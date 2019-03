DHA YURT BÜLTENİ -7

Bakan Selçuk: Eğitimizin ortaysa eğer ekonominiz orta olur

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kişi başına düşen milli gelir açısından orta gelir tuzağı aslında orta eğitim tuzağıdır. Eğitimizin ortaysa eğer ekonominiz orta olur" diye konuştu.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Malatya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kentteki bir otelde STK'lar ile düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya Bakan Sulçuk'un yanı sıra Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantında konuşan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak birçok ili ziyaret ettiklerini ve şehirlere gitmeden önce eksikliklerini belirlediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bütün illerimizin gelmeden önce fotoğraflarını çekiyoruz. Nerede ne ihtiyaç var, derslik açısından, öğretim açısından yer teknoloji, eğitim teknolojisi bakımından nelere ihtiyaç var bunları belirliyoruz. Bütün iller içerisinde Malatya'nın durumu elbette gayet güzel görünüyor fakat derslik açığı bakımından ve öğretmelerin atamasına ilişkin bazı hususlarda biraz daha mesafe almamız lazım. Mesele bunları halletmek değil. Diyelim ki; derslik açığımızı hallettik tamamen. Diyelim ki; diğer problemlerimizi de hallettik. Asıl problemimiz ondan sonra başlıyor. Malatya diğer şehirlerle yarışmayacak, Malatya dünya ile yarışacak. Dünya ile yarışacak bir sistemi kurmanın bir takım şartları var. Bu şartları yerlerine getirmek için Türkiye Cumhuriyeti küresel rekabet anlamında çok fazla mesafe alamaz. Biz eğitimi gerçekten meselenin omurgası olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu meseleye yeni bir ivme katıyoruz. 16- 17 senedir ciddi manada mesafe katlettik. Okul öncesinde yüzde 5'lerde, 6'lardan yüzde 70'lere, 80'lere çıkış yapmışız Malatya'da."

'ORTA GELİR TUZAĞI ASLINDA ORTA EĞİTİM TUZAĞIDIR'

Türkiye'deki eğitimin orta olması sebebiyle, ekonominin de orta olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Kişi başına düşen milli gelir açısından orta gelir tuzağı aslında orta eğitim tuzağıdır. Eğitimizin ortaysa eğer ekonominiz orta olur. O sebeple bizim eğitime olan bakış açımız, yatırımımız giderek güçlenecek ve daha ileri mesafelere götüreceğiz inşallah. Bu atölyeler ise eğitim sistemini iyileşmesinde, dönüşmesinde o kadar hayati bir öneme sahip ki çocuğun düşüncesinin, şahsiyetinin, duygusunun fiziksel yapısının bütünsel olarak değişmesi için mükemmel bir araç bunlar ve dünya çapında standartlara da sahiptir. Biz bunları resmi okullarımızı çok rahatlıkla yapılabildiğini pilotlar ile gösterdik. Artık ülke ölçekli genişletmeye büyütmeye doğru da gidiyoruz inşallah önümüzdeki süreçte. Bunun ötesinde bütün okullarımızın mahiyetine ilişkin okul profili çalışmamızı ilan ettik. Bunların uygulamasına başladık. Şu anda pilot projesi devam ediyor. İnşallah Eylül'den itibaren de bu projenin ülke ölçekli uygulandığını hep beraber göreceksiniz" dedi.

Bakan Selçuk ve beraberindekiler toplantının ardından Malatya Valiliği'ni ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

İtfaiye, çaya düşen araçtaki kadını ve kuzuyu kurtardı

Antalya'da Düden Çayı'na düşen minibüsün sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, aracın üzerine çıkan Rümeysa Çakmak'yi itfaiye ekibi kurtardı. Araçta bulunan, sonrasında suya kapılan Ertuğrul Yılmaz'ın kuzusu da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aynı bölgede bir önceki gece ise başka bir araç çaya düşmüş, sürücüsü hayatını kaybetmişti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Düden Çayı kenarında bulunan yol üzerinde 07 AAP 04 plakalı minibüsle seyir halinde olan Ertuğrul Yılmaz, iddiaya göre bir başka aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç yoldan çıkarak, Düden Çayı'na düştü. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Ertuğrul Yılmaz, yüzerek sudan çıkmayı başardı. Suya gömülen minibüsten çıkan Rümeysa Çakmak ise aracın üzerine çıkarak yardım bekledi.

Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın üzerindeki Rümeysa Çakmak'a ulaşmak için yoğun çaba sarfetti. Halat yardımıyla araca ulaşan itfaiye erleri, Rümeysa Çakmak'ı kurtardı. Ertuğrul Yılmaz ve Rümeysa Çakmak, olay yerindeki ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapıldı. Ertuğrul Yılmaz, araçta bulunan kuzusunun da kurtarılmasını istedi.

