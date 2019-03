DHA YURT BÜLTENİ-7 

Turizmde hedef; dünya şampiyonluğu

TUrizmde geçen yıl Paris ve Londra'dan sonra dünya üçüncüsü olan Antalya, bu yıl 16 milyon yabancı turist sayısıyla ikinciliği hedefliyor. Antalya'nın 5 yıl içindeki hedefi en çok yabancı turist ağırlayan kentler sıralamasında Paris ve Londra'yı geçerek dünya şampiyonu olmak. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bu yıl 16 milyon turist rakamını aşacak sinyaller aldıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de "Antalya bu yatırımlarını devam ettirirse, çok rahat söylüyorum, 5 sene sonra konaklamalı gelen turist sayısında dünya şampiyonu olacaktır" dedi.

Türkiye'nin en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan kenti Antalya, 640 kilometrelik sahilinde dünyada en çok mavi bayrağa sahip plaj sayısı ve tertemiz deniziyle geçen yıl tarihinin en çok turist sayısına ulaşarak rekora imza attı. 13 milyon 642 bin yabancı turist ve 3 milyonun üzerinde yerli turistin ağırlandığı kentte, 2019 yılı için konulan 15 milyon yabancı turist hedefi, son rezervasyonlar ve turizm fuarlarındaki ilgiden sonra 16 milyona çıktı.

'16 MİLYONU RAHATLIKLA GEÇERİZ'

2018'de Antalya'nın bütün zamanların en iyi sezonunu geçirdiğini ve 13 milyon 642 bin rakamını gördüğünü hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, "Bu güzel bir rakamdı. Hem Türk turizmi ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız hem turizm sektörümüz hem de Antalya'nın, şehrin güzel bir başarısıydı. 2019 da iyi başladı, hem erken rezervasyonlara hem havaalanlarındaki yıllık slot taleplerine baktığımızda yeni rekorlar kıracağımızı da şimdiden ifade edebiliriz. Biz Antalya'da turizm sektörüyle her ay oturur değerlendirme yaparız. Bu hafta sektörle yaptığımız toplantıda hep beraber şunu gördük ki, Antalya 2019'da 16 milyon rakamını çok rahatlıkla geçebilecek bir artışı öngörüyor" dedi.

YERLİ-YABANCI 20 MİLYONU AŞACAK

Hem erken rezervasyonlar hem slot talepleri yan yana konulduğunda yüzde 29'luk bir artış düşünüldüğünü belirten Vali Karaloğlu, "Bunu yakalarsak 2019'da bütün zamanların en iyi sezonunu hep beraber yakalamış oluruz. Dış turizm güçlü olduğunda iç turizmi Antalya olarak çok büyütme şansımız yok maalesef. Özellikle pik zamanlar haziran- temmuz- ağustosta yine iç turizmde mutlaka hareketlilik olacak. Geçen sene 5 milyon civarında iç turizm hareketi yaşanmıştı, onda da bir miktar artış olacağını öngörüyoruz. Bu sene 20 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlamış olacağız" diye konuştu.

KENTİN MARKA DEĞERİ YÜKSELDİ

Antalya turizminin 2018'de bir destan yazdığını ve tüm yılların rekorunun kırıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de gelen yabancı turist sayısı bakımından kentin ABD'nin New York şehriyle birlikte dünya üçüncüsü olduğunu söyledi. Dünyada en çok turistin gittiği şehirler sıralamasında Londra ve Paris'in ilk sırada olduğunu kaydeden Türel, "Turizm bizim için lokomotif bir sektör. İçerisinde tarım da olmak üzere 80 sektörü sürüklüyor. O yüzden turizmin iyi olması Antalya'nın ülke ekonomisine de önemli katkı sağlaması demek. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız yatırımların karşılığını görüyor olmak bizleri fevkalade memnun ediyor. Özellikle altyapı yatırımlarında Antalya'nın marka değeri yüksek bir destinasyon olmasını sağladık" dedi.

