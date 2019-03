DHA YURT BÜLTENİ -7

Ordu'ya şehit acısı düştü (Ek bilgilerle)

Şırnak'ın Silopi ilçesi yürütülen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı (29), şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Ordu'daki ailesine ulaştı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı'nda yürütülen Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi operasyonunda, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Cizre Asayiş Komanda Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, şehit oldu. Şehit askerin acı haberi memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesindeki ailesine ulaştı. Eve gelen Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ve askeri yetkililer, annesi Emine ve babası Bahattin Damcı'ya oğullarının şahadet haberini verdi. Şehidin, 841 Sokak'taki evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın bekar olduğu öğrenildi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler de şehit evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu.

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (5)

VALİ KARAHAN: CAN KAYBI YOK

Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremde, ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığını söyledi. AFAD ekiplerinin çalışma başlattığını ifade eden Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can kaybı yok. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür" dedi.

BAŞKAN ZOLAN: DEPREMİ CİDDİ ŞEKİLDE HİSSETTİK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise depremi ciddi şekilde hissettiklerini kaydetti. İnsanların evlerine girmekte tedirginlik yaşadığını söyleyen Zolan, "Merkez üssü olan bölgelerde hasarımız var. Orada arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Bir evde bir yangınla ilgili ihbar geldi. Ona da itfaiye ekiplerimiz müdahale ettiler. Hasar bilgileri geldi, ancak hayati anlamda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor" diye konuştu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ, HASTALAR BAHÇEYE ÇIKARILDI

Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer ise, paniğe neden olan, artçılarla sallanmaya devam eden ilçede, okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu arada Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar yatakları ile bahçeye çıkarıldı.

DEPREM SIRASINDA 1'İNCİ KATTAN ATLADI

Denizli'de deprem sırasında 1'inci kattan atlayan Feride Ordu yaralandı. Ordu, sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı. Acıpayam'ın kırsal mahallerinde bazı evlerde hasar meydana geldiği, herhangi bir can kaybı ve yaralanmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Uçarı Mahallesi Muhtarı Serkan Aydın, "Oturulan 10- 15 kerpiç ev kısmi olarak yıkıldı. Yaralanan kimse olmadı. Artçı sarsıntılar sürüyor. Televizyon izliyordum. Televizyon devrildi, bu sırada evden çıkamadım" dedi.

Denizli'deki depremin ardından Karacasu'da eğitime bir günlük deprem arası

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem Aydın'ın Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla deprem paniğinin ardından Karacasu'da okullarda eğitime bugün itibari ile bir gün ara verildi. Vali Köşker, "Depremin ardından korku yaşayan öğrenciler tekrar okullarına dönmek istemedi. Bu nedenle sadece Karacasu'da bir gün tüm okulları tatil ettik" dedi.

Sızıntı olan Alucra Barajı'nda su tahliyesi bitti, risk ortadan kalktı

Giresun'da, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasında su sızıntısı oluşması ile 12 evin tahliye edildiği, 4 milyon metreküp su tutma kapasitesi ve 56 metre gövde yüksekliğine sahip, sulama amaçlı kullanılan Alucra Barajı'nda, başlatılan su tahliyesi istenen seviyeye ulaştı. 2 milyon metreküp suyun tahliye edildiği barajda, risk ortadan kalktı, vatandaşlarda evlerine geri döndü. Baraj gövdesinde iyileştirme çalışması başlatılacak.

Alucra'da, koruma duvarları ile 56 metre yüksekliğe sahip ve 11 bin 640 dekar zirai alanın suya kavuşmasını sağlayan Alucra Barajı'nda geçen cuma günü su sızıntısı başladı. 4 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajın yakınındaki Karabörk köyünün muhtarı Ali Kocaman, baraj gövdesindeki sızıntıyı fark edip, cep telefonu ile kaydetti. Kocaman, görüntüleri jandarma ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerine ulaştırdı. Görüntüleri izleyen DSİ yetkilileri harekete geçti. DSİ Genel Müdürlüğü ve Trabzon Bölge Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları barajda, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasında su sızıntısı olduğunu belirledi. Ekipler, göletteki suyun tahliyesine karar verdi.

