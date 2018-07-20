DHA YURT BÜLTENİ 7

HAKKARİ'de yaşayan 6 çocuk annesi Hamdiye Erdal, terör örgütü PKK tarafından geçen yıl ekim ayında kaçırılan kamyon sürücüsü, eşi Müslüm Erdal'ı (42) arıyor. Çocukları ile birlikte zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Hamdiye Erdal, İnsan Hakları Derneği (İHD) Hakkari Şubesi'ne de başvurararak yardım istedi.

Ailesini kamyon sürücülüğü yaparak geçindiren Müslüm Erdal, 5 Ekim 2017'de Yüksekova'nın Çobanpınar bölgesinde güvenlik yolu yapımında çalışırken, terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldı. PKK'ya yakın internet sitesinden 1 gün sonra yapılan açıklamada, uyarılara rağmen karakol ve güvenlik yolu yapımına taşeronluk yapmaya devam eden Erdal'ın, örgüt mensupları tarafından 5 Ekim günü saat 10.00'da 'cezalandırıldığı' yazıldı.

Eşinin kaçırıldığını duyan Hamdiye Erdal, arama çalışmalarına katıldı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Müslüm Erdal'a 9 aydır ulaşılamadı.

İHD'nin Hakkari şubesine 6 çocuğuyla gelerek yardım isteyen Hamdiye Erdal, zor durumda olduklarını söyledi. İHD Şube Saymanı Ferzende Taş'la görüşen Erdal, "Çocuklarımla birlikte çok mağdur durumdayız. Eşimin bulunmasını istiyorum, alıkonulmuşsa da çocuklarımın hatırına serbest bırakılmasını istiyorum" dedi.

İHD Şube Saymanı Taş da yaptığı açıklamada yaşam hakkını savunduklarını belirterek, "Ailesi, haber alamadığını iddia ediyor. 6 çocuğu ve eşi perişan durumdadır. Biz insan hakları savunucuları olarak yaşam hakkını savunuyoruz ve savunmaya devam ediyoruz. Müslüm Erdal'ın serbest bırakılması ve çocuklarına kavuşmasını insan hakları savunucuları olarak talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaçırıldığı belirtilen Müslüm Erdal'ın oğlu Kadir Erdal (12) ise gözyaşları içerisinde babasına kavuşmayı istediğini söyledi. Kadir, piskolojisinin bozulduğunu ve kardeşleriyle birlikte her gün ağladıklarını anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İnsan Hakları Derneği Hakkari şubesi saymanı Ferzende Taş konuşması

- Kaçırılan Kamyon şöförü Müslüm Erdalın eşi Hamdiye Erdal konuşması

- Müslüm Erdalın çocukları gözyaşlarına boğulması

- Müslüm Erdal'ın 12 yaşındaki oğlu Kadir Erdal konuşması

- Genel Detay

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3 - Ece Seçkin: Eylül ayında nişan seneye düğün yapacağız

GÜNEY Afrika'da klip çekimi sırasında erkek arkadaşından evlilik teklifi alan şarkıcı Ece Seçkin, "Eylül ayında nişan yapmayı düşünüyoruz, Düğün önümüzdeki sene yaza" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç bölgesinde bulunan 5 yıldızlı Starlight Hotelde sahneye çıkan Ece Seçkin söylediği birbirinden hareketli şarkılarla tatilcileri eğlendirdi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Seçkin, çok mutlu olduğunu belirtip, parmağındaki yüzüğü gösterdi. Ece Seçkin evlilik teklifi aldıktan sonraki ilk konseri olduğunu kaydetti. Sahnede 1 saatten fazla kalan Ece Seçkin, Türkçe ve İngilizce şarkılar söyledi.

Konser öncesinde gazetecilere açıklama yapan Ece Seçkin, en büyük hayalinin Güney Afrika'da evlilik teklifi aldığı yerde klip çekmek olduğunu belirterek, "Klip çekimi ve evlilik teklifi bir arada olmuş oldu. Teklifi beklemiyordum, hele ki orada öyle bir ortamda bir klip çekiminin ortasında hiç beklemiyordum. Çok büyük bir şok yaşadım ama çok da mutlu oldum" dedi.

