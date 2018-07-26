DHA YURT BÜLTENİ 7

ANKARA'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Burak Yakışır (35), babası Zeki (64) ve annesi Mahbup Yakışır (63) ile kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin (32), memleketleri Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Pırnakapan köyünde yan yana defnedildi. Aileden geriye Burak Yakışır'ın eşi ve 2 yaşındaki çocuğuyla Burcu Yakışır Girgin'in eşi kaldı.

Kaza, dün Ankara-Kırıkkale karayolu, Mamak ilçesi çıkışında meydana geldi. Burak Yakışır yönetimindeki 06 ZHM 98 plakalı otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp köprü inşaatının ayağına çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde Burak Yakışır, babası Zeki Yakışır, annesi Mahbup Yakışır ve kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin hayatını kaybetti. Otomobilin hız göstergesinin ise 205 kilometrede takılı kaldığı görüldü. 4 kişilik Yakışır ailesinin cenazeleri dün uçakla Erzurum'a getirildi. 4 ayrı cenaze aracına konulan anne, baba ve çocukları, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketleri olan Aşkale ilçesine bağlı Pırnakapan köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına götürülen cenazeler, yakınlarının gözyaşları içinde yan yana açılan mezarlara defnedildi. Cenaze töreninde ailenin gelini Özge Yakışır ile damatları İbrahim Girgin güçlükle ayakta durabildi.

EŞİNE SON GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

İbrahim Girgin, cenazede Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknoloji programında öğretim görevlisi olan eşi Burcu Yakışır Girgin'in tabutunu okşayarak onu çok sevdiğini söyledi. Omzuna aldığı eşinin tabutunu önce cenaze aracına taşıdı, ardından da kendi elleriyle toprağa verdi. İbrahim Girgin, sürekli ağlayan ve eşi ile aynı kazada ölen Burak Yakışır'ın eşi 2 yaşında bir çocuk annesi Özge Yakışır'ı da teselli etmeye çalıştı.

KIRIKKALE'YE GİDERKEN ANİDEN GERİ DÖNMÜŞ

Erzurum'da emekli olduktan yaklaşık 25 yıl önce ailesi ile birlikte Ankara'ya göç eden Zeki Yakışır'ın daha sonra çocukları ile birlikte yenilenebilir enerji tesisi kurduğunu söyleyen aile dostları Ömer Küçük şunları söyledi:

"Çok sevilen bir aileydi. Hepimiz çok üzüldük. Aile, şirketlerinin hissesini devretmek üzere Kırıkkale'ye gidiyorlarmış. Otomobilde şirketin ortağı olan iki kardeş, anne ve baba bulunuyor. Artık ne olduğunu bilmediğimiz için geri dönmüşler. Burak, hızla Ankara'ya doğru yol almaya başlamış. Önceden kalp rahatsızlığı geçiren babasının veya birkaç gündür burun kanaması olan annesinin aniden rahatsızlanıp onları hastaneye yetiştirmeye mi çalıştı, bilemiyoruz. Aileden kurtulan olmadığı için sadece tahmin yürütebiliyoruz. Allah rahmet eylesin. Geride rahmetli olan Burak Yakışır'ın eşi ve 2 yaşında bir çocuğu ile kızının eşi kaldı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kılınan cenaze namazları

-Cenaze namazına katılan vatandaşlar

-Ailelerin ağlaması

-Cenazelerin cenaze aracına konularak mezarlığa götürüülmesi

-Mezarlıkta defnedilmesi

-Aile yakınlarının ağlaması

-Drone ile cenaze namazı ve mezarlıkta çekilen görüntüler.

-Hayatını kaybedenlerin fotoğrafları

-Ankara'daki kazanın görüntüleri (dün arşiv)

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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Kayıp Evrim, gömülme ihtimaline karşı belirli noktalarda aranacak

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış (3,5) gömülmüş olma ihtimaline karşı yayla çevresindeki belirli noktalarda aranacak

Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 16 gün önce sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, 16 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

ANNE-BABASI CEZAEVİNDE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evrim'in anne-babası Dilek-Burhan Atış çifti Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifadelerinin alınmasının ardından Turhal Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının 23 Temmuz'da mahkemeye sevk edilen Dilek ve Baba Burhan Atış çelişkili ifade vermekten tutuklandı. Çiftin tutukluluk kararına yapılan itiraz da reddedildi.

BELİRLİ YERLERDE ARANACAK

Tutuklanan baba Burhan Atış'ın ifadelerinde önce 'Traktörden düşüp öldü, gömdüm' dedikten sonra ifadesini değiştirmesi şüpheli bulundu. Bunun üzerine kayıp Evrim Atış'ın öldürülüp gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, arama yönteminde değişikliğe gitti. Buna göre yayla ve köy çevresinde bulunan belirli noktaların ele alınacağı öğrenildi. Özelikle köy ve yayla çevresinde bulunan kaya çevreleri, belirli ağaç civarları gibi gömüldüğünde yerinin belli olabileceği noktalar tespit edilecek. Bu arada Jandarma Arama Kurtarma timleri civardaki tarlalarda bulunan saman yığınlarının içini de kontrol etti. Bulguya rastlanmadı.

Ayrıca, Zile Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili resmi siteden bir açıklama yaparak, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü:

-Bölgeden görüntüler

-Ekiplerin arama çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), ()

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Can Gürzap, taburcu oluyor

ADAPAZARI (Sakarya),