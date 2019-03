DHA YURT BÜLTENİ -7

Kılıçdaroğlu: Soğan ekecek insan mı yoktu, tarla mı yoktu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve miting yapmak için Muğla'ya geldi. İlk durağı Dalaman ilçesi olan Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti seçmenine seslenip, "Olağanüstü güzel coğrafyanız var. Çalışkan insanları var. 31'inde sandığa giderken hangi partiye oy veren olursa olsun, özellikle AK Parti'ye oy veren seçmenlere seslenmek istiyorum. 17 yıl oy verdin, iktidara getirdin 17 yılın sonunda eğer seni soğan kuyruğuna mahkum ediyorsa hafiften 'Ne yapıyorsunuz' deyin. Soğan ekecek insan mı yoktu, tarla mı yoktu? Bu soruyu sorma zamanı geldi" dedi.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uçakla Dalaman Havalimanı'na geldi. Parti yöneticilerinin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının eşlik ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı, Dalaman ilçesi oldu. Burada Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara ilk olarak CHP'li Dalaman Belediye Başkanı ve başkan adayı Muhammet Şaşmaz seslendi, hizmetlerini ve yapacağı projeleri anlattı. Ardından konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı CHP'li Osman Gürün de, "Manzara çok güzel. Siz hazırlığınızı yapmışsınız, kararınızı vermişsiniz. 1 Nisan'da yeni bir Türkiye'de tekrar yürüyeceğiz. 5 yıl önce sizlerin huzuruna gelmiş ve yapacaklarımızı anlatmıştık. Kimseye ayrım göstermeden gerekli olan hizmeti yaptık. Toplam 13 ilçede 1 milyar 424 milyon liralık yatırım yaptık. 2 bin 300 kilometre yol yaptık. Dalaman'da tarımla geçinen çok fazla, o yüzden diyoruz ki, toprağını satma, ürürünü sat. Biz kırsalda üreteceğiz, sahilde satacağız. Kooperatifçiliği geliştireceğiz, ucuza üretip satacağız. Yolumuz açık rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk olsun" dedi.

KILIÇDAROĞLU, OTOBÜSÜN ÜZERİNDE KONUŞTU

Adaylardan sonra "Zamanı geldi mi? Martın sonu bahar. Yüreğinde barışa eşitliğe demokrasiye yol açan. Sen ben kavgasını bitirip barışı pekiştirecek" sözleriyle anons edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otobüsün üzerinden konuştu. Sözlerine, "Dünyanın en güzel yerinde yaşıyorsunuz. Bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak için, bütün komşularımızda barış içinde yaşamak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği biri hedef var" diye başlayan Kılıçdaroğlu, "Nedir? Çağdaş uygarlığa ulaşmak. Üretirseniz ulaşırsınız. Üretirsiniz sizin bir beka sorununuz olmaz. Üretirseniz size saygı duyulur. Nerede üreteceğiz? Tarlada üreteceğiz. Hayatın her alanında üreteceğiz. Üniversitede bilgi üreteceğiz. Fabrikada üreteceğiz. Kimsenin kimseye muhtaç olmaması için üreteceğiz. Üretmekten geçiyor her şey. Samanı, canlı hayvanı, nohudu, mercimeği dışarıdan getirirseniz, elin oğlunun ürettiğini tüketirseniz Türkiye geride kalır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün modeli üretime dayalı bir modelledir. Beraber üreteceğiz. Kimse aç açıkta kalmayacak. Dalaman üretiyor. Kırsalı da üretiyor. Dalaman'da hizmet üreten bütün vatandaşlarımızı sevgiyle saygıyla anıyorum" diye konuştu.

