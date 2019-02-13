DHA YURT BÜLTENİ -7

Gaziantep'te HDP'lilerin yürüyüşüne polis izin vermedi

Gaziantep'te, açlık grevindeki HDP milletvekili Leyla Güven'e destek için yürüyüş yapmak isteyen HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve beraberindekilere polis izin vermedi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve bir grup partili bugün, açlık grevinde olan Leyla Güven'e destek için yürüyüş yapmak üzere Gazimuhtar Paşa Bulvarı'ndaki HDP il binasında toplandı. Emniyet yürüyüşün gerçekleşmemesi için bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Binanın giriş ve çıkışları çevik kuvvet polislerinin oluşturduğu güvenlik zinciri ile kapatıldı. Yapılan görüşmeler sonrasında polis Mahmut Toğrul'un tek başına dışarı çıkmasına izin verdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında dışarı çıkan Toğrul, üzerine giydiği 'Tecrit kalksın, Leyla yaşasın' yazılı önlükle İpekyolu'na kadar yürüyeceğini söyledi. Polis ise yalnız da olsa üzerindeki önlükle yürüyemeyeceğini söyledi. Toğrul, polisle yapılan müzakerenin ardından yürüyüş yapmaktan vazgeçti.

Amaçlarının provokasyon yapmak olmadığını söyleyen Toğrul, açıklamasının ardından üzerindeki yelekle birlikte TBMM plakalı aracına binerek Diyarbakır'a gitti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, ()-

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Koyunlarını çalmaya gelenlerden 1'ini öldürdü, 2'sini yaraladı

Konya'da daha öncede12 adet koyunu çalınan çiftçi Abdullah K.(27), hırsızlığa karşı önlem almak için nöbet tuttuğu sırada, ağılından koyunlarını çalmaya gelen ve kendisini görüp kaçtığını ileri sürdüğü 3 kişinin üzerine av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan şüphelilerden Emre U. (28) olay yerinde yaşamını yitirdi, Emre A. (22) vücudunun çeşitli yerlerinden, Ömer A. (28) ise gözünden yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Abdullah K. olay yerine gelen jandarmaya teslim oldu.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde eskiden köy statüsünde olan Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah K., 1,5 aydır aydır sabah saatlerinde kendisi ve babası Tahsin K.'ya ait ağıldan 12 adet koyun çalınması ve mahallede koyun hırsızlığının artması üzerine sabah erken saatlerde kalkıp nöbet tutmaya başladı. Abdullah K., 34 LV 4161 plakalı otomobilin evlerinin önüne geldiğini görünce dışarı çıktı. İddiaya göre araçtan inen 3 kişi, ağıla yaklaştığı sırada Abdullah K.'yi fark edip araçlarına doğru kaçmaya başladı. Abdullah K. de arkalarından av tüfeğiyle ateş açtı. 3 kişi otomobilleriyle kaçarken, yaklaşık 200 metre ileride araçları şarampole düştü. Abdullah K. de peşlerinde koştu. Açtığı ateş sonucu şüphelilerden Emre U.'yu bacaklarından, Emre A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden Ömer A.'nın da gözünden yaralandığını fark edince, sağlık görevlilerine ve jandarmaya haber verdi.

Emre U., sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Abdullah K. de olay yerine gelen jandarmaya teslim oldu. Abdullah K., ilk ifadesinde 1.5 aydır kendisi ve babası Tahsin K.'ya ait ağıldan 3 farklı zamanda 12 adet koyun çalındığını, mahallede koyun hırsızlığının arttığını söylediği öğrenildi.

KİRALADIKLARI OTOMOBİLLE MAHALLEYE DAHA ÖNCE GELMİŞLER

Jandarmanın, son aylarda küçükbaş hayvan hırsızlığının artması üzerine mahallede yaptığı araştırmada şüphelilerin kaçarken şarampole düşüp kaza yaptıkları aracın, daha öncede mahalleye giriş çıkış yaptığını belirlediği ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kiraladıkları otomobille Akpınar Mahallesi'ne gelen ve açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Emre U.'nun, 2 ay önce cezaevinden tahliye olduğunu, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 kaydının bulunduğu belirtildi. Jandarmanın yaptığı araştırmada da üzerinde uyuşturucu hap bulduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK ARTINCA MAHALLELİ NÖBET TUTMAYA BAŞLAMIŞTI

Akpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kayahan, "Son aylarda mahallemizde küçükbaş hayvan hırsızlığı artmıştı. Artık mahalle sakini de nöbet tutmaya başlamıştı. Hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan jandarma, şüphelilerin bugün kullandığı otomobilin, daha önce mahalle giriş, çıkış yaptığını belirlemişti. Şüphelileri ve aracın bulunması için çalışmasını sürdürüyordu. Abdullah K. de daha önce 12 adet koyunu çalındığı için sabah erken kalkmış. Artık o da nöbet tutuyormuş herhalde. Şüphelilerin arabayla geldiğini görünce aşağı inmiş. Bunu fark eden 3 kişi kaçmaya başlamış. Ancak 3 kişinin elinde bir şey varmış, silah olduğunu düşünüp ateş açmış" dedi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Jandarmanın olay yerinde inceleme yapması

- Cesetten detay

- Cesedin taşınıp, cenaze aracına konması

- Ağılın dışından detay

- Mahalle muhtarı röp.

