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DHA YURT BÜLTENİ 7

VAN'da sıcaktan bunalan turistleri serinletmek için işletmeciler birbirinden renkli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bölgenin tek aquaparkı olma özelliğini taşıyan Van Gölü kenarındaki Divan Beach Aquapark'ta turistler, düzenlenen köpük...

DHA YURT BÜLTENİ 7
VAN'da sıcaktan bunalan turistleri serinletmek için işletmeciler birbirinden renkli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bölgenin tek aquaparkı olma özelliğini taşıyan Van Gölü kenarındaki Divan Beach Aquapark'ta turistler, düzenlenen köpük partisinde hem eğlendi hem serinledi.

Edremit İlçesi'nde 4 yıl önce faaliyete geçen kentin tek aquaparkı olma özelliğini taşıyan Van Gölü kenarındaki Divan Beach Aquapark yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Divan Beach Aquapark'ta, 2017 yılında yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turist ağırlandı. Gelen konuklara birbirinden değişik organizasyonlar düzenleyen işletme sahipleri, Akdeniz ve Ege sahillerindeki mekanları da aratmıyor. Hava sıcaklığının 30, göl suyu sıcaklığının ise 25 dereceyi bulduğu Van'da mekana gelen turistleri serinletmek ve eğlendirmek için köpük partisi düzenlendi.

Partiye katılan yerli ve yabancı turistler eğlencenin tadını çıkarırken, işletme sahibi Didem Dede ise, Akdeniz ve Ege'deki tatil köyleri konseptini aratmayacak bir ortamda Van Gölü manzarası ile hizmet sunduklarını söyledi. Gelen turistler Van'da böyle bir eğlence mekanın olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek bu sayınında artmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Drone ile Van Gölü sahilindeki tesisten genel görüntüler
-Havuza giren vatandaşlardan görüntü
-Akua parktan görüntüler
-Köpük partisinden drone ile genel ve detay görüntüler
-Tesisin drone ile genel görüntüleri
-Havuzda yüzen vatandaşlar ile ropörtaj
-Genel ve detay görüntüler

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