DHA YURT BÜLTENİ -7

Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesi memleketine uğurlandı

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırındaki Gökay Bölüğü'nde arkadaşının tabancasından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan (33), Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Aralık ilçesi İran sınırındaki Gökay Bölüğü'nde meydana geldi. Bölükte görevli, ismi öğrenilemeyen uzman çavuşun belinden çıkardığı tabanca, masaya bırakmak istediği sırada, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Uzman Çavuş Samet Özkan'a isabet etti. Karın boşluğundan vurularak, ağır yaralanan Samet Özkan için bulundukları yere sağlık ekibi geldi. Ambulansa alınan Samet Özkan'ın hastaneye götürülürken kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Samet Özkan, Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Özkan, doktoların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan için bugün Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Enver Ünlü, askeri yetkililer, kurum amirleri ve şehidin ailesi katıldı. Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. Törende, evli ve 1 çocuk babası şehidin ailesinin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Tören sonrası Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Adana'ya gönderildi.

Tarlada çalışan kadınlara pastalı kutlama

Tokat İl Özel İdaresi Büyükyıldız köyünde tarlada çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 3 katlı pasta keserek kutladı.

Tokat İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tarlada çapa yapan kadınlara sürpriz yaptı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarlada çalışan kadınların yanlarına giderek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe'nin katıldığı kutlama programında tarlanın kenarına getirilen ve üzerinde '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun' yazılı 3 katlı pasta kesildi. Kadınlar yapılan sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Genel Sekreter Recep Gökçe, Kadınlar Günü'nü bir güne sığdırmanın mümkün olmadığını belirterek, "Bugün sizlerin günü. Kutlamak bizim için ayrı bir gurur. Bize göre daha kutsal olan sizlersiniz. Elinizde çapa, alnınızda ter ile gününüzü kutluyorsunuz. Her gün aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bizler de bu bölgede çalıyoruz. Sizleri ziyaret ederek gününüzü kutlamak istedik" dedi. Tarlada çalışan Fatma Tuna (74) ilk defa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirterek, "Şu anda çok mutluyum. Anlatamam bu duyguları. Şimdiye kadar hiç kutlayan olmadı. Beyim öleli 25 yıl oldu. Düğünüm de bile pasta kesilmedi" dedi.

Görme yetisini yitirdi, hayat mücadelesini kaybetmedi

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde 6 yaşında geçirdiği havale sonucu görme yetisini tamamen kaybeden Songül Özmen (41), evinin gündelik tüm işlerini yardım almadan yapıyor. Evli ve 1 çocuk annesi Özmen'in mücadelesi takdir topluyor.

Köse ilçesinde yaşayan Songül Özmen, 6 yaşında geçirdiği havale sonucu görme yetisini tamamen kaybetti. Ailesi tarafından birçok kez doktor kontrolünden geçirilen Özmen, tüm çabalara rağmen görme yetisini geri kazanamadı. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yaşama tutunmayı başaran Songül Özmen, evinin tüm günlük işlerini, kimsenin yardımı olmadan yapıyor. Özmen, her sabah 5 yaşındaki çocuğunu anaokuluna yolcularken, eşine de kahvaltı hazırlıyor, sobayı yakıyor, daha sonra da evinin işlerini yapıyor.

'BENİM GİBİ OLANLAR HAYATA KÜSMESİN'

Küçük yaşta havale geçirdikten sonra görme yetisini kaybettiğini anlatan Songül Özmen, durumuna alıştığını ve hiç zorlanmadığını söyledi. Özmen, "Birçok kez doktora gittim ancak çaresi yok. Ben alıştım, durumumdan memnunum ve hiçbir sıkıntım yok. Hiç zorluk çekmedim. Sabah kalkıyorum, çocuğumu okula gönderiyorum, kahvaltı hazırlıyorum, eşimle yiyoruz. İstediğimiz zaman yakınlarımıza gidiyoruz. Komşularıma gidip geliyorum. Hayata küsmedim. Ben böyle alıştım, bu saatten sonra görmek istemem. Benim gibi olanlar hiç hayata küsmesin. Bizim kaderimiz böyle, Rabbimiz böyle yaratmış. Allah'tan geliyor, kul kula hiçbir şey yapmaz. Hiç kimseye kırılmaya küsmeye gerek yok. Cumhurbaşkanımızın bu durumumuzdan dolayı sağladığı maaşla geçim sağlıyoruz" dedi.

