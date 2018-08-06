DHA YURT BÜLTENİ 7

Bakan Pakdemirli: Artuklu Hamamı'ndan sonra da taşınacak olan eserler olacak



TARİHİ ARTUKLU HAMAMI YENİ YERİNE ULAŞTI

Tarihi Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak eserleri koruma yönelik düzenlenen çalışmalar kapsamında, sabah erken saatlerinde taşınmaya başlanan 540 yıllık tarihi Artuklu Hamamı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'in katılımıyla yeni yerleşim yerine ulaştı.

Taşınma törenine katılmak üzere Batman'dan helikopterle tarihi Hasankeyf ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Pakdemirli, geçtiğimiz yıl taşınan Zeynel Bey Türbesi'ne de gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, Artuklu Hamamı'nın taşıma töreninde yaptığı konuşmasında, Hasankeyf'in taşınan eserlerin çalışmalarını mega projeler olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Ilısu Barajı bölgeye çok büyük bir hizmettir. 2023 hedeflerimizden biridir Ilısu Barajı. Vatandaşlarımızla birlikte zorluklar yaşadık. Bu kadar büyük bir projenin zorlukları da olur. Helikopterle buraya geldiğimde, baktığımda burda çok güzel yerler kurulmuş. Eskiye oranla çok daha iyi bir yerleşim yerimiz var. Bundan sonra ekonomiye çok büyük katkılar da sağlayacaktır. Ilısu Barajı, büyüklük itibariyle Türkiye'nin en büyüğü, elektrik üretim alanında ise 4'üncüsüdür. Proje kapsamında tarihi güzelliklerimiz, miraslarımızı taşıyoruz. Tarihini bilmeyen, geleceğini tayin edemez. Önce Zeynel Bey Türbesi'ni taşıdık, bugün de Artuklu Hamamı'nı taşıyoruz. Bu taşımalarda dünyaya örnek bir koruma yapıyoruz. Maliyeti 12 milyar olan bu proje önceliği bölge insanına hizmettir. Yılılk 2 milyar lira elektrikten katkı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Temmuz ayında barajın bir kapağını kapattık, su tutmaya başladık. İkinci kapağı da taşıma ve yerleşme çalışmaları tamamlandıktan sonra kapatıp, su tutmaya başlayacağız. Bilim insanları burada önemli bir çalışma yaptı. Birinci öncelik tarihin korunması oldu. Biz, inanılmaz bir tarihi zenginliğe sahibiz. Bu tarihi korumak hem devletimizin hem de milletimizin görevidir, şiarıyla hareket edip, buradaki korumaya maksimum seviyede sağlamalıyız. Bu projenin uzamasının nedeni tarihi ve kültürel hassasiyetlerimizden kaynaklanıyor. Burası, yukarı şehir ve aşağı şehir olarak planlandı. Yukarı şehir açıkhava müzesi olarak planlanıyor, aşağı şehir ise ya taşınma ya da yerinden korunma şeklinde planlıyoruz. Bugün, taşıdığımız Artuklu Hamamı 1500 ton ağırlığında. Hani belgesellerde, mega projeler çıkıyor ya. Batıya bakmaya gerek yok. Mega projeler buradadır. Bundan sonra da taşınacak olan eserler olacaktır."



TAŞINMA 37 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmasının ardından Artuklu Hamamı'nı taşıyan aracın sürücü koltuğuna geçerek, aracı bir süre hareket ettirdi. Sabah 04.15'te başlayan taşıma çalışmaları, verilen aralarla birlikte saat: 13.30 sıralarında tamamlandı. 37 milyon liraya mal olan 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nı 256 tekerlekli araç, 2 kilometre 950 metre uzaklıktaki yeni yeni yerleşim yerine sorunsuz olarak taşıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan'ın karşılanması

-Bakanın bölgede incelemelerde bulunması

-Konuşmalar

-Bakanın sürücü koltuğuna geçip, aracı hareket ettirmesi

-Hamamın taşınması

-Drane ile çekilen görüntüler

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK-Reşat YİĞİZ / BATMAN, ()

============

Rize'de yaylada mera işgal kavgası çıktı, çadır ateşe verildi



RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Gito Yaylası'nda, yaylacıların ortak kullandığı mera alanına ticari amaçlı kurulan çadırda satış yapılması gerginliğe neden oldu. Hayvanlarını otlatamadıklarını belirten bir grup yaylacı, çadır sahibine tepki gösterdi. Gerginlik üzerine bir kadın, sandalye ile saldırdığı çadırdaki malzemeleri kırıp döktü, bir başka yaylacı da benzin döktüğü çadırı ateşe verdi.