5 YIL SONRA DÜNYA ŞAMPİYONU

Dünyanın iki önemli turizm fuarına ev sahipliği yapan Berlin ve Moskova'da gelen ön rezervasyon rakamlarına göre Antalya'nın 16 milyon turist sayısını telaffuz ettiği, hatta bunu da geçebileceğini gösterdiğini dile getiren Menderes Türel, şunları söyledi:

"Bu da yeni bir başarı destanı ve öyküsü olacak. Böylelikle Antalya yavaş yavaş dünya ikinciliğine de yaklaşacak. Çok değil 3- 5 sene içinde Antalya bu yatırımlarını devam ettirirse, Antalya'ya kazandırdığımız altyapı yatırımları özellikle cazibe merkezi olması noktasındaki kruvaziyer limanlar, yat limanları, eğlence merkezleri, sinema stüdyoları, metrolar gibi önemli projeleri Antalya kazanırsa ben çok rahat söylüyorum 5 sene sonra konaklamalı gelen turist sayısında dünya şampiyonu olacaktır."

'EN BÜYÜK SERMAYEMİZ DENİZ'

Turizmde Antalya'nın en büyük sermayesinin deniz olduğuna dikkati çeken Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denizi gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Ben göreve geldiğimde 2 arıtma tesisi olan Antalya, bugün 32 arıtma tesisiyle, 640 kilometre sahil bandında 1 milimetreküp suyu denize arıtmadan, temizlemeden göndermiyor. Böylelikle 196 mavi bayrak sayısıyla da Antalya dünya birincisi. İkinci sırada Portekiz Algarve bölgesi 70 bayrakla takip ediyor. Neredeyse üçte biri, bu da bizim Antalya'da denizimizin ne kadar temiz olduğunun uluslararası bir kuruluş tarafından en güzel teyidi. Dünyanın çok az şehrinde, şehrin merkezinden denize rahatlıkla girebilirsiniz. Antalya'da Kaleiçi, Lara, Konyaaltı, nereden isterseniz, Alanya, Manavgat, Side, Kemer her yerde çok rahatlıkla şehir merkezinden denize girme imkanı var."

ŞEHİRDE CAZİBE MERKEZLERİ

Turistin şehirde zaman geçirmesini sağlayacak birçok önemli projenin de hayata geçirildiğini ve bu projelerin devam edeceğini anlatan Başkan Menderes Türel, raylı sistem ağının genişletilmesi, katlı köprülü kavşaklarla turistlerin trafik sorununu az hissetmesi ya da hissetmemesinin Antalya'nın cazibesini artıran hususlar olduğunu söyledi. Antalya'da birçok cazibe merkezini turizmin hizmetine sunmaya çalıştıklarını belirten Türel, Tünektepe, Konyaaltı sahil projesi, etaplar halinde devam eden Boğaçay'ı örnek gösterdi. Kruvaziyer ve yat limanı derken de sadece gemi ve yatların limana demir attığı bir yer olarak düşünülmemesi gerektiğini kaydeden Türel, "Antalyalılar ve yabancı turistler için de bir yaşam merkezi olacak. Gelir düzeyi yüksek turistler yatlarıyla gelip kent içindeki esnafında turizmden payını almasına vesile olacaktır" dedi.

TURİZM EMEKÇİLERİNE KONUT

Turizm sektöründe sadece gelen yerli ve yabancı turistleri düşünmediklerine de dikkat çeken Türel, "Bu işe emek veren dar gelirli turizm emekçilerini de unutmuyoruz. Bu kapsamda turizm emekçilerine TOKİ'yle ortak konut projemiz gerçekleşti ve 500 konutun kurası çekildi. Bir dahaki dönem 5 bin konuta çıkartacağız. Böylelikle bu başarının gizli kahramanları turizm emekçilerini de konut sahibi yapma konusunda da çok önemli bir adım attık ve bu adımları daha güçlü şekilde atacağız. Sigara parası düzeyinde, aylık 606 liralık taksitlerle başlayan bir ödeme kolaylığıyla turizm emekçilerini ev sahibi yapıyoruz. O yüzden bütün Antalyalılara 'Sigarayı bırakın ev sahibi olun' diyoruz" şeklinde konuştu.