'EŞİMİ GÖNÜLDEN SEVİYORUM'

Ömer Özmen ise eşi Songül Özmen'i çok sevdiğini belirterek, "Ben eşimi gönülden ve olduğu gibi seviyorum" diye konuştu.

ATM'nin kapısını kırıp madeni paraları çaldılar

Antalya'da bir banka ATM'sinin kapısını kıran hırsız ya da hırsızlar, içerisindeki madeni paraları çalıp kaçtı.

Olay, gece belirsiz saatte Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'nin kapısını kıran hırsız ya da hırsızlar, içerisindeki madeni paraları alıp kaçtı. Hırsızlık olayı sabah görevliler tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerinde parmak izi incelemesi yapan polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Başkan Bozbey'e Samanlı'da yoğun ilgi

Yıldırım’da Samanlı Mahallesi'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer BELEDİYE başkanı Mustafa Bozbey’e, mahalle sakini bir genç, “Ailemle birlikte akşam gidecek bir yer bulamıyorum. Ne bir park var, ne bir faaliyet. Üç gençten ikisi uyuşturucu kullanıyorö diye dert yakındı. Mustafa Bozbey de gençleri kaybetmemek için, sosyal ve kültürel alanlar oluşturmak zorunda olduklarını söyledi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yıldırım'da Samanlı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Bozbey'i Samanlı Mahallesi sakinleri ilgiyle karşıladı. Mahallede esnaf ziyaretinde bulunan Bursa'nın adayı Mustafa Bozbey, pazarcı esnafına da hayırlı işler dileklerinde bulundu, herkesin Regaip Kandili'ni kutladı. Kahvehanelerde vatandaşlarla sohbet eden Mustafa Bozbey’e, bir genç sosyal hayatı yaşayamamaktan dert yandı. 23 yaşında olduğunu söyleyen genç, "Yıllardır Samanlı'da hiçbir aşama kaydedilemedi. Yaklaşık 15 bin nüfusu var ama, Samanlı Spor Kulübü'nün antrenman sahası bile yok. Çocuklar çamurda antrenman yapıyor. Doğalgazımız yok, imar planımız yok. Hep bir bahaneyle bizi erteliyorlar. Üç gençten ikisi uyuşturucu kullanıyor. Ben kendi gençliğimden utanıyorum. Ne bir park var, ne de bir faaliyet. Ben ailemi akşam aldığımda nereye gideceğim?" diyerek beklentilerini dile getirdi.

Gencin söylediklerini ilgiyle dinleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de, insanların huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamaları için projeler hazırladıklarını söyledi. Bozbey, "31 Mart bütün Bursa için çözüm zamanı olacak. Gençler gerçekten böyle ‘Biz de varız’ diyorlarsa bu sorunları birlikte çözeceğiz. Mahallelerimizde, kadınların, gençlerin, çocukların sosyal bir alanda bir araya gelip kültürel etkinliklere katılması, spor yapması, faaliyetlerde bulunması bizim özlediğimiz şeyler. Bunları gençlerimizi kaybetmemek için yapmak zorundayız. Özellikle bu bölgelerde madde bağımlılığının artması bizim en büyük derdimiz" diyerek gencin sorusuna yanıt verdi.

