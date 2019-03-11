DHA YURT BÜLTENİ -7

Polonya'da öldürülen üniversiteli Furkan'ın evinde yas

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman (21), Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya’da bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan saldırganın bir Türk olduğu öğrenilirken, Furkan Kocaman'ın ailesi, oğullarının cenazesinin gelmesini bekliyor.

Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında yaklaşık bir ay önce Polonya’nın Wroclaw kentine gitti. Kocaman, geçen Cumartesi günü arkadaşıyla gittiği alışveriş merkezinde yemek yediği sırada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Kocaman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçmaya kalkışan ve Türk olduğu belirtilen saldırgan, çevredekilerin de yardımıyla polis tarafından yakalandı.

AİLE OĞULLARININ CENAZESİNİ BEKLİYOR

Oğullarının cenazesini bekleyen Kocaman Ailesi, taziye çadırında taziyeleri kabul ederken, kentte perdecilik yapan baba Celalettin Kocaman, gözyaşlarına hakim olamadı. Furkan Kocaman'ın annesi Ayşegül Kocaman’ın ev hanımı olduğu ve 1 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Köprübaşı Mahallesi Muhtarı dede Hüseyin Özgül ise torununun PKK sempatizanı bir kişi tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü de öğrencileri Furkan Kocaman'ın uğradığı hain saldırı sonucu öldüğünü açıkladı. Furkan Kocaman'ın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından Konya’ya gönderileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Evindın dışından taziya çadırından detay

- babasından detay

-Furkan Kocaman'ın vesikalığından detay

Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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İşinin patronu oldu, 25 kişiye istihdam sağladı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, 10 yıl tekstil firmalarında işçi olarak çalışan Emine Kocabıyık (45), kendi atölyesini kurduktan sonra 2 kişiyle başladığı işinde şimdi 25 kadına istihdam sağlıyor. Kredi çekerek atölyesini kuran Kocabıyık'ın hastaneler için yaptığı tekstil ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor. Evli ve 2 çocuk annesi Emine Kocabıyık, 2004 yılında tekstil atölyesinde makineci olarak işe başladı. İşe başladığında hiçbir tecrübesi olmayan Emine Kocabıyık, 10 yıl boyunca çeşitli tekstil atölyelerinde çalışarak kendini geliştirdi. Şefliğe kadar yükselen Kocabıyık, çalıştığı yerde haksızlığa uğrayınca işi bıraktı. 2015 yılında 2 kişiyle kendi atölyesini kuran Emine Kocabıyık, diktiği etek ve penyeleri halk pazarında satmaya başladı. Kocabıyık'ın şansı, medikal ürün ihracı yapan bir firma temsilcinin kendisini fark etmesiyle değişti. Firmanın kendi ürünlerini dikmesini istediği Emine Kocabıyık, zamanla atölyesini büyüttü. Aynı zamanda istihdamı da arttıran Kocabıyık, çalışan sayısını 5'e, ardından 8'e yükseltti. Hastanelerde kullanılan çarşaf, perde gibi tekstil ürünlerini diken Emine Kocabıyık, 25 kadına istihdam alanı sağladı.

İŞİNİ BÜYÜTTÜ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği alarak işini büyüten Kocabıyık, bugünlere gelebilmeyi hayal bile edemediğini söyledi. İlk günkü heyecanla çalışmasına devam ettiğini belirten Emine Kocabıyık, şöyle dedi:"Kendi çabamla bir şeyler yapmaya karar verdim. Köyde evimin altında iki makineyle başladım bu işe. Pazarda sattım diktiklerimi. İç piyasacı beni bulunca onla çalışmaya başladım. KOSGEB'ten destek aldım. Onunla makinelerimi büyüttüm. Çalışan sayımı arttırdım. Daha büyük bir yere geçtik. Şu anda 20-25 arası personel ile çalışıyorum. Hepsi kadın. Hiç işi bilmeyen ev kadınlarını burada iş sahibi yaptım. Hiç hayal etmezdim böyle olacağını. Planlanmış bir şey değildi. Köşede param olup başlamadım bu işe. Kredi çekip yaptım. Çalıştığım yerde yaşadığım sıkıntılar nedeniyle özgüvenimi kendime göstermek istedim. Hala makinelerde çalışmaya devam ediyorum. Oturarak kimse bir şeye sahip olamaz. Ben yine ilk günkü gibi çalışıyorum. Belki öyle olmasa başarılı olamazdım."

İŞİNİ BIRAKIP EŞİNİN YANINDA İŞE BAŞLADI

Mustafa Kocabıyık da (47), tekstil atölyesi büyüyünce kendi çalıştığı fabrikadan istifa ederek eşine yardım etmeye başladı. Eşinin çok çalışarak başarılı olduğunu söyleyen Mustafa Kocabıyık, "Ben başka bir firmada çalışıyordum. Eşim böyle girişimci olunca işimden ayrıldım ve yanına geldim. Sonuna kadar destekliyorum. Bugünlere geldik çok şükür. Ben de burada servis şoförlüğü yapıyorum. Muhasebe bölümünü takip ediyorum. Bu kadar büyüyeceğimiz hiçbir zaman aklımıza gelmezdi. Bir erkeğin de eşine böyle destek olması çok güzel. Ben hep yanındayım, yanında da olacağım" dedi.