'CHP'YE OY VERMEK YATAĞA AÇ GİRMEMEKTİR'

Dünün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olduğunu hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kırsalda en çok çalışan kadınlarımızdır. Kentte kendilerinin çalışacağı alan bulamıyorlar ama kırsalda neredeyse tüm gün çalışıyorlar. Dalaman'da kadın kardeşlerime sesleniyorum. Sizler de güç olarak birleşin, sandığa gidin. CHP'ye oy verin. CHP'ye oy vermek hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir inanca, bir belediyeye oy vermektir. O yüzden sizden görev bekliyoruz. Beraber sandığa gidip altı okun altına mührü basacağız. Bu ülkenin en büyük güvencesi olan CHP'dir. CHP kimseyi ötekileştirmez, inançlara saygı gösterir, kırda yaşayanlarla kentte yaşayanların huzur içinde bir arada yaşamasını sağlar. CHP iktidarında bu tünelden geçerken de para ödemeyeceksiniz. Her vatandaşın huzur içinde yaşadığı bir beldeye, ilçeye, şehre kavuşmasını istiyorum. Belediye başkanlarımız daha güzel şeyler yapacaklar" dedi.

AK PARTİLİ SEÇMENLERE SESLENDİ

Konuşmasında AK Partili seçmenlere de seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü güzel coğrafyanız var. Çalışkan insanları var. 31'inde sandığa giderken hangi partiye oy veren olursa olsun, özellikle AK Parti'ye oy veren seçmenlere seslenmek istiyorum. 17 yıl oy verdin, iktidara getirdin 17 yılın sonunda eğer seni soğan kuyruğuna mahkum ediyorsa hafiften 'Ne yapıyorsunuz' deyin. Soğan ekecek insan mı yoktu, tarla mı yoktu? Bu soruyu sorma zamanı geldi" diye konuştu.

SÜNNET ÇOCUKLARIYLA BULUŞTU, VATANDAYLA SELAMLAŞTI

Konuşmasının sonunda belediye başkan adaylarına destek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra otobüsten inip halk oyunları ekiplerinin gösterisini izledi. Ardından sünnet kıyafetleriyle yanına gelen çocuklara elini öptürdü, onları yanağından öptü. Alanda toplanan vatandaşlarla da el sıkışan, ayak üstü sohbet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, selfie çektirmek isteyenleri de kırmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Marmaris'teki programı için ilçeden ayrıldı.

Müteahhidi kolundan vurup, tabancayı başına dayayarak intihara kalkıştı

Konya'da inşaat firmasına ateş açıp müteahhit Ali Akyol'u (57) tabancayla sol kolundan vurduktan sonra silahı başına dayayıp intihara kalkışan Menderes F. (57), ikna edilip gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Vezirhan Sokak'ta meydana geldi. Menderes F., arsa meselesi nedeniyle aralarında husumetli olduğu öne sürülen müteahhit Ali Akyol'un sahibi olduğu inşaat firmasının önüne gelip, tabancayla içeriye doğru 2 el ateş etti. Bu sırada içeride oturan Akyol, kolundan hafif yaralandı. Menderes F., ardından tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çelik yeleklerini giyen polisler Menderes F.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Menderes F., polisin yoğun çabası sonucu bir süre sonra eylemine son verip polise teslim oldu. Menderes F. polislere, '30 yıllık eşim evden gitti. Evim yok, eşim yok, ben ne yapacağım?" dedi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Akyol hastaneye kaldırılırken, Menderes F. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Arsa kavgasına tutuşan kardeşler birbirini vurdu: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'da dedelerinden miras kalan arsayı pay etmeye çalışan Hasan B. (63) ile kardeşi İsmail B. (58) aralarında çıkan anlaşmazlık sonucunda birbirlerini silah ve av tüfeği ile yaraladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan B. (63) ile kardeşi İsmail B., (58) dedelerinden miras kalan arsayı pay etmek için, Doburca Mahallesi'nde buluşarak arsanın olduğu alana geldi. Burada anlaşmazlık yaşayan 2 kardeş tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Hasan B. belinden çıkardığı silah, İsmail B.'yi aracında getirdiği av tüfeği ile birbirine ateş açmaya başladı. Hasan B., kafasından ağır yaralanırken, İsmail B., bacaklarından yaralandı. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, 15 adet boş kovan ve fişek bulundu. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İnegöllü çiftçiler, patatese yöneldi

Bursa'nın tarım deposu İnegöl'de 'sarı altın' diye nitelendirilen patatesin ekimi başladı. 25 ilde hastalık nedeniyle patates ekiminin yasaklanması İnegöllü çiftçiler, patates üretimine yöneldi. İnegöl'de 10 bin dekarlık alanda patates ekimi yapan çiftçiler, fiyatlardan umutlu.