‘BURSA’NIN SORUNLARIYLA DERTLENİYORUZ’

Başkan Bozbey, bir başka kahvehanede de Samanlı Mahallesi'nin planlama ile ilgili sorunlarıyla karşılaştı. Bu konuda sorunun birlikte yönetim anlayışıyla çözülebileceğini söyleyen Bozbey, "Biz aslında Bursa'nın sorunlarını dertleniyoruz. Bugüne kadar sorunlar çözülmedi. İyi yapılan işlerle bizim sorunumuz yok ama bizim sorunumuz hatalı yapılan işlerle. Bursa bir çok ilden geriye düştü. Mahallelerimizin sorunları hat safhaya ulaşmış durumda. Bütün mahallelerin sorunları birbirine benziyor. Bursa'nın planlamayla ilgili sorunu var. Bizim de Bursa'nın tümünde planları revize ederek bir Bursa anayasası oluşturmamız gerekiyor. Bunu da bu kırmızı çizgilerini belirleyeceğimiz anayasayla çerçevesinde hak sahipleriyle birlikte çözeceğiz" diye konuştu.

‘PROVOKASYONLARA TAKILMAYACAĞIZ’

Zaman zaman provokasyon girişimlerinde bulunulduğuna dikkat çeken Bozbey, "Bu provokasyonlara takılmayacağız" dedi. Mustafa Bozbey, "Zaman zaman siyaseten olmasını istemediğimiz olaylar yaşanıyor. Bursalılar kimin ne olduğunu iyi biliyor. Kimin bu kenti nasıl yöneteceğini de çok iyi biliyorlar. Bulundukları mahallede güzel ve mutlu bir yaşam sürebilmeleri için projeleri kimin uygulayacağını da Bursalılar çok iyi biliyor. O yüzden provokasyon diye nitelendirdiğimiz bazı şeylere takılmayacağız. Aslında bu provokasyonu yapanlar da her şeyi çok iyi biliyorlar. Söyledikleri şeylerin yanlış olduğunu bildikleri halde, kendi insani duygularını bir yere koyup bunu söyleyebilecek duruma gelmişler. Onları Allah'a havale ediyorum. Çünkü biz hizmet için varız. Allah'a şükür 20 yıldır Nilüferliler bizlere boşuna oy vermedi. Bursalılar da 31 Mart'ta, kenti iyi tanıyan, her yerini bilen, çocuklara, gençlere, engelli bireylere, yaşlılara ve her yaştan insana kültürel alanları, spor alanları yapacak birine oy verecek. Bir belediye başkanı seçecek Bursalılar. Onun için de bilgi birikimine bakacak, yaptıklarına bakacak. Biz de diyoruz ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İnanıyorum ki Bursa değişime 31 Mart'ta başlayacak, hem de büyük bir farkla" ifadelerini kulandı.

BAŞKAN BOZBEY REGAİP KANDİLİNDE ULUCAMİ’DE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Regaib Kandili nedeniyle Bursa Ulu Cami’nde namaz kılan ve çıkışta vatandaşlara lokma ve simit dağıtan Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Bozbey, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’nde Bursa’da camiler doldu taştı. İbadetlerini gerçekleştirmek ve dua etmek isteyen vatandaşlar, camilere akın etti. Birlik ve beraberliğin yaşandığı gecede Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de Ulu Camii’de vatandaşlarla birlikteydi. Mustafa Bozbey, yatsı namazının ardından cami çevresinde ve Orhangazi Parkı’nda halkla buluştu. Vatandaşların Regaip Kandili’ni kutlayan Bozbey, binlerce kişiye lokma ikramda bulundu.

Regaip Kandili’nin dünyaya huzur ve bereket getirmesini dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İslam aleminin kandilini kutladı. Bozbey, “Üç ayların sonunda inşallah hep birlikte sağlıklı bir şekilde bayrama ulaşırız. Biz de, ibadetimizi yerine getirerek, vatandaşlarımıza ikramda bulunduk. Allah kabul etsin. Allah böyle güzellikleri bize her zaman nasip etsinö dedi. Kandil gecesinde Ulu Cami’nin yanı sıra Bursa genelinde toplam 100 camide on binlerce vatandaşa lokma ve tatlı ikram edildi.

