DHA YURT BÜLTENİ -7

Katil zanlısı eş hakkındaki uzaklaştırma kararı 1 hafta önce bitmiş

Erzurum'da boşanma davası süren eşi Özgür P. (39) tarafından dün sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Seher P.'nin (28), kocası için aldırdığı 2 aylık uzaklaştırma kararının 1 hafta önce sona erdiği ortaya çıktı. Çiftin kızları İ.P.'nin (4) parkta oynadığı sırada cinayeti gördüğü ve eve koşarak, "Babam annemi vurdu" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Özgür P. ise ilk ifadesinde " Korkutmak için yaptım, yaralamak için ateş ettim" dedi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. Özgür P. ile Seher P., aralarındaki geçimsizlik nedeniyle geçen ağustos ayından itibaren ayrı yaşamaya başladı. Boşanma davası için adliyeye giden Seher P., 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı babasının evine dönerken sokakta kendisini bekleyen eşi Özgür P. ile karşılaştı. Özgür P., konuşma isteğini geri çeviren Seher P.'yi tabancayla vurup kaçtı. Karın boşluğu ve göğüs altına 3 kurşun isabet eden Seher P., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cinayet sonrası kaçan Özgür P. ise yaklaşık 2 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

'BABAM ANNEMİ VURDU'

Soruşturma sürerken, 2'si kız 3 çocuk annesi Seher P.'nin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olay sırasında çiftin kızları İ.P.'nin evin hemen önündeki parkta oynadığı belirlendi. İ.P.'nin çocuk parkının 20 metre uzağındaki iki apartman boşluğunda babası Özgür P.'nin annesini vurduğunu gördüğü belirtildi. Küçük kızın olay sonrası eve koşarak, "Babam annemi vurdu" dediği öğrenildi.

Kız kardeşleri Z.P. (8) ve İ.P. ile parkta oyun oynadıkları sırada babasının geldiğini söyleyen M.B.P. (9) de "Dışarıda oynarken babam geldi. Kardeşlerim de o parkta oyun oynuyorlardı. Babam beni çağırdı, arabaya gittim. 'Annen nerede?' dedi. Annem de adliyeye gitmişti. Sonra beni gönderdi. Annem döndüğünde eve çıkıyordu. Babam 'Seher' diye seslendi. Binanın yanına konuşmaya gittiler. Ben arkadaşımla top oynuyordum. Babam o sırada silahı çıkarmış annemi vurmuş" dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI 1 HAFTA ÖNCE BİTMİŞ

Seher P.'nin anne ve babasıyla yaşadığı evin önüne taziye çadırı kuruldu. Başsağlığı dileklerini kabul eden Seher P.'nin kız kardeşi, ablasının evlendiği ilk günden beri şiddet gördüğünü söyledi. Özgür P. hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararının 1 hafta önce bittiğini belirten Seher P.'nin kız kardeşi şunları anlattı:

"Severek evlendiler. Ablam 10 yıldır eşinden şiddet görüyordu. Z.'ye 3 aylık hamileyken feci şekilde dayak yedi. Darp raporları var. 3 kez babamın evine döndü. En son ağustos ayında ablam çocuklarıyla annem ve babamla yaşamaya başladı. Boşanma davalarının ilk celsesi görüldü. İkinci celse önümüzdeki aylarda yapılacaktı. Cani adam boşanmayı kabul etmişti ancak ablamı sürekli rahatsız ediyordu. Bu yüzden uzaklaştırma kararı aldırmıştı. 1 hafta önce uzaklaştırma kararı bitti. Dün de ev ve ziynet eşyalarıyla ilgili mal paylaşımı davası vardı. Hep birlikte adliyedeydik. Ablam da o adam da duruşmaya geldi. Duruşmadan çıktılar, ayrıldık. Ablam ve annem eve döndü. Eve girerken yolunu kesiyor, 'Anne müsaade et konuşalım' diyor. Ablam çantası ile telefonunu anneme veriyor. Annem apartmanda yukarı çıkarken silah sesini duyuyor. En ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, emniyette işlemleri tamamlanan Özgür P. ise hastanede yapılan sağlık kontrolü sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Özgür P. ilk sorgusunda, "Kendisine sinirlendim. Korkutmak için yaptım. Öldürme amacım yoktu, yaralamak için ateş ettim" dedi.

Bakan Ersoy: Yıl sonuna kadar Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespitini tamamlıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın programı kapsamında ilk olarak geldiği Didim ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Didim'in bölge açısından önemli bir itici güç olduğunu belirten Bakan Ersoy, ayrıca bakanlık olarak Antalya'dan altyapı çalışması başlattıklarını, yıl sonuna kadar Ege bölgesindeki altyapı sorunlarının tespitinin tamamlanacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Didim'e gelerek sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir otelde toplantı yaptı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Savaş ile Didim belediye başkan adayı Mümin Kamacı ve partililer, Bakan Ersoy'u karşıladı.

'DİDİM İÇİN GEREKEN YAPILACAK'

Bakan Ersoy, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuştu. Didim'in eski bir turizm bölgesi olmasına rağmen gelişiminin belli bir seviyede kaldığını söyleyen Bakan Ersoy, "Amacımız burada 12 ay turizm yapmak, spor alanları yapmak. Didim, Milas Havaalanı'ndan destek alıyor. Burada yapacağımız doğru yatırımlar, bölgenin hareketlenmesini sağlayacak, 12 ay turizm gelmiş olacak. Aslında, yanlış turizm nedeniyle istenilen verim alınamamış" dedi. Turim için en önemli konulardan birinin altyapı olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Biz bakanlık olarak ciddi bir altyapı çalışmasını Antalya'dan başlattık. Yıl sonuna kadar Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespitini tamamlıyoruz. Belediyelere de büyük destek vererek, yıl sonuna kadar altyapılarda ihalelerin tamamlanmasını hedefliyoruz. 2020 sezonuna kadar tüm sahil bölgelerinin arıtma sorununu çözmüş olacağız. Tabii ki sadece altyapı sorunlarını çözmek yetmez. Nitelikli turist diyoruz. Bunun için de ilçe merkezlerini hareketlendirmemiz lazım. Didim'in çok güzel bir potansiyeli var. Turizm açısından Didim'in geleceğini oldukça parlak görüyorum. Ayrıca burasının Bodrum ve Milas açısından da çok büyük bir itici güç olduğunu düşünüyorum. Biz Didim'i radarımıza aldık, gereken neyse yapacağız" dedi.

Bakan Ersoy'un programı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Soba yakarken yaralanan işçi kurtarılamadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ısınmak için tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasına döktüğü yanıcı maddenin parlamasıyla vücudunda yanıklar oluşan Ahmet Özel (51), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, geçen 15 Mart'ta Nizip Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Ahmet Özel, iş yerinde ısınmak için tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasına yanıcı madde döktü. Yanıcı maddenin parlaması ile Özel ve yanında bulunan Mahmut Türkmen'in kıyafetleri tutuştu. İş yeri sahibi Mustafa Türkmen hortumla su tutarak oğlu Mahmut Türkmen ve Ahmet Özel'i kurtarmaya çalıştı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Özel ve Türkmen olay yerine çağrılan ambulanslarla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mahmut Türkmen tedavisinin ardından taburcu edilirken, yanık ünitesinde tedavi gören Ahmet Özel ise bu sabah doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Özel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Nizip'te toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, Ahmet Özel'in öldüğü Mahmut Türkmen'in de yaralandığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özel'in sobanın parlamasıyla kıyafetlerinin tutuştuğu ve kendisini dışarı attığı görülüyor. Hemen ardından iş yeri sahibi Mustafa Türkmen'in oğlu ve Özel'i saran alevleri söndürmeye çalışması da görüntülerde yer aldı.

Şüphelinin öldüğü çatışmaya giren jandarmalara beraat

Antalya'nın Aksu ilçesinde, çok sayıda suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Abdullah Özer'in (38) çatışmada yaşamını yitirmesiyle ilgili, 'kasten öldürme' suçlamasıyla haklarında dava açılan 8 jandarma personeli, beraat etti.

Olay, geçen yıl 28 Kasım'da Aksu ilçesinde meydana geldi. İlçede daha önce bir astsubay ile bir sivili, iki ayrı olayda tüfekle yaralamayla birlikte, çok sayıda suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Abdullah Özer'in, Kayadibi Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Jandarmayı fark eden şüpheli, ormanlık alana kaçtı. Abdullah Özer, kendisini takip eden jandarmaya ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada Abdullah Özer öldü.

