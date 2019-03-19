DHA YURT BÜLTENİ-7

1)POLİS KRİMİNAL LABOROTUVARI'NDAKİ TARİHİ SİLAHLAR, İMİTASYONLARIYLA DEĞİŞTİRİLMİŞ

EMNİYET Genel Müdürlüğü'ne bağlı 10 kriminal polis laboratuvarından biri olan İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ndeki 'Silah Müzesi'nde tarihi ve antika değeri taşıyan yaklaşık 250 silahtan 32'sinin imitasyonlarıyla değiştirildiği ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan ve 1'i tutuklanan 3 emniyet görevlisi hakkında 'zimmet' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, kayıp orijinal silahlar bulunamadı.

GEZMEYE GELEN UZMANIN DİKKATİ, OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Kurulduğu dönemde Türkiye'nin örnek emniyet birimlerinden biri olarak gösterilen İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki olay, tarihi ve antika silahların sergilendiği 'Silah Müzesini' gezen uzman bir emniyet görevlisinin dikkati ortaya çıkardı.

İzmir'in yanı sıra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Muğla illerinde yaşanan adli olaylarda başarılı araştırmalara imza atan laboratuvarı, geçen Eylül ayında bir uzman emniyet görevlisi ziyaret etti. Adı açıklanmayan uzman, ziyareti sırasında aynı bina içerisinde yer alan 'Silah Müzesi'ndeki silahları inceledi. Ancak bir silahın üzerindeki ayrıntılardan şüphelenerek, yetkililere, silahın orijinal olmayabileceğini bildirdi.

BİREBİR AYNILARIYLA DEĞİŞTİRMİŞLER

Yetkililer de hemen harekete geçti. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonunda 'Silah Müzesi'nde bulunan yaklaşık 250 silahtan 32'sinin birebir aynı olan imitasyonlarıyla değiştirildikleri saptandı.

Devreye Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri girdi. Polis, silahlardan sorumlu oldukları öğrenilen biri komiser rütbesinde 3 polisi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve suçlamaları kabul etmeyen emniyet görevlilerinden polis memuru A.S. tutuklandı. Komiser, adli kontrol şartı getirilerek, diğer polis memuru da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ZİMMET SUÇUNDAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAKLAR

Savcılık, soruşturma sonunda 3 polis hakkında 'zimmet' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Biri komiser 3 polisin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

GERÇEK SİLAHLAR ARANIYOR

İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde başlatılan idari soruşturma ise sürüyor. Gelişmiş kriminal laboratuvarlarda bulunan silahlardan olduğu öğrenilen kayıp silahların izine ise henüz rastlanmadı. Soruşturma kapsamında, kurumda çalışanlar ile dış bağlantıları araştırılıyor.

'KOVAN' SORUŞTURMASI YAPILMIŞTI

İzmir Polis Kriminal Laboratuvarı'nda 2010 yılında da Emniyet Genel Müdürlüğü 'kovan' soruşturması yapmıştı. Bornova'da 2008 yılında 2 işadamı silahlı çatışmaya girdi. Bornova Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince olay yerinden toplanan kovanlar ve el konulan silahlar, İzmir Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Ancak bir haftada çıkması gereken sonuıçlar 1 yılda hazırlanmayınca Emniyet Genel Müdürlüğü, müfettiş göndererek delillerin karartılıp karartılmadığını araştırdı. Müfettiş, laboratuvar müdürü ile balistik uzmanı başkomisere, ekspertiz raporunu neden hazırlanmadığını sordu.

Görüntü Dökümü

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-Binanın fotoğrafları

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()-

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2)BARAJLAR DOLDU SU TAHLİYELERİ BAŞLADI

KİLİS'in su ihtiyacını karşılayan Seve Barajı'nda yağışlarla beraber su seviyesinin yükselmesi ile kapaklar kontrolü şekilde açılarak su tahliyesine başlandı. Son yıllarda yağışın az olması nedeni ile kuruma noktasına gelen Afrin ve Seve Barajı ile Konak, Balikli, Sapkanlı ile Musabeyli Üçpınar göletleri bu yıl etkili olan yağışlarla doldu. Bugün itibariyle 18 milyon metreküp su tutan Seve Barajı'nda, Devlet Su İşleri ile Kilis Belediyesi çalışanlanları tarafından kontrollü şekilde kapaklar açılarak su tahliyesine başlandı. Yağış miktarına bağlı olarak barajdaki su tahliyesinin devam edeceği bildirildi. Afrin Barajı'nın ise ocak ayından itibaren su tutmaya başladığı ve kısa süre içerisinde 38 milyon metreküp suya ulaşıldığı bildirildi. Afrin barajının da su kapasitesinin dolması nedeniyle burada da peyder pey su tahliyesinin yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Seve Barajından görüntüler

- Barajdan genel ve detaylar

- Çeşitli noktalardan barajdan görüntüler

- Kilis Belediyesi Yetilisi Nadir Özpıdan’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:340 MB

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3)BALKONDAN DÜŞTÜ, 10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Mardin'in Midyat ilçesinde evinin balkonundan düşen Cevdet Yıldırım (55), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Midyat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2'nci kattaki evinin balkonuna çıkan Cevdet Yıldırım, bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'te özel bir hastaneye getirildi. Hastanede 10 gün tedavi gören Yıldırım, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin Adli Tıp Kurumundan alınışı

- Gaziantep Adli Tıp Kurumu

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 119 MB



