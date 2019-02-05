DHA YURT  BÜLTENİ-7

1)BURSA' DA KADIN CİNAYETİ

Busa'da bir kargo şirketine gelen kadın müşteri kendisini takip eden eşi tarafından silahla başından ve karnından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca daha sonra minibüse binerek olay yerinden kaçtı.

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

BURSA/

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2)ŞANLIURFA'DA ORMANLIK ALANDA İNTİHAR

ŞANLIURFA'da Reşit T. (50), ormanlık alanda kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Akabe Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çevreden geçenler, ağaca asılı kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, ağaca asılı kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yapılan araştırmada, intihar eden kişinin Reşit T. olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracın gelmesi

- Yakınlarının bahçede beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB

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3)TRAFODA ARIZAYI ONARMAK İSTEYEN İŞÇİ, AKIMA KAPILARAK YARALANDI

ŞANLIURFA'da arızayı onarmaya çalışırken trafoda meydana gelen patlama sonucu akıma kapılan enerji firmasında işçi Mahmut Öztürk, ağır yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri elektrik kesintisi nedeniyle durumu Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (DEDAŞ) bildirdi. Bölgeye gelen DEDAŞ ekibindeki Mahmut Öztürk, onarım yaptığı sırada trafoda büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlama sonucu akıma kapılarak yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan ve vücudunda yanıklar olduğu öğrenilen Öztürk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Patlayan trafo

- Sağlık ekiplerinin gelmesi

- Yaralıya müdahale eden sağlık ekipleri

- DEDAŞ ekiplerinin incelemede bulunması

- Hastaneni acil servisi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 87 MB

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4)OKUL YANINDAKİ UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE DRONE DESTEKLİ POLİS BASKINI

BOLU'da, polisin bir okulun hemen yanıbaşındaki uyuşturucu imalathanesine düzenlediği drone destekli operasyonda 397 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ile 38 kilogram metanfetamin olduğu düşünülen uyuşturucu madde ele geçirildi. İmalathane düzeneği kurulan evde çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı. Operasyon anları saniye saniye görüntülendi.Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu kenarında tek katlı bir evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit etti. Yanıbaşında bir ortaokul bulunan eve polis ekipleri drone destekli operasyon düzenledi. Operasyonda kapıyı kırarak silahlarla eve giren ekipler, evde bulunan 3 kişiyi yere yatırıp kelepçeledi. Yaşanan heyecanlı anlar görüntülenirken evde uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda ekipman bulundu. Evde yapılan aramalarda ayrıca 397 kilo katı ve sıvı halde uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ve 38 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu yapımında kullanılan 397 kilo maddeden 200 kilogram uyuşturucu madde üretilebileceği öğrenildi. Evde kurulan imalathanede uyuşturucu üretimi yapan R.Y.(46), İ.A. (69) ve Ö.V.(38) ile şehir dışında bulunan A.Ç.(37) gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-İmalathanenin havadan görüntüsü

-Ekiplerin emniyetten çıkması

-Eve giriş anı drone görüntüsü

-Evin kapısının kırılıp girilmesi(aktüel)

-Evdeki şüphelilerin yatırılıp kelepçelenmesi

-Evden görüntüler

-İmalathane olarak kullanılan evdeki malzemeler

-Fotoğraflar

Süre: 02.51-Boyut: 321 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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5)KÜTÜPHANE GİBİ EKMEK FIRINI

TÜRKİYE'nin birçok kentinde özellikle ihtiyaç sahiplerini yararlanması için uygulamaya koyulan ve rağbet gören ‘askıda ekmek’ uygulaması devam ederken, Van'ın Erciş ilçesinde fırıncılık yapan Yılmaz Şit, fırınında 'askıda kitap' uygulaması da başlattı. 30 yıldır fırın işleten, 7 çocuk babası Şit, kitap okumayı teşvik etmek amaçlı bu uygulamayı başlattığını belirtti ve gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Şit ayrıca kendisinin de bir kitabı bulunduğunu belirtti.

Erciş İlçesi'nde 30 yıldır ekmek fırını işleten 7 çocuk babası Yılmaz Şit, ilk olarak ihtiyacı olan ailelerin faydalanması için askıda ekmek uygulamasını başlattı. Gelen müşterilerin askıda bıraktıkları ekmeklerden ihtiyaç sahipleri faydalanırken askıda kitap uygulamasını da başlattı. Şit, hem kendi evindeki kitapları hem de bazı tanıdıklarından aldığı kitapları fırınında askıya asıp, ekmek almaya gelenlere veriyor. Ayrıca müşteriler kitapları okuduktan sonra tekrar geri getiriyor. Amacının insanlara kitap okuma alışkanlığını sağlamak olduğunu belirten Şit gösterilen ilgiden de oldukça memnun olduğunu söyledi.