Şimdi sıranın nişan ve düğüne geldiğini kaydeden Ece Seçkin, "Eylül ayında nişan yapmayı düşünüyoruz ama düğünü ne zaman yapacağız bilmiyorum. Önümüzdeki sene yaza diye düşünüyoruz şimdilik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sahneden genel görüntü

Ece Seçkin'in sahneye çıkışı ve şarkı söylemesi

Tatilcilerle evlilik teklifi üzerine sohbet

Konserden görüntüler

RÖP. Ece Seçkin

Konserden detay görüntüler

03:34

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

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4 - Bariyerleri aşan ambulans ilçe tabelasına çarptı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),() - İZMİT'te, hasta almaya giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı bariyerlere aşarak ilçe tabelasına çarptı. Kazada ambulansta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında, D-100 Karayolu Şirintepe mevkiinde meydana geldi. Hasta almaya giden Abdurrahim Demir idaresindeki 34 TD 7602 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı, Derince istikametine giderken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan ambulans Derince ilçe tabelasına çarparak durabildi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi yaralanan 3 meslektaşlarına müdahalede bulundu. Hafif yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Araçtan görüntü

-Aracın başında bekleyen görevlilerin görüntüsü

-Detay

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5 - Çorlu'da, alışveriş fuarı düzenlenecek

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Çorlu alışveriş fuarının bölge esnafına ekonomik katkı sağlarken halkında bir çok marka ile uygun fiyatla buluşacağını açıkladı.

Çorlu Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi , Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivil Toplum kuruluşlarının ortaklaşa desteklediği, “Çorlu Alışveriş Fuarı ÇAF) fuarı ile ilgili olarak konuşan Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan,fuarın amacının bölge esnafına ekonomik katkı sağlayacağını söyledi. Volkan, “Bizim buradaki amacımız bölgedeki tüm kurumları bir arada çalıştırabilmekti. Bu ÇAF projesi de bunun ilk adımlı olacak.(ÇAF) Çorlu Alışveriş Fuarı olarak geçiyor. Biz bölgemize sanayi olarak ticaret olarak gerçekten Türkiye ortalamasının üzerindeyiz.Bölge halkına çok önemli fırsatlar sunuyoruz.Amacımız bölge sunduğumuz fırsatları artık Türkiye’nin geri kalanına ve Türkiye’nin komşularına açıp kendilerine burada hem güzel vakit geçirmek hem de aynı zamanda uygun fiyata alış veriş yapma fırsatlarını sunmak.Bu fuarda bir çok sektör olacak.Tekstilden oyuncağı, tarımdan otomotive bütün Türkiye’yi ve komşu ülkelerimizi fuarımıza bekliyoruz. Tarihleri 30 Temmuz-5 Ağustos arası.Yeri Alış veriş merkezlerinden başlıyor tarım fuarının yapıldığı bölgeye kadardır.Geniş bir bölgemiz, çok aktivitemiz var. Çok keyifli bir fuar olacak tüm katılımcıları bekliyoruz.Burada beklenen hedefin yanı sıra hedefimiz Alış verişi artırabilmektir.Kişi sayısı gibi bir hedef koymadık kendimize. Kişi sayısına ulaşmak kolay.Burada amacımız alış verişi ön plana çıkarmak. O yüzden alış veriş yapmaya gelen ve keyifli zaman geçirmeye gelecek misafirlerimizi hedefledik. Hem bölge esnafımız için hem de diğer tarafta tüketicilerimize imkan sağlamaya çalışıyoruz.Güzel markalar var. Fırsat sağlayacak güzel markalarımız var. Gerçekten farklı ekonomik güzel ürünleri ekonomik fiyatta alınabilineceği bir fuar olacaktır. Biz çok heyecanlıyızö dedi.

BULGARİSTANDAN GAZETECİLER ANLATILDI

Çorlu Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi , Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivil Toplum kuruluşlarının ortaklaşa desteklediği, “ Çorlu Alışveriş Fuarı(ÇAF) fuarının tanıtımı ile ilgili olarak Bulgaristan’dan gelen gazetecilere bilgilendirme yapıldı. Burada Bulgaristan’dan gelen basın mensuplarına fuarın gelecek olanlara sağlayacağı fırsatlar anlatıldı. Gazetecilerin sorularının cevaplanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle toplantı sona erdi.

Görüntü dökümü

-İzzet Volkan ile röp.

-Bulgaristan gelen basın mensupları ile toplantı

-Gazetecilere fuarın anlatılması

-Tanıtım broşürü

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()