Çamlıhemşin ilçesinde son yıllarda yerli-yabancı turistlerin ilgi gösterdiği doğal güzelliği ile öne çıkan Gito Yaylasında, yaylacıların ortak kullandığı mera alanına ticari amaçlı çadır kuran Hasan Toroslu ziyaretçilere yiyecek-içecek satışına başladı. Yaylanın ortak mera alanının kapandığını belirten yaylacılar da hayvanlarını otlatamadıkları gerekçesiyle çadırın kaldırılması için imza topladı, Çamlıhemşin Kaymakamlığı'na şikayette bulundu. Yaylaya gelen Jandarma ekipleri tutanak tutarak ceza kestiği Hasan Toroslu hakkında 'mera alanını işgal'den yasal işlem başlattı.

YAYLACILAR TEPKİLİ

Çadırda ticari faaliyetin sürmesi yaylacıların tepkilerine neden oldu. Mera alanında toplanan yaylacılar tepkilerini dile getirdi.

Otlak alanlara kurulan çadır ve çevresinde kamp yapanlar nedeniyle hayvanlarını otlatamadıklarını ifade eden Emine Candan, "Çevreye çöp, camlar atılıyor. Cam şişeler hayvanlarımıza zarar veriyor. Hayvanlarımız merada otlayamayınca ormana gidiyor. Bu kez de yabani hayvanlar saldırıyor. Otlak alanların hayvanlara bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Yaylanın mera alanının işgal altında olduğunu belirten Selime Sarı ise "Yaylanın tadı kaçtı. Ben hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Hayvanlarımı otlatamıyorum. Gitsinler çadırları başka yerde kursunlar. Bu alanlar hayvanlarındır" diye konuştu.

Mera alanının kendilerine bırakılmasını isteyen Maksude Cihan da "Hayvanlarım meraya atılan zararlı maddelerden dolayı zehirlendi. 20 bin TL zararım var. Bu çadırlar mera alanından kalkmalı. Yayla içinde bu kişinin yeri var. Gitsin orada kursun. Burası hepimizin ortak alanıdır" ifadelerini kullandı.

'YAYLAYI VERMEYECEĞİZ, DİRENECEĞİM'

Mera alanında hayvan otlatmaya yer kalmadığını anlatan Zeynep Candan "Bu hayvan nerede otlayacak. Hayvanın otlak alanı yok. Hayvan o tarafa gidiyor biri kovalıyor, öteki tarafa gidiyor başkası kovalıyor. Ben yaylamı seviyorum. Buraları bize bıraksınlar.Birileri 2 kuruş kazanacak diye yaylayı kimseye bırakamayız. Bu nedir? Biz hayvancılıkla geçiniyoruz. Hayvancılıkla çocuklarımı okutuyorum. Turizme bir şey demiyoruz. Turizmle hayvancılık ayrılsın. Yaylada ot kalmadı. Sesimizi duysunlar. Yaylayı vermeyeceğiz, sonuna kadar direneceğim" diyerek tepkisini dile getirdi.

ÇADIR SAHİBİ: İZNİMİ ALDIM

Mera alanında çadırda işletmecilik yapan Hasan Toroslu da yayla alanını kiraladığını öne sürerek aldığı vergi levhası ile işletmecilik yaptığını belirtti. Toroslu, "Bunların hepsi rant peşindeler. Kendileri bir şey yapmak istiyor. Beni çekemiyorlar. Ben bu yaylanın insanıyım. Gerekli izinlerimi aldım" diyerek işletmesinin yasal olduğunu savundu.