2 MİLYON METREKÜP SU TAHLİYE EDİLDİ

Risk altında bulunan baraj göleti kısmına yakın Karabörk köyünün Artabel Mahallesi'nde 12 ev de tedbir amacıyla tahliye edildi. Evlerde yaşayanlar akrabalarının yanına yerleşti. Gövdesinin yıkılma riski oluşan barajda, 3 gündür süren su tahliyesinde, 2 milyon metreküp su seviyesine ulaşıldı. Sızıntı olan gövde kısmının aşağı seviyesine düşen su tahliyesi ile barajdaki risk ortadan kalktı. AFAD ekipleri, vatandaşlara evlerine dönebileceklerini bildirdi. DSİ ekipleri, barajla ilgili iyileştirme çalışması yapacak. Gövdesinde güçlendirme çalışması yapılacak baraj bir süre sonra yeniden su tutmaya başlayacak.

Bu arada, baraj inşaatında gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasında oluşan su sızıntısı nedeniyle DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

DSİ: RİSK ORTADAN KALKTI

DSİ Trabzon Bölge Müdür Vekili Olcay Çubukçu, baraj gölünde 2 milyon metreküp dolayında suyun tahliyesinin sağlandığını belirterek riskin ortadan kalktığını söyledi. Çubukçu, "Su tahliyesi istediğimiz seviyeye geldi. Risk ortadan kalktı. Tedbir amaçlı 12 vatandaşımız evlerini boşaltmıştı. Bu vatandaşlarımızda evlerine geri döndü. Barajda iyileştirme çalışması yapılacak" dedi.

VATANDAŞLAR RAHAT NEFES ALDI

Barajdaki riskin ortadan kalkması ile Karabörk köyünde vatandaşlarda rahat bir nefes aldı.Barajda tehlikenin geçtiğini anlatan Hasan Ulu, öBarajda hatalı bir çalışma yapıldığını düşünüyorum. Buraya konulan toprağı çaylardan aldılar. Kamyonlarla taşıdıkları toprakta haliyle köstü vardır. Köstü hayvan bitkisidir. Bu toprağı deliyor. Onun içinde barajda çökme oldu. Su azaldı, tehlike şuan geçmiş durumduö dedi.

Murat Candan ise "Barajda sızıntı vardı. Su yüklendikçe ortaya çıktı. Şu anda gerekli tedbirleri aldılar. Aşağıdaki köyün tehlike durumunu hallettiler. Su bayağı aşağıya indiö diye konuştu.

İbrahim Karabasmaz ise "Şuan tehlikeli bir durum gözükmüyor. Yaklaşık 17 metrelik bir kule açığa çıkmak üzere. Göçük olan yerden su aşağıya geçtiğine göre tehlikeli bir yokö ifadelerini kullandı.

ALUCRA BARAJI

Alucra Barajı, 2014 yılı Nisan ayında DSİ tarafından ihale edilerek özel bir firma tarafından inşa edildi. 4 milyon metreküp su depolama hacmine sahip barajın inşası geçen yıl tamamlandı. 8 milyon 530 bin TL'ye mal olan Alucra Barajı projesi temelden 46 metre, koruma duvarları ile 56 metre yüksekliğe sahip. Giresun'un en büyük, Karadeniz Bölgesi'nin de sayılı büyük barajlarından biri olan Alucra Barajı ile 11 bin 640 dekar zirai alan suya kavuştu.

Okulda 1 kişinin öldüğü doğal gaz kazanı patlamasında ihmaller zinciri

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçen yıl, Öznur Güzelocak'ın (45) öldüğü, 4 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Olayın ihmaller zinciri sonrasında meydana geldiği vurgulanırken, patlamanın olduğu doğal gaz kazanı tesisatı montajının eksik yapıldığı, halk eğitim kursiyerlerine tahsis edilen ve patlamayla birlikte duvarları yıkılan odanın derslik değil, jeneratör odası olduğu ortayı çıktı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Sarnıç Mahallesi'ndeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin derste olduğu sırada, kalorifer dairesinde doğal gaz kazanındaki basınç yükselmesi nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada, yıkılan duvarın altında kalıp ağır yaralanan, okuldaki Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı 'kırkyama' kursuna katılanlardan Öznur Güzelocak, hastanede yaşamını yitirdi, 4 kişi de hafif yaraladı. Olaydan sonra okula doğal gaz tesisatını döşeyen firmanın sahibi Salih Kara, projeyi hazırlayan imza yetkilisi Burak Şen ve firmanın pazarlama elemanı Murat Elibüyük gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı.

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama süreci devam ederken, olayla ilgili A sınıfı iş güvenliği uzmanları tarafından bilirkişi raporu hazırlanarak mahkemeye sunuldu. Hazırlanan raporda patlamanın ihmaller zinciri sonrasında meydana geldiği vurgulandı. İhmallerin ise okulun inşaat aşamasından eğitim faaliyetine geçerek patlamaya kadar devam ettiği dile getirildi.

