DHA YURT BÜLTENİ-7

Rize'de sağanak sele döndü; başkan 'batıyoruz' paylaşımı yaptı (EK)

1)BAKAN TURHAN BÖLGEYE GELİYOR

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile birlikte sel bölgesine geliyor. Bakan ve beraberindeki heyet bölgede incelemelerde bulunacak.

RİZE/

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2)SAMSUN'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI

SAMSUN'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına neden olurken, tarım arazilerinde zarar meydana geldi. Terme'de, saat 04.00 sıralarında yağan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, ilçenin Kuzluk ve Sakarlı mahallelerinde etkili oldu. Derelerde taşkınlar olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Fındık bahçelerinin yaygın bulunduğu bölgede tarım arazilerinde ise zarar oluştu. İlçe merkezinde de yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldi. Sağanağın Çarşamba ilçesinde de kısmen etkili olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım düşme anı cep telefonu kamerası görüntüsü

-Suyla kaplı tarım arazilerinden detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Sait KUZU/TERME (Samsun), ()

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3)BİR ANNENİN ACI FERYADI: EVLADIMIN DÜNYAYLA OLAN BAĞLANTISINI KOPARDILAR

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde yoksul bir ailenin oğlu olan 10 yaşındaki Poyraz'ın duymasını sağlayan 40 bin lira değerindeki işitme cihazını çaldılar. Hırsızların çocuğunun hayatını kararttığını söyleyen anne İpek Akdemirci,"Evladımın dünyayla olan bağlantısını kopardılar. Türkiye'ye sesleniyorum ne olur biri bize yardım etsinler." dedi

Erenler İlçesi Küpçüler Mahallesi'nde yaşayan Ali ve İpek Akdemirci'nin tek çocukları 10 yaşındaki Poyraz, 2 yıl önce annesi ve babası iş yerindeyken evde yüksek ateş sebebiyle havale geçirdi.

Küçük çocuğu evde fenalaşmış halde gören annesi, hemen hastaneye götürdü. Poyraz, yaşadığı rahatsızlık sebebiyle duyma yetisini neredeyse tamamanen kaybetti. Aile, çocuğu bir çok hastaneye götürerek ayrı testler yaptırdı. 10 yaşındaki Poyraz, geçirdiği ameliyat sonrası bakanlığın ücretsiz verdiği 40 bin lira değerindeki işitme cihazıyla duymaya başladı. 1.5 yıl boyunca bu cihazla okulda, sokakta, evde ailesi ve insanlarla rahat bir şekilde iletişim kuran çocuğun dünyayla olan irtibatı 1 hafta önce yaşanan hırsızlık olayıyla koptu. Sokakta oynarken kimliği bilinmeyen kişiler çocuğun kulağından işitme cihazını alarak kayıplara karıştı. Cihazın ücreti olan 40 bin lirayı bulamayan aile, 1 haftadır çocuklarının yeniden duyması için kendilerine yardım edilmesini bekliyor.

'SABAH UYANDIĞI ZAMAN DUYMAK İÇİN CİHAZI İSTİYORDU'

Anne İpek Akdemirci, çocuğunun duymadığını fark ettiği her dakika ağladığını belirterek,"Poyraz rahatsızlandığı gün hastaneye götürdüm onu. Doktor bir şeyi yok dedi. Akşam üzeri çocuk ateş geçirdi, kulaklarına vurdu sanırım fenalaştı. 6 aydan sonra duymamaya başladı. Bağırıyorum çağırıyorum çocuk algılamıyor. Kendi annem farketi bunu. Götürdüm doktora beni hep engellediler geriye attılar. Böyle olmayacak dedim İzmit'e gittim. Yapılan testlerde çocuğun duymadığını söylediler. Ben duymadığını öğrencince çok üzüldüm ve çok ağladım. Çocuğum ameliyat oldu, devlet karşıladı. Ameliyattan sonra cihaz takıldı. Cihazı 1.5 yıl önceden beri kullanıyordu. Sabah uyandığı zaman onları istiyordu. Şimdi onlar olmadan duymuyor." dedi.

