DHA YURT BÜLTENİ -7

Malatya'da minibüs şarampole devrildi: 2'si ağır 7 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çukurkaya mevkiinde meydana geldi. Hasan Deniz yönetimindeki 34 FE 0344 plakalı minibüs kar nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücünün yaralanmadan kurtulduğu kazada minibüste bulunan Selma Kav, Nurcan Kav, Ahmet Kav, Zeynep Taştan, Mustafa Taştan, Neslihan Ayhan ve Okay Deniz yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Okay Deniz ve Nurcan Kav'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Olay yerinen görüntüler

- Devrilen araç

- Yaralının çıkarılması

- Yaralının ambulansa konulması

- Ekipler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

==================

Ücretli öğretmenlik yapan PKK şüphelisi yakalandı

Diyarbakır'da, elinde tüfekle terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası önünde çekilmiş fotoğrafları bulunan ve daha önce ücretli öğretmenlik yaptığı belirlenen S.Y., jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK tarafından kent merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiği tespit edilen S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. S.Y.'nin, 2015- 2016 yıllarında Diyarbakır Yenişehir ilçesinde bulunan bir okulda ücretli öğretmenlik yaptığı tespit edildi. Ayrıca, S.Y.'nin terör örgütünü simgeleyen bez parçası önünde, örgüt mensuplarının giydiği kıyafetle ve elinde kalaşnikof tüfek ile çekilmiş fotoğrafları bulunduğu da belirlendi.

Ekipler, Bağcılar Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda S.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye gönderilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------

- Gözaltına alınan PKK'lı

- Jandarmalar

- PKK'lının götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 MB

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: DİYARBAKIR-

===================

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi oldukları ileri sürülen ve 'ByLock' kullandıkları belirlenen İbrahim K. ve Umut Y.'yı gözaltına aldı. 2 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

- Genel detay

Süre: 1.00 Boyut: 112 MB

Haber -Kamera: KAYSERİ,

================

Kırkağaç'a beyaz örtü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki yüksek kesimleri etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü

Kırkağaç ilçesinde dün (perşembe) yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar, ilçede hava sıcaklıklarının düşmesine neden oldu. Çiftlik Mahallesi Kuruca Mevkisi'nde, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreyi buldu. Kar yağan bölgeye gelen Kırkağaçlılar, beyaz örtünün tadını çıkardı. Özellikle çocuklar oyunlar oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

- Vatandaşlardan, çocuklardan oynarken görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (MANİSA) ()

==================

Ev kadınları, 'amigurumi' yaparak para kazanmaya başladı

Bitlis Belediyesi tarafından açılan amigurumi (el örgüsü) eğitimine devam eden bir grup kadın, hem çocuklarına sağlıklı oyuncak yapmayı öğreniyor hem de internet üzerinden bu oyuncakları satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Eşinin tayini nedeniyle Bitlis'e gelen tarih öğretmeni Arife Üzüm, bir süre önce belediyeye müracaat ederek, kadınlara amigurumi eğitimi verebileceğini söyledi. Bunun üzerine çocuklarına sağlıklı oyuncak yapmak isteyen 12 kadın, kursa kayıt yaptırararak, eğitim almaya başladı. Kısa sürede tığ örgü ile yapılan amigurumiyi öğrenen kadınlar hem çocuklarını mutlu etti hem de yaptıkları sağlıklı oyuncakları internet üzerinden satmaya başladı.

Kadınların yaptığı oyuncakların internet üzerinden 20 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satıldığını söyleyen Arife Üzüm, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini anlattı. Üzüm, "Bu fikir, çocuklarımızın sağlıklı oyuncaklarla oynaması için ortaya çıktı. Ayrıca çocuklarımızın sadece yabancı çizgi film kahramanlarını değil yerli kahramanlarımızı da tanımalarını istiyorduk. Kısa sürede amacımıza ulaştık. Hem çocuklarımız mutlu oldu hem de zamanını değerlendirmek isteyen kadınlarımız aile bütçelerine katkı sunmaya başladı. Belediye ve Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

AMİGURUMİ NEDİR?

Örgü tığı ile ve sık iğne tekniği kullanılarak çeşitli oyuncaklar yapma sanatına ‘amigurumi’ deniliyor. Kökeni Japonca olan sözcük, ami (örülmüş) ve nuigirimi (doldurulmuş oyuncak) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış. Hemen her türlü iple amigurumi yapılabilir. Bebekler için olan tüysüz, pamuklu yünler amigurumi için idealdir. Ayrıca kolay kopmayan bir iple örmek de oyuncağın ömrünü uzatır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Kurstaki öğrencilerden detay

-Kurs eğitmeninin kursiyerlere bilgi vermesi

-Kursiyerlerin örmeye çalıştığı örgülerden detay

-Elde edilen oyuncaklardan detay

-Usta Öğretici Arife Üzüm ile röportaj

-Kursiyerlerle röportaj

-Kurstan ve kursiyerlerden detay görüntüler

Görüntü Boyutu:463,55 MB

Görüntü Süresi:04:02 Dk.