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı idari soruşturmada, olayda görevli personelin ihmal ve kusuru bulunmadığı belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise 1 binbaşı, 1 astsubay ve 6 uzman çavuş hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan askerler, hayatını kaybeden Özer'in kardeşi Ahmet Özer ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen sanıklardan binbaşı M.E., arama tarama faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada çalılarla kapatılmış mağaradan ateş açıldığını ve iki askerin yaralandığını söyledi. Korunma amacıyla ateşe ateşle karşılık verdiklerini ifade eden M.E., sonradan Abdullah Özer olduğunu anladıkları kişinin atış yapılırken hedeflerinde olmadığını dile getirdi. M.E., açılan ilk ateşten sonra kendilerine doğu gelen kişinin yere düştüğünü görür görmez 'ateş kes' emri verdiğini belirtti.

Diğer sanık askerler de kendilerine kaç kişinin ateş ettiğini bilmediklerini, kendilerini ve yaralanarak yere düşen silah arkadaşlarını korumak için hedef gözetmeden ateşe ateşle karşılık verdiklerini kaydetti.

Abdullah Özer'in kardeşi Ahmet Özer ise uzun zamandır görüşmediği ağabeyinin psikolojik sorunları olduğunu ve şiddete meyilli bir kişiliğe sahip olduğunu aktardı. Özer, “Uzun süredir aranan ve yaralama olaylarına karışmış bir kişi aranırken daha dikkatli olunsaydı, belki de ağabeyim yaşıyor olacaktı. Şikayetçi değilim" dedi.

Duruşmanın savcısı Mustafa Şeran, esas hakkındaki mütalaasında, kanun hükümlerine uygun hareket eden sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tümünün beraatına hükmetti.

KARIŞTIĞI SUÇLAR

Çatışmada ölen Abdullah Özer'in daha önce karıştığı belirlenen suçlar ise şöyle:

14 Mayıs 2017 tarihinde Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde Jandarma Astsubay Serkan Çetin'in yaralanması. 18 Mayıs 2017'de Karaöz Mahallesi'nde bir evden gıda maddesi çalınması. 27 Nisan 2018'de Karaöz Mahallesi'nde bir evin kundaklanması. 10 Temmuz 2018 günü Serik ilçesi Araplar mevkiinde İsmail Sarı adlı kişinin silahla yaralanması. 6 Temmuz 2018'de Jandarma astsubay Menderes Uzuntepe'nin yaralanması.

Otomobilinde ölü bulunan kadın muhtarın kızı Merve, aday oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçen ay otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunan Sarıkız Mahallesi Muhtarı ve adayı Nuray Günaçar'ın (41) kızı Merve Günaçar (23), muhtar adayı oldu. Annesinin hatırasını yaşatmak ve projelerini devam ettirmek isteyen Merve Günaçar, ev ve iş yerlerini ziyaret ederek destek istiyor.

Edremit'in Sarıkız Mahallesi'nde Merve Günaçar, geçen 27 Şubat'ta otomobilinde tabancayla başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan muhtar annesi Nuray Günaçar'ın anısını yaşatmak için muhtarlığa aday oldu. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ev ziyaretleri yapan Merve Günaçar, annesinin ne kadar sevilen bir kişi olduğunu bir kez daha gördüğünü söyledi. Merve Günaçar, annesinin hatırasına sahip çıkmak ve yarım kalan projelerini tamamlamak istediğini belirtti.

Annesi Nuray Günaçar'ın iki dönem muhtarlık yaptığını söyleyen Merve Günaçar, "Annem kadınların sosyal yaşam içerisinde sürekli yer almasını isteyen birisiydi. Bu konuda birçok insana önayak olmuştu. Sürekli pozitif bir enerjisi vardı. Kendisini çok erken kaybettik. Ancak şu an annemin görevini devralmak için yaptığım ziyaretlerde, insanlara ne kadar fazla dokunduğunu, ne kadar çok sevildiğini bir kez daha görmüş oldum. Çevremden olumlu tepkiler alıyorum. İnşallah onun bayrağına en iyi şekilde sahip çıkacağım" dedi.