ARBEDE ÇIKTI, ÇADIR ATEŞE VERİLDİ

Mera alanında tepkilerini dile getiren yaylacılar Hasan Toroslu'ya tepki gösterdi. Gerginlik üzerine yaylacı bir kadın, sandalye ile çadıra saldırdı, malzemeleri kırdı, döktü. Gerginliğin tırmandığı yaylada bir başka yaylacıda benzin dökerek çadırı ateşe verdi. Alevlere teslim olan çadır kısmen yandı. Tepkili yaylacılar ardından mera alanından ayrıldı. Hasan Toroslu da aradığı jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

Yayladan DRONE görüntüleri

Yaylacılardan detay

Mera alanı detayları

Yaylacıların açıklama yapmaları

Çadır sahibi ile röp.

Yaylacılarla çadır işletmecisi arasında tartışma

Yaylacı kadının çadıra saldırması

Çadırın ateşe verilmesi

Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

============================

CHP'li Kani Beko'dan istihdam eleştirisi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, işsizlik oranlarına dair açıklama yaptı. Türkiye'de 6 milyon 327 bin işsizin bulunduğunu söyleyen Kani Beko, 2.5 milyon gencin ise iş hayatında olmadığını, kayıt dışı çalıştırıldığını ileri sürdü. 19 Avrupa ülkesinin nüfusunun, Türkiye'deki işsizlerin nüfusundan az olduğunu öne süren Beko, işsizliğin azalmasına yönelik çözüm önerilerini de sıraladı.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda, Türkiye'deki işsizlik oranlarına dair basın toplantısı düzenledi. Ülkede gerçek işsizlik oranının yüzde 17.3 olduğunu savunan Kani Beko, sendikaların tespitlerine göre işsizerin sayısının 5 milyon 872 bini bulduğunu ifade etti. Türkiye'nin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) içinde en yüksek dördüncü işsizlik oranına sahip ülke konumunda bulunduğunu söyleyen Beko, işsizlikle ilgili veriler de açıkladı. Beko, "Ne eğitimde ne istihdamda olan genç sayısı 2.5 milyonu aştı, oranı ise oranı yüzde 21.3. Kentsel genç işsizliği yüzde 19. Kadın işsizliği yüzde 12.6, genç kadın işsizlik oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti. Kentsel genç kadın işsizliği oranı ise yüzde 25" dedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bu yılın şubat ayı verilerini de paylaşan Beko, "Şubat verilerine göre ise ülkemizde 6 milyon 327 bin işsiz var. Bu rakam çok ciddi bir rakamdır. Türkiye'deki işsiz sayısı, devletin resmi rakamlarına göre ise 6 milyon 327 bin" diye konuştu.

'SOSYAL BİR CİNAYET'

Ülkedeki işsizliğin sosyal bir cinayet olduğunu ileri süren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Askerden gelen binlerce gencimiz, maalesef işverenlerle pazarlık yapmak zorunda kalıyor. Emeklilik yaşı 65 olduğundan dolayı, emekli olma umudu olmadığı için ve asgari ücret de geçinebileceği bir standartta olmadığı için, gençlerimiz işverenlere 'sigortamı yatırma, vergi ve prim ücretlerini de bana ver' diyerek tehlikeli bir pazarlık yapmak durumunda kalıyor. Geleceğin sahibi olan gençlerimizi bu hale getirenler utanmalıdır. Hükümet aklını başına almalı, ülkemizi kendi dünya görüşü ve dar bir ekibin menfaatleri doğrultusunda dizayn etmekle uğraşmaktan bir an önce vazgeçerek, halkın gerçek sorunlarına yoğunlaşmalıdır" dedi. Hükümetin bu halinin, gençlerin geleceğe dair umutlarını kararttığını iddia eden Beko, sadece işsizlik nedeniyle bile intihar vakalarının hızla arttığını öne sürdü.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ AÇIKLADI

CHP'li vekil Beko, çözüm önerilerini de sıraladı. İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmesi gerektiğini söyleyen Beko, haftalık çalışma süresinin gelir kaybı olmaksızın 375 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırının ise 90 saate düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Kamu istihdamının artırılması, güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanmasının yaşamsal öneme sahip olduğunu dile getiren Beko, güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmesi gerektiğini belirtti. Beko, kamu taşeron işçilerinin kamu işçisi olarak kadroya alınması önerisinde bulunurken, ayrıca sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımının güvence altına alınmasının önemine de değindi. Beko, 19 Avrupa ülkesinin nüfusunun, Türkiye'deki işsizlerin nüfusundan az olduğunu belirterek açıklamasını sonlandırdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'nun toplantı yaptığı salondan görüntü

-Kani Beko'nun açıklaması

-Salondan detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

===========

Van'da 437 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüsünün durumundan şüphelendikleri hafif ticari araçta arama yapınca, bidonların içinde 437 kilo 942 gram eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özalp ilçesi çıkışında oluşturulan uygulama noktasında, sürücüsünün durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 19 bidon içinde 404 kilo 345 gram sıvı likit eroin ile 33 kilo 597 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan toplam 437 kilo 942 gram eroin ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Ele geçirilenler

===========

Niğde'de topraksız çilek üretimi

NİĞDE'de hobi olarak 400 metrekarelik alanda, boru içinde çilek yetiştirmeye başlayan Ömer Akın, rekoltenin yüksek olması ve ürünün ilgi görmesi üzerine 40 hektarda topraksız üretim için hazırlık yaptıklarını söyledi.

400 metrekarelik serada, boru içinde hobi olarak çilek üretimine başlayan un değirmeni sahibi Ömer Akın'ın hasat ettiği çilekler büyük ilgi gördü. Akın, çilek satışından elde ettiği gelirin iyi olması üzerine daha geniş alanda üretim için harekete geçti. Topraksız tarım yapacağını söyleyen Ömer Akın, "Küçük bir alanda boruların içine topraksız çilek dikimi yaptık. Boru içerisindeki topraklar yurt dışından gelen özel bir karışımdır. Yurt dışından getirdiğimiz toprakların içine biz de mineraller ekledik. Dikimi yaptığımız boru içindeki çileklerin ömrü 4 yıl. İlk hasadımız fide başına 50 gramdan başlıyor ve her yıl artarak devam ediyor. 400 metrekare olan üretim alanımızı 40 hektara genişleteceğiz" dedi.

Yetiştirdiği çileğin kilosunun 8-10 TL arasında satıldığını belirten Akın, "Bu çilek şu an piyasada 8-10 TL arasında alıcı buluyor. Bu çileği diğerlerinden ayıran bir özelliği de tamamen organik olmasıdır. Bu çileği kış yaz devamlı hasat yapabilirsiniz. Tabii kış ayında üzerini örtüp sera içerisine almak şartıyla" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Boru içerisinde yetişmiş çilekten görüntü

- Boru içerisindeki çilek fidelerinden görüntü

- Boru içerisindeki domates ve salatalıktan görüntü

- Dikey tarım arazisinden görüntü

- Topraksız çilek üretimi yapan üreteci Ömer Akın ile röportaj

- Vatandaşın topraksız çilek tarlasını incelemesi

SÜRE:04'13" BOYUT: 467 MB

Haber-Kamera:Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,()

=========

Muhabbet kuşu ile kedinin dostluğu

ÇORUM'un Alaca ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Yağmur Turp, evinde beslediği kedi ve muhabbet kuşunun birbirleriyle dost olmasını sağladı.

Alaca ilçesi Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 7'inci Sınıf öğrencisi olan Yağmur Turp'un, beslediği Maviş isimli muhabbet kuşu ile Sütlaç ismindeki kedinin dostluğu görenleri hayret ettiriyor. İlk zamanlarda kedisinin ve muhabbet kuşunun hiç anlaşamadığını ve kavga ettiklerini belirten Turp, ikisiyle de yakından ilgilenerek zaman içinde dost olmalarını sağladığını söyledi. Turp, kuşunun ve kedisinin birbirlerine alıştıklarını, günün büyük bir zamanını birbirleriyle oyun oynalarak geçirdiklerini belirterek "Onlar dost olmayı başardı. Kuşumuz biraz kedimizi gagalıyor ve zaman zaman kedimiz de ona tepki veriyor ama yine de artık çok iyi anlaşıyorlar. Bence tüm insanlara hayvan sevgisi aşılanmalı. Kuşum ve kedimin dostluğu insanlara da örnek olmalı" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Kedi ve kuşun oyun oynaması

-13 yaşındaki Yağmur Turp açıklama

-Detaylar

(SÜRE: 2 Dk) (BOYUT:109 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()