DOĞAL GAZ KAZANININ TESİSATINDA PROJEYE UYULMAMIŞ

Bilirkişi raporunda, doğal gaz kazanı tesisatının projeye uygun olarak montajının yapılmaması sonucunda, aşırı ısınan kazan suyundaki ani faz değişikliği nedeniyle basınç yükselmesiyle patlamanın meydana geldiği vurgulandı. Doğal gaz kazanının montajı sırasında yapılan ihmallere de değinilen bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Ölüm ve yaralanmalara yol açan patlamaya doğal gaz kazanının tesisat projesine uygun olarak montajının yapılmaması, kazan suyu besleme bağlantısının montajının tekniğe uygun olmaması, kazan suyu besleme hattında çek valf bulunması gerekirken, çek valf konulmaması ve limit termostat başta olmak üzere gerekli diğer emniyet armatürlerinin doğal gaz kazanına hiç takılmaması veya uygun olmayan değerlerde takılması sonucunda aşırı ısınan kazan suyunda ani faz değişikliği nedeniyle basınç yükselmesi sonucu patlamanın oluştuğu kanaatine varılmıştır."

JENERATÖR ODASI DERSLİK OLARAK KULLANILMIŞ

Raporu hazırlayan iş güvenliği uzmanları olayın sorumlusu olduklarını düşündükleri kişilerin kusur durumlarını da değerlendirdi. Bilirkişi raporunda, Okul Müdürü Ümit Onanç, termostat başta olmak üzere gerekli diğer emniyet donanımlarının doğal gaz kalorifer kazanına taktırılmaması ve mimari projede patlama meydana gelen kalorifer kazan dairesi bitişiğindeki 'jeneratör odası' olarak belirlenen yerin Halk Eğitim Merkezi'ne tahsis edilerek derslik olarak kullanılmasını sağlaması nedeniyle asli kusurlu bulundu. Halk Eğitim Müdürü Hasan Korkmaz'ın da Onanç ile birlikte asli kusurlu olduğu belirtildi.

PAZARLAMA ELEMANINI GÖREVLENDİRMİŞ

Patlamanın olduğu doğal gaz kazanının montajını yapan yüklenici firmanın sahibi ve olayın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanık Salih Kara da bilirkişi raporuna göre asli kusurlu bulundu. Doğal gaz kazanına doğal gaz bağlanacağı gün teknik eleman yerine pazarlama elamanını görevlendirdiği ortaya çıkan Kara hakkında da raporda, "Doğal gaz kazanının tesisat projesine uygun olarak montajının yapılmaması ve termostat başta olmak üzere gerekli emniyet armatürlerini doğal gaz kazanına uygun değerde veya hiç taktırmadığı, doğal gaz kazanına doğal gaz bağlanacağı gün teknik eleman yerine pazarlama elamanı Murat Elibüyük'ü görevlendirmesinden dolayı asli kusurlu olduğu" ifadelerine yer verildi.

YAPI DENETİMCİLER EKSİKLİKLERE RAĞMEN ONAY VERMİŞ

Raporda okulun inşaatı sırasında ve sonrasında yapılan inceleme ile denetimlerinde eksiklere rağmen verdikleri onayla okulun açılmasına neden oldukları belirtilen yapı denetim görevlileri de asli kusurlu bulundu. Geçici ve kesin kabul komisyonu üyeleri makine mühendisi Ali Yılmaz Şenavcı, makine mühendisi Tahsin Irmak, yapı denetim görevlisi makine mühendisi İlyas Kırnapcı'nın asli kusurlu oldukları vurgulandı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, patlamanın ardından gözaltına alınan ancak sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanıklardan Burak Şen ile Murat Elibüyük'ün ise kusurlu olmadıkları belirtildi.

Patlamayla ilgili görülen davanın son duruşmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, soruşturma aşamasında hazırlanan raporla, mahkemeye sunulan rapor arasında çelişkiler bulunduğunu belirterek, raporun tekrar incelenmesini talep etti. Özen ayrıca, soruşturma sırasında bazı işçilerin olayın dışında tutulduğunu, bu nedenle ek iddianame hazırlanması gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Özen'in ifade ettiği çelişkilerin giderilmesi için bilirkişi raporunun İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli, iş güvenliği alanında uzman olan öğretim görevlilerinden oluşan bilirkişi heyetince incelenmesine karar verdi.

Hevsel'de vurulan yaralı kızıl şahin korumaya alındı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Kültürü Mirası listesinde yer alan Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde avcılar tarafından vurulan yaralı kızıl şahin korumaya alındı.

