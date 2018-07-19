DHA YURT BÜLTENİ 7

Termik santraldeki kömür sevk kanalı çökünce işçiler yaralandı (2)

YAKINLARI ENDİŞEYLE BEKLİYOR

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu meydana gelen göçmede demir yığını altında kalan işçilerin yakınları olay yerine geldi. Kurtarılmaya çalışılan işçilerden evli ve 1 çocuk babası 32 yaşında Seray Şimşek'in annesi Şener Şimşek, "Oğlum santralde kaynak işi yapıyordu. 10 yıldan bu yana burada çalışıyor. Birileri arayıp haber verince buraya geldim. Kurtarılmasını bekliyorum" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Şener Şimşek röp.

- Genel ve Detay görüntü

Cavit AKGÜN / YATAĞAN (Muğla), ()



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Kıbrıs açıklarındaki tekne faciasından kurtarılanlar Taşucu'nda



Mustafa ERCAN- Mehmet OKUR- Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI/MERSİN, ADANA,() - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz Yarımadası açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından başlatılan çalışmalarda kurtarılan 103 kişiden 102'si ile 19 göçmenin cansız bedenleri, dün gece Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirildi. Göçmenlerden 36'sı liman sahasındaki ambulanslarla hastaneye götürülürken, durumu iyi olanlar, Taşucu Anadolu Meslek Lisesi Öğrenci Yurdu'na misafir edildi, Türk Kızılayı tarafından yemek verildi. 19 kişinin cenazesi ise savcıların incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan birinin tedavisi ise Girne'deki hastanede sürüyor.

Karpaz Yarımadası Yeni Erenköy kasabası sahiline 16 mil uzaklıkta, içinde Suriyeli mültecilerin bulunduğu tekne, dün saat 15.00 sıralarında battı. Tekne battığı ihbarını alan Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri hemen alarma geçti. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik gemilerinin kurtarma çalışmalarına bir helikopter ile bölgedeki ticari gemiler de katıldı. Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında görevli Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 'TCG Barbaros' fırkateyni de arama- kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere olay yerine intikal etti.Yapılan çalışmalarla denizden 103 göçmen sağ olarak kurtarılırken, 19 kişinin de cesedine ulaşıldı. Kurtarılanların verdiği bilgiler doğrultusunda denizde 25 kişinin de aranmasına devam edildi. Sağlık durumu ağır olan 1 kişi, helikopterle KKTC'nin Girne kentine götürüldü ve buradaki hastanede tedaviye alındı.

Kurtarılanlardan 102'si ve 19 cenaze ise Sahil Güvenlik feribotları tarafından dün akşam saatlerinde Mersin'in Taşucu Limanı'na getirildi. Kurtarılanlar burada AFAD, Kızılay ekipleri tarafından karşılandı. Sağlık kontrolünden geçirilen kazazedelere, Türk Kızılayı tarafından hazırlanan yemekler dağıtıldı.

ÖLENLERDEN BİRİ HAMİLE

Sağlık problemi yaşadığını belirten 36 kişi, Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 2'si yoğun bakıma alındı. Gece, diğer göçmenler ise Taşucu Meslek ve Anadolu Lisesi yurduna yerleştirilirken, tedavisi tamamlananlar da yurda getirildi. Göçmenlerin yerleştirildiği yurdun çevresinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, 19 Suriyelinin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Ölen Suriyeli mülteciler arasında hamile bir kadının da olduğu ortaya çıktı.

6 CUMHURİYET SAVCISI İFADE ALACAK

Faciadan kurtulanların tedavilerinin tamamlanmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen 6 Cumhuriyet Savcısı, kazazedelerin ifadelerine başvuracak. İfadelerin 2 gün içinde tamamlanması beklerken, Suriyelilerin daha sonra Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastanedeki ambulans

- Cenaze aracı

- Hastanenin genel görüntüsü

- Yurdun tabelası

- Yurt binasının görüntüsü

- Yurt girişinde bekleyen polisler

- Gelen araçlar

- Jandarma araçları göçmenleri götürürken

Haber:Mustafa ERCAN-Mehmet OKUR-Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, Silifke ()

