DHA YURT BÜLTENİ 7

IRAK Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf, DEAŞ terör örgütünün Kerkük çevresinde son zamanlarda artan hareketliliğine dikkat çekerek, "Kerkük'te tekrar IŞİD'i canlandırmak istiyorlar. Bunun hedefi de bölgede istikrarsızlık yaratmaktır" dedi.

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf, bölgede son zamanlarda yaşanan gelişmelerle ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Bölgede kardeşçe bir yaşamı savunduklarını ifade eden Maruf, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yaptığı bağımsızlık referandumu sürecinde, Erbil yönetiminin tüm taraflarla ilişkilerinin kötüye gittiğini söyledi. Referandum konusunda yanlış bir karar verildiğini ifade eden Maruf, şöyle konuştu:

"Burada herkes Türkiye'den memnun. En zor şartlarda bile bu böyleydi. Referandumdan sonra yaşanan çatışmalar ve siyasi durumlar ile birlikte çok zor şartlar ve süreçler oldu. İran sınır kapısı kapandı. Sadece Türkiye'nin kapısı açık kaldı. Türkiye pratikte bir icraat yapmadı. Tam tersi kapıları açık kaldı. Bu nedenle halkımızın, burada yaşayanların Türkiye'ye büyük bir saygı ve sevgileri var. Günde bin kişi Irak Kürt bölgesinden yurt dışına çıkıyorsa, bunlardan yüzde 99'u Türkiye'ye gidiyor. Buradaki insanların yönü Türkiye'ye taraftır. Bu güzel ve anlamlıdır. Buradaki insanlar arasında bir akrabalık, dostluk var. Dünya üzerinde iki toplum, Türkler ve Kürtler birbirlerine çok yakın. Akrabalık var, ilişkileri iyi. Bunlar önemli gelişmelerdir. Biz her zaman bu toplumlar arasında ilişkierin iyi olmasını istiyoruz. İran sınırında olan insanlar bile bir sıkıntısı olduğunda İran'a değil, Türkiye'ye gidiyor. Bu önemlidir. İnsanların Türkiye ile gönül yakınlığı var. Bu gönül yakınlığını bazı taraflar kendi çıkarları için bozmaya çalışıyor. Biz bunlara izin vermeyelim. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti bölgede mazlumların ana vatanı olmuştur. Gelecekte de öyle olacak."

'KERKÜK'ÜN FEDERAL BÖLGE OLMASINI İSTİYORUZ'

Kerkük'ün Türkmenler için önemli bir şehir ve kültür merkezi olduğunu ifade eden Maruf, "Şu an Kerkük'ün çok farklı bir durumu var. Biz Kerkük'te birlikte yaşamayı kabul etmişiz. Türkmenler, Araplar, Kürtler ve azınlık olan Hristiyanların birlikte olması önemlidir. Türkmenler olarak Kerkük'ün özel bir bölge olması yönünde projemiz var. Biz Kerkük'ün, özel federal bölge olmasını talep ediyoruz. Bu proje zok önemlidir. Orada yaşayan insanlara, IŞİD terör örgütü çok büyük bir tehdit olmuştur. Kerkük'ün siyasi istikrarı çok önemlidir. Kerkük'te bir grup tarafından iktidar kurulmaya çalışılması yanlış olur. Geçmişte bazı etnik gruplar bunu denemeye çalıştı ama başarılı olamadı" dedi.

'IŞİD'İ CANLANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Kerkük'te, DEAŞ terör örgütünün yeniden canlandırılmaya çalışıldığı konusunda uyarılarda bulunan Maruf, şunları kaydetti:

"Kerkük'te Türkmenler önemli bir faktördür. Türkmenler barış ve diyalog yoluyla haklarını savunuyorlar. Son zamanlarda bazı taraflar, o bölgede istikrarsızlık yaratmaya çalışıyor. O tarafta IŞİD terör örgütü tarafından desteklenen silahlı gruplar var. Musul'dan sonra, IŞİD terör örgütü bittikten sonra, Kerkük'te bu hareketlilik şüphelidir. Bölgede istikrarsızlık yaratmak istiyorlar. O bölgede olan etnik gruplar arasında kardeşliği bozmaya çalışıyorlar. Geçmişte Irak yönetimine gelmiş rejimler de aynı politikayı izlemişler. Bu bölgede farklı etnik gruplar yaşıyor. Bu grupların arasını bozmak istiyorsanız, Kerkük'ten başlarsınız. Şimdi IŞİD terör örgütü de bunu denemek istiyor. Orada yaşayan bu etnik gruplar arasındaki ilişki bağı Osmanlı'ya dayanıyor. Bu ilişkileri hiç kimse bozamaz. Bu insanlar da hedef halindedirler, zor şartlar altında yaşıyorlar. Musul önemli bir Sünni merkezidir. IŞİD terör örgütünden sonra orada bir hareketlilik yok. Sadece Kerkük'te bu hareketlilik var. Orada bir istikrarsızlık yaratmak istiyorlar. İnsanlar arasında fitne yaratmak istiyorlar. Geçmişte o bölgeye gelmiş rejimler de bu siyaseti yaptılar. O bölgede IŞİD hareketliliği görünüyor. Kerkük'te tekrar IŞİD'i canlandırmak istiyorlar. Bunun amacı da bölgede istikrarsızlık yaratmak istemeleridir. Kerkük önemli bir şehirdir. Kerkük'te her hareketlilik, her çatışma diğer bölgelere de sıçrar ve olumsuz etkiler. Bu nedenle o bölgede bunu denemek istiyorlar. En son bombalı bir terör saldırısı yapıldı. Sürekli bunu gündemde tutuyorlar. Bunun hedefi korku ve endişe yaratmaktır. Neticede o bölgede hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Bölgede kalıcı olarak kalmak için bu tarz eylemleri yapıyorlar. Başka grupların menfaati için o bölgede sürekli mezhepsel ve etnik grup çatışmaları çıkarmakta fayda görüyorlar. "