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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Kayseri'de PKK operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri'de, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütüyle irtibatları oldukları iddia edilen 2'si Suriye uyruklu 6 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekât ekipleri, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 6 kişiyi takibe aldı. Terör örgütüyle irtibatları olduğu belirlenen 4'ü Türk, 2'si Suriye uyruklu şüpheliler sabah adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan A.E.B., M.M., E.B., B.B., R.I. ve R.E., Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Polis kamerasından operasyon görüntüleri

Süre:2.04 Boyut:13 MB

Haber -Kamera: /KAYSERİ,

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Kadınlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alındı

İzmit'te sokakta yaklaştığı kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.K. (29), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yaklaşık 1 yıldır aranan şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen M.K.'nin, kent merkezinde hava karardıktan sonra yaklaştığı kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Kadınların şikayeti üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis tarafından yaklaşık 1 yıldır aranan M.K.'nin, bir kadına cinsel organını gösterdiği sırada cep telefonuyla fotoğrafı çekildi. Çevredeki bir kişi tarafından çekilen fotoğraf polise ulaştırıldı. Fotoğrafı inceleyen polis, yaptığı çalışma sonucu M.K.'yi Kuruçeşme Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan M.K. ifadesinde, psikolojik sorunları nedeniyle kendisini kontrol edemediğini iddia etti. Şüphelinin 'teşhir' suçundan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan M.K. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli M.K adliyeye getirilmesi

-Adliye girişinden ve tabeladan detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), ()

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Marmara Gölü'nde su seviyesi yükseldi, balıkçıların yüzü güldü

Manisa'nın Salihli ile Gölmarmara ilçeleri arasında yer alan ve yaşanan kuraklık nedeniyle derinliğinin yer yer 80 santimetreye kadar düşmesi sonucu balıkçıların avlanma sorunu yaşadığı Marmara Gölü'nde, Gördes Barajı'ndan sağlanan su takviyesi sonucu doluluk oranı yüzde 30 seviyesine ulaştı.

2017 yılında, 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen ve tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü'nde, Manisa genelinde yaşanan rekor yağışlar ve Gördes Barajı'ndan su salınması sonucu doluluk oranı yüzde 30 seviyesine yükseldi. Yaklaşık 4 ay önce doluluk oranının 'ölü seviyeye' inmesi ve su derinliğinin yer yer 80 santimetreye kadar gerilemesi nedeniyle balıkçıların avlanamadığı gölde, su yüksekliğinin 3.5 metreye kadar çıkması yüzleri güldürdü.

YENİ SEZON DAHA BEREKETLİ OLACAK

Marmara Gölü'nde uzun yıllardır balıkçılık yaptığını, belirten Hasan Çetin "Gölde su seviyesi düştüğü için kayıklarımızı suya indirmekte zorlanıyorduk. Su az olduğu için balıklara ulaşmakta da güçlük çekiyorduk. Ancak son haftalarda hem bol yağış hem de Gördes Barajı'ndan su salınması sonucu gölde su seviyesi hızla yükseldi. Su seviyesinin yükselmesi ile birlikte de kolayca avlanmaya başladık. İnşallah sezonu güzel bir şekilde tamamlayacağız" dedi.

Balıkçı Süleyman Kerse ise "Bir süredir Gördes Barajı'ndan gölümüze su salınıyor. Bu sayede göldeki su seviyesi de hızla yükseldi. Gölün yatağı kısa sürede genişledi. Kısacası göl tekrar göle benzemeye başladı" diye konuştu.

SU SEVİYESİ YÜZDE 30'A ULAŞTI

Marmara Gölü'nün kıyısında yer alan Tekelioğlu Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Kerse ise bol yağışlarla birlikte Gördes Barajı'ndan da su salınması sayesinde kuraklık riskinin şimdilik geçtiğini söyledi. Kerse, "Şu an göldeki su seviyesi 3.5 metre yükselmiş durumda. Halen eksiğimiz olmasına rağmen gerek barajdan salınan su gerekse yağışlarla birlikte doluluk oranının artmaya devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

GEÇEN YIL 150 TON BALIK AVLANDI

Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatif Başkanı Rafet Kerse ise Marmara Gölü'nden 7 mahalle ve 1 ilçenin faydalandığını söyledi. Kerse, "Su seviyesi 80 santimetreye kadar gerilemişti. Bu nedenle tekneler göle çıkarılamıyordu. Ama şu an rahat bir nefes almış durumdayız. Balıkçılarımız kolay bir şekilde göle açılıyor ve avlanıyor. Bu gölün sazanı bir markadır. Geçen yıl 45 tonu levrek, 105 tonu da sazan olmak üzere toplam 150 ton balık çıktı. Su ne kadar yüksek olursa, balık o kadar bol oluyor. Su seviyesi düştüğü zaman ise balık dibe yatıyor" dedi.

320 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan Marmara Gölü, Gediz Ovası'nı sulamak amacıyla suni depolama gölü olarak oluşturuldu. Göl, tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapıyor.

Görüntü Dökümü

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-Gölün 4 ay önce çekilen kuraklığı gösteren videosu

-Gördes Barajı'ndan su salınmasından görüntü

-Su seviyesinin yükselmesinden sonra gölde açılan balıkçılardan görüntü

-Balıkçı Hasan Çetin ile röp.

-Balıkçı Süleyman Kerse ile röp.

-Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kerse ile röp.

-Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatif Başkanı Rafet Kerse ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), )

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