 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı

DHA YURT BÜLTENİ 7

SAKARYA'nın Sapanca ilçesi Arifiye mevkiinde halk otobüsü seyir halindeyken iddialara göre U dönüşü yapan bir TIR'a çarptı. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------- Kaza bölgesinden...

DHA YURT BÜLTENİ 7
SAKARYA'nın Sapanca ilçesi Arifiye mevkiinde halk otobüsü seyir halindeyken iddialara göre U dönüşü yapan bir TIR'a çarptı. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------
Kaza bölgesinden görüntüler

================

 ANTBİRLİK'te yolsuzluk iddiasıyla 31 kişi adliyeye sevk edildi

ANTALYA Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (ANTBİRLİK) düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 31 kişi, ifadelerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ANTBİRLİK'te yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddia ve bakanlık müfettiş raporlarının ardından geçen nisan ayında soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplanan delillerin ardından 10 Nisan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2016'da görevden alınan ANTBİRLİK eski Başkanı A.B. ile yönetim kurulu üyeleri, eski genel müdürleri ve iş yaptıkları firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'İcbar suretiyle irtikap' ve 'Zimmet' suçlamasıyla gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklanırken 2'si adli kontrolle serbest kaldı.
İKİNCİ DALGADA 31 GÖZALTI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı soruşturma kapsamında ANTBİRLİK'e bağlı Serik ilçesindeki S.S. 160 Nolu Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi eski yönetim kurulu üyelerinin 'hayali Pamuk alımları, usulsüz kredi kullanımları, muhasebede, bilgi işlem sisteminde ve depolarda bir takım hileli' yöntemlere başvurularak birliği ve Serik Kooperatifini zarara uğrattıkları iddia edilen 37 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. 25 Temmuz günü yapılan eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
İki günlük gözaltı süresinin ardından ifade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Firari 6 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama çalışmaları sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------

-Zanlıların şubeden çıkartılması
-Birlikte otobüse yürümeleri
-Zanlıların otobüse binmesi 
-Dosyalardan görüntü
-Araçların hareket etmesi
-Detaylar
'673 MB// 3 DK 29 SN'
Haber Bülent TATOĞULLARI- Kamera Tolga YILDIRIM/ANTALYA,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar