca aldı, yolcularla birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada veterinerler tarafından tedaviye alınan köpek, bir süre sonra, iç kanama geçirdiği için kurtarılamadı.

KÖPEĞİN ÖLMESİNE ÜZÜLDÜ

Yaralı köpeğin hayatını kurtarmak için çabalayan, ancak ölümüne üzülen şoför Can, "Adnan Menderes Üniversitesi'nden yolcularla birlikte hareket ettim. Kuyulu Mahallesi'ne gidiyordum. Aydın-İzmir karayolu üzerinde yaralı bir köpek gördüm ve durdum. Baktım can çekişiyordu, hemen araca aldım. Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne götürdüm. Tedavisi için oraya bıraktım. Şoförlüğe başladığımda Kooperatif Başkanı Okan Yalçın bize her zaman yardıma muhtaç kim olursa olsun elinizi uzatın. Yardımlarınızı esirgemeyin demişti. Hayvanları çok seviyorum. Köpek can çekişiyordu. İnsanlık vazifemizi yaptık. Hayvan hastanede ölmüş, çok üzüldüm. İç kanama geçirmiş. Aşağı yukarı 45 dakika müdahale yapmışlar. Bıraktığım arkadaşla telefonla konuştuk. Hayvansever olarak üzüldüm" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Şoförün yaralı köpeği kurtarırken otobüsün güvenlik kamerası görüntüsü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

====================================================

5)CİNAYET ŞÜPHELİSİ NARKOZUN ETKİSİYLE GERÇEK ADINI SÖYLEYİNCE YAKALANDI



ADANA'da hastane önünde Serhat Aydemir'i öldürüp, kaçtıktan sonra trafik kazası geçiren Abdulkadir S., sahte kimlikle hastanede ameliyat olduktan sonra narkozun etkisiyle gerçek ismini söyleyince tutuklandı.

Olay 27 Aralık 2017'de Çukurova ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Aydemir, hastane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis yaptığı operasyonlarda cinayete karıştığı ileri sürülen Engin U., Merve D., Ferhat O., Muhammed O., H.B.D. (17), Orhan S. ile Ali S.'yi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanıp adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Engin U., Merve D., Ferhat O., Muhammed O. ve H.B.D. (17) ilk etapta tutuklanırken, Orhan S. ve Ali S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraklıdı. Zanlılara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İlk duruşmada Ferhat O. da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Bu arada cinayetin asıl faili olduğu iddia edilen Abdulkadir S.'nin ise yakalanması için karar çıkartıldı.

Katil zanlısı ise Antalya'ya kaçarak, burada sahte kimlikle yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra Abdulkadir S. trafik kazası geçirdi. Zanlı bunun üzerine Antalya'da kendisine bakacak kimse olmadığı için Adana'ya ailesinin yanına geldi. Adana'da bir hastanede kazadan dolayı ameliyat olmaya giden zanlı, burada sahte kimlikle işlem yaptırdı. Narkoz alıp ameliyata giren zanlı, ameliyattan sonra narkozun etkisiyle hemşireye gerçek adını söyledi. Ancak hemşire kayıtlarda hastanın isminin değişik olduğunu görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, zanlının parmak izinden cinayetten aranan Abdulkadir S. olduğunu tespit etti. Zanlı tedavisinin ardından gözaltına alınıp emniyete getirildi.

Sorgulanan Abdulkadir S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()