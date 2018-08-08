DHA YURT BÜLTENİ 7

Fatsa'da sağanak; OSB su altında (2)

DERE TAŞTI ARAÇLAR VE YOLLAR HASAR GÖRDÜ

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde sağanak sonrası Cinli Deresi taştı. Taşkın nedeniyle park halindeki yaklaşık 10 araç su altında kaldı. Sular, moloz ve ağaç parçalarını sürükledi. Bölgedeki bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Yollarda çökmeler meydana geldi, bazı araçlarda selin taşıdığı taş ve moloz parçaları nedeniyle hasar oluştu. Karayolları ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Su ve çamurla kaplı yollardan detay

-Zarar gören araçlar ve işyerleri

-Vatandaşların yağmur sularını temizlemesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Nedim KOVAN/FATSA(Ordu), ()

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Oğlunu evin bacasına zincirle bağladı

ŞANLIURFA'da İbrahim Halil Y., oğlu Yusuf Y.'yi (13) oturdukları evin çatısındaki bacaya boynundan zincirle bağladı.

Olay, merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, evin çatısındaki bacaya boynundan zincirle bağlanan Yusuf Y.'yi gören bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine geçen polis, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı çatıda aç ve susuz şekilde boynunda 1 metre uzunluğundaki demir zincirle bağlı Yusuf Y.'yi buldu. Bitkin şekilde güçlükle zincirden kurtarılan çocuk, kendisini babasının zincirlediğini söylemesi üzerine ekipler, bir süre sonra eve gelen İbrahim Halil Y.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen baba ile oğlu, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Oğlunu bacaya bağlayan İbrahim Halil Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İbrahim Halil Y.'nin evden kaçtığı iddiası ile çocuğunu bağladığı öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bacaya zincirli bağlı çocuk

- Çocuğun boyundaki demir zincir

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA-)

3 MB

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Asayişe atlı polis desteği

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan atlı polisler, asayişi atlarla sağlıyor. Başpolis Nevzat Budak, “Atın üzerinde görüş açımız çok iyi olduğu için bize kolaylık sağlıyor. 2 atla 20 personelin yapacağı işi çok kolay yapabiliyoruz" dedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, asayişi atlarla sağlıyor. Motorlu taşıtların giremediği park, bahçeler, panayırlar, spor müsabakaları ve toplumsal olaylarda görev yapan atlar, görev dışında kalan zamanlarda sıkı bir eğitimden geçiriliyor. Atlar, Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar bölgesinde bulunan eğitim alanında her gün koşu ve engel atlama antrenmanından geçiriliyor. Görevliler tarafından sık sık muayene edilen atlar, açık manejlerde serbest bırakılarak fazla enerjilerini atıyor.

EN SEVDİKLERİ YİYECEK, KÜP ŞEKER VE HAVUÇ

Yeleleri özenle taranan ve tımar edilen atların beslenmesine de ayrı önem veriliyor. Sık sık veteriner kontrolünden geçirilen atlara günde 35-40 litre su, 10 kilo ot, bir o kadar da yem veriliyor. Her atın kendine özgü özelliklerine göre bir ismi ve kimliği bulunuyor. Atlar arasında en dikkat çekicilerinden ikisi Alman ırkı Sakarya ve Fransız ırkı Clermont. Binicileri polis memurları Ali Damarcan ve Erdal Akgül ile uyum içinde mesai yapan atların en sevdiği yiyecek ise küp şeker ve havuç.

2 AT, 20 POLİSİN İŞİNİ YAPIYOR

25 yıldır atlı polis olarak görev yapan Başpolis Nevzat Budak, 8 at ve 8 de binici polis memuruyla çalıştıklarını söyledi. Atların görevden sonra ödüllendirildiğini anlatan Budak, genelde ödül olarak atların en sevdiği havuç ve kesme şekerden verdiklerini söyledi. Onlara birer çocuk gibi davrandıklarını ve o hassasiyetle yaklaştıklarını anlatan Budak, atların emniyet teşkilatında polislerin işini çok kolaylaştırdığına dikkat çekti. Atın üzerinde görüş açısının çok iyi olduğunu ve müdahale imkanlarının arttığını kaydeden Budak, “Parklarda spor müsabakaları ve konserlerde görev yapıyoruz. Atın üzerinde görüş açımız çok iyi olduğu için bize kolaylık sağlıyor. 2 atla 20 personelin yapacağı işi çok kolay yapabiliyoruz. Bu durum, personelden tasarruf sağlıyor" dedi.