25 ildeki toplam 141 bin 650 dekar alanda, 'patates siğili, patates ve domateste bakteriyel solgunluk, patates kahverengi çürüklüğü, patates halka çürüklüğü ve patates kist nematodlan' hastalıkları nedeniyle patates ekimi yasaklandı. Bu gelişmenin ardından İnegöl'de çiftçiler patates üretimine yöneldi. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Kulaca Mahallesi'ndeki patates tarlasında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından değerlendirme yapan Başkan Sezai Çelik, "İnegöl'ümüz patates üreten ilçemizdir. Patates her yıl para kazandıran bir ürün değil. Tabii bu üretim planlamalarına bağlı. Son yıllarda patates üretiminde düşüş söz konusu. Sebebi, para yapmaması ve girdi maliyetleri. Bu sene 10 bin dekarlık alanda patates ekimi yapılıyor. Bunun 6 bin dekarı sözleşmeli ekim. Patates para kazandırmadığında büyük zarar ettiriyor" dedi.

İNEGÖL'E FIRSAT DOĞDU AMA

"Gönül ister ki her yerde patates ekimi olsun, tüm çiftçilerimiz para kazansın" diyen Başkan Çelik, "Bakıldığında İnegöl'de bir fırsat gibi ortaya çıkıyor ama çiftçinin maddi gücünün zayıflaması söz konusu. Patatesin para kazandıracağını düşündüğümüz yıl dahi, 20- 30 bin dekar alanda ekim yapılır diye baktığımız da bile, 10 bin dekar civarında ekildiğini görüyoruz. İnşallah çiftçimiz bu 10 bin dekardan iyi para kazanır. İyi bir üretim yapar. Mevsimsel değişikliklere bağlı olarak dönümünden 2,5 ile 4 ton arasında verim alınıyor. Rekolte anlamında bir sıkıntımız yok. İnşallah çiftçilerimiz için her üründe iyi bir sezon geçer" diye konuştu.

'TARIM DEPOSU'

İnegöl'ün tarım deposu olduğunu kaydeden Çelik, "İnegöl mobilyanın başkentidir ama aynı zamanda tarım deposudur. 300 bin dekar alanda üretim yapmaktayız. Bunun 130 bin dekarı meyvecilik, geri kalan kısmında ise çok çeşitli ürünler yetiştiriliyor. Ben ümitliyim. Planlı programlar yapıldığında çiftçimizin para kazanacağını düşünüyorum" dedi.

'ÇİFTÇİ BU SENE ZARAR ETMEZ'

Patates ekimi yapan çiftçi Zakir Özonan da "Girdiler nedeniyle sıkıntı çekiyoruz. Tohum sorunu da var. Çiftçinin ekimi azaldı. Bundan sonra ekilecek ürünlerin hepsi para yapar. Hiçbir çiftçi bu sene zarar etmez" ifadelerini kullandı.