İŞÇİLER MUTLU

Atölye kurulduğundan beri Emine Kocabıyık ile çalışan işçilerden Semra Boncukoğlu, "4 yıldır birlikteyim. Tesadüf arkadaş ortamında tanıştık. Çok iyi birisi. O da bizim gibi makinecilikten başladı. İnşallah daha başarılı olur. 5 kişiyle başladık biz şu an 25 kişiyiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()-

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Taksinin, kız çocuğuna çarpma anı kamerada

Batman'da, iddiaya göre, yola aniden çıkan E.A. (11) adlı kız çocuğuna taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp yere düşen çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece Serhat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürürken yolun karşısına geçmek için araçların arasından aniden koşarak çıkan E.A.'ya, Nuri K. yönetimindeki 72 T 129 plakalı taksi çarptı. Taksinin çarpmasıyla havaya fırlayan E.A., yere düşüp yaralandı. E.A., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay sonrası gözaltına alınan taksi sürücüsü Nuri K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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- Kızın caddeye çıkması

- Ticari taksinin çarpması

- Kızın sürüklenmesi

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 967 KB

Haber: Reşat YİĞİZ - Kamera: BATMAN,()

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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Abuzer Benli'nin kullandığı 02 LF 394 plakalı motosiklet, kavşakta Hasan Çoktaşar yönetimindeki 02 HF 343 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Abuzer Benli ile motosikletin sepet kısmında oturan Hatice Çoktaşar yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Benli ve Çoktaşar'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kazaya karışan araçlar

- Yaralı yerde yatması

- Sağlık görevlileri

- Yaralı ambulansa götürülmesi

- Yola dökülen sütler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Mustafa Bozbey; 'Bursa'nın makus giden talihini geriye çevirmek için yola çıktık'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Güneştepe Mahallesi'nde İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen halk buluşmasında konuştu. Halkın 31 Mart'ı beklediğini söyleyen Bozbey, "Nilüfer ilçesi Türkiye'nin beşinci sıradaki gelişmiş ilçesi. Şimdi de Bursa'nın makus giden talihini geriye çevirmek için yola çıktık" dedi.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Güneştepe Mahallesi'nde İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen halk buluşmasına katıldı. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Millet İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular, İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu'nun da katıldığı programda konuşan Mustafa Bozbey, insani Gelişmişlik Endeksi'nde ilk 50 içerisinde Nilüfer'den başka ilçe olmadığına vurgu yaparak " İnsani Gelişmişlik Endeksi'nde, insanca yaşanabilecek ilçeler sıralamasında Bursa'dan kaç ilçe var ona bakın. İlk 10'a bakın, 20'ye bakın hatta ilk 50'ye bakın. Nilüfer'den başka bir ilçe yok. Peki oraların yöneticileri yok muydu? Siz kendi ilçenizi bir yere taşıyamamışsınız ama Nilüfer Türkiye'de beşinci sırada. Şimdi de Bursa'nın makus giden talihini geriye çevirerek yeşil bir Bursa oluşturmak için yola çıktık" dedi.

Bursa'yı tanıdıklarını ve seçime hazır olduklarını belirten Bozbey, sözlerlini şu şekilde sürdürdü "İnanın bana Bursalı 31 Mart'ı bekliyor. Çünkü 20 yıldır, bir kardeşiniz, ağabeyini, büyüğünüz, dostunuz, arkadaşınız olarak yıllardır Nilüfer'i nereden nereye getirdiğimizi herkes biliyor. Birileri bir şey söylüyor, boş verin siz onları. Biz bir yerel seçime gidiyoruz. Bursa'yı doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tanıyan biziz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bozbey'in salona gelişi

-Bozbey'in sloganlarla karşılanması

-İzleyicilerden detay

-Bozbey'in konuşması

Süre: 5.16 Boyut. 590 MB

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()

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15'liler Dernek Başkanı, 357 kilometre yürüyerek Çanakkale'ye ulaştı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul Esenyurt'tan üzerinde askeri üniforma ve 2 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyen Tokat 15’liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş (52), 11 gün süren yolculuk sonunda Çanakkale'ye geldi.

İstanbul'da yaşayan Saffet Gümüş, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamalarına katılmak için 11 gün önce Esenyurt'tan yola çıktı. Edirne, Tekirdağ, Keşan, Gelibolu, Lapseki üzerinden askeri üniforma ve 2 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyen Saffet Gümüş, 357 kilometrelik parkuru bugün Çanakkale kent merkezine ulaşarak tamamladı.

Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan için İstanbul Esenyurt'tan yola çıktığını ve 11 günde Çanakkale'ye ulaştığını belirten Saffet Gümüş, "Günlük 20 ile 38 kilometre yürüdüm. Bugün Çanakkale'ye geldim. 2 gün sonra Eceabat ilçesinde olacağım. Bir günümü Şehitler Abidesi ve bir günümü ise 57'nci Alay Şehitliği'nde geçireceğim. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi gününde Vali Bey'e plaket takdim edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza da İstanbul Esenyurt'tan getirdiğim bayrağı hediye etmeyi düşünüyoruz. Vatanımıza, milletimize göz dikenlere karşı bir farkındalık için Tokat 15'li torunları olarak yeniden Çanakkale'den başlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ezanımıza bir saldırı oldu. Ezan, bayrak, vatan olmazsa biz olmayız. Ezanla bayrak birdir. Türk milleti ne vatansız olur, ne de ezansız olur. Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale'ye ulaşan Saffet Gümüş'ün asker kıyafetli ve elinde Türk Bayraklı Kordonboyu, Truva Atı ve Dur Yolcu ile genel ve detay görüntüsü.

-Saffet Gümüş açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

