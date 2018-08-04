DHA YURT BÜLTENİ-7

YÜKSEKOVA'DAKİ SALDIRIDA YARALANAN POLİSLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU (ek)

1)HAKKARİ'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden dönerken PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Recep Emre Yılmaz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Vali Yardımcısı Nurullah Karaman, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoglu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı. Şehit cenazesinin tören alanına getirilişinin ardından Yılmaz'ın özgeçmişi ve dua okundu. Törenin ardından şehit polis memuru Yılmaz'ın tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra helikoptere bırakıldı.

Cenazenin taşınması sırasında şehidin silah arkadaşları tarafından Hüseyin Nihal Atsız'ın 'Kahramanlık' şiiri okundu. Şiir okunurken duygusal anlar yaşandığı görüldü.Şehit Yılmaz'ın uçakla Gaziantep'e gönderileceği belirtildi.

HAKKARİ/

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2)KADIN ÖĞRETMENİ TEKMELEYEN SALDIRGANIN AKIL SAĞLIĞI ARAŞTIRILIYOR

BATMAN'da yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'yı tekmeleyip yere düşüren motosikletli G.A., akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

Turgut Özal Bulvarı'nda hareket halindeki motosikletin sürücüsü, yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'yı yanından geçerken tekmeledi. Aldığı darbeyle yere düşen Akkaya, baygınlık geçirdi. Devrim Akkaya'nın yardımına çevre sakinleri koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Devrim öğretmen, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüpheli G.A.'yı olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun tamamlanmasını ardından dün akşam saatlerinde Batman Adliyesi'ne gönderilen G.A., savcılıkça tutuklanma talebiyle 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Geç saatlerde ifade verme işlemi tamamlanan G.A., akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-

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3)'EN UCUZ KURBANLIKLAR ADANA'DA'

ADANA'da büyükbaş kurbanlıkların kilo fiyatı 20 TL, küçükbaş kurbanlıkların kilo fiyatı ise 22 TL olarak belirlendi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, en ucuz kurbanlıkların Adana'da satılacağını söyledi.Kırmızı Et Birliği, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Kasaplar Odası, esnaflar ve belediye temsilcilerinden oluşan komisyon, kurbanlık fiyatlarını belirledi. Kurbanlıkların en ucuz Adana'da satılacağını belirten Kasaplar Odası Başkanı Yağmur, "Çünkü kurbanlarımız yerli, hakiki, besicilerimizin kendi alınterleri ile besleyip, tüketicilerin hizmetine sunduğu hayvanlar" dedi.

VATANDAŞLARIMIZ DA BİLİNÇLİ OLSUN

Yağmur, büyükbaş kurbanlıkların kesim ücretinin 350 TL, küçükbaş kurbanlıkların kesim ücretinin 50 TL olduğunu kaydetti. Büyükbaş kurbanlıkların kilosunun 20 TL, küçükbaş kurbanlıkların kilosunun ise 22 TL olacağını açıklayan Yağmur, "Vatandaşların da bilinçli olmaları gerekiyor. Mutlaka kurbanlar kesileceği zaman başlarında durulmalı. Firmalardan, marketlerden koliler halinde 12 kiloluk paketlere itibar etmeyiniz, kesilen hayvanların işaretname ve raporlarını görmeden kesim yaptırmasınlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tabelası

- Kurbanlık fiyatlarının komisyon üyeleri tarafından belirlenmesi

- Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur'un fiyatı açıklaması

- Belirlenen fiyatı komisyon üyelerinin imzalaması

- İmzalanan kağıdın görüntüsü

- Koyunlardan genel ve detay görüntüler

- Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur'un konuşması

- İneklerin görüntüsü

SÜRE:03'28" BOYUT:642 MB

Haber:Nuri PİR -Kamera: Çağatay Pusat KAYA/ADANA,()

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4)MERVE ÖZBEY VE ERDEM KINAY COŞTURDU

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahneye çıkan şarkıcı Merve Özbey ve DJ Erdem Kınay, birbirinden hareketli parçalarla hayranlarını eğlendirdi.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey ve ünlü DJ Erdem Kınay, Marmaris'te 3 bin kişi kapasiteli bir diskoda sahne aldı. Kısa sürede dolan disko, saat 00.30'da kapılarını kapattı. İlk olarak dansçı kızlar, sahnede şovlarını sergiledi. Özbey ve Kınay, saat 01.30'da alkışlarla sahneye çıktı. Özbey, sevilen eski ve yeni şarkılarını seslendirdi. Sahnenin önünü dolduran erkek hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Özbey, gül yağmuruna tutuldu. Özbey, "Bugün dünya yakışıklılar günü, hepiniz mutlu olun, kızları üzmeyin" diyerek espri yaptı. Merve Özbey, 'Helal ettim', 'Boynun borcu' ve 'Vuracak' şarkılarının yanı sıra Yıldız Tilbe ile Sezen Aksu'nun parçalarını da seslendirdi. Merve Özbey şarkılarıyla, Erdem Kınay ise DJ kabininden, Türk ve yabancı hareketli parçalarla hayranlarını coşturdu.

Saat 03.30'da diskonun kapanmasının ardından ünlü ikili, hayranlarının isteğini kırmayarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Diskonun kapı önünden kalabalık hayran görüntüsü

- Şarkıcı Merve Özbey ve DJ Erdem Kınay'ın sahneden genel-ayrıntılı görüntüleri

(Toplam: 3 dakika 16 saniye-235 MB HD görüntü)

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()