'SOKAKTA SABAHA KADAR CİHAZI ARADIM'

Cihazı sokakta sabaha kadar aradığını söyleyen anne Akdemirci, korna ve uyarı seslerini duymadığı için çocuğunun başına bir şey gelmesinden korktuğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1 hafta oluyor, geçen hafta Pazartesi günü çalındı. Akşam üzeriydi cenaze vardı. O telaşla bıraktım çocukların içine girdi. Bir baktım çocuğun kulağında cihaz yok. Poyraz annem kulakların nerede diye sordum bana bilmediğini ifade etti. Ben telaşlandım arıyorum arıyorum yok, bir de yağmur yağdı sabaha kadar aradım sokakta bulamadım. Soruyorum söyleyemiyor ki çocuk onlarla duyuyor. İşaretle soruyorum öyle de söyleyemiyor. Kulağında cihaz takılıyken karnının acıktığını söyleyebiliyordu, su isteyebiliyordu şimdi isteyemiyor. Neler yaşıyorum neler, bir anlatsam destan olur. Asgari ücretle bir işte çalışıyorum. Eşimle sürekli tartışıyorum. Eşim çocuğumla da pek ilgilenmiyor. Bırakıp çocuğumu işe gideyorum ama nasıl bırakıyorum gidiyorum bana sorun. Arabaların sesini duymuyor, korna sesi duymuyor. Görümceme bırakıyorum. Mahalleye bırakıyorum insanlara tembihliyorum. Ben işteyken çocuğuma bir şey olsa anlayamayacağım."

'NE OLUR YARDIM EDİN'

Anne Akdemirci, Türkiye'deki tüm hayırseverlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine yardım etmeleri için çağrı yaparak, "Ben Türkiye'ye sesimi duyurmak istiyorum. Bütün bakanlara, kaymakamlara herkese sesimi duyurmak istiyorum. Ben mağdurum kaldım, benim çocuğum onlarla duyuyordu. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne olur yardım edin. Devlet verdi cihazı bir kereliğe mahsus. Çalındı onlar, arkadaşlarıyla oynuyordu çocuk artık yok. 40 bin liradan fazla. O kadar param yok ki. Ben o parayı nasıl toplayıpta vereceğim bilmiyorum. Herkese sesleniyorum. Duysunlar sesimizi. Kaldım böyle çocuğum 1 haftadan beri duymuyor. Okula gidiyor duymuyor. Benim çocuğumun dünyayla olan bağlantısını kopardılar. Onlarla duyuyordu, onlarla konuşuyordu. Ne olur Türkiye sesimiz duyun da çocuğumuza yardımcı olun. Öyle kalmasını istemiyorum çocuğun ne olur bana yardım edin. Yiyecek ekmek param yok." diye konuştu.

Üzüntülü aile, Poyraz'ın yeniden duyabilmesi için birilerinin elinde tutmasını bekliyor.

Görüntü Dökümü:

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Evden detaylar

-Çocuktan detaylar

-Anne-çocuk birlikte

-Anne roportaj

-Çocuk arkadaşlarıyla

HABER-KAMERA:AZİZ GÜVENER-ADAPAZARI-

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4)İNŞAATIN TEMEL KAZISINDA TOPRAK KAYDI, MAHALLELİ TEDİRGİN

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İnşaatın üst tarafındaki yolun bir kısmı çöktü, yanlarda bulunan 2 apartmanda çatlaklar oluştu. Tehlikeye rağmen evlerinde oturmaya devam eden bina sakinleri, önlem alınmasını istedi.