CHP'li Soyer, farkındalık için tekerlekli sandalye ile gezdi

İzmir'de, Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Tunç Soyer, engellilerin sorunlarının farkına varılması için tekerlekli sandalye ile sokaklarda gezdi. Özel Kalem Müdürü Nur Özgül ve tekerlekli sandalyede bulunan engellilerle birlikte yola çıkan Soyer, zaman zaman zor anlar yaşadı. Soyer, Gündoğdu Meydanı'na geldiğinde buradaki engelli dans grubu ile birlikte tekerlekli sandalyede dans etti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye kullandı. Konak ilçesindeki Kültürpark'ın Lozan kapısında, Özel Kalem Müdürü Nur Özgül'ün de aralarında yer aldığı engellilerle buluşan Tunç Soyer, ardından yola çıktı. Özgül ve engellilerle birlikte Lozan Meydanı'ndan tekerlekli sandalye ile tramvaya binen Soyer, Alsancak semtinde bulunan Hocazade Camisi durağında indi. Kaldırımlardan tekerlekli sandalye ile yol alan Soyer, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yüksek kaldırımları çıkmakta zorlanan Soyer, kaldırım işgallerini aşmak için de hayli ter döktü. Tekerlekli sandalye ile Gündoğdu Meydanı'na gelen Soyer, burada gazetecilere açıklama yaptı.

'SEÇİLİRSEM FARKINDALIĞI ARTIRACAĞIM'

Güzel bir İzmir sabahından güzel olmayan anılarla güne başladıklarını söyleyen Tunç Soyer, "Yaklaşık 1 saatte yapmaya çalıştığımız şey, aslında İzmir'de yaşayan engelli kardeşlerimizin güzel İzmir'de yaşarken karşılaştığı sorunlar, dertler, sıkıntılarla ilgili bir farkındalık yaratmaktı. O sorunları yakından tespit etmek hem de bu yaşanan sorunlarla ilgili olarak tüm İzmirliyi haberdar etmek ve farkındalıklarını sağlamak. Engelli hakkı sadece hayırseverlik meselesi değil. Engellilerimizin hakları var. Bu şehirde yaşarken kullanmaları gereken, sahip oldukları hakları var. Biz o hakları en uygun şekilde kullanmalarını mümkün kılmak zorundayız" dedi. Seçilmesi halinde Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra üzerlerine düşeni daha fazla yapacaklarını kaydeden Soyer, "Eğer nasip olur da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirsek, hem bu farkındalığı artıracağız hem de burada engelsiz yaşamı mümkün kılmak için daha çok emek vereceğiz" diye konuştu.

'HERKESİN FARKINDALIĞA SAHİP OLMASI LAZIM'

30 ilçede engelsiz birimlerini, engelliler ile birlikte yürütülen çalışmaları mutlaka daha da güçlendireceklerini söyleyen Tunç Soyer, şöyle dedi:

"Bu şehirde yaşarken onların da gurur duymalarını, mutlu olmalarını sağlayacağız. Bunlar, gerçekten mümkün. Küçük dokunuşlar ile düzeltilebilecek şeyler. Ama asıl mesele, İzmir'de yaşayan herkesin bu farkındalığa sahip olması lazım. Herkesin, engellilerin kentte mazur kaldığı sıkıntılardan haberdar olması lazım. Bu, Büyükşehire de değişimi daha iyi yapması için fırsat verecektir. Ben inanıyorum, engelli kardeşlerimizin yüzleri daha çok gülecek. Onların bu şehirde daha mutlu ve huzurlu yaşadığını görmek bizi de çok gururlandıracak."

Soyer, esprili bir şekilde, görme engelli Yusuf Ak'ın kendisine engelliler konusunda taahhütname imzalatmak için baskı yaptığını belirterek, "Yusuf kardeşimin 13 Mart'ta bir manifestosu var. Başa çıkılacak gibi değil" dedi.

'ÇALIŞMALAR GERÇEKTEN YETERSİZ'

Soyer, gazetecilerin, 'Yolculuğunuz zor muydu? Hangi sorunlarla karşılatınız?' sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Aslında bu sadece İzmir ile ilgili değil. Tüm memleketimiz için söyleyebilirim; bu konuda bir duyarsızlık var. Bu konuda yapılan çalışmalar gerçekten yetersiz. Yollara çekilen sarı şeritler, kaldırımlara yapılan rampalar, 'mış' gibi yapmak. Oradaki kriterler net aslında. Bu kriterle uygunmuş gibi yaptığınızda belki kendi görevinizi yaptığınızı düşünüyorsunuz ama bir işe yaramıyor, insanların hayatını kolaylaştıran bir iş olmaktan çıkıyor. Özellikle dediğim gibi bu sadece İzmir ile ilgili değil. Türkiye'nin genelinde engelliler ile ilgili duyarlılığı, farkındalığı artırmak zorundayız. Bir gün herkesin engelli olabileceğini aklımızdan çıkartmamamız lazım."

'GERÇEKTEN ÇOK YORUCUYDU'

'Tekerlekli sandalye ile buraya gelirken yoruldunuz mu' sorusuna ise Tunç Soyer, "Gerçekten yorucuydu, kolay değil. Bu konuda yapacaklarımızı bütün İzmirliler ile birlikte yapacağız. Ben İzmirlilerin hem vicdanlı hem bilinçli olduğunu çok iyi biliyorum. İzmirliler ile beraber engelliler için çok daha yaşanılabilir bir kent yaratacağız. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Gerçekten bu konuda tüm içtenliğimizle emek vereceğimizi söylüyorum. Sonuç itibarıyla İzmir engelliler için de güzel bir şehir olmalı" yanıtını verdi.

Açıklamalarının ardından Gündoğdu Meydanı'nda engelli dans grubunun gösterisini izleyen Soyer, ardından, engelli grup ile birlikte tekerlekli sandalyede dans etti.

Anne babalara 'MOMO' uyarısı: İnternet güvenliğini sağlamalısınız

MOMO isimli oyunun tehlikeleri ve çocukların bu oyundan korunma yolları noktasında Uzman Psikolog Melda Dönmez, ebeveynlere uyarılarda bulundu. İnternet ortamında çocukların çok farklı tehditler ile karşı karşıya kaldığını belirten Dönmez, "Çocuğunuzun internet yaşına uygun sitelere ve oyun alanlarına girdiğinden emin olmalısınız. İnternet güvenliğini sağlamalısınız" dedi.

Son dönemlerde hızla yayılan ve çocukları intihara kadar sürükleyebilen 'Momo' isimli oyuna karşı Uzman Psikolog Melda Dönmez'den anne babalara uyarı geldi. Çocukların internet ortamında çok sayıda tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirten ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Melda Dönmez, "Momo oyunu, çocuklara evde kesici aletleri nerelerde bulabileceklerini söylüyor. Bu tarz oyunlar, çocuklarda merak duygusunu uyandırıyor ve çocukları yönlendiriyor. Bu yönlendirme sonucu da çocuklara, istedikleri şeyleri yaptırabiliyorlar. Çocuklar, istediklerini yapmadıklarında ise psikolojik şiddete başvurup, tehdit etmeye varan bir yöntem kullandıkları görülüyor. Çocuğunuzun oynadığı oyunları mutlaka kontrol edin ve sizler de en az bir, iki kere bu oyunları oynayın. Çocuğunuzun internet yaşına uygun sitelere ve oyun alanlarına girdiğinden emin olmalısınız. İnternet güvenliğini sağlamalısınız. Aile koruma paketleri ve ortak bilgisayar kullanımı ile çocuğunuz internette geçirdiği zamanları mutlaka sonrasında kontrol edin. Telefon, tablet, bilgisayar kullanımını çocuğunuzun sizinle birlikte olduğu ortamlarda izin vermelisiniz. Çocuğunuz kendi odasında kapısı kapalı olarak internet kullanımı yapmamalı" diye konuştu.

'ÇOCUKLARLA SIK SIK KONUŞUN'

Çocukla diyaloğun çok önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, "Çocuğunuzla daha sık konuşmalısınız. Ona her konuyu konuşmaya açık olduğunuzu söyleyin, gösterin ve uygulayın. Çocuğunuzun ekrana bakarak geçirdiği zamanlarda yanında olun ve her zaman kontrol etmeyi unutmayın. Çocuğunuzun davranışlarında değişiklik, iletişimde azalma, korkuların başlaması ya da korkularda artış ve ruhsal değişimler olduğunu fark ederseniz mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız" şeklinde konuştu.