SUDAN ÇIKARILAN KUZUSUNA SARILDI

Araçtan çıkıp suyun akıntısına kapılan kuzunun çalılıklara takıldığını gören itfaiye erleri, bu kez hayvanı kurtarmak için çayın diğer tarafına geçti. Etrafta hiç ışık bulunmaması nedeniyle sadece sesini duyabildikleri kuzuyu bulmakta zorlanan itfaiye erleri, hayvana ulaşmak için çalılıkları kesti. Suyun içerisine girip kuzuyu çıkaran itfaiye ekipleri, kucaklayarak sahibine götürdü. Kuzunun yaşadığını gören Ertuğrul Yılmaz, "Yaşıyorsun demek canım benim" diyerek kuzuya sarıldı ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Suya gömülen araç vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, sürücü Ertuğrul Yılmaz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AYNI YERDE BİR GECE ÖNCE DE KAZA OLDU

Kazanın yaşandığı noktanın 50 metre yukarısında bir gece önce de başka bir otomobil suya düşmüştü. Suya düşen aracın sürücüsü Mustafa Altıntaş, hayatını kaybetmişti. Kazaların olduğu bölgede yaşayanlar, suyun kenarına bariyer yapılması gerektiğini ve aydınlatmaların yetersiz olduğunu söyledi.

Kayseri'de kamyon, önde giden kamyona çarptı: 1 yaralı

Kayseri'de, kontrolden çıkarak önünde giden kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Nakliyeciler Sitesi Altınok caddesinde meydana geldi. Mustafa Temurtaş (21) yönetimindeki 38 ZT 551 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkarak, önünde giden Cevdet Andıç'ın (39) kullandığı 51 KJ 487 kamyona arkadan çarptı. Mustafa Temurtaş, aracın içinde sıkışarak yaralandı. Mustafa Temurtaş, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılarak, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer kamyonun sürücüsü Cevdet Andıç ise, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyetisyen Tatlıoğlu: Uzun süren açlıklar tatlı zaafını tetikliyor

Memorial Kayseri Hastanesi'nden Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Nur Tatlıoğlu, uzun süren açlıkların vücutta tatlı zaafını tetiklediğini söyledi.

Tatlıoğlu, tatlı zaafı sonucunda insanlarda halsizlik,yorgunluk ve dikkat eksikliği gibi durumların oluşabildiğini söyledi. Tatlıoğlu "Yemekten sonra hızlı acıkma veya daha çok hamura düşme olayı, ekmek tüketiminin artması sonucunda insanların tatlıya düşkünlüğü artmaktadır. Genelde uzun süren açlıklarda oluşabiliyor. İnsülin direncine bağlı olarak da ulaşabilir. Bunlarda çok halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, dikkat eksikliği gibi durumlar oluşabiliyor. Mutlaka endokrin uzmanına gözükmeleri gerekir" dedi.

'KAHVALTIDA MUTLAKA PROTEİN TÜKETİN'

Aşırı karbonhidrat tüketiminin insülin direncini tetiklediğini ve sonuç olarak da şeker hastalığının oluştuğunu ifade eden Tatlıoğlu,"İnsülin direnci varsa ona göre beslenme programı oluşturması gerekiyor ki ileriki dönemlerde şeker hastalığına yakalanma derecesini azaltsın. Genellikle ilk 6 ayda yüzde 10'luk bir kilo kaybı görebiliriz. İnsülin dereceleri normal seviyelere çekilsin. Ona uygun da bir beslenme programını az ve sık olacak şekilde oluştururuz. Mutlaka kahvaltıda protein tüketmelerini istiyoruz. Çok aşırı karbonhidrat tüketmek beraberinde insülin direncini tetikledikten sonra karbonhidrat tüketimini de tetikler. Böyle bir kısır döngüye girer. Sonucunda ise şeker hastalığı oluşur" diye konuştu.

'TATLI ZAAFINI GİDERMEK İÇİN AZ VE SIK ÖĞÜNLER'

Nur Tatlıoğlu, her öğünde sofrada mutlaka bir protein kaynağının olması gerektiğini belirterek, "Her öğünde mutlaka yanınıza protein kaynağı konulmalıdır. Sabahları bu yumurta veya peynir olabilir. Belki aralarda süt veya süt ürünleri tercih edilebilir. Öğle yemeklerinde et veya tavuk gibi tercihlerimiz olabilir. Ekmek tüketimini de gün sonuna koymalarını öneririm ki ilk başta proteinler kan şekerine karışsın daha sonra ekmek kan şekerini yükseltsin" ifadelerini kullandı. Diyetisyen Nur Tatlıoğlu, tatlı yedikten sonra vücuttaki kan şekerinin bir saat sonucunda kendisini gösterdiğine dikkat çekerek, bunun sonucunda da tatlı ve karbonhidrata eğiliminin tekrar arttığını söyledi.