İSTİHDAMA 200 BİN KİŞİLİK KATKI

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Berlin ve Moskova gibi fuarlar öncesinde de bu yıl için 16 milyon rakamının yakalanabileceğini konuştuklarını ve fuarlardaki izlenimlere göre de Antalya'nın bu sayıyı yakalayacağının görüldüğünü söyledi. Avrupa'da pazarında yüzde 30- 35 oranında artış beklendiğini belirten Çetin, Rus turist sayısının geçen yıl tarihin en yüksek rakamı 4 milyon 600 bin kişiye çıktığını, bu yıl da yüzde 10'luk artışla 5 milyonu geçebileceğini dile getirdi. Turizmin Antalya'da lokomotif sektör olması nedeniyle turist sayısındaki artışın istihdama da ciddi katkı vereceğini belirten Davut Çetin, "İstihdamda en yüksek artışımız 2017'de 185 bindi, geçen yıl 165 bin artmıştı ve bu yıl 200 bin civarında yeni istihdam sağlarız" dedi.

GOLF SAHALARI DA DOLMAK ÜZERE

Antalya'nın 2018'le birlikte özlediği yıllara geri döndüğünü belirten Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye Başkanı ve Maxx Royal Glof Club Genel Müdürü Cahit Şahin, kentte turizmin 12 ay, golf turizminin de eylül- haziran arası 8 ay sürdüğünü dile getirdi. Bu sezon golf turizminde yaklaşık 120 bin turist ağırlandığını ve 125 milyon euro gibi de bir gelire ulaşıldığını söyleyen Şahin, Türkiye'deki 20 golf sahasının 14'ünün Antalya'da olduğunu belirterek, "Golf, turizmi 12 aya yayan alternatif nitelikli turizm dallarından biridir. Akdeniz çanağındaki golf turizmi yapan ülkeler arasında sayılı ülkelerden biriyiz. Sahalarımız çok nitelikli, dünya standartlarında, uluslararası ünlü oyuncaların dizayn ettiği sahalarımız var. Golf için de rezervasyonlar 6- 8 ay öncesinden yapılır ve önümüzdeki sezon için verilere baktığımızda sahalarımız 2014'deki gibi dolu görünüyor. İnsanlar sahalar ve otellerde kendilerine yer arıyor, geçen seneye göre yüzde 25 artış var" diye konuştu.

KONGRE TURİZMİNDE DE PARLAYACAK

2019 rakamlarının geçen yılın üzerinde çıkacağının kesin olduğunu belirten Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege de erken rezervasyonların iyi gittiğini ve bu senenin geçen yıllardaki kayıpların onarım yılı olacağını anlattı. Özellikle Avrupa pazarıyla ilgili çok iyi veriler geldiğini belirten Ege, Antalya'nın en önemli turizm çeşitlerinden birinin 'mice' yani kongre turizmi olduğunu söyledi. Dünya liderlerinin katılımıyla 2015'de Antalya'nın bugüne kadarki en iyi G-20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yeliz Gül Ege, 2015 yılından itibaren ciddi düşüş yaşanan bu alanda da 2018'de yüzde 20 gelişme yaşandığını ve bu yıl da en az yüzde 10 gelişmeyi daha bunun üzerine koyarak ilerlemenin süreceğini dile getirdi. Bu yıl THY'nin yurt dışında başlattığı 13 yeni direkt seferlerin de çok mutlu edici olduğunu belirten Ege, "Sektöre baktığımızda şu anda Antalya ciddi anlamda iştah kabartıyor. Bize gelen taleplere bakarsak, Antalya'da 2019 yılı parlak geçecek, güzel bir atılım yılı olacak" dedi.

Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki terörist ve zihniyet yalnız değildir (2)

'YAŞANANLAR İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ GELİŞMELERİNİ HATIRLATIYOR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Geçen hafta Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Cuma namazını eda ederken 51 kardeşimiz şehit edildi. Bizim de 3 vatandaşımız yaralandı, durumları daha iyiye gidiyor. İslam düşmanlığına karşı ne yapabiliriz? İslam dünyası olarak gücümüzü nasıl birleştiririz? Sadece İslam dünyası olarak değil tüm dünya olarak ırkçılık, yabancı düşmanlığı, kendisinden olmayana nefret, İslam düşmanlığı ile nasıl mücadele edebiliriz? Aksi takdirde bu işin sonu iyi değil. Yaşananlar ikinci dünya savaşı öncesi gelişmelerini hatırlatıyor. Yeni Zelanda'da gördük ki hamdolsun mazlumların umudu Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakderimli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. 'Tarımın Ajandası' oturumunda konuşan Pakdemirli, ''Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada'' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakderimli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde 'Tarımın Ajandası' oturumunda konuştı. Moderatörlüğünü BNP Cardif Türkiye CEO'su Cemal Kişmir'in yaptığı panele Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 3830 Çiftliği Genel Müdürü Kıvılcım Pınar Kocabıyık, ve Halavet Gıda CEO'su Murat Göç katıldı. Burada konuşan Pakdemirli, Tarımın savunma sanayi kadar önemli olduğunu beliterek, ''Tarım, en temel ihtiyacımız olan gıdanın besleyici sektörüdür. Ancak ne yazık ki herkesin ağzında bir sakız gibi çiğnediği bir konu haline geldi. Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Bizim vatandaşımız yazmadan katip, okumadan alim. Herkes her konuda konuşmayı kendine hak biliyor'' dedi.

''TÜRKİYE TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA İLK SIRADA''

Tarım'ın teknik bir konu olduğunu söyleyen Pakdemirli, ''Muhalefete bakıyorum diyorlar ki, 'Patates ithalatını yasakladınız.' Tamamen teknik olan, bana bile çıkmayan bir konu. Karantina ile ilgili bir karar alınmış, bu alanlar da artmamış. Tarımı, üzerinden çok siyaset yapılan bir meta halinden çıkarmamız lazım. Sabah yine baktım, Kılıçdaroğlu saman ithalatından bahsediyor. Türkiye'nin kaba yem ihtiyacı 66 milyon ton, ithal edilmiş olan saman 9 bin ton. 150 bin dolar bedel ödenmiş. Mesela Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci, büyükbaş hayvan sayısında da Avrupa'da ikinci. Son 15 yılda hayvancılıkta 2-2,5 misli bir büyüme var. Tarımsal hasılamız yüzde 25 artmış, genel itibariyle bakıldığında da destekleri 8 kat arttırmışız. Gönül ister ki bunlar daha çok artsın ama bunlar bütçe kaynaklarıyla yürüyor. Genel fotoğrafa bakılıdığında bir başarı var. Ormanın derinliklerine inildiğinde de bir çok alanda iyileştirmeler bulabiliriz. Bu başarılar bizi ileriye taşır mı soru bu. Bu başarı bizi ileriye taşımayabilir. Çünkü önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde yüzde 50 daha fazla gıda ihtiyacımız olacak. Bu anlamda bu başarı bizi ileriye taşımayacak gibi görünüyor. Bugüne kadar bakılan gözlüklerden farklı gözlüklerle, yapısal problemlere de neşter atacak şekilde tarımda bir vizyon ortaya koymaya çalışıyor.'' dedi.

''TÜRKİYE'YE HAVZALARA BÖLMEYİ PLANLIYORUZ''

Tarım alanında yaşanan problemlerin hemen çözümler ürettiklerini belirten Pakdemirli, ''Ürün takip masaları kurduk ve bir çok konuda gerekli iyileştirmeleri yaptık. Ama tabiki yapısal sorunlarımız var. Daha iyi bir planlamaya ihtiyacımız var. Yeni dönemde daha iyi bir planlama için Türkiye'yi havzalara bölmeyi planlıyoruz. Basit bir planlama ile Türkiye en çok kar edeceği ürünleri ekse, tarımsal hasılayı 4 katına çıkarıyoruz. Havzalara bölerek bu işi daha iyi yapabiliriz. Üreticimiz bugüz 6-7 farklı yere aidat ödeyip bir çok hizmeti alamamaktan şikayetçi durumda. Bugün birlik ve kooperatiflerimizin yaptığı şey, 'Sayın bakanım, devlet olarak şuradaki parayı verseniz, şu kesintiyi biz yapsak.' Bende diyorum ki üreticiye değer katacak hizmetleri ortaya çıkarın üreticiye değer kazandırın. Üretici değer elde ederse 150 lira aidat kimsenin gözüne batmaz. Tarımda milli birlik adında bir projemiz var. İnşallah nisan ya da mayıs gibi detayları açıklayacağız. Tarımın bundan sonraki yol haritası belli'' diye konuştu.