Sur ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültürü Mirası listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde avcıların sol kanadından vurulan kızıl şahin, çiftçi Murat Oğurlu tarafından bulundu. Oğurlu, kuşun tedavi edilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Türkiye’nin en yırtıcı kanatlı hayvanlarından biri olan yaralı kızıl şahini alan yetkililer, tedavisinin ardından doğaya salacaklarını söyledi.

3 kuşaktan beridir Hevsel Bahçeleri’nde kavak yetiştiriciliği yaptığını anlatan Murat Oğurlu, Hevsel Bahçeleri'nde av yasağının getirilmesi gerektiğini söyledi. Oğurli, "Her gün kavak ağaçlarımı kontrole gelirim. Birileri zarar vermesin veya durumlarını gözlemlemek için. Dün, kavaklıklar arasında dolaşırken kızıl şahini yaralı halde buldum. Daha önce de buna benzer şekilde yaralı kuşlar gördüm. Her seferinde de Doğa Koruma Ve Milli parklar İl Müdürlüğü yetkililerini aradım ve yaralı hayvanı kendilerine teslim etti. Hevsel Bahçeleri'nde av yasağı mutlaka getirilmeli. Yetkililerin Hevsel Bahçeleri'nin girişlerine 'avlanmak yasaktır’ yazılı levhalar koymalı. Aksi durumda bu kuşları vurmaya devam edecekler. Av yasağı mevsimi başlamasına rağmen bu olaylar yaşanıyorsa, av yasağının kalktığı sonbahar ve kışın avcılardan neler çektiğimizi varın siz düşünün" dedi.

Yolda bulduğu bayrağı yerden kaldıran şoför altınla ödüllendirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde özel halk otobüsü şoförlüğü yapan 33 yaşındaki Mehmet Beşparmak, yolun ortasına düşürülmüş Türk bayrağını görünce aracını durdurup, yerden kaldırdı. Araç kamerasının görüntülediği o anlar yolcuların takdirini toplarken; bu hareketiyle ayın şoförü seçilen Beşparmak, çeyrek altın ve plaketle ödüllendirildi.

Şehiriçi Özel Halk Otobüsü'nün 3 numaralı hattını kullanan ve 15 yıldır şoförlük yapan Mehmet Beşparmak, 2 Mart'ta, Ata Mahallesi'nde seyir halindeyken yolun ortasında Türk bayrağı gördü. Şoför Beşparmak, hemen aracını durdurdu. Aracından inip yerdeki bayrağı alan, sonrasında yoluna devam eden Başparmak'ın davranışı, yolcuların takdirini topladı. Bazı yolcular, Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın'a teşekkür mesajı attı. Başkan Yalçın, mesaj üzerine araç içerisindeki kamera görüntülerini inceledi. Türk bayrağına karşı gösterdiği davranışından dolayı halk otobüsü şoförü Beşparmak'a teşekkür etti. Beşparmak, şubat ayının şoförü seçildi.

Dün (salı) düzenlenen törende plaket ve çeyrek altınla ödüllendirilen Beşparmak, durakta yapılan etkinlikte ödülünü Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in elinden aldı. Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, "Tüm şoförlerimizin ayrı bir hassasiyeti var. Bu ayda Mehmet kardeşimize nasip oldu. Kendisini duyarlılığından dolayı kutluyorum" dedi.

"NEFESLERİMİZİ KESTİN"

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bazen yüzlerce cümle kurarız ama o konuyu anlatamayız. Bazen de bir hareket yaparız her şeyi özetler. Bu kardeşimiz de bir hareketiyle, gerçekten bizim nefeslerimizi kesti. Beni de buraya getiren tek şeydir bayrak. Tabii ki başka anlamda çok geliriz ama bu başka. Şanlı bayrağımızı dikkatinle yerden alman bizi o kadar gururlandırdı ki, Allah senden bin kere razı osun" dedi.

"YERDE GÖRÜNCE İÇİM ACIDI"

Türk Bayrağını yerde gördüğü an içinin çok acıdığını belirten Mehmet Beşparmak, "15 yıldan beri şehir içi halk otobüslerinde şoförlük yapıyorum. Güzergahıma davam ederken, yerde elimde gördüğünüz bu bayrağı gördüm. Hiç tereddüt etmeden frene basarak durdum. İnerek Türk bayrağını yerden aldım, direksiyonun yanına bıraktım. Yolcuların olaya şahit olup idareye mesaj yoluyla tebrik ederek haber vermeleriyle ayın şoförü seçildim. Bayrağımız ve vatanımız için canımızı veririz. Bunun yerde olmasına dayanamam" dedi.

