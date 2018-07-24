DHA YURT BÜLTENİ 7

1 - Ayvacık’tan Midilli’ye kaçmaya çalışan 99 göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 99 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege’de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 10.00 sıralarında Yeşil Liman mevkisinde 2 mil açıkta kaçak göçmenlerin olduğu iki ayrı lastik bot tespit etti. Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan, Irak, Demokratik Kongo ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 99 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı KB-4301 Bot Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

TCSG 28 Botu ile Ayvalık ilçesinin Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek, temizlik malzemesi ve yiyecek yardımı yapıldı. Lastik botta fenalaşan Afgan uyruklu iki bayan ise ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavisi yapıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Botun kıyıya gelmesi.

Kaçak göçmenlerin bottan toplu halde inişleri ve detay görüntüler.

KJ: Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), ()

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2 - Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti (2)

TABELANIN AÇILIŞI TÖRENLE YAPILDI

Mesut Özil'in memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde spor tesislerinin bulunduğu 'Mesut Özil Caddesi'nde futbolcunun Alman Milli formalı fotoğrafının yerine koyulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu tabelanın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Devrek Belediyesi tarafından eski tabela sökülerek yerine asılan yeni tabela Türk bayrağı ile kapatıldı. Açılış törenine Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Özil'in ailesinin evinin bulunduğu Hışıroğlu Köyü sakinleri, vatandaşlar ve amatör sporcular katıldı.

'MESUT ÖZİL SEN YANLIZ DEĞİLSİN'

Açılışta konuşan başkan Semerci, Özil'in ırkçı saldırılara maruz kaldığını üzülerek izlediklerini söyledi. Hemşerileri olarak Özil'in her zaman arkasında olduklarını vurgulayan Semerci, şöyle konuştu:

"Hemşehrimiz Mesut Özil ile İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun, Sayın Cumhurbaşkanımızla birilkte fotoğraf çektirdi. Bu fotoğraf sonrası İngiltere ve Almanya medyası ırkçılık söylemlerine başladılar. Dünya Kupası'nda da bu devam etti. Birçok takımda göçmen futbolcular varken Türk asıllı futbolcular gündeme geldi. Jimmy Durmaz ile başladı. Durmaz'ı günah keçisi yaptılar. İsveç spor bakanı sahip çıktı. Sonrasında Alman medyası Özil 'e başladı. Daha önce yerlere göklere sığdıramadıkları Özil'i yerden yere vurmaya başladılar. Futbol takım oyunudur. Biz Özil'e destek için festivalimizde ana tema olarak ırkçılı ve ayrımcılığı konu alacaktık. Pazar günkü Özil'in açıklamalar bizi rahatlattı. 'Kazandığımızda Alman, kaybettiğimiz de göçmen oluyoruz' dedi. Biz her zaman Özil'e destek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Mesut Özil'in ismin verdiklerimiz caddemiz var. Alman milli formalı fotoğrafı vardı. O fotoğrafı Cumhurbaşkanımız ile çektirdiği fotoğraf ile değiştirdik. Türk milleti olarak ayrımcılık ve ırkçılığa şiddetle karşıyız. Mesut Özil sen yalnız değilsin. Zonguldak, Türkiye ve hatta Dünya seninle."

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Semerci'nin konuşmasının ardından tabelanın üzerindeki Türk bayrağı, itfaiye aracılığıyla alkışlara açıldı. Vatandaşlar, alkışlarla tempo tutarak Özil'e destek mesajları gönderdi. Almanya'da yaşayan Celal Davulcu, Özil ile aynı köyden olduklarını ve sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Özil'in haksız yere eleştirildiğini ifade eden Davulcu, "Biz gurbetçiler olarak Özil'in arkasındayız. Özil çok önemli bir futbolcu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tabela değişikliğiyle ilgili tören

- Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci,

-Tabelanın açılması

-Vatandaşların alkışlarla tempo tutması

Haber - Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN, ZONGULDAK ()

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3 - 6 yaşındaki kuzenini öldüren maganda adliyede

GAZİANTEP’te, asker uğurlama gecesinde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden İsmail Daler'in (6) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan halasının oğlu Süleyman B., (27) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Cumartesi Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Davetsiz gittiği asker uğurlama gecesinde havaya ateş ettiği için akrabaları tarafından uzaklaştırılan Süleyman B.'nin, anneannesinin evinin sokağında ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, dayısının oğlu İsmail Daler'in ölümüne neden oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada tabancayı ateşlediği öne sürülen ve olay yerinde kaçan Süleyman B.'yi otomobiliyle Kahramanmaraş'a giderken gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Süleyman S., Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şüphelinin sağlık kontrolünden araca bindirilirken ağladığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehitkamil Devlet Hastanesi

- Şüphelinin hastaneye götürülmesi

- Şüphelinin hastaneden çıkarılması

- Polis araçlarına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber:Mustafa KANLI-Kamera: GAZİANTEP-)

71 MB

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4 - FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

ADANA’da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında emniyet imamı ile askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladığı öne sürülen imamın da bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ’nün yeniden yapılandırılmasına hizmet eden örgüt yöneticilerine yönelik çalışma yürüten Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde il emniyet imamı olduğu öne sürülen Mehmet A. (26), üst düzey mahrem imamı olduğu iddia edilen Kemal S, gençlerin beyinlerini yıkayıp askeri okullara hazırlayan Mehmet Emin A.’yı (30) takibe aldı. Fiziki ve teknik takip sonucu FETÖ’nün ev görünümlü dershanelerinde çalıştığı tespit edilen Mehmet Emin A.’nın, ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için örgütün ağına düşürülen lise mezunu Yusuf G.’yi (19) askeri okullara yerleştirmek için hazırladığı anlaşıldı. Yapılan operasyonda Yusuf G. ve Mehmet Emin A., aynı evde yakalanarak gözaltına alındı. Kimya öğretmeni olduğu öğrenilen Mehmet Emin A.’nın evinden sahte kimlik çıktığı bildirildi. Örgütün dershanelerinde görevli sınıf öğretmeni ve örgütün sözde emniyet il imamı Mehmet A. ile kamudan atılan mühendis ve üst düzey mahrem imam Kemal S. (55) ise saklandıkları gaybubet evlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmamak için balkona bile çıkmadıkları, sahte isim kullandıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Birimi tabelası

- Zanlıların araçtan indirilmesi

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne girmesi

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracının gidişi

SÜRE:01'36" BOYUT:98 MB

Haber: Nuri PİR -Kamera:Can ÇELİK/ADANA, ()

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5 - Saman yüklü TIR yandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hareket halindeki saman yüklü TIR'da yangın çıktı. Yangında, TIR'ın dorsesindeki sam balyaları yandı.

Yangın, dün gece Nurdağı-Osmaniye karayolunun Aşağı Olucak mevkiinde meydana geldi. Nurdağı'ndan Osmaniye yönüne giden Ahmet Kılıç yönetimindeki 58 KZK 347 plakalı TIR'ın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede saman balyalarını tutuşturan yangın, tüm dorseyi sardığını fark eden sürücü Ahmet Kılıç, TIR'ını durdurup itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR'ın dorsesindeki saman balyaları ise küle döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangın alanı

- Yanan dorse

- İtfaiye erlerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber- Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCER -Kamera: GAZİANTEP-)

4,17 MB

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