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Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'a açılıyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran genel seçimlerinde, partisinin seçim beyannamesinde yer alan 'Millet Bahçesi'nin ilki, Sivas'ta açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken paylaştığı 'Millet Bahçesi' projesi için ilk adım Sivas'ta atıldı. Kangal ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan mesire alanına 'Millet Bahçesi' adı verildi. İnşasına geçen yıl başlanan ve Kangal Belediye Meclisi'nin aldığı kararla ismi 'Millet Bahçesi' yapılan tesisin yakında hizmete gireceği belirtildi. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alana yapılan Millet Bahçesi'nin maliyetinin ise yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, Türkiye'de ilk 'Millet Bahçesi'nin ilçelerinde açılacağını söyledi. Öztürk, "24 Haziran genel seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle büyük illerde böyle bir projesinin, düşüncesinin olduğunu kamuoyuyla paylaşması bizde de heyecan uyandırdı. Biz buraya geçen yıl başlamıştık. 30 bin metrekarelik bir alanı, piknik mesire alanı olarak her türlü donatılarını yaparak hazır hale getirdik. Allah nasip ederse yakında da açılışı olacak ama isim vermemiştik. Karanlık köyüne yakın bir yer, ilçeye 6 kilometre uzaklıkta burası. Sayın Cumhurbaşkanımızdan duyunca, ismi Karanlık olmasından dolayı insanlar eleştiriyor bunu, buranın adını 'Millet Bahçesi koyalım biz' dedik. Arkadaşlarımız isimlerini de yazdırdı, çalışmaları yapıyorlar. İki hafta önce cuma günü belediye meclis kararımızla buranın kararını alıp, Türkiye'de belediye meclis kararı alınan ve ismi verilen ilk 'Millet Bahçesi'ni Sivas'ın marka ilçesi Kangal'ımıza kazandırdık. Bundan dolayı gayet mutluyuz, memnunuz. İnsanlarımızda da o mutluluğu onların gözlerinde, söylemlerinde görebiliyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZI DAVET EDECEĞİZ'

Parkın bittiğini ve gelecek günlerde resmi açılışının yapılacağını ifade eden Başkan Mehmet Öztürk, açılış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davetiye göndereceklerini söyledi. Başkan Öztürk, şöyle konuştu: "Burada 5 tane adacık, sulu zeminler, yaklaşık 70 civarında kamelya, ayrıca bu adacıklarda insanların toplu halde oturacağı yani 150-200 kişilik gruplar halinde gelip oturup pikniğini, toplantısını yapacağı, sohbet, muhabbet edebileceği alanlar oluşturduk. Yani bir aile sabah gelsin buraya, öğleye doğru hem mangalını yaksınlar çaylarını içsinler, çocukları sıkılınca çocuk oyun grupları var çocukları orada oyunlarını oynasın, yan tarafta bir basketbol sahası yaptık orada basketbolunu oynasın, voleybolunu oynasın. Hem spor yapsınlar hem eğlensinler, hafta içerisinde oluşan yorgunluğu buraya gelip atsınlar. Mesai saatlerinden sonra akşam serinliğinde gelip burada oturup etkinliklerini yapsınlar. Burası çok güzel oldu, ilçemize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bizim görevimiz, ilçemizdeki insanlarımızın talepleri, istekleri doğrultusunda imkanlarımızı da zorlayarak burada hem akıl terimiz var hem de insanlarımızın böyle bir isteğini, arzusunu yerine getirmemiz için alın terimiz var. Akıl teriyle alın teri birleşince böyle güzellikler ortaya çıkıyor. Gönlümüz, burasını Cumhurbaşkanımızın açmasını ister, biz davetiyemizi göndereceğiz inşallah. O değerin bizim genel başkanımızın, yeni başkanımızın burada bu ilçeyi şereflendirmesi ama fazla beklentiye girmeye gerek yok ama yürekten arzu ediyoruz. İlgili bir bakanımız kim varsa davet edeceğiz buraya, inşallah fırsatları olur, boşlukları olur ilimizi şereflendirir."

