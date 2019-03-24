DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ŞIRNAK ' TA ASKERLERİ TAŞIYAN ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT

ŞIRNAK'ın Cizre-Silopi karayolunda askerleri taşıyan zırhlı midibüs devrilmesi sonucu 1 asker şehit olurken, çok sayıda asker yaralandı. Kaza, bu sabah Cizre-Şırnak karayolundan meydana geldi. Silopi ilçesinden Cizre'deki Şerafettin Elçi Havaliman'ına giden askerleri taşıyan midibüs, karayolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 1 asker şehit oldu, çok sayıda asker de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı askerlere olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

ŞIRNAK/

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2)KASTAMONU'DA KAZADA ÖLEN 3 UZMAN ONBAŞI İÇİN TÖREN

KASTAMONU'da, otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 Jandarma Uzman Onbaşı, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenin törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Devrekani- Kastamonu karayolu, Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşılar Emre Tarlacı (21), İsmail Doğan (22), Enes Sertkaya (21) ve Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu, hafta sonu gezmek için Azdavay ilçesine gitti. Kastamonu'ya dönüş yolunda Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Hamdi Y.'nin kullandığı 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon takla atarken, otomobil şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobilde Uzman Onmbaşılar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralı kurtuldu.

TÖREN DÜZENLENDİ

Kazada hayatını kaybeden askerler Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Milletvekili Metin Çelik ile askeri erkan ve kazada hayatını kaybeden askerlerin aileleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ardından ölen askerlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu, askerlerin özgeçmişleri okundu. Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinden sonra askerlerin Türk bayrağına sarılı tabutları cenaze nakil araçlarına konuldu. Emre Tarlacı’nın cenazesi Karaman, İsmail Doğan’ın cenazesi Afyonkarahisar, Enes Sertkaya’nın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Elazığ'a gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Naaşların cenaze aracından alınması

-Tören alanı

-Tören

-Komandolar

-Naaşların taşınması

Süre:01:05 Boyut:111 MB

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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3)ZORLU PARKURLARI AŞAN ARAÇLAR SOĞUK ENGELİNE TAKILDI

ERZURUM'da bu yıl ilki düzenlenen 'Uluslararası Macera Off-Road Oyunları' soğuk engeline takıldı. Özel hazırlanan zorlu parkurları aşan araçlardan bazıları bugün havanın soğuk olması nedeniyle mazot dondurdu. Sürücüler ve izleyiciler yarışmaları yakılan ateşlerin etrafında ısınarak izledi.Palandöken Dağları'nın eteklerinde deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte düzenlenen Uluslararası Macera Off-Road Oyunları Cumartesi günü başladı. Bugün saat 09.30'da devam eden Off-Road Oyunlarına 8 ülke ve Türkiye'den 42 ilden gelen 210'dan fazla araç katıldı. Dün gece yağan kar ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bugün sabah yapılan ikinci etap yarışlarını olumsuz yönde etkiledi. Karlar içindeki araçlarının başına gelen sürücüler, araçların mazot dondurması nedeniyle çalıştıramadı. Sürücüler araçlarını belediyeye ait kepçe ve greyderler yardımı ile çektirmek zorunda kaldı. Araçların takviye yaptırarak çalıştırabilen sürücülerden Dursun Babal, "Aracı sabah hava şartlarından dolayı çalıştıramadık. Çalıştırabilirsek yarıymalara katılacağız. Bugüne kadar araç hiç donmamıştı. Mart ayında olmamıza rağmen Erzurum'da yoğun kar ve soğuk hava bizleri şaşırttı" dedi. Üzeri açık ya da camları olmayan araçların içerisi ise karla kaplı oldu. Bazı sürücüler karla dolu araçlarının içerisin girmek zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Donan araçlar

-Araçların greyderv e kepçe ile çekilmesi

-Sürüclerle röp

-İçerisi karla dolu aracında oturan sürcü

-Yakılan ateşin etrafında ısınınlar

-Genel görüntü

-Yarışlar

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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4)'SPEEDY MUSTAFA' TELEFON GASP EDİNCE TUTUKLANDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde uçucu madde ve uyuşturucu etkisindeyken telefon gasp eden Mustafa Arı(28), tutuklandı. Mustafa Arı, 5 yıl önce de uyuşturucu madde etkisi altındayken söylediği sözlerle internette 'Speedy Mustafa' olarak tanınmıştı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Kız Kapısı Sokak'ta meydana geldi. Uçucu madde ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen Mustafa Arı market önündeki aracının içerisinde bekleyen S.T. ile açık camdan konuşmaya başladı. Mustafa Arı, sürücünün dalgınlığından yararlanarak telefonunu alarak kaçtı. S.T., peşinden gittiği Mustafa Arı'yı kovaladı. Mustafa Arı yerden aldığı şişeyle S.T.'ye saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle yakalanan Mustafa Arı, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada bulduğu uçucu madde ve şişeyi alarak emniyete götürdü.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda Mustafa Arı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mustafa Arı, tutuklandı. Mustafa Arı, 5 yıl önce uyuşturucu madde etkisi altındayken söylediği sözlerle internette 'Speedy Mustafa' olarak tanınmıştı. Mustafa Arı 1 yıl sonrada uyuşturucu maddenin etkisi altındayken çevredekilere saldırmıştı. Mustafa Arı girdiği markette teslim olmamak için polislere sopa, satır, yumurta, et ve sucuk atmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Mustafa Arı'nın arabaya yaklaşarak konuşması

-Mustafa Arı' nın telefonu alması

-Aktüel görüntülerde uçucu madde ve kırılmış şişe

-S.T.'nin polise olayı anlatması

-Ekip aracının ayrılması



Süre: (4.12) Boyut: (775 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()