Şükrüçavuş Mahallesi, Su Deposu Caddesi üzerinde iki apartman arasında yapılacak 5 katlı bina için temel kazısı yapıldı. Bu sırada toprak kayması meydana geldi. İnşaatın üst tarafındaki asfalt yolun bir kısmı çöktü. Diğer kısmında da çatlaklar oluştu. Ayrıca inşaatın iki tarafında bulunan 2 apartmanın duvarlarında da çatlaklar meydana geldi. Bir bölümü çöken yol, belediye ve polis ekipleri tarafından hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı. Kaldırımdan itibaren demir bariyerler konuldu.

TOPRAK KAYMASI DEVAM ETTİ

Dün meydana gelen ilk toprak kaymasının ardından bu sabah saatlerinde de toprak kayması devam etti. Duvarlarında çatlaklar oluşan 2 bina ile çöken yol üzerinde bulunan binalarda oturanlar büyük korku ve panik yaşadı. Gün içinde evlerine girmemeyi tercih eden bina sakinleri, kalacak yerleri olmadığı için geceyi evlerinde geçirdi.

'ÖNLEM ALINSIN'

İnşaatın yanında hasar gören apartmanda oturanlar, toprak kayması ile ilgili yeterli önlem alınmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Zehra Meriç, çöken yolda önce tahta parçalarıyla önlem alındığını, daha sonra demir bariyer konulduğunu; ancak toprak kaymasının devam etmemesi için hiçbir önlem alınmadığını söyledi. Müteahhidi uyarmalarına rağmen temel kazısı yaptığını da dile getiren Meriç, şöyle dedi:

"Müteahhide burayı kazmaması gerektiğini söyledik. Elektrik direklerinin devrileceğini söyledik; ancak bizi dinlemedi. Toprak kayması meydana geldi. Şu anda sokak ve yol kapalı. Çocuklarımızı sokağa salamıyoruz. Karşımızdaki apartman üzerimize yıkılacak diye korkuyoruz. Belediye şerit çekti ve barikat kurdu. İlk çökme meydana geldiğinde çok korktuk, deprem oluyor sandık, evimiz sallandı. Korkarak yaşıyoruz. Gereğinin yapılmasını ve bir an önce önlem alınmasını istiyoruz."

Görüntü Dökümü:

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- Toprak kayması ve risk altındaki apartmanlardan drone ile görünüler

- Kayan topraklar ve harfiyat alanından görüntüler

- Çoken asfalttan detaylar

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Vatandaşlardan görüntüler

-Röportaj

Dosya adı: 0208bınatoprakkayması

BOYUT: 379 Mb

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/MUDANYA(Bursa), ()

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5)ELAZIĞ'DA GURBETÇİ AİLE KAZA YAPTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI

HOLLANDA'dan tatil amaçlı Elazığ'da gelen gurbetçi ailenin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Tatil için Hollanda'dan Elazığ'a gelen gurbetçi ailenen bulunduğu 8VVZ52 plakalı minibüs, merkez Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi'nde sürcüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 HR 619 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın yaşanmasıyla bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişiye burada yaptıkları ilk müdehalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()

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6)YOLCU MİNİBÜSÜ, TIR'A ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 11 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta yolcu minibüsünün önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kahramanmaraş- Gaziantep Karayolu'nun 20'nci kilometresinde Tomsuklu mevkisinde meydana geldi. Kahramanmaraş kent merkezi yönüne ilerleyen Sadettin T. yönetimindeki 46 K 0311 plakalı yolcu minibüsü, önünde giden Erdoğan B. yönetimindeki 46 HD 316 plakalı TIR'a çarptı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada adı henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acilde müdahale edilen yaralılardan adı öğrenilemeyen 1'i de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturmada, sürücüler Sadettin T. ile Erdoğan B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yeri bandı

- Kaza yapan minibüs

- Kaza yapan araçlar

- Olay yerinde ekipler

- Üzeri örtülü cenaze

- Kaza yerinden detay

- Savcının inceleme yapması

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin taşınması

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Kazanın meydana geldiği karayolu