'7'DEN 70'E HERKES FAYDALANABİLECEK'

İlçede 'Millet Kıraathanesi' de açacaklarını ifade eden Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, şunları kaydetti: "Millet Kıraathanesi'ne de geçen yıl başlamıştık. Yaklaşık 450 metrekarelik bir alan, 3 kat. Alt katta fitness salonumuz, bayanlara yapmıştık, erkeklerden özellikle gençlerden talep vardı. Buranın adını da 'Millet Kıraathanesi' olarak belirledik. Belediye meclisimizde aldığımız karar neticesinde Millet Kıraathanesi yapacağız. Buradaki işlev şu şekilde olacak; geçmişte de bunları söylemiştik insanlarımıza, daha önce 'dede-torun' diyorduk, halk arasında böyle bir söylem vardı. Şimdi ismi değişti ama içindeki işlemleri belki biz, Allah öyle nasip etti, Cumhurbaşkanımızın adını söylediğini biz düşünmüştük. 7 yaşındaki çocuktan 70 yaşındakine kadar buraya gelip televizyon falan olmayacak, büyükler kitabını okusun, çayını kahvesini içsin, kekini yesin, diğer taraftan çocuklarımız satranç turnuvaları, oyunları, boyamalar, resimle ilgili, okumayla yazmayla ilgili yani çok gelişmiş bir kütüphane de olarak düşünebiliriz. Sabahleyin aileleri gelecek buraya, çocukları ile beraber akşama kadar oyun oynayacaklar, spor yapacaklar, hoşça vakit geçirecekler. Bunun da çalışmaları bitti, siparişlerini verdik. Tamamladıktan sonra 'Millet Bahçesi' ile 'Millet Kıraathanesi'ni eş zamanlı olarak açılışını yapıp ilçe halkının hizmetine sunacağız."

Görüntü Dökümü

-Millet Bahçesi'nden görüntüler

-Millet Kıraathanesinden görüntüler

-Başkan Mehmet Öztürk Açıklama

-Drone çekimi görüntü

-Genel Detay

İrfan ÖZŞEKER/KANGAL (Sivas), ()

(506 MB HD Görüntü)

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Kayıp Evrim, köy mezarlığında arandı



TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları 10'uncu günde sürüyor. JAK timleri, kadavra köpeği 'Mavi' ile birlikte, mezarlıkta arama yaptı.

Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, olay günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, 10 gündür süren arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

KÖY MEZARLIĞI KADAVRA KÖPEĞİ İLE ARANDI

Kayıp Evrim'i arama çalışmaları yayla çevresinde devam ederken, JAK timleri kadavra köpeği 'Mavi' ile Yenisu köyü mezarlığında arama başlattı. Evriml'in ölüdürülüp köy mezarlığına gömülme ihtimalini göz önünde bulundurarak mezarlık içerisinde kapsamlı bir arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada Evrim'e ait hiçbir ize rastlanmadı. Ayrıca JAK timleri köyden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yapımı devam eden Yazıtepe Barajı inşaatı çevresinde de arama yaptı.

Görüntü Dökümü

-Arama çalışmalarından görüntüler

-Mezarlıkta arama

-Barajda arama

-Genel Detay

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), ()-

(150 MB)

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Zonguldak'ta sağanak

Zonguldak'ta etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmurla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri rögarların tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Bazı vatandaşlar, saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi.

Görüntü Dökümü

-Yağmur yağması

-Yağmurda yürüyenler

-Vatandaşla röp.

-Yollardan detay

Dosya Adı: zngyagmur/Süre: (3.29) Boyut: (394 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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Prof. Dr. Tunçtürk, bölgede yetiştirilmeyen 70 bitki yetiştirdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, kampüs alanı içinde kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde kentte daha önce yetiştirilmeyen 70 bitki türü yetiştirdi. Prof. Dr. Tunçtürk, amaçlarının bölgede yetiştirilebilecek, çiftçiye getirisi olabilecek yeni alternatif bitkilerin üretime girmesini sağlamak olduğunu söyledi.

YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, bölge çiftçisinin tamamen yabancı olduğu, son yıllarda Türkiye'de revaçta olan bazı tıbbi bitkileri yetiştirmek amacıyla kampüs alanı içerisine kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde 3 yıl önce çalışma başlattı. Prof. Dr. Murat Tunçtürk, 3 yıl içinde, bölgede yetişmez denilen 70 değişik bitki türü yetiştirmeyi başardı. Seneye bahçede 100'ü aşkın bitki türü olmasını hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Tunçtürk, bu bitkilerin gıda, kozmetik, parfümeri, ilaç gibi geniş kullanım alanlarının olduğunu, bu yüzden bu bitkilerin bölgede yetiştirilmesi halinde pazarlama gibi bir sıkıntılarının olmayacağını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen tarım ürünlerine çeşitlilik katmