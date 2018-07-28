DHA YURT BÜLTENİ 7

Rahip Brunson'ın evine ziyaretler sürüyor

İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evine ziyaretler devam ediyor. Sokakta polisin aldığı önlemler de sürüyor.

FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemekle suçlanan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davaya bakan İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu olarak yargılanan Brunson hakkında, adli kontrolle 'ev hapsi'ne alınması kararı verildi. Brunson, geçen 25 Temmuz Çarşamba günü İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden alınarak, İzmir'in Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Brunson'a elektronik kelepçe de takıldı.

Sağlık sorunları dikkate alınarak 'ev hapsi' kararı verilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evine ziyaretler sürüyor. Dün (cuma) akşam da Brunson'ın evinin balkonunda 2 kadın ziyaretçi olduğu görüldü. Ziyaretçiler bir süre balkonda konuştuktan sonra içeri girdi. Kadın ziyaretçilerden birinin yürüteç yardımı ile yürüdüğü dikkat çekti.

POLİS ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, Brunson'ın evinin olduğu sokakta polisin aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor. Sokağa giriş çıkış yapanlar kontrol ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Brunson'ın balkonunda konuşan ziyaretçilerin görüntüsü

-İki kadının içeri girişi

-Polislerin Brunson'ın evinin önünde görev yapması

-Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ, Harun UYANIK / İZMİR, ()

=================

Kocaeli'de yol açıldı, tren seferleri başladı; yeni yağış uyarısı yapıldı (2)

ESNAFLAR SELİN İZLERİNİ TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Kocaeli'de dün yaşanan sel felaketinin ardından dükkanlarını su basan esnaflar selin izlerini silmeye çalışıyor.

Kocaeli'nin 10 ilçesinde dün etkili olan yoğun yağış nedeniyle sel ve su baskınları meydana gelmişti. Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yağışa yakalanan 24 kişi helikopter, zodyak bot ve iş makineleri ile kurtarılmış, organize sanayi bölgelerinde fabrikaları su basmıştı. Şehir merkezlerinde ise evler ve iş yerleri suyla dolmuş, vatandaşlar canlarını zor kurtarmıştı. Yaşanan felaketin ardından bugün dükkan açan esnaflar, selin verdiği zararın izlerini silmeye çalışıyor. Dükkanlarında temizlik ve hasar tespit çalışması yapan esnaflar binlerce lira zararda olduklarını belirtti.

İzmit'te restoran işletmeciliği yapan Sadi Kayaöz, "Şu anda hasarı tespit etmeye çalışıyoruz. Biz yetkililerin, devlet büyüklerinin bu altyapı sorununu çözmesini istiyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız buranın altyapı sorunu. Biz bu olayı burada dün canlı yaşadık. Ben kendim içerideydim. Dükkandan zor çıktık. Arabalarımızı zor çıkardık. En büyük sıkıntımız buranın altyapı sorunu. Dün saat 7.30 sıralarında yağış başladı. Su burada normal akışındaydı. Bir anda, rögarın taşmasıyla beraber içeriye komple su doldu. Normalde burada altyapı sıkıntısı çözülmüş olsa bu su giderdi. Buraya her yağmur yağdığında biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Geçen Ramazan ayının ilk haftasında yine böyle büyük bir yağış olmuştu. O yağmurda az bir su baskını yaşamıştık. Onu ucuz atlattık. Ama bu yağmurda çok oldu" dedi.

'CAMLAR KIRILDI, İÇERİYE SU DOLDU'

Market işletmecisi Mehmet Akbaş, "Dün burada belimize kadar suyun içerisindeydik. Alt iki sıra raflar gitti. Yüzdük burada. Söylenecek çok bir şey yok. Gece hiç uyumadık. Hasarımız büyük. Firmalar geliyor şimdi tek tek, kendi mallarını kontrol ediyorlar. Her şey bir anda oldu. Kapıdan içeriye girdim. İçeriden tutmak istedim. İçeride su bileklere kadar geliyordu. Dışarıda diz boyuna çıktı. Kasadan bir şey almak için kapıyı kitleyip içeri girdim. O sırada basınçla cam patladı. Benimle beraber tezgahı da geriye itti. Bir anda dağ başı bir yerde dere kenarında dükkanımız varmış gibi oldu. Bayağı büyük bir afet atlattık. İçeri su dolduktan sonra yapacak bir şey kalmadı. Kapıyı açıp dışarıya çıktık. Çok şükür canımıza bir şey olmadı. Dükkanda alt iki sıradaki raflar gitti. Kesin bir şey söyleyemem ama zararımız tahmini 15 bin TL civarında" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- temizlik yapan esnaflardan görüntüler

- esnaflarla röpler.

- detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)



=================

Aksaray'da 250 kişilik ekiple mahalle hizmeti

AKSARAY'da Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 250 kişilik ekiple 'Başkan Mahallemizde' adlı proje başlattı. 250 ekibi ve iş makinalarıyla birlikte mahalleleri tek tek ziyaret eden Yazgı, sorunları dinleyip gün içinde mahallenin ihtiyacı olan istenilen tüm hizmeti yapılmasını sağlıyor.