Budak, işin en zor kısmının ise atlar, taşıma araçlarıyla görev yerine götürüldüğü için diğer personelden 2 saat önce görev yerine gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

'ÖNCE ATIMIZIN KARNINI DOYURUYORUZ'

Sakarya vadlı Alman ırkı atın binicisi polis memuru Ali Damarcan, bir atla mesai geçirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Birbirlerini tamamlayacak şekilde çalıştıklarını belirten Damarcan, “Sakarya'yla çalışmaktan memnunum. Görev yaptığımız süre boyunca birbirimizi tamamlıyoruz. Her zaman aynı şekilde davranmayabiliyor. Sonuçta bir canlı" diye konuştu.

Fransız ırkı Clermont'ın binicisi polis memuru Erdal Akgül ise polisin hep sert ve duygusuz bilindiğini, atlarla görev yaptıkları sırada özellikle çocukların büyük ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Görev sırasında ısrara dayanamayıp çok sayıda çocuğu ata bindirdiklerini ve hayvanı sevmesine olanak verdiklerini aktaran Akgül, bu sayede 'kötü polis' imajını yıkmaya çalıştıklarını söyledi. Atlarına kendilerinden daha çok önem verdiklerini de kaydeden Akgül, “Görev esnasında atla ilgilenmemiz gerekiyor. Önce atımızın karnını doyuruyoruz, sonra biz yiyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atlardan ve bınıcılerınden detay görüntü

- Röp1:Bas polis memuru Nevzat Budak

- Drone görüntüleri

- Atların engellerden atlarken görüntüsü

- Röp 2:polis memuru Ali damarcan

- Röp 3:polis memuru Erdal Akgün

- Detaylar

Haber:Alparslan ÇINAR Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,()

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Marketten hırsızlık yaptı, polisin uygulamasında yakalandı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde polisin yaptığı uygulama sırasında otomobilin bagajında çok sayıda çocuk maması, diş macunu ve parfümler görüldü. Marketten hırsızlık yaptığı belirlenen A.K. (26) tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gece, Serdivan Kirişhane Caddesi'nde yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bagajda çok sayıda çocuk maması, diş macunu ve parfüm görüldü. Otomobil sürücüsü A.K.'nin kimlik sorgulamasında hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu ve 30 Mart'ta Serdivan'daki bir markette gerçekleşen hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Yapılan incelemede, otomobilde bulunan çocuk maması, diş macunu ve parfüm gibi malzemelerin de yine Serdivan'da bulunan bir marketten çalındığı tespit edildi. Marketin güvenlik kameralarında A.K.'nin çocuk bezlerini kendisine yardım eden bir kişinin sırt çantasına doldurduğu görüldü. Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Market güvenlik kamerası görüntüsü

A.K.'nin adliyeye sevk edilmesi

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER, SERDİVAN(Sakarya)

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8.8.2018'de Galatasaray formalarıyla nikah

ADANA'da Galatasaray fanatiği çift, evlilik günlerinin özel olması için 8 rakamının yan yana geldiği 8.8.2018 tarihi olan bugün nikah kıydırdı.

?Galatasaray taraftarı Faik Köroğlu (23) ile Kezban İşgüzar (22), takımlarının formalarını giyerek Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi'ndeki nikah törenlerine geldi. Gelin İşgüzar, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kıydığı nihahta, 'Eş olarak kabul ediyor musunuz?' sorusuna, "Sarısı kırmızısıyla sonsuza kadar evet' yanıtı verirken, damat Köroğlu ise, "1905 kez evet' cevabını verdi.