Bursa'da 20 yıldır boş 'çürük plaza' yıkılıyor

Bursa'da, 20 yılı aşkın süredir ruhsat sorunu nedeniyle boş duran ve yıkılma riski olduğu belirlenen Tower Plaza'nın tıraşlama yöntemi ile yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkımı üstlenen yüklenici firma görevlileri, bina içindeki asma tavanlar, kapı, pencere, havalandırma sistemi gibi tesisatları söktü. Tamamen iskelet haline gelen binanın çatısına çıkarılan iş makinaları binayı tıraşlamaya başladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi’nde 1990 yılında 38 bin metrekare alan üzerine yapılan Tower Plaza ile ilgili tartışmalar, inşaat aşamasında başladı. O dönem imarda değişiklik yapıldığı gerekçesiyle akademik odalar konuyu yargıya taşırken, 20 kat için ruhsat verilen plazada, plan değişiklikleri planlama esaslarına aykırı bulunsa da inşaat devam etti. 1998 yılına gelindiğinde 20 artı 4 kat yapım izni içeren ruhsat alınan plazada, kaçak bölümler olduğu gerekçesiyle içindeki iş yerlerinin ruhsatı iptal edildi ve plaza açılışından kısa süre sonra kapandı. 2018 Ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapının yıkılma riski bulunduğunun belirtilmesi üzerine yıkım kararı çıktı,

İŞ MAKİNELERİ ÇATIDA

Tower Plaza'da yaklaşık 2 ay önce başlayan tahliye işlemlerinin ardından yıkım süreci başladı. Binanın batı ve güney cephelerine seyyar iskele kurulumu yapıldı. Diğer taraftan, yıkımı üstlenen yüklenici firma görevlileri, bina içindeki asma tavanlar, kapı, pencere, havalandırma sistemi gibi tesisatları söktü. Tamamen iskelet haline gelen binanın çatısına çıkarılan 2 iş makinesi binayı tıraşlamaya başladı. Yıkım sebebi ile Altıparmak Mahallesi'ndeki bazı sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Stadyum Caddesi üzerinde ise zabıta ekipleri trafiğin kontrollü olarak geçişini sağlıyor.

Bilal Erdoğan: Ekonomik manipülasyon yapıyorlar

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, dünyanın çok ciddi çalkantılar ve belirsizlikler içinde ilerlediğini belirterek, "Biz Türkiye olarak şanslıyız, böylesine güçlü bir liderimiz var. Ekonomik manipülasyon yapıyorlar, seçimlerde ekonomi üzerinden oy istiyorlar. Sanki seçimlerden sonra ekonomiyle ilgili bir şeyler yapacakmış gibi milleti kandırmaya çalışıyorlar" dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın, Tekirdağ'ın Çorlu ve Muratlı ilçeleri ile Edirne merkez ile Uzunköprü ilçesindeki şubelerinin açılış törenlerine katıldı. İlk önce Çorlu Atatürk Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine gelen Bilal Erdoğan'ı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ile TÜVGA temsilcileri karşıladı. Burada konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yüzde 5,7 büyüme oranını yakaladığını belirterek, şöyle dedi:

"Eğer Cumhuriyet tarihi boyunca bu oranda büyüyebilseydik, o zaman şu an İtalya seviyesinde bir milli gelire sahip ülke olabilirdik. Bu ne demektir? Ülkemizin bu ekonomik gelişmesini aksatan gelişmelerde, işte darbe girişimlerinde, ülkeyi istikrarsızlaştıran girişimlerde kaynak hep Batı oldu. Bunlarda Batı'nın bizim ekonomik gelişmemiz için yanımızda durmadığına şahit olduk. İşte Marshall Planı konuşulduğu zaman bile 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de sanayinin gelişmesi için destek vermediler. Bizi bir tarım ülkesi olarak bırakacak destekleri bize layık gördüler. Şimdi demek ki bizim onlara benzememiz, onların bize destek olması anlamına gelmiyor, onların bizim gelişmemizi isteyecek anlamına gelmiyor. 100 yıl önce bu toprakları işgal etmeye çalışanlardan aman dilemek, merhamet beklemek yersiz. O zaman demek ki bizim güçlenmemiz, kendi ayaklarımız üstünde durmamıza, kendi kimliğimizi tayin etmemize bağlı."

'BU ÖZGÜVEN SİZLERDE VAR'

"200 yılı aşkın süreyi bize kaybettirdiler" diye sözlerini sürdüren Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onların içimizdeki iş birlikçisi hainler kaybettirdi, kendine güveni olmayan ezik aydınlar kaybettirdi. Sizler onların çok daha ötesinde ufukları kurabilecek cesarete, özgüvene sahipsiniz. Yoksa 15 Temmuz olabilir miydi ya? Bir işgal girişimine, tanklara, toplara, tüfeklere, uçaklara, helikopterlere karşı elinde bir sapanı dahi olmayan gençler sokaklara çıkabilir miydi? İşte bu özgüven Çanakkale'de bizi zafere götüren, Malazgirt'te zafere götüren, İstanbul'un fethini bize mümkün kılan, sadece kaleleri değil, sadece savaşları değil, gönülleri kazandıran bu özgüven Allah'ın izniyle sizlerde var. Bu özgüven inşasında bize liderlik eden Cumhurbaşkanımıza hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü her fırsatta bu millete güvendiğini söyledi. Her fırsatta bu milletle nice engelleri aşacağını söyledi, milletin önüne geçti, Davos'ta 'One munite' dedi, Birleşmiş Milletler'de 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi. 15 Temmuz'da başkaları gibi saklanmadı, başkaları gibi kaçacak yer aramadı. Milletinin önünde meydanlara çağırdı, meydanlara gitti, 'ölümüne ölümüne' derken kendisi bizzat en önde ölümüne yürüdü."

'Türkiye'de darbe girişimi olsa ne yaparsınız?' sorusuna, 'Tankların üzerine önce ben çıkarım' diyenleri iyi bildiklerini ifade eden Bilal Erdoğan, "Ondan sonra o gece ne yaptığını herkes biliyor. Tanklar yolu açıyor, çıkıyor, saklanıyor, korkuyor, bekliyor. Ondan sonra da 'Hani tank mı vardı efendim' falan diyor. Bunun arkasında dirayetli cesur Türk gencinin olmasını ben üzülerek izliyorum. Ya genç adam korkak adamın arkasından nasıl gider? Genç adam pısırık bir liderin arkasında nasıl durur? Zaten gençlik onun için Cumhurbaşkanını seviyor, onun için Cumhurbaşkanının arkasında 15 Temmuz'da o kahramanlıkları sergileyebildi" dedi.

'MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETTİLER'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de dikkat çeken Bilal Erdoğan, "Keşke bu yerel seçimlerde belediyecilik konuşulsaydı, Tayyip Erdoğan belediyeciliği konuşulsaydı. Tayyip Erdoğan'ın nasıl Türkiye'de belediyelerde çığır açtığını, nasıl çıtaları yükseklere koyduğunu konuşabilseydik. Öyle olsaydı zaten bu yerel seçimlerin kazananını tahmin etmek zor olmazdı. Ama 15 Temmuz'u tezgahlayıp kaybeden üst akıl, egemen güçler, adını ne koyarsanız koyun, ne yaptı? Acaba bu seçimde bir fırsat çıkarabilir miyiz, kafaları karıştırabilir miyiz, işte bu ittifak falan zorlayabilir miyiz, kim var, kim varsa toplayın koyun çuvala, bunu zorlamak suretiyle adeta milletin aklıyla alay ettiler. Çünkü bu millete yabancı olanların, bu millet üzerinde sadece yabancı değil, aynı zamanda bu milletin değerlerine düşman olanların bu millet üzerinde kuracağı oyunlar yine bu milletin iman dolu göğsünde un ufak olup toz gibi dağılmaya mahkumdur. Millet namerdi değil dostlarımızı, bizi sevenleri memnun edecek, gereken neyse onu yapacak. Benim endişem yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gençlerle birlikte çağa damgasını vuracağını belirten Bilal Erdoğan, "Evelallah biz gençlerimizle beraber Türkiye'nin 21'inci yüzyıla damgasını vurduğunu göreceğiz. Çünkü dünya kültürel olarak da, sosyal olarak da, siyasi olarak da, ekonomik olarak da çok çalkantılı sularda seyrediyor. Gerçekten çok ciddi çalkantılar, çok ciddi belirsizliklerin içerisinde ilerleyen bir dünya var. Biz Türkiye olarak şanslıyız, böylesine güçlü bir liderimiz var. Ekonomik manipülasyon yapıyorlar, seçimlerde ekonomi üzerinden oy istiyorlar. Sanki seçimlerden sonra ekonomiyle ilgili bir şeyler yapacakmış gibi milleti kandırmaya çalışıyorlar. Ekonominin iyi olmasını istiyorsak bu seçimlerde liderimizin güçlü olduğunu bütün dünyaya yeniden haykırmamız gerekir ki, ekonomide adımlarını atarken bütün dünyaya istikrarın sapasağlam yerinde durduğunu gösterebilelim" diyerek konuşmasını tamamladı.

İlkokul öğrencileri 'Türkiye çöl olmasın' diye yürüdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilkokul öğrencileri, anne ve babalarıyla birlikte 'Türkiye çöl olmasın' sloganıyla sahilde yürüdü.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Marmaris Şubesi'ne bağlı Yavru TEMA Grubu'nu oluşturan ilkokul öğrencisi çocuklar, velileriyle birlikte bir etkinlik düzenledi. Uzunyalı mevkisinde ellerinde 'Ağacı ve doğayı sev', 'Türkiye çöl olmasın', 'Doğamıza sahip çıkalım' ve 'Ağaçlar geleceğimiz' yazılı dövizlerle toplanan grup, "Türkiye Çöl Olmasın" ve "Toprağını ve doğanı koru" sloganıyla yürüdü. Yürüyüş, 2 kilometre sonra Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda sona erdi. Doğayla ilgili şarkılar söyleyen çocuklar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuduktan sonra velileri ile birlikte buradan ayrıldı.

TEMA Marmaris Eğitim Sorumlusu Nevin Öktem, "Her sene turizm sezonu başında ve sonunda bu yürüyüşleri gerçekleştiriyoruz. Yavru TEMA üyesi ilkokul öğrencisi çocuklarımızla beraber, 'Türkiye çöl olmasın' adı altında farkındalık yürüyüşümüz oldu. İlkokul çağlarından çocuklarımıza doğayı, sevgi ve saygıyı öğretiyoruz. İlçemizdeki ilköğretim okullarından 39 sınıfta 100 çocuğumuzla çalışıyoruz. Çevreye saygının, çocuk yaşlardan başlaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Bursa'da Serkan Kaya konseri

Bursa'da konser veren arabesk ve fantezi müzik şarkıcısı Serkan Kaya, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Serkan Kaya, dün gece Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde hayranlarının karşısına çıktı. Popüler şarkısı 'Tarifi Zor' ile konserine başlayan Kaya'yı yaklaşık bin 500 kişi dinledi. Uzun bir aradan sonra Bursa'da konser vermekten mutlu olduğunu belirten Serkan Kaya, şarkı aralarında da hayranlarıyla sohbet etti.

Kaya, orkestrasında askerliğini bedelli yaparak gelen ekip arkadaşına da takıldı. 18 ay askerlik yaptığını belirten Kaya, "Senin yaptığın askerlik kadar izin yapmadım" diyerek espri yaptı. Ardından 'Erik Dalı' adlı şarkıyla programına devam eden Kaya, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