'TÜRKMENLERE BUGÜN DE HAKSIZLIK YAPILIYOR'

Türkmenler olarak her zaman barış ve diyalogdan yana olduklarını vurgulayan Irark Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf, şunları söyledi:

"Bulunduğumuz bölgelerde hiçbir zaman silahla bir şey yapmadık. Irak'ı bölmeye çalışmadık. Diyalog ve barış yoluyla haklarımızı talep ettik. Bunun neticesinde bize ağır faturalar kesildi. Irak'a gelmiş rejimler, Türkmenlere baskı yaptı, haklarını gasp etti. Geçmişte Türkmenlere nasıl haksızlık yapıldıysa, bugün de yapılıyor. Biz, Kerkük'te adaletli bir yönetim istiyoruz, diğer bölgelerde de istiyoruz. Şu anda bölgede olan gruplar arasına dengeyi sağlamak isktiyoruz. Kerkük'te valinin Türkmen olmasını istiyoruz, önemli hassas görevlerin Türkmen yetkililere verilmesini istiyoruz. Geçmişte bu yapılmadı, şimdi de yapılmıyor. Kerkük'te adaletli bir yönetim veya iktidar görmedik. Bundan sonra barış, kanun, yasa içerisinde görmek istiyoruz. Türkmenler barışçıl bir toplumdur ve her şeyi hak ediyorlar. Bu zor şartların sona ermesi için diyalog ve birlikte yaşamaya ihtiyaç vardır."

'BÖLGEDEKİ PKK VARLIĞI İNSANLARI RAHATSIZ EDİYOR'

Bölgedeki terör örgütü PKK varlığının bölge halkını olumsuz etkilediğini belirten Aydın Maruf, şöyle konuştu:

"Bölgede yaşayan insanlar bunları gördü. Bu tür grupların varlığı insanları olumsuz etkililyor. Bu grubun bölgede bulunması veya şehirlerde bulunması olumsuz bir tablodur. Şu anda bu yasa dışı silahlı gücün Şengal (Sincar) veya başka yerde bulunması oradaki insanları da rahatsız ediyor. Irak hükümeti onların çekilmesini istedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de ne kadar rahatsız olduğunu dile getiriyor. En son bölgedeki bütün sıkıntıların PKK varlığına bağlı olduğunu söylediler. Erbil-Ankara ve Erbil-Bağdat ilişkileri önemlidir. Bazı tarafların hedefi, bu ilişkileri bozmaya çalışmaktır. Biz Türkmenler olarak her zaman Türkiye ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ilişkilerinin iyi olmasını istiyoruz. İlişkilerin iyi olması, bölge halklarının menfaatinedir. Türkiye gerçekten Ortadoğu bölgesinde büyük bir devlettir. Türkiye buradaki halklara geçmişte destek verdi, gelecekte de verecektir."

Görüntü Dökümü:

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- Irak Türkmen Cephesi'nden görüntü

- Aydın Maruf'un çalışması

- Aydın Maruf ile röportaj

Haber - Kamera:ERBİL,()

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Barınak değil, ölüm kampı

KARS Belediyesi'ne ait hayvan barınağındaki sokak köpeklerinin içler acısı durumu, hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu. Cep telefonu ile barınağı kaydeden hayvanseverler, köpeklerin açlıktan birbirlerini öldürüp yemeye başladıklarını söyledi. Ölüm kampını andıran barınakta bir köpeğin başının koptuğu, zifte bulanan 3 yavru köpeğin ise hareketsiz yattığı görüldü.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yanında yıllar önce yapılan belediyenin hayvan barınağı, kaderine tert edilmiş durumda. Veteriner hekim ve bazı çalışanlarının olmasına rağmen barınak pislik içinde. Barınaktaki bu durumu düzeltmek için yıllarca mücadele ettiklerini, ancak belediyenin ilgilenmemesi nedeniyle çaresizlik içinde kaldıklarını söyleyen Karslı hayvanseverler, bu durumu cep telefonları ile görüntüledi. Başı kopan köpekten ameliyat masasında ölen yavru köpeklere kadar, her şeyi kaydeden hayvanseverlerden Berivan Buğan, buranın hayvan barınağından çok ölüm kampını andırdığını belirtti.

HAYVANLAR AÇLIKTAN BİRBİRLERİNİ YEMEYE BAŞLADI

Hayvan barınağının ruhsatı olmadığını ve arsasının da hacizli olduğunu iddia eden Berivan Buğan, bu nedenle barınağa hiçbir yardım yapamadıklarını belirtti. 2017 yılından beri barınağı düzeltmek için çalıştıklarını kaydeden Buğan, "Kars Veteriner Fakültesi'ndeki öğretim üyelerinin yardımları ile burada bazı ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Ama burası o kadar kötü bir halde ki; hiçbir şey yapamıyoruz. Almanya'dan bir arkadaşımız buraya güvenlik kamerası getirdi ve dört bir tarafına taktı ama buradaki görevlilere bunu çalıştırmıyor. Çünkü pislikleri ortaya çıkacak. Burada bazı hayvanlar ölüyor ya da kayboluyor. Hayvanlar açlıktan birbirlerini yemeye başladı. Birçoğu hastalık taşıyor. Barınağın içinde oluşan gölcüklere çişlerini yapıyor ve bu suyu içiyordu. Bunu önlemek için buraya kum ve çakıl döktük. Yeri hacizliği olduğu için kalıcı bir şey yapamıyoruz. Bu hayvanları kurtarmamız gerek. Hayvanseverlerin yardımlarını ve desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

BELEDİYE: HIRÇIN OLDUKLARI İÇİN BAKIMLARI ZOR

Hayvan barınağında yaşanan olaylarla ilgili olarak Kars Belediyesi Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada ise, "Yerin ruhsatının olmadığı ve hacizli olduğu iddiaları doğru değil. Burada 500'ün üzerinde sokak köpeği bulunuyor. Bunların birçoğu hırçın olduğu için bakımları çok zor. Belediye Başkanımız önceki gün gelip burada inceleme yaptı. İhalesi tamamlandı. Buraya modern bir klink kurulması için pazartesi günü çalışmaları başlatıyoruz. Barınaklar onarılacak ve yerler parke taşla döşenecek. İklim şartları nedeniyle burada bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Katkı sunmak isteyen hayvanseverlerin de yardımını bekliyoruz" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cep telefonu ile hayvan barınağını çeken hayvansever

-Başı kopmuş köpek yavrusu

-Hayvan barınağının içinde zifte bulanmış yavru köpekler

-Barınağın önündeki köpekler

-Çöp içerisinde köpek ölüsü

-Barınağın dıştan detayı

KJ: Haber-Kamera: Bedir ALTINOK / Kars,()

SÜRE: 01.25 BOYUT: 173 MB

SÜRE01.30 BOYUT:164



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Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, yol kenarındaki kantara girmek için manevra yapan TIR'ın dorsesine çarpan motosikletin kasksız sürücüsü 22 yaşındaki Mert Savran öldü. Kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Canlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aracındaki yükünü boşaltan Uğur Özmutlu, yönetimindeki 42 V 7988 plakalı TIR'ı yol kenarındaki kantara sokmak için manevra yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen, besicilik yapan kasksız sürücü Mert Savran, kullandığı 35 JAZ 7988 plakalı motosikletle, TIR'ın dorsesine çarparak yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, ambulans çağırıp, durumu jandarmaya bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası Savran, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tedaviye rağmen Savran, kurtarılamadı. Gözaltına alınan TIR şoförü Özmutlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazanın, kantarın güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM:

- Güvenlik kamerası

- Ölen Mert Savran'ın fotoğrafı

Haber: Faruk ÇARK- Kamera: / BAYINDIR (İzmir), ()

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Tatilcilerin yoğunluğu Ayder Yaylası yolunu kilitledi

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, yaz döneminde tatilcilerin akınına uğruyor. Yaylada ve ilçe merkezinde araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitleniyor.

Çamlıhemşin ilçesinde 1350 metre yükseklikte yer alan Ayder Yaylası yaz aylarında doldu taştı. Yerli-yabancı binlerce turistin araçları ile geldiği ilçe merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda araçları ile beklemek zorunda kalan turistler ulaştıkları yaylada yine trafik sorunu ile karşılaşıyor. Yaylada araç park yeri bulamayan vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına bırakarak yayla merkezine yaya ulaştı. Turistler turizm merkezindeki trafik sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Yaylaya ulaşanlar ise yeşil örtünün keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaparak tulum eşliğinde horonlar oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yolda oluşan araç kuyrukları

Sürücülerle röp.

DRONE ile Ayder Yaylası araç kuyruk detayları

Haber-Kamera: RİZE-

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Market soygunu güvenlik kamerasında

DARICA(Kocaeli)