ESNAFTAN DESTEK

Nuray Günaçar'ın aza listesinde yer alan ve şimdi de kızı Merve Günaçar'ın yanında olan esnaf Sevda Koç da, Nuray Günaçar'ın sevgi dolu yapısıyla insanlara sürekli pozitif hayat enerjisi verdiğini söyledi. Merve Günaçar'ı desteklediklerini belirten Koç, "Nuray Günaçar'ı 10 seneden bu yana tanırdım. Neşe dolu, yardımsever bir insandı. 'Başkalarının acısıyla kendimin acısını unutuyorum' derdi. Herkesin derdine koştururdu. Şimdi onun bıraktığı bayrağı kızı devraldı. Merve ile beraberiz, destekliyoruz" diye konuştu.

Sarıkız Mahallesi esnafından Şahin Demir ise Nuray Günaçar'ın cesaretiyle ön plana çıkan biri olduğunu belirtti. Demir, "Nuray Hanım muhtarımızdı. Cesur, çalışkan birisiydi. Şimdi kızı aday olarak geldi. Kendisini de bu güveni nedeniyle kutluyorum. Aynı cesaretle annesinin görevini sürdüreceğini düşünüyorum. Herkesin yardımına koşardı. Şimdi kızı belki ondan daha da başarılı olur" dedi.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Edremit Sarıkız Mahalle Muhtarı Nuray Günaçar, geçen 27 Şubat'ta otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunmuş ve olayla ilgili Hüseyin G. (35) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kütahya'da dövdükleri kızı, cep telefonuna kaydeden 3 kız gözaltına alındı

Kütahya'da tren hemzemin geçide götürdükleri bir kızı saçlarından yerde sürükleyip, tekme-tokat dakikalarda dövüp cep telefonuyla kaydeden 3 kişi, Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla bu sabah gözaltına alındı.

Kütahya yaşayan S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S. ile birlikte, hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği S.A. adlı kızı Vefa Mahallesi'ndeki hemzemin geçide götürdü. Burada taraflar bir süre konuştu. Ardından S.K. ve iki arkadaşı, saçlarından tutarak sürükledikleri S.A.'yı küfür ederek tekme tokat dövdü. Dehşet anları dakikalarca sürdü. Bu sırada kızların yanındaki erkek arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. Dakikalarca süren dehşet anlarını S.Y.'nin başka bir kız arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.

GECE GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Cep telefonu görüntülerinin arkadaşlar arasında paylaşılmasının ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kimliklerini belirlediği kızlardan S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S.'yi ifade için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü. Kızlar dün akşam ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı gece yarısı S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S. hakkında gözaltı kararı çıkardı. Sabah saatlerinde polis ekipleri 3 kızı evlerinde gözaltına alarak Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü. Kızlardan S.A.'yı saçından tutarak dakikalarca döven S.K., kendisi hakkında dedikodu yaptığı için dövdüğünü anlatarak, "Benim hakkımda 'hamile, sevgilisinin üzerine kalacak' şeklinde dedikodu yapıyordu. Ben oraya götürdüm ve bir süre konuştuktan sonra orada dövdüm" dedi.

POLİS MAĞDUR S.A.'YA ULAŞTI

Polis ekiplerinin ulaştığı mağdur S.A. ise verdiği ifadesinde kızlarla eski arkadaş olduklarını ve haklarında dedikodu yapmadığını belirterek, "Bunlar benim arkadaşım, Kütahya'da bir ay kadar beraber kaldık. Ben ilçeden iş için Kütahya'ya geldiğimde arkadaşlarım olduğu için yanlarına gittim. Haklarında dedikodu yaptığımı söylediler. Oysa ben onlarla ilgili hiç konuşmadım. Sonra beni alıp oraya götürdüler ve dövdüler. Sonra bu olay yaşandı. Onlardan şikayetçiyim" dedi. Üç kızın ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Türk doğaltaş sektörü Marble İzmir'de buluştu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen MARBLE İzmir Fuarı binlerce sektör temsilcisinin katılımıyla açıldı. 25'inci kez düzenlenen MARBLE İzmir'in açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu katıldığı son fuar olduğunu belirterek "Bu fuar 1 numaralı dünya fuarıdır. Böyle bir fuarın İzmir'de yapılması kente ekonomik getiridir. Bundan sonra bir hemşeriniz olarak İzmir'de yaşamaya sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim" dedi.

