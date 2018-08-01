DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ŞEHİT KARAKAYA' NIN ANNESİ DEMİR: ONLAR BİR ÇOCUK ÖLDÜRÜR, BİZİM BİN ÇOCUĞUMUZ OLUR

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı al yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan ile birlikte şehit düşen Nurcan Karakaya'nın(25) Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan annesi Suudiye Demir, "Vatan sağolsun. Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur" dedi. Yüksekova'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Anne ve oğlunun şehadet haberi Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Nurcan Karakaya'nın Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi Bahar Sokak’ta yaşayan annesi Suudiye Demir (57), evinde taziyeleri kabul etti. Ailenin evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziyede bulundu. Şehit Nurcan Karakaya'nın oğlu Emirhan Demir(15) ile birlikte ilçede yaşayan annesi Suudiye Demir olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Anne Demir, "Onlar bir öldürür biz bin diriliriz. Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur. Vatan sağolsun. 11 aylık bebeği katlettiler, 11 aylık bir daha doğar. Onlar katlettikçe biz doğarız. En son 3 hafta önce görüşmüştüm. Telefonla görüşmüştüm. 20 gün sonra izine ayrılacaktı kocası, '20 gün sonra kavuşuruz anne' dedi. Dün de aradım ulaşamadım. Saat 16.0'da şehadet haberini aldım. Vatan sağolsun, sizler sağolun. Benim yavrum şehit oldu. Onlara bir şey olmadı. Onlar onun kanıyla gitti. Allah onların belalarını versin. Benim yavrum şehit oldu" dedi. Suudiye Demir'in eşi Hakim Demir’in 2004 yılında vefat ettiği öğrenildi.

Bu arada Kayseri'den karayolu ile Şarkışla ilçe merkezine getirilecek olan şehit Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan'ın cenazeleri ikindi namazı sonrası ilçedeki Muhsin Yazıcıoğlu Camisinde kılınacak namazının ardından toprağa verilecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Evin önünden görüntüler

-Eve gelen gidenler

-Annenin görüntüsü

-Konuşması

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/ŞARKIŞLA(Sivas), ()

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2)KIRKLARELİ'NDE BULUNAN 2 TOP MÜHİMMATI İMHA EDİLDİ

KIRKLARELİ'nde oyun oynayan çocukların bulduğu ve 1'nci Dünya Savaşı'nda kullanıldığı belirtilen 2 top mermisi imha edildi.

Kırklareli'nin Koyunbaba köyü muhtarı, jandarmaya başvurarak, köy çıkışında yerleşim yerine 400 metre mesafede bulunan arazide oyun oynayan çocukların mühimmat bulduklarını bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede, ilk belirlemelere göre toprağa gömülü vaziyette üst kısmı paslı, numarası tespit dilemeyen, dip tablası üzerinde l909 ibaresi bulunan ve 1'nci Dünya Savaşı'nda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet top mermisi tespit edildi. Bulunan 2 top mühimmatı, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü bomba uzmanları tarafından imha edildi.

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-

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3)TRABZON'DA İLK FINDIK HASADI HORONLA BAŞLADI

TRABZON'da bölgenin en önemli geçim kaynağı fındıkta hasat dönemi başladı. Sahil kesimlerinde bahçeye giren üreticiler ilk hasadı kemençe eşliğinde halk oyunları ekibinin gösterileri arasında gerçekleştirdi.