Haber: Ömer KOÇ-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 351 MB

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7)BAYRAK ASMAYA GİTTİĞİ YERDE İKİ AYININ SALDIRISINA UĞRADI

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde Sugözü köyü Mezarlık mevkisine bayrak değiştirmeye giden Ahmet Temel (63) ayıların saldırısına uğradı. Cumhuriyet Üniversitesi'nde kolundan ameliyat edilen Temel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan ve yazları tatil için Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyüne gelen evli iki çocuk babası emekli Ahmet Temel, iki gün önce akşam saatlerinde köy yakınlarındaki bir tepede asılı olan Türk bayrağını daha büyük ebadıyla değiştirmek üzere evden çıktı. Bayrağı değiştirdikten sonra dönüş esnasında Temel, 2 ayı ile karşı karşıya geldi. Kendisine saldıran bir ayıyı elindeki nacakla yaralayan kaçıran Temel, arkasından gelen diğer ayıyı fark etmedi. Ayı ile dakikalarca boğuşan Temel'in sağ kolu kırılırken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kolundan akan kanlara rağmen eve gelmeyi başaran Temel, ailesinin yardımı ile önce Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne ardından da Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Burada kolundan ameliyat olan Temel'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ahmet Temel "O yoldan ben bir senedir gelip geçiyorum. Hiç böyle ayı filan görmemiştim. Köye yaklaşınca bir bağırtı duydum, önce alarm sandım ama sonra ayı olduğunu fark ettim. Ayılardan biri önce önüme çıkarak üstüme zıpladı. Onunla boğuştuk. Ben elimdeki nacağı vurmaya çalıştıkça o kaçtı. Sonra nacağı kafasının üstüne vurunca kulağı kesildi ve ayı kaçtı. İki taneymiş onu göremedim, diğeri gelince koluma saldırdı. Ona da vurmaya çalıştım ama yaralayamadım. Sonra o da kaçtı. Koluma baktım ki kolumdan kan akıyor o vaziyette eve geldim. Yolda sağa sola bakıyorum ki yine ayı var mı diye. Elimdeki nacakla kurtardım kendimi" dedi.

Temel'in eşi Esma Temel ise, eşinin elindeki nacak sayesinde kurtulduğunu ifade ederek "Bayrak asmaya gitmişti. Oradaki bayrak küçük diye İstanbul'dan büyük bayrak getirmiştik. Asıp dönerken köy yolunda ayı üstüne atlamış. Yanında nacak taşıyordu onu vurunca o kaçmış arkasından başka bir ayı saldırmış. Kolundan ısırmış o kanlı vaziyette yürüyerek eve kadar geldi. Hemen hastaneye götürdük ameliyata aldılar" ifadelerini kullandı.

'ÇOK ŞANSLIYMIŞ'

Ahmet Temel'in ameliyatını yapan Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzman Doktor Özhan Pazarcı, hastanın çok şanslı olduğunu, ayının ısırdığı bölgedeki önemli damar ve sinirlerin zarar görmediğini ifade ederek "Hastamızın kol kemiğinde parçalı kırık ve yumuşak dokusunda defektler vardı. Hasta acil servise gelince yaptığımız ilk müdahale antibiyotiğini vermek ve tetanoz aşısını yapmak oldu. İçeriden kemik tespiti yapamadığımız için dışarıdan kemik tespiti yaptık. Yara bakımını yaptıktan sonra önümüzdeki günlerde tekrar ameliyata alacağız. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Kolunu kurtardık. Şanslı da bir ısırılması var hastanın. Çünkü önemli damar ve sinirlere çok yakın bir saldırı olmuş. Enfeksiyon riski olduğu için şu anda yarayı açık şekilde takip ediyoruz. Durumu gayet iyi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntü

-Saldırıya uğrayan kişinin görüntüsü ve konuşması

-Eşinin konuşması

-Doktorun açıklamaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

(407 mb)