'EKMEK ALAN MÜŞTERİLERİM KİTAP DA ALIYOR'

Fırıncı Şit, "Ben yaklaşık 30 yıldır ekmek fırınımı işletiyorum. İlk olarak askıda ekmek uygulamasını başlattım. Askıda ekmek uygulamam halen devam ederken askıda kitap uygulamasına başladım. Bende ve tanıdıklarımda olan çeşitli kitapları fırına getirdim. Ekmek alan müşterilerim yanında kitap da alıyor. Müşterilerimize kitapları okuduktan sonra tekrar gelip askıya asmalarını istiyoruz. Böylelikle kitap okuma alışkanlığını kazandırmak istiyorum" dedi.

KENDİSİ DE KİTAP YAZDI

Şit, 7 çocuk babası olduğunu ve onları okutmak içinde yoğun emek ve özveri gösterdiğini belirterek, "Çocuklarımın okuyup ülkemize faydalı bireyler olması için elimden geldiğince zaman ayırıyor ve onlarla ilgileniyorum. Çocuklarım ve ben kitap okumayı çok seviyoruz. Askıda kitap uygulamasını da herkese kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için yaptım. Kendi yazdığım 'İnsan Öyle Yaşar' adlı kitabım başta olmak üzere, bölgede kitap yazan yerel ve ulusal yazarlarında kitaplarını askıda bulundurup çok zengin bilgileri müşterilerimle paylaşıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Askıda kitap

-Müşterilere kitap verilirken

-Röportajlar

-Detaylar

-Fırından genel

BOYUT: -510 MB- SÜRE: 4 Dakika 33 Saniye

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()-

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6)KÜTÜPHANE GİBİ EKMEK FIRINI

TÜRKİYE'nin birçok kentinde özellikle ihtiyaç sahiplerini yararlanması için uygulamaya koyulan ve rağbet gören ‘askıda ekmek’ uygulaması devam ederken, Van'ın Erciş ilçesinde fırıncılık yapan Yılmaz Şit, fırınında 'askıda kitap' uygulaması da başlattı. 30 yıldır fırın işleten, 7 çocuk babası Şit, kitap okumayı teşvik etmek amaçlı bu uygulamayı başlattığını belirtti ve gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Şit ayrıca kendisinin de bir kitabı bulunduğunu belirtti.

Erciş İlçesi'nde 30 yıldır ekmek fırını işleten 7 çocuk babası Yılmaz Şit, ilk olarak ihtiyacı olan ailelerin faydalanması için askıda ekmek uygulamasını başlattı. Gelen müşterilerin askıda bıraktıkları ekmeklerden ihtiyaç sahipleri faydalanırken askıda kitap uygulamasını da başlattı. Şit, hem kendi evindeki kitapları hem de bazı tanıdıklarından aldığı kitapları fırınında askıya asıp, ekmek almaya gelenlere veriyor. Ayrıca müşteriler kitapları okuduktan sonra tekrar geri getiriyor. Amacının insanlara kitap okuma alışkanlığını sağlamak olduğunu belirten Şit gösterilen ilgiden de oldukça memnun olduğunu söyledi.

'EKMEK ALAN MÜŞTERİLERİM KİTAP DA ALIYOR'

Fırıncı Şit, "Ben yaklaşık 30 yıldır ekmek fırınımı işletiyorum. İlk olarak askıda ekmek uygulamasını başlattım. Askıda ekmek uygulamam halen devam ederken askıda kitap uygulamasına başladım. Bende ve tanıdıklarımda olan çeşitli kitapları fırına getirdim. Ekmek alan müşterilerim yanında kitap da alıyor. Müşterilerimize kitapları okuduktan sonra tekrar gelip askıya asmalarını istiyoruz. Böylelikle kitap okuma alışkanlığını kazandırmak istiyorum" dedi.

KENDİSİ DE KİTAP YAZDI

Şit, 7 çocuk babası olduğunu ve onları okutmak içinde yoğun emek ve özveri gösterdiğini belirterek, "Çocuklarımın okuyup ülkemize faydalı bireyler olması için elimden geldiğince zaman ayırıyor ve onlarla ilgileniyorum. Çocuklarım ve ben kitap okumayı çok seviyoruz. Askıda kitap uygulamasını da herkese kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için yaptım. Kendi yazdığım 'İnsan Öyle Yaşar' adlı kitabım başta olmak üzere, bölgede kitap yazan yerel ve ulusal yazarlarında kitaplarını askıda bulundurup çok zengin bilgileri müşterilerimle paylaşıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Askıda kitap

-Müşterilere kitap verilirken

-Röportajlar

-Detaylar

-Fırından genel

BOYUT: -510 MB- SÜRE: 4 Dakika 33 Saniye

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()-

=================================================

7)KURTULUŞ YOLU 1919'UN 100'ÜCÜ YILINA HAZIR

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelişinin ardından, Amasya'ya gidişinde kullandığı 98 kilometrelik 'Kurtuluş Yolu'nun o dönemin ruhuna uygun hale getirilmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Projenin 1919'un 100'üncü yılı olan 19 Mayıs 2019'da tamamlanmış olacağı belirtildi.

Samsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere kente gelişinin 100'uncu yıl dönümü olan 19 Mayıs 2019'a hazırlanıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile Atatürk'ün Bandırma Vapuruyla Samsun'a gelişinin ardından milli mücadeleyi başlatmak için ilk olarak 25 Mayıs 1919'da Havza İlçesi'ne, ardından da 12 Haziran 1919'da Amasya'ya ulaştığı güzergah için 4 yıl önce proje hazırlandı. Atatürk'ün kurtuluş ateşini yakmak için Samsun kent merkezinden Amasya'nın Suluova İlçesi'ne kadar gittiği 98 kilometrelik 'Kurtuluş Yolu'nun 98 yıl önceki ruha uygun hale getirilmesi için çalışma yapıldı. Osmanlı arşivlerindeki belgelerden ve 1957 yılına ait karayollarını gösteren haritalardan yararlanarak yapılan çalışmalar sonucunda 'Kurtuluş Yolu'nun orijinal güzergahı belirlendi. Orijinal yolun korunması, güzergahın o dönemin koşullarına uygun hale getirilmesi için projeler hazırlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kurtuluş Yolu' için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Yolun 19 Mayıs 1919'un 100 yıl dönümüne hazır hale getirileceği ifade edildi.

Proje ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, "Amacımız Suluova'dan sonra da bu yolla ilgili bir çalışması yapılması. Bunun bir bütün olarak Kurtuluş Mücadelesi'nin Samsun'dan başlayıp tüm Anadolu'ya yayılmasını gösteren şekilde bir çalışma yapılmasını da temenni ediyoruz. Samsun sınırları dışındaki kısımla ilgili de çalışmalar yapılması bizi mutlu edecektir. Kurtuluş Yolu'nda yaptığımız çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Ufak tefek çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede sanat yapılarını yaptık. Kilometre taşlarını yerleştirdik. O dönemde kullanılan araçların benzerlerini güzergaha yerleştirdik. Bina dış cephe kaplama çalışmaları yaptık. Yeni objelerle o yolu donatıyoruz. İnsanların yürüyüş yapabileceği alanları da oluşturuyoruz. Bu güzergahta ana yolun yanında bir de yürüyüş yolu yapmak için çalışmalar da yapıyoruz. Yola paralel olarak bir de yürüyüş yolu yapmak istiyoruz" dedi.

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, 19 Mayıs'ın Samsun için her zaman bir prestij günü olduğunu belirterek kentin 100'üncü yıl dönüme hazırlandığını söyledi. Toktaş, 100'üncü yılın hem Samsun hem Türkiye için ayrı bir öneme ve anlama sahip olduğunu belirterek "Bu yıl yapılacak etkinlikler şehre her açıdan katkı sağlayacak. Kurtuluş Yolu projesi kentimiz için çok önemli. 19 Mayıs için kentimize gelecek olanlar mutlaka bu yolu ziyaret edecektir. Burada Kurtuluş güzergahında seyahat ederken o dönemleri hayal edecekleri o heyecana kapılacak o duyguları yaşayacaklardır. İlginin giderek artacağını düşünüyorum. Samsun'a gelenler, Atatürk Anıtı, Bandırma Vapuru'nun yanın da Kurtuluş Yolu'na da gidecektir. Tabi bu durumda kentimizin hem turizmine hem de ekonomisine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtuluş Yolu'ndan detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

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8)ARACIN JANTLARINDA GİZLENMİŞ 16 KİLO 780 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN'da polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamalarında bir aracın jantlarının içerisine gizlenmiş 16 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesinin Tekiş Kavşağı'nda oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 06 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta dedektör köpek 'Şila' ile yapılan detaylı aramalarda jantların içerisine gizlenmiş 16 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili S.İ. ve O.Ç. gözaltına alındı.

Öte yandan, emniyetten yapılan açıklamada, 1 Ocak- 4 Şubat 2019 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen 18 operasyonda 508 kilo 840 gram eroin ele geçirildiği, geçen yıl 1 Ocak- 4 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 17 operasyonda ise 384 kilo 643 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Dedektör köpek Şila'nın araçta yaptığı arama

-Aracın jantlarının sökülmesi

-Ele geçirilen uyuşturucu

-Şila'nın ele geçirilen uyuşturucu ile poz vermesi

VAN/