Ekonomi Bakanlığı, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından kentin sahil kesimi için belirlenen fındık hasat tarihinin ardından Trabzon'da üreticiler bahçeye girdi. Bölgede ilk fındık hasadı için etkinlik düzenlendi. Yalıncak Mahallesi"nde bir bahçede toplanan üreticiler kemençe eşliğinde halk oyunları ekibinin gösterisini izledi. Üreticilerinde eşlik ettiği horonun ardından ilk fındık hasadı coşkuyla gerçekleştirildi.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, hasat sezonunu şenlik havasında açtıklarını belirtti. Eyüpoğlu, "Bakanlıkça belirlenmiş fındık toplama tarihleri kapsamında çiftçilerimize daha bilinçli ve daha kaliteli ürün elde etmeleri ve gülmeleri için horon ve şenlik havasında fındık toplama sezonunu açtık. Amacımız çiftçilerimizin daha bilinçli ve daha kaliteli ürün elde etmeleridir. Daha önce odamız olarak, arazide üreticimize pek çok uygulamalı eğitimler verdik. Şuanda da anlattıklarımızın meyvesini toplamaya başladık. Fındık toplamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar var. Öncelikle toplama tarihinden önce toplanmaması gerekir. Dalı salladığınızda fındığın yere düşmesi lazım. Bu şekilde toplamanın önümüzdeki sezonun ürüne de olumlu katkı sağlamaktadır" dedi.

'ÇİFTÇİ OLMADAN HİÇBİR ŞEY OLMUYOR'

Çiftçinin ayakta durması gerektiğine işaret eden Eyüpoğlu, yeni hasat döneminin hayırlı olması temennisinde de bulundu. Eyüpoğlu, "Bu ürün ihraç edilen bir ürün ve milli gelir. Dolayısıyla, biz bunu bir milli dava olarak görmemiz lazım. Bakanlığın belirlemiş olduğu rekoltenin, Trabzon'da geçen yıla göre daha düşük olduğunu biliyoruz. Biz tabi ki, emeğinin de heba olmaması lazım. Çünkü sonuçta burada bir emek var ve bu bedenen çalışarak elde edilen bir ürün. Bizim beklentimiz, vatandaşın mağdur olmamasıdır. Devletimizin, Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinde bu konuyu müdahale etmesi gerekir. Bölgede üretici çok, alıcı ise bir elin parmakları kadar. Dolayısıyla burada bir rekabet ortamı da oluşamıyor. Tabii ki burada bu işin ticaretini yapan kişiler de bu işten para kazanması gerekiyor. Ama şimdi şunu da unutmayalım: Çiftçi olmadan hiçbir şey olmuyor. Çiftçinin ayakta durması lazım. Kaliteli bir ürün elde etmemiz lazım ki, vatandaş ta para kazansın, ülkemiz de döviz kazansın. Ürünümüzü dünya ülkelerine ihraç ediyoruz, bu bizim için, kent ve bölge için müthiş bir fırsat. Bu fırsatı daha iyi fırsatlara çevirmemiz lazım" diye konuştu.

'FİYAT DA HORON GİBİ YUKARI OYNAYACAKTIR'

Üretici Yalçın Bayram da, bereketli bir sezon beklediklerini anlatarak, "Hasadımızı horonla başlattık. Bu yıl inşallah bereketli bir sezon geçireceğiz. Bahçemize almış olduğumuz teknik destekle ile beraber bu yıl beklentilerimiz çok iyi. Fiyat olarak, beklentimiz var. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir an önce müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü serbest piyasaya bırakıldı. Şu anda bize hasada başladık, fiyatı da bekliyoruz inşallah. Fiyatı da en yakın zamanda açıklarlar. Bizde mutlu olarak, hem bize hem tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Horonla başladık. İnşallah fiyat da horon gibi hep yukarıya oynayacaktır" ifadesinde bulundu.

'TEK DÜŞÜNCEMİZ FİYAT'

Bahçede fındık toplayan Fatma Demirtaş ise, sezona mutlu başladıklarını ifade ederek, "Sezona mutlu ve güzel başladık Hayırlısıyla inşallah. Umarız, fiyatlar da güzel olur. İnşallah iyi bir fiyat alırız. Yorucu bir iş, kolay değil. Tek düşüncemiz fiyat. Devletimizden artık fiyata güzel bir şeyler bekliyoruz" diyerek yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Fındık bahçesi görüntüleri

-Halk oyunları gösterisi

-Horon oynama ve hasada başlanma

-Konuşmalar

-Detaylar

Boyut: 481 mb

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Uğur AYDIN/TRABZON,() -

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4)CAM SANATI İÇİN GENÇ BEYİNLER ARANIYOR

PSİKİYATRİ hastalarının rehabilitasyonu için Balıkesir Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi tarafından kurulan Mavi At Kafe'de cam sanatı eğitimleri veren Davut Tapan, Türkiye'de 10 cam sanatı ustası kaldığını, yetiştirecek genç beyinler aradıklarını söyledi. Tapan, "Gençlerimize ve taze beyinlere ihtiyacımız var, bu sanatı öğretmek için. Çünkü dünyanın en zor sanatları arasında yer alır" dedi. İnsanlık tarihinin en eski sanatları arasında yer alan, üfleme tekniğiyle cama şekil verme sanatı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Balıkesir Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi tarafından kurulan Mavi At Kafe'de psikiyatri hastalarının rehabilitasyonu için hizmet veren Davut Tapan, 25 yıldır cama şekil verme sanatıyla uğraştığını söyledi. Davut Tapan, bu sanatın Türkiye'de özellikle hastaların rehabilitasyonu için kullanıldığını belirtti.

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ SANATLAR ARASINDA

İstanbul Beykoz Cam Ocağı'nda belli bir eğitim aldıktan sonra sanatını ilerletmek için İtalya ve Mısır'da çeşitli teknikler öğrendiğini belirten Davut Tapan, Ortadoğu'da eğitim verdiğini anlattı. Sonrasında İstanbul'da çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tapan, 4 yıldır da Balıkesir'de psikiyatri hastalarının rehabilitasyonu için eğitimler verdiğini belirterek, "Cam sanatını öğreterek genç nesillere aktarmak istiyoruz. Bu sanatı öğretmek istiyoruz. Ücret de istemiyoruz. Yeter ki bu sanat gelecek nesillere aktarılsın. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar arasında. Gençlerimize ve taze beyinlere ihtiyacımız var, bu sanatı öğretmek için. Çünkü, zor bir sanattır. Dünyanın en zor sanatları arasında yer alır. Bir de toprağı ve kumu alıp müthiş objelere dönüştürmek gerçekten zordur" dedi.

TÜRKİYE'DE CAM SANATIYLA UĞRAŞAN 10 USTA VAR

Türkiye'de cam sanatıyla profesyonel uğraşan 10 usta bulunduğunu belirten Davut Tapan, hobi olarak yapanların sayısının fazla olduğunu ancak, bunun da yeterli olmadığını belirtti. Cam sanatının hayal gücüyle birleşen bir sanat olduğunu ifade eden Tapan, şunları söyledi:

"Ülkemizde hayal gücünü cam sanatı ile gerçeğe dönüştürecek kişi sayısı çok az. Bu da Türkiye'de 10 kişi. Bazı ustalarımız benim gibi sanatını hastaların tedavi edilmesi için kullanıyor. Mesela Antalya'da kanser hastalarının tedavisi için kullanılıyor. Cam sanatını yaparken bir anda başka bir dünyaya geçiyorsunuz. Beyninizdeki tüm olumsuz düşünceler kalkıyor. Stres yok oluyor. Tamamen olumlu düşünce beyninize hakim oluyor."

'CAMLA ARKADAŞ OLUYORSUNUZ'

Cama füzyon ve nefes yöntemiyle şekil verdiğini aktaran Tapan, "Neye nasıl üfleniliyorsa ruhla, aynı şekilde cam da nefes ile üfleniliyor. Ve üflerken de sanki onu hissediyorsunuz. Cam ile konuşuyorsunuz, cam sizinle konuşuyor; benim şuramı şöyle yap, buramı şöyle yap diye. Yani onunla bir arkadaş oluyorsunuz. Sonunda da güzel bir eser ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Cam parçaları işlenirken genel ve detay görüntü.

- Cam ustası Davut Tapan ile röp.

- Atölyeden çalışma görüntüsü.

- Yapılan özel eserlerden görüntü.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,()

4 dakika 43 saniye. 866 MB.