Bu yıl 25'inci yaşını kutlayan dünyanın en büyük fuarlarından MARBLE İzmir Fuarı, 4 gün süresince Türkiye ile dünyanın her bölgesinden sektör profesyonelini Fuarİzmir'de ağırlayacak. İzmir'in dünyaya açılan en büyük kapısı olan MARBLE İzmir Fuarı, 30 Mart Cumartesi gününe kadar binlerce sektör profesyoneline ev sahipliği yapacak. Fuarın açılışına CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Fuar kapsamında önce 5'inci kez düzenlenen Uluslararası Taş Kongresi'nin açılışı yapıldı. Açılış için düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, görev süresi boyunca sayısız fuar açılışına katıldığını 25'inci MARBLE İzmir Fuarı'nın sonuncu olduğunu söyledi. Doğaltaş Kongresi'nin 5'incisini, doğaltaş forumunun ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kocaoğlu, "25 yıllık bir sürecin 15 yılına şahit oldum. 15 sene önce göreve başladığımızda bu fuar büyüme eğilimindeydi. Katılımcı sayısıyla ihracatçı sayısı paralel gitti. Katılımcı sayısında bini aştık. Bugün ihracat ise 2.5 milyar dolar seviyesine geldi. Türkiye taşta çok önemli bir hazineye sahip. Bu fuarın taşın tanıtımına çok büyük katkısı var. Mermer fuarı ve kongresi İzmir'e, Ege Bölgesi'ne çok yakışıyor. 15 yıldır fuarın İzmir'de kalması konusunda çok özverili çalışmalarda bulunduk. Bu fuarın sahibi İzmir'dir" dedi.

Fuara yurt dışından gelen katılımcılar olduğunu dile getiren Kocaoğlu, ülkelerin yönetiminde aklın ve bilimin rehberliği sayesinde hata payının azaldığını söyleyerek kaynakların verimli kullanılabildiğini dile getirdi. Kocaoğlu, "Bu benim son mermer fuarım. Birkaç gün sonra görevi teslim edeceğim. Sektör temsilcileri olarak bana verdiğiniz destekler için teşekkür ederim" dedi.

'BUGÜN DOĞAL TAŞIN BAYRAMI KUTLANIYOR'

25'inci MARBLE İzmir Fuarı'nın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'de fuarcılığın nasıl yapılması gerektiğini dünyaya

gösterdiklerini ileri sürerek "Bizden sonra bayrağı devralacak arkadaşlar fuarcılığı daha da ileriye götürecek. Fuarcılık için yapılan bu mekan sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin parasıyla 337 bin metrekare alan kamulaştırılarak yapıldı. Yeriniz varsa bunu büyütmeniz mümkün. İzmir'de bugün doğaltaşın bayramı kutlanıyor. Umuyorum bu bayram dünyanın her tarafından gelen ziyaretçilerimizle daha da anlamlı olur" dedi. Fuarlar ve kongrelerin kentlere ait olduğunu ifade eden Kocaoğlu, fuarların özelleştirilmesine karşı çıktığını belirterek, "Fuarlar bu kentte sahip çıkılması gereken sektörlerdir. Bunun herkes tarafından böyle değerlendirilmesi lazım. Birçok şey özelleşebilir. Konuya göre aklın ve bilimin rehberliğinde incelenir karar verilir. Ama fuarlar kongreler başkadır. O kentin yarattığı değerlerdir."

'BU FUAR 1 NUMARALI DÜNYA FUARIDIR'

MARBLE İzmir Fuarı'nın ekonomik büyüklük olarak dünyada mermer fuarları içerisinde birinci olduğuna dikkat çeken Kocaoğlu, amacın ticaretin geliştirilmesi olduğunu söyleyerek "Bu fuar 1 numaralı dünya fuarıdır. Böyle bir fuarın İzmir'de yapılması kente ekonomik getiridir. Bundan sonra bir hemşeriniz olarak İzmir'de yaşamaya sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. İzmir'in gelişmesi için amatörce uğraşlarıma devam edeceğim. Mermer sektörüne bu fuar için hayırlı kazançlar diliylorum" diye konuştu. Başkan Kocaoğlu son olarak mermercilikte blok satış ile işlenmiş satış konusunda bir sıkıntı yaşandığına dikkat çekerek "Mermer işleme teknolojileri konusunda maliyeti düşürücü unsurları yakalayıp tasarımı geliştirdiğimizde mutlaka blok satıştan proje satışına geçtiğimizde katma değerimiz artacaktır. Bana hakkınızı helal edin benim hakkım varsa helal olsun" dedi.