Başkan Karalar'ın 1905'in bir rakam olduğunu belirtmesinin üzerine Köroğlu, yeniden mikrofonu eline alıp, "Sonsuza kadar evet" diye bağırdı. Davetlilerin alkışlarını alan Galatasaraylı çift, kendileri için özel olması için bu tarihi seçtiklerini söyledi. Başkan Karalar, evlilik cüzdanını geline verip, mutluluklar diledi.

Görüntü Dökümü

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- Gelinin damadın ayağına basması

- Nikahın kıyılması

- Gelin ve damat ile röp.

- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile röp.

- Gelin ve damadın detay görüntüleri

SÜRE:03'58" BOYUT:734 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR -Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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Başını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, demir su borusuna soktuğu başı sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri, zarar görmemesi için dikkatli bir çalışma yaparak kurtardı.

Yenicekent Mahallesi'nde yol kenarındaki bir bahçede kedi sesi duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde, bir sokak kedisinin başını kullanılmayan demir su borusuna soktuğunu ve sıkıştığını gördü. Kedinin başını borudan çıkaramayan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Buldan Şubesi ekipleri gönderildi. Kedinin bulunduğu yere gelen itfaiye ekibi, hayvana zarar vermeden kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekibi, kedinin başının sıkıştığı kısmı, borunun geri kalanından keserek ayırdı. Ardından kedi, başındakı boruşla Buldan'daki itfaiye birimine götürüldü. Sokak kedisinin başının sıkıştığı boru, itfaiye ekibi tarafından 30 dakika süren titiz bir çalışmayla çıkarıldı. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen ve sağlığı iyi olan kedi, tekrar bulunduğu alana bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cep telefonuyla çekilen görüntü

- Başı boruya sıkışan kedinin şubeye getirilmesi

- Kediden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması yapmasından

- Borunun kesilmesinden

- Kedinin kurtarılmasından

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Minarenin alemindeki leylek yuvası, köyün simgesi oldu

OSMANİYE Merkeze bağlı Sakarcalık Köyü'ndeki cami minaresinin aleminde 32 yıl önce yuva kurmaya başlayan leylekler, köyün simgesi haline geldi.

Osmaniye-Kadirli karayolu üzerinde bulunan Sakarcalık Köyü camisinin minaresi üzerindeki leylek yuvası yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor. İlk kez 1986 yılında köye gelen ve birkaç yere yuva yapan leylekler, sonunda kendilerine köy camisinin minaresini seçerek ağaç dallarını kullanarak yuva yaptılar. Muhtar Yusuf Caner Toktaş, sadece köylüler tarafından değil yoldan geçenlerin de ilgisini çeken leylek yuvası için "Köyümüzde çok kez fırtına oldu, yağmur yağdı, bazen elektrik direkleri yıkıldı ama bu leyleklerin yuvasına hiçbir şey olmadı. Her yıl konuk edilen leylekler burada yavrularını büyütüp nesillerini sürdürüyorlar. Köyümüz artık 'Leylekli Köy' olarak biliniyor" diye konuştu.

Leyleklerin, trafo üzerine yaptıkları yuvanın trafik kazası sonrası yıkılması, ardından elektrik direği ve son olarak cami minaresine yuva yaptıklarını belirten Muhtar Toktaş, "Kuşlarımız mart aylarında gelir, ağustosun sonu gibi tekrar göçerler. Hiçbir zaman farklı yerlere gitmezler her yıl aynı yere gelmekteler. Kuşların da aynı kuşlar olduğunu anlıyoruz. Çünkü bir dönem eşi olan kuş 3-4 yıl yalnız yaşadı, eş olarak yanına gelen kuşları kabul etmemişti. Şu anda bir eş edindi ve yavrularını büyütüyorlar. Minaredeki kuşları görmek için birçok yerden gelen var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Köy girişinin genel ve detay görüntüsü

- Minare alemindeki leylekler ve yuvası

- Leyleklerden detay

- Sakarcalık köyü camii yazısı

- Camiden genel ve detay görüntüler

- Minareden detay

- Leyleklerin yuvada görüntüsü

- Muhtar ile röportaj

SÜRE: 02'30" BOYUT: 78.5 MB

Haber: İbrahim EMÜL -Kamera: OSMANİYE,()

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