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-

===================

Eroğlu: 76 şehrin su meselesini çözdük

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, DSİ Genel Müdürü olduktan sonra 76 şehirde su problemi olduğunu belirterek, "76 şehirde su meselesi vardı. Ama büyük düşündük. Hepsinin problemini çözüverdik. Kıbrıs'a bile su götürdük" dedi.

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın 31 Mart'ta görev süresinin dolması dolayısıyla belediye personeline verdiği veda yemeğine katıldı. Afyonkarahisar Belediyesi Termal Oteli'nde (AFBEL) düzenlenen yemeğe Eroğlu'nun yanı sıra Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Ak Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek ve teşkilat mensuplarıyla belediye personeli katıldı.

'1 YILDA İSTANBUL'UN SU SORUNUNU ÇÖZDÜK'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü döneminde yaptığı çalışmaları Afyonkarahisar Belediye personeline anlatan Veysel Eroğlu, 1 yıl gibi kısa sürede İstanbul'un su meselesini çözüme kavuşturduğunu söyledi. Eroğlu, "Makamlar gelip geçici. Ben ne makamlar gördüm. Üniversitede en genç anabilim dalı başkanı yaptılar. Fakülte yönetimine girdim. Daha sonra Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken 'Sırça sarayda çok konuşuyorsun. Gel hadi İstanbul'un su meselesini halet de görelim' dedi. Ben de kendisine dedim ki 'Sayın başkanım 1 yılda su meselesini halleder, üniversiteye geri dönerim.' İstanbul'da 8 ayda su kesintisini tamamen kaldırdım. Allah'ın lütfuyla kaldırdım. Bir sene daha bekleyeyim dedim. Üniversitede görevliyim ve maaşımı oradan alıyorum. Hasbi çalışıyoruz yani. Ertesi yıl başkana 'Artık su meselesi bitti. Üniversiteye geri dönüyorum' deyince Tayyip Bey 'Veysel hoca deli misin Haliç ne güne duruyor' deyince. Biz de başladık Haliç'e. Diğer taraftan Marmara Denizi'ni kurtardık. 2003 yılında ben üniversiteye kaçtım. Tayyip Bey yine beni yakaladı ve 'Veysel hoca yatmak yok' dedi. Ben de 'Ne yapacağız?' diye sordum. Tayyip Bey de 'Türkiye'nin su meselesini halledeceksin' dedi ve neticede hakikaten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü olduk" dedi.

'76 ŞEHRİN SU MESELESİNİ ÇÖZDÜK'

DSİ Genel Müdürü olduktan sonra 76 şehirde su problemi olduğuna değinen Eroğlu, şöyle konuştu:

"Mardin'den İzmir'e kadar, Çorum'dan Çankırı'ya kadar, Kars'tan Edirne'ye kadar 76 şehirde su meselesi vardı. Ama büyük düşündük. Hepsinin problemini çözüverdik. Kıbrıs'a bile su götürdük. Kıbrıs'a su götürürken dilimin cezasını çektim. Onu da buradan anlatayım; İSKİ Genel Müdürü olalı bir yıl olmuştu. Su her tarafta akıyordu. İstanbul'da adalar var biliyorsunuz. Adalar'daki vatandaşlar o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımıza geldi. Vatandaşlar 'Efendim İstanbul'un her tarafına su verdiniz. Bizim adalarda su yok. Adalara su veremez misiniz? deyince Cumhurbaşkanımız beni aradı. Ben de 'Efendim Adalara su götürürüz. Bizim için çok kolay' dedim."

EROĞLU, BAŞKAN ÇOBAN'A SARILDI

Veysel Eroğlu konuşmasının ardından Başkan Burhanettin Çoban'a sarılarak elini havaya kaldırdı. Başkan Çoban'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Eroğlu, Afyonkarahisar'da Ak Parti belediyeciliğinin partilerinin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek ile devam edeceğini söyledi. Afyonkarahisar Belediye personeli adına Bem-Bir-Sen Şube Başkanı ve İşletme Müdürü Muhittin Ok, Başkan Çoban'a hizmetlerinden dolayı çiçek takdim etti. Eroğlu ve beraberindekiler yemeğe katılan personeli birlikte uğurladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

- Eroğlu'nun salona gelişi

- Eroğlu'nun masasına oturması

- Eroğlu'nun masasından detay

- Yemeye katılan personelden detay

- Genel detaylar

- Eroğlu'nun konuşması

- Eroğlu'nun başkan Çoban'a sarılmasından detay

- Şube Başkanı Muhittin Ok'un Başkan Çoban'a çiçek takdimi

- Eroğlu ve beraberindekiler yemeğe katılanları uğurlarken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

===================

Yüksekovalı genç sporcuların büyük başarısı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Birhat Düzen, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen şampiyonada, 35 kiloda Türkiye ikincisi olurken, gençlerde ise Farabi Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Özgür Demirayak Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nca, Antalya'da 4 Şubat'ta yapılan organizasyona 2 binin üzerinde sporcu katıldı, 53 hakem görev aldı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda, sporcular dereceye girebilmek için mücadele verdi. Yarışmada Yüksekova Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Birhat Düzen, yıldızlar kategorisinde 35 kiloda Türkiye ikincisi, aynı yarışmanın gençler kategorisinde ise Farabi Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Özgür Demirayak 48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Yıldızlarda Türkiye ikincisi Düzen, Yüksekova Gençlik Merkezi'nde bir yıldır wushu kursuna geldiğini belirterek, "Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen şampiyonada yıldızlarda büyük başarı elde ettim, çok mutluyum. Amacım, ülkemizi yurtdışında yapılacak olan şampiyonalarda temsil etmek. Bunun için sıkı bir antrenman yapıyoruz" dedi.

Büyükler kategorisinde 48 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Farabi Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Demirayak ise, Yüksekova'da huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte güzel gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek, "Gençlik merkezinin açılmasıyla birlikte bir çok spor dalı açıldı. Bizler de buraya gelerek istediğimiz dalda eğitim görmeye başladık. Yaklaşık bir yıl boyunca eğitimini aldıktan sonra il ve bölgelerde yapılan müsabakalarda dereceye girdim ve hedefim olan Türkiye şampiyonluğu yarışmasına katıldım. Yarışmada Türkiye 3’üncüsü oldum. Çok mutluyum" diye konuştu.

Wushu Hakkari il Temsilcisi Özgür Dağlar da, 48 lisanslı öğrencilerinin bulunduğunu ve şampiyon olan öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Gençlik merkezinde antremanlar yapan kurs öğrencileri

-Kendi aralarında müsabaka yapan kursiyerler

-Wushu Türkiye 2'incisi olan Birhat Düzen'in konuşması

-Wushu Türkiye 3'üncüsü gelen Özgür Demirayak'ın konuşması

-Wushu İl temsilcisi Özgür Dağlar'ın konuşması

-genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

==================

CHP'de Yelda Celiloğlu, Seferihisar Belediye Başkanlığı adaylığından çekildi

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yerel seçim için Seferihisar Belediye Başkanı adayı gösterilen Yelda Celiloğlu'nun adaylıktan çekildiğini belirterek, "Kararından vazgeçirmeye çalıştım, ikna etmeye çalıştım; ama kararı kesin" dedi.

CHP'den 31 Mart yerel seçimi için İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediye başkanı adayı olarak gösterilen Yelda Celiloğlu'nun, adaylıktan çekildiği duyuruldu. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Celiloğlu'nun, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Yücel, "Gerçekten çekilme gerekçesinde de samimi. Kendi kararı, kendi tercihi. Biz görüştük kendisi ile kararından vazgeçirmeye çalıştım, ikna etmeye çalıştım; ama kararı kesin. Belediye başkanlığı yoğun, yorucu ve stresli bir görev. Sağlığını olumsuz şekilde etkileyeceği için kendisinin aldığı bir karar. Seferihisar'da Yelda hanım dışında birbirinden değerli aday adaylarımız var. Aday adaylarımız arasında örgüt, emek, liyakat gibi kriterler dahilinde bir görevlendirme yapılacak" diye konuştu.

Seferihisar'da, Yelda Celiloğlu'nun yerine İsmail Yetişkin'in aday gösterileceği öne sürülüyor.

Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR, () -

===================

İYİ Parti, Pamukkale'de CHP'nin adayı Divarcı'yı destekleyecek

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Pamukkale ilçesinde, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Belediye Başkan adayı Ahmet Divarcı'yı destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Milletvekili Yasin Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli bütününde değişimi gerçekleştirebilmek için CHP ile yaptıkları Millet İttifakı işbirliğini daha da güçlendirebilmek adına Pamukkale ilçesinde CHP'nin adayı Ahmet Divarcı'yı destekleyeceklerini duyurdu. Öztürk açıklamasında ayrıca, "İşbirliği çerçevesinde iki parti tabanı arasında kaynaşmanın, kenetlenmenin tam olarak sağlanabilmesi adına her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Atalarımızın dediği gibi 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var' diyerek birlikte yerel iktidara yürümeye karar verdik. Denizli'de ses getirmek, kötü gidişata dur demek için, ortak aklı iktidara taşımak için az kaldı. Karar yüce milletimizindir. 'Ben yaptım oldu' zihniyetinden kurtulmak istiyorsak az kaldı, karar milletindir. Hep birlikte hareket edersek aşılmayacak dağ, yıkılmayacak sultan yoktur" dedi.

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()