"PAYDAŞLARI BİRARAYA GETİRECEĞİZ"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya da dünyanın üç büyük fuarından birinde olduklarını ifade ederek maden ihracatçılarının bir sanayici olarak zaman içerisinde daha görünür hale geldiğini söyledi. 2023 hedeflerine bu moral ve motivasyonla yürüdüklerini kaydeden Kaya, inadına ihracata devam ettiklerini belirterek "Katma değerli ürünler için tasarım yarışmasına ciddi destek veriyoruz. İZFAŞ ile bu konuda omuz omuza çalışıyoruz. Bu sektörün paydaşları olarak ben demeden biz demeyi başardık. Uzun yıllar bu sektör tek ses olmayı becerememiştir. Şuanda 11 adet madenle ilgili sivil toplum kuruluşu olarak önümüzdeki sene 'Hayatımız maden 3'ü biz yapacağız. Diğer bakanlıklardaki paydaşları bir araya getirip dertlerimizi anlatmak istiyoruz. Dünya ticaretindeki daralma malum. Maden koordinasyon kurulu kuruldu. Çok hızlı bir şekilde izinlerimizi alırsak biz 2023 hedeflerini gerçekleştiririz. Çünkü dünyadaki rakamlar ortada" dedi.

Fuarın açılış kurdelesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte açılışa katılınlar tarafından kesildi. Açılışın ardından Başkan Aziz Kocaoğlu, İZFAŞ Genel Müdürü Gül Şener ile birlikte fuarı gezerek standları ziyaret etti. Kocaoğlu, tasarım yarışmasına katılan modelleri yakından inceleyerek bilgi aldı.

AŞLAR SERGİLENECEK

Türkiye'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran Türk doğal taş sektörünün büyük bağlantılar yapması hedefleniyor. Ağırlıkları 30 bin tona ulaşan bin 500 ham dev blok, yarı işlenmiş ve işlenmiş yepyeni doğal taşların yanında iş makineleri, mermer makineleri ile makine sarf malzemelerinin de yer aldığı MARBLE İzmir Fuarı, önemli isimleri de ağırlıyor. 5'inci Uluslararası Taş Kongresi, Dünya Taş Forumu, Designer Habitat Workshop ve Genç Yaratıcı Fikirler Platformu alanında dünyada önemli işlere imza atmış kişilere ev sahipliği yapıyor. Toplamda 150 bin metrekare alanda gerçekleşen fuarda; A, B ve C Holü doğal taş firmalarını ağırlıyor. Hollerde işlenmiş ve yarı işlenmiş doğal taşlar, sektör profesyonellerini karşılıyor. C Holü'nün yarısı uluslararası katılımcıların yer aldığı bölüm olurken; Türkiye'nin çeşitli bölgeleri ve İran'dan gelen toplamda bin 500 blok, C Holü'nün dış kısmından başlayarak D Holü'nün açık otopark bölümüne kadar geldi. C Holü'nün yan bölümünde kurulan üzeri kapalı dev alanda ise mermer sektöründe önemli bir yere sahip olan makineler yer alıyor. İş makinelerinin görsel şovu ise hollerin ortasında bulunan dev etkinlik alanında ziyaretçileri karşılıyor. Bu bölümlerde birbirinden özel iş makineleri sergilenirken, D Holü ise makine sarf malzemelerine ev sahipliği yapıyor.

BİN 100 KATILIMCI

25'inci MARBLE İzmir Fuarı'na bu yıl 209'u yabancı olmak üzere toplamda bin 100'e yakın firma katılıyor. Fuarda; Almanya, Amerika, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Katar, Mısır, Moritus, Polonya, Rusya, San Marino, Suudi Arabistan,Vietnam ve Yunanistan yer alıyor. Dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35'ine sahip olan Türk doğal taş sektörünün şovuna sahne olacak 25. MARBLE İzmir Fuarı'nda, 63 ülkeden yüzlerce satın almacı bulunacak. Fuar süresince yerli ve yabancı katılımcılarla ticari görüşmeler yapma imkanı yakalayacak satın almacılar, başta İzmir olmak üzere ülke ekonomisi ve ihracata katkı sağlayacak. Fuarla birlikte Türkiye'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran Türk doğal taş sektörüne pozitif katkı sağlamak hedefleniyor. 25'inci MARBLE İzmir Fuarı öncesinde kentin merkezi ve çevre ilçelerdeki otellerde yoğunluk yaşanıyor. Yurt dışı ve yurt içinden gelen sektör profesyonellerinin ilgisi, kentin dinamiklerini de mutlu etti. Dört gün boyunca fuar öncesi ve sonrasında İzmir'de vakit geçirme imkanı bulacak konuklar, kent ekonomisine de katkı sağlayacak.

TASARIM VE ETKİNLİKLER

25'inci yılında tasarım ve etkinlikleriyle ön plana çıkan Fuarİzmir, doğal taş sektörünün geleceği için bir amiral gemisi olarak hizmet veriyor. Dünya Taş Forumu, Genç Yaratıcı Fikir Platformu, Designer Habitat Workshop ve Uluslararası Taş Kongresi ile MARBLE İzmir, sektörün geleceği için önemli etkinliklere imza atıyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Dünya Taş Forumu, bu yıl daha geniş bir katılımla gerçekleşen Doğal taş sektörünün öncü kuruluşlarından olan Doğal Taş Enstitüsü (Amerika), Dünya Doğal Taş Birliği (İspanya), Avrupa Doğal Taş Endüstrileri Federasyonu (Almanya, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Avusturya), Rusya Taş Endüstrisi Birliği, FICCI - Hindistan Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, Shuitou Uluslararası Taş Fuarı (Çin), WARSAW EXPO (Polonya), Iran Stone Expo (İran), CarraraFierre (İtalya) fuardaki yerini alıyor. Dünyanın dört bir yanındaki kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra, Ege ve İstanbul Maden İhracatçılar Birliklerinin başkan ve temsilcileri de forumda yer alıyor. Doğal taş endüstrisinin dünya devleri, sektörün bugünü ve geleceğini değerlendirmek üzere fuarizmir'de buluşuyor.

DOĞAL TAŞIN DÖNÜŞÜMÜ

2018 yılında tasarım alanında atılan önemli adımlardan biri olan Genç Yaratıcı Fikir Platformu ise bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Doğal taşın dönüşümüne değişik fikirler sunan platform, sektörde mevcut olan tasarım ihtiyacına cevap veriyor. Sektörü yeni tasarımlar ile güçlendirip uluslararası pazarlarda yenilik yaratabilecek özgün tasarımcıları teşvik eden platform kapsamında genç tasarımcılar Türk doğal taşlarıyla özgün ve üretilebilir ürünler ortaya çıkarıyor. Tasarımların katılımcı firmalar tarafından üretim sürecine geçtiği platform sonucunda, genç ve yaratıcı fikirler, doğal taş ve mermere yönelik ürünlerini fuar süresince sergileme olanağı elde edecek. 29 Mart tarihinde ise en değişik üç tasarıma ödül ve en çok katılımı gösteren üniversiteye ise Ege İhracatçı Birlikleri özel ödülü olarak üç boyutlu yazıcı verilecek.

UZMANLAR KONGREDE BULUŞTU

Türkiye ve dünyada önemli çalışmalara imza atmış dünyaca ünlü mühendis ve mimarları bir araya getiren 5. Uluslararası Taş Kongresi, jeolojik bir miras olan doğal taşın antik çağdan günümüze dek süren serüveni ile fuara damga vuruyor. Kongre kapsamında günümüzden geleceğe uzanan doğal taşın kullanımı, jeolojik alt yapısı, çağdaş mimarı tasarımdaki önemi, kültürel boyutu, üretimde tasarımsal yenilikçi yöntemler ve mozaik tasarımında taşın kullanımı konuları uzman isimler tarafından derinlemesine inceleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM ALANI DESİGNER HABİTAT WORKSHOP

Çeyrek asırlık yaşında tasarımla ön plana çıkmaya hazırlanan MARBLE İzmir Fuarı'nda bu yıl bir ilk gerçekleşiyor. Türkiye'nin küresel pazarda rekabet değerini artırmak için sürdürülebilir bir tasarım alanı oluşturulması gerektiğini vurgulayan fuarda 'Designer Habitat Workshop' gerçekleştiriliyor. Fuarcılık sektöründeki ihtiyaçlara tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla cevap vermeyi hedefleyen bu platform kapsamında üniversite öğrencileri ve akademisyenler tarafından özel bir tasarım ve bilgi paylaşım alanı projelendiriliyor. Kalıcı değer olarak seçilen projenin bir sonraki MARBLE İzmir Fuarı'nda üretimi gerçekleştirilecek. Sektör ile tasarımcıyı buluşturacak Designer Habitat Workshop'ta ayrıca interaktif çalışmalar da yer alıyor.

'Sapan' cinsi köpek balığını avlayana 1635 TL ceza

Mersin'de 'sapan' cinsi köpek balığı avlayan balıkçıya 1635 TL para cezası verildi.

Mersin'de balıkçıların ağına 'Sapan' cinsi köpek balığı takıldı. Yunus Emre Polat'ın avladığı 5 metre uzunluğunda ve 450 kilo ağırlığındaki köpek balığı, kent merkezindeki Balık Pazarı'nda büyük ilgi çekti. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Vekili Adnan Polat, "Bu uzun kuyruk cinsi köpek balığı. 5 metre civarında ve 450 kilogram ağırlığında. Normalde bu cins her zaman çıkan bir köpek balığı değil. 5 yılda bir bize denk geliyor. Bu köpek balıkları normalde palamut, sardalya, uskumru sürülerine geliyor. Ağa takıldıktan sonra tekrar denize atma imkanı yok. Mecbur alıp getiriyorlar. Köpek balığının burnu en hisli olan kısmıdır. Buradaki duyu organları çok gelişmiştir. 5 kilometre mesafeden kokuyu algılayabilir" demişti.

TÜDAV CİMER’E BAŞVURDU

Türkiye’de 1997 yılında deniz yaşamını korumak amacıyla kurulan kısa adı TÜDAV olan Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı da 14 Mart’ta yayınlanan haberler üzerine nesli tehlike altında olan sapan köpek balığının avlanmasının suç olduğunu bildirerek, sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.

Başvuruya bugün verilen yanıtta, "Başvurunuz; Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cevaplanmıştır. Başvuru gereği, 14.03.2019 tarihinde ulusal basında yayınlanan haber ve video görüntüleri suç unsuru olarak değerlendirilmiştir. Haberde adı geçen Yunus Emre Polat adlı şahsın 1380 sayılı Su Ürünleri Avcılığı’nın Düzenlenmesi Hakkında tebliğin (2018/19) 3. Maddesi'nde belirtilen hususlara aykırılıkları 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 36. Madde j bendine göre idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

TÜDAV yetkilileri, nesli tehlike altındaki sapan köpek balığı konusunda yapılan başvuruya duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.

TÜDAV yetkilileri, verilen cezanın yerinde olduğunu, ancak caydırıcılık amacıyla, yasal düzenleme yapılarak cezaların artırılmasının yerinde olacağını da belirtti.

Otoyol gişelerine çarpan otomobilin sürücüsü öldü (YENİDEN)

Ailesinden habersiz alıp, otoyol gişelerine çarptığı otomobilde can verdi

İZMİR'de, otoyol gişelerinin duvarına çarpıp, alev alarak, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü O.K. (16), yaşamını yitirdi. O.K.'nin, evin önünde park halindeki aracı ailesinden izinsiz alıp, yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde, İzmir- Aydın yolunun Işıkkent Gişeleri mevkisinde meydana geldi. O.K., iddiaya göre, evin önünde park halindeki plakası öğrenilemeyen otomobili aile bireylerinin haberi olmadan çalıştırıp, yola çıktı. O.K.'nin gişelerden geçerken, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, duvara çarptıktan sonra alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobildeki O.K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. O.K.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 24 gözaltı

Mardin'de jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenledi operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı, adreslerde de arama yapıldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

MARDİN, ()-