Aksaray Belediyesi tarafından 1 ay önce başlatılan 'Başkan Mahallemizde' adlı proje İstiklal Mahallesiyle start aldı. Kentteki 48 mahalleyi kapsayan projede Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, beraberindeki 250 kişilik ekibiyle, hizmet götürülecek mahallede saat 07.00'de mesaiye başlıyor. Muhtarlar, mahalle temsilcileri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahalleye iş makineleri gelerek çalışmalara başlıyor. Asfalt, su ve kanalizasyon, çevre düzenleme gibi hizmetlerin yanı sıra, bakıma muhtaç kişilerin evleri temizlenip, bakımları yapılıyor. 1 ay içerisinde 9 mahalleye anında hizmet götüren ekipler gün içinde mahalledeki eksiklikleri tamamlıyor. Akşam ise mahallede sinema gösterimi gerçekleştiriliyor.

250 KİŞİLİK EKİPLE ANINDA HİZMET

250 kişilik ekiple belirlenen mahallenin sorunlarını 1 günde tamamladıklarını belirten Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı şunları söyledi:

"Belediyemizde sabah 08.00 -17.00 mesai mantığı bitti. Sabah 07.00'de başlıyoruz 23.00'e kadar devam eden bir çalışma tempomuz var. Bu tempoda 250 kişilik bir ekip var. Ekibimiz, sabah girdikleri mahalle de ihtiyaçları, talepleri ne ise onu yerine getiriyorlar. Biz de ihtiyaç sahibi, evde bakıma muhtaç vatandaşlarımızı, şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Şimdiye kadar 9 mahallemizde bu hizmeti gerçekleştirdik. 39 mahallemiz kaldı ve bu mahallelerimize de 4,5 ayda tamamlamayı hedefliyoruz. Tamamlandığında 48 mahallemizin tamamına bir kez daha bu hizmeti götüreceğiz. Biz bu hizmetleri parça parça yapıyorduk. Sonra bunların hepsi bir plan dahilinde olsun istedik. Vatandaşlar bizi iş makineleriyle sahada görünce, o anki mahalledeki eksiklikleri düzenlemeleri anında gerçekleştiriyoruz. Asfalt problemi varsa ekiplerimiz çalışmasını hemen yapıyor. Su sorunu varsa müdahale ediyorlar. Bu çalışmalar orada yerinde yapılınca, vatandaşlarımızın mutluluğu ve hoşnutluğu artıyor."

(Görüntü dökümü:

-Belediye çalışanlarının mahellede toplanması havadan

-Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın mahallede ekiplerle görüntüsü

-Asfalt yol bakımı yapan işçilerin görüntüsü

-Başkan Haluk Şahin Yazgı ropörtaj

-Mahalledeki çalışanların havadan görüntüsü detay

- Başkan Haluk Şahin Yazgı ropörtaj

- Başkan Yazgı'nın ev ziyaretleri

-Detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/AKSARAY,())

=======================================================

Türkiye'nin ilk Robotik ve Dijital Gen Bankası Kayseri'de kurulacak

- "Sığınmacılarla Türkiye'nin gen havuzu değişti '

TÜRKİYE'nin ilk Robotik ve Dijital Gen Bankası Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde (GEN-KÖK) kurulacak. GEN-KÖK Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, 'Erciyes Doku ve Kordon Kanı Bankası Projesi' kapsamında 1 milyon gen kapasitesi ile kurulacak 'Biyo bankalama' sistemi ile Türkiye'nin genetik hafızasını oluşturacaklarını söyledi. Prof. Dr. Özkul, Türkiye'nin yıllardır çok yüksek oranda sığınmacı kabul ettiğini ve bu durum sonrası ülkedeki 'gen havuzunun' değiştiğini ifade etti

ERÜ'de 2012 yılında kurulan, genetik ve kök hücre alanlarında Türkiye’nin en büyük araştırma merkezi olarak bilinen Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde (GEN-KÖK), Kalkınma Bakanlığı ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteğiyle toplam maliyeti 15 Milyon TL olan Türkiye'nin ilk ve tek Robotik ve Dijital Gen Bankalama Sistemi kurulacak. 'Eksi 80' sistemi ile kurulacak olan proje sonrası 1 milyon insanın DNA, RNA ve proteinden oluşan gen verisi depolanacak. Gen merkezi sayesinde, bilim insanları her türlü hastalığın araştırmasını yapabilecek. GEN-KÖK müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, " Biyo bankalarınız sizin materyallerinizi oluşturur. Bir hastalık düşünelim her 100 bin kişide bir gözüküyor. Sizde araştırmacı olarak bu hastalığın nedenlerini araştırıyorsunuz. 100 bin kişiyi bulabilmek için 1 milyon kişiyi bulmanız gerekiyor. Biz bunların yerine bu sistemi kurarak aynı gün içinde veri akışı sağlayarak rakiplerimize göre 1 adım öne geçmek istiyoruz" dedi.

'TOPLUMA YENİ OYUNCULAR GİRİYOR'

Türkiye'nin gen hafızasının sürekli değiştiğine ve toplum hayatına yeni oyuncular girdiğine de vurgu yapan Prof. Dr. Özkul, "Toplumlar sürekli değişiyor. Yeni oyuncular giriyor. Bundan 20 yıl önce her hangi bir cep telefonu yoktu ama şu an var. Mikrodalga yoktu ama artık hayatımızda. Yeni metotlar ve yeni cihazlar hayatımıza giriyor. Bu cihazların uzun vadede topluma verdiği zararı ya da hasarı ölçmek veya incelemek isterseniz toplumun datasının elinizde olması gerekiyor. Bir cihaz çıkıp çıkmadan önce de cihaz çıktıktan sonra da yenisiyle karşılaştırmanız gerekiyor" konuştu.

'TÜRKİYE'NİN SAĞLIKLI VE NORMAL GEN HAFIZASINI OLUŞTURACAĞIZ'

GEN-Kök bünyesinde kurulacak olan tesisin ilk etapta 6 milyon TL'lik bütçe ile kurulacağını ancak global anlamda tam anlamıyla hizmete girdiğinde ise tesisin 15 milyon TL'ye mal olacağını sözlerine ekleyen müdür Özkul, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kalkınma Bakanlığı ve ORAN'dan çok büyük bir bütçe aldık. Bütçenin yüzde 25'ini de üniversite karşılayacak. Türkiye'nin sağlıklı ve normal gen hafızasını oluşturacağız. Normalleri de toplayacağız. Çünkü normalleri toplamazsanız, toplumun ne kadar değiştiğini anlayamazsınız. Topladığımız verileri de belirli kurallar çerçevesinde araştırmacıların kullanımına sunacağız. Veri toplamaya, araştırıcılara verdikten sonra yeni örnekler toplayarak, devam edeceğiz. Bankacılık sistemi gibi hem mevduat alacağız hem de kredi vereceğiz. Bu araştırmalar sonucu aşı geliştirebilir, yeni markalar üretebilir, toplumdaki genetik değişikliği ortaya çıkarabilirsiniz."

'SIĞINMACILARLA BİRLİKTE TOPLUMUN GEN YAPISI DA DEĞİŞİYOR'

Türkiye'nin yıllardır çok yüksek oranda sığınmacı kabul ettiğini ve bu durum sonrası ülkedeki 'Gen havuzunun' değiştiğini de belirten Prof. Dr. Özkul, " Türkiye çok yüksek oranda sığınmacı aldı. Yıllardan beri ülkemize, İran, Suriye, Irak ve Afganistan'dan misafirler kabul ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bu durum bizim gen havuzumu değiştiriyor. Topluma yeni genler giriyor. Bir havuz içine yeni genler giriyor. Genlerin gelecekte neler getirebileceği, hangi hastalıklara yatkın ya da davetiye çıkarabileceklerini, hangilerine dirençli olabileceğini önceden ön görmeniz gerekiyor. Bu biyo bankalamanın diğer özelliği de toplumu incelemektir. Kırılma noktalarını, hastalıklara yakalanma risklerini öngörüp, önlem alabilmektir. Geleceğin şekillendirilmesi açısından çok önemlidir" ifadelerine yer verdi.

'Biyo Bankalama' sisteminin üretim aşamasında olduğunu da söyleyen Özkul, "Programda bir aksaklık olmazsa, muhtemelen Ekim ayının sonu gibi gelecek ve Kasım ayının sonunda da ilk kez kullanmaya başlayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Görüntü Dökümü:

---------------

- GEN-Kök Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul ile röportaj

GEN-KÖK laboratuvarlarından görüntü

- Uygulama biriminde çalışan öğrencilerden görüntü

- Araştırma merkezi binasından genel- detay görüntü

- Uygulama birimindeki malzemelerden görüntü

- Diğer genel- detay görüntüler

Haber -Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ()

843 MB

============

Devrilen TIR'dan yola 6 ton arpa saçıldı

SİVAS'ta arpa yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu dorsede bulunan yaklaşık 6 ton arpa yola saçıldı. Kaza nedeniyle Sivas-Kayseri karayolunda ulaşımda aksama yaşandı.

Kaza, sabah 09.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu 15'inci kilometrede, Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Hafik ilçesine bağlı Akkaya köyünden topladığı yaklaşık 6 ton arpayı elemek işlemi için Sivas'a getirmek üzere yola çıkan Halil Eken idaresindeki 58 UD 260 plakalı TIR ile 58 TY 872 plakalı dorsesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü Halil Eken olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. TIR'ın dorsesinde bulunan yaklaşık 6 ton arpa ise yola saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekiplerinin, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yola saçılan arpalar temizlendi. TIR'ın kaldırılması sırasında ise Sivas-Kayseri karayolunun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından TIR bulunduğu yerden kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Yola saçılan arpalar

-Devrilen TIR'ın görüntüsü

-Temizleme çalışmaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

(389 mb)