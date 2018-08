DHA YURT BÜLTENİ 7

49 bin Suriyeli bayram için ülkesine gidiyor

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen 49 bin 20 Suriyeli, Kilis Valiliği'nin randevu sistemine internet üzerinden kayıt yaptırıp, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yapıyor.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen 49 bin 20 Suriyeli, Kilis Valiliği'nin izniyle internet üzerinden randevu oluşturdu. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, sıcak havaya rağmen saatlerce bekliyor. İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, sınırı geçip, ülkelerine gidiyor. Bu sabah itibarıyla işlemleri tamamlanan toplam 3 bin Suriyelinin ülkesine geçtiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Çadırların görüntüsü

- Suriyelilerin görüntüsü

- Kuyrukta bekleyenler

- Yapılan röportajlar

- Suriyelilerin kalabalık guruplarla gitmeleri

- Yoğunluk ve kalabalıktan görüntüler

- Yapılan röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

415 MB

==================

Manavgat'ta organize suç örgütü operasyonu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kendisini devlet görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen K.Ü., V.E. ve E.C. tutuklandı.

Manavgat'ta kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan K.Ü., V.E. ve E.C.'nin vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışma sonundan şüphelilerin ilçedeki kamu görevlileri hakkında asılsız ithamlarda bulunduğu, iftira attıkları, fişleme yaptıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, nüfuzunu kullanarak menfaat temin ettikleri tespit edildi. Ekipler, yeterince delil toplanmasının ardından yaptığı baskınla K.Ü., V.E. ve E.C'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'İftira' ve 'kişisel verileri kaydetmek' suçlarından tutuklandı.

Görüntü dökümü

-----------------------

Şüphelilerin adliyeye getirilişi (Cep telefonu)

Manavgat adliyesinden görüntü

00:37 - 69 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),()

==================

Adıyaman'da sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

ADIYAMAN’da, Gençlik Hizmetler Spor Bakanlığı tarafından 'Kardeşlik ve Spor Turnuvaları' projesiyle organize edilen obeziteye karşı bisiklet turu düzenlendi.

Atatürk Bulvarı üzerindeki valilik binası önünde toplanan 100 bisikletli, 11 kilometre pedal çevirdi. Düzenlenen 'Kardeşlik ve Spor Turnuvaları' bisiklet turuna İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, kurum müdürleri ile çok sayıda sporcu katıldı. Amaçlarının sağlıklı toplum birey yetiştirmek olduklarını ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Gençlik Spor Bakanlığımızın organize ettiği Doğu ve Güneydoğu illerinde Kardeşlik ve Spor Müsabakaları adında projelerimizin bugün kapanışını gerçekleştirdik. Tabi hafta içinde birçok branşta yaptığımız 7'den 70'e herkesin katılımını sağladığımız organizasyonlardan son organizasyonumuz bisiklet turuydu tabi bisiklet turuyla beraber organizasyonumuzun genel amacı şöyleydi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gençlerin spora daha çok birleştirici ve yapıcı gücünü ortaya koyarak çocuklarımızı gençlerimizi zararlı alışmalıklardan madde bağımlılığından ve terör faaliyetlerinden uzak kalması sporun yetki ve iletişim gücünü kullanarak daha çok çocuklarımızı çekmek daha çok sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir toplum için spor faaliyetlerini organize etmekle ilgili bu projemizle bugün bisiklet organizasyonunu gerçekleştirdik. Tabi bisiklet organizasyonlarında biliyorsunuz gerek bireysel sağlıklı bir yaşam için gerekse çevre kirliliği gerekse de ilimizdeki trafik yoğunluğunu azaltmak adına farkındalık oluşturmak amacıyla bugün bisiklet organizasyonuyla beraber Doğu ve Güneydoğu illerinde başlayan 'Kardeşlik ve Spor Turnuvaları bugün bisiklet organizasyonumuzla sona ermiş bulunmaktadır. Tabi bu organizasyonda özellikle kardeşlik projesi için özellikle sayın valimizin desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açıklamanın ardından 'Kardeşlik ve Spor Turnuvaları' projesine katılanlardan dereceye girenlere ödülleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Valilik önü

- Toplanan bisikletçiler

- Tur atılması

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

155 MB

===============

Marmaris'te 'Kitap Günleri' başladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kitap Günleri, "Bir Başkan Bir Şehir Bir Aşk" isimli kitabıyla hem çocukluk yıllarını hem siyasi serüvenini hem de belediyecilik anılarını yazıya döken İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar'ın onur konuğu olarak katıldığı kokteyle açıldı.

Marmaris Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Marmaris Kitap Günleri" başladı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, dün akşam başlayan etkinlikte çeşitli şehirlerden katılan 28 yayınevi stant açarak kitaplarını sergiledi. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, iş insanları, turizmciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliğin açılışının onur konuğu İzmir'den Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar oldu. Açılış kokteyli sonrası konuşan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, "Zorlu şartlarda 4 yıl önce başlattığımız kitap günleri etkinliğimiz her geçen gün yayınevleri ve yazarlarımızın desteğiyle büyümekte. Hedefimiz daha kapsamlı ve uluslararası statüde bir kitap günleri düzenlemek. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Kitap fuarında olmanın güzelliğini ve onurunu yaşadığını belirten Hüseyin Mutlu Akpınar da "Günümüzde kitap fuarları büyük cesaretle düzenlenmekte. Türkiye'de kitap okunmuyor. 'Okunuyor' deseniz de okunmuyor. Kitap okuyanlar azınlıkta, sosyal medya kesimi çoğunlukta. Sosyal medyadan Türkiye'yi yönetmeye kalkanlar var. Kitap okuyarak Türkiye ve siyasete katkı sağlayan bir avuç kişi. Gidin sahillere bir bakın yabancılar kitap okuyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin elinde cep telefonu olan Türk'tür. Elinde cep telefonu sosyal medya kahramanlığı yapan Türkler var. Tabii ki kitap, gazete okuyan Türkler de var. Ebeveynler, çocuklarının eline tablet verip, 'Al oyna biz de sohbet edelim' değil, eline kitap verip, 'Oku biz de sohbet edelim' demelidir" dedi.

Konuşma ve ikramların ardından "Bir Başkan Bir Şehir Bir Aşk" isimli kitabında hem çocukluk yıllarını hem siyasi serüvenini, belediyecilik anılarını yazıya döken Akpınar, kitabını ilk Ali Acar'a imzaladı. Akpınar, İzmirli tatilcilerle stantta hatıra fotoğrafı çektirerek satın aldıkları kitabını imzaladı. Etkinlik sonrası iki belediye başkanı beraberindeki heyet ile şehrin merkezi Atatürk Caddesi ve Yat Limanı'na bir süre gezdi. Marmaris Kitap Günleri'inin, 22 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın konuşması

-Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın konuşması

-Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'a kitabını imzalaması

-Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın kitaplarını imzalaması

-Kitap stantlarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

4 dakika 49 saniye-348 MB - HD

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

==================

Yavru carettaların yolculuğunu at yarışı gibi anlattı

MERSİN'de bir kişinin, yumurtadan çıkan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının denize yolculuğunu at yarışı gibi anlattığı video tıklanma rekorları kırdı.

Her sene Haziran ayı itibariyle Mersin sahillerine gelen Caretta Caretta ve Chelonia Mydas cinsi deniz kaplumbağaları, yumurtalarını kumsala bırakıyor. Bir müddet sonra yumurta kabuklarını kıran yavruların içgüdüsel olarak denize yönelmesi ise renkli görüntülerle insanın içini ısıtıyor.

Bu ana tanıklık eden bir kişi de nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kaplumbağaların denize yolculuğunu telefonunun kamerasıyla kaydetti. Yavrular arasındaki rekabeti at yarışı sunuyormuş gibi anlatan vatandaş, bu videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

İnternet kullanıcılarından büyük beğeni alan video binlerce kez izlendi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Carettaların denize ulaşmak için verdiği mücadele ve vatandaşın olayı anlatması



SÜRE: 02'12" BOYUT: 261 MB

Haber: Adnan AÇIKGÖZ, MERSİN, ()



==================

Balon balığı, tenekeyi parçalarken görüntülendi

AKDENİZ'de son zamanlarda sıkça görülen istilacı türlerden balon balığı, dişleriyle teneke kutuyu parçalarken görüntülendi. Bilinçsiz tüketildiğinde zehirleyebilen balık, tek hamlede tenekeyi koparıp yuttu.

Antalya açıklarında denize açılan amatör balıkçılar, oltayla yaklaşık 2 kilogramlık balon balığı yakaladı. Balığı tekneye çeken amatör balıkçılar, tekne sahibi Aziz Kurtoğlu'nun uyarısıyla hayvana dokunmadı. Aziz Kurtoğlu, teknedeki masaya yerleştirdiği balon balığının ne kadar tehlikeli olabileceğini balığın ağzına verdiği teneke kutuyla gösterdi. 60 santimetre uzunluğundaki balık, teneke kutuyu kısa sürede parçaladı. Balon balığı, kerpetene benzer diş yapısıyla ağzına her verilişinde tenekeyi tek hamlede parçalayıp yuttu.

ÇOK SIK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Aziz Kurtoğlu, son zamanlarda sıkça balon balığı yakaladıklarını söyledi. Kurtoğlu, “Bu balık bir kişinin parmaklarını bile rahatlıkla koparabilecek güçte. Daha büyüklerini bile gördük. Kendi türü de dahil bütün balıkları yiyor. Tekneye çektiğimiz balon balıklarını canlı bırakmıyoruz. Amacımız mümkün olduğu kadar denizi bu balıklardan temizlemek. Eskiden akya ve kuzu balıkları balon balıklarını yiyordu, ama bunları yiyen büyük balık türleri azalınca balon balıklarının popülasyonu arttı. Bunlar her yeri istila etti. Bu balıklar yüzeyde değil, derinlerde yaşıyor" dedi.

ZEHİRLİ BİR BALIK

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da Kızıldeniz'den gelen balon balıklarının aşırı çoğaldığını aktardı. Balıkçı av araçlarına zarar veren bu türün tüketiminin yasak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, "Bilinmeden yenildiği zaman insanlar için riskli oluyor. Balon balıklarının çoğalması, diğer türleri risk altında bulunduruyor. Akdeniz ve kısmen Ege'de yayılıyor. Özellikle üreme döneminde vücudunda artan toksin maddeler nedeniyle zehirli bir balık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Denizden ve yat limanından detay görüntü

-Balığı yakalayan kişinin ve yakalanan balığın görnütüsü

-Balığın tenekeyi yerken görüntüsü

-Kaptanın balık hakkında bilgi vermesi

-Balığın dişlerinden görüntü

-Ddenizden görüntü

363 MB 2.50 (HD)

Haber:Hasan DEMİRBAŞ Kamera:Emrah GÜL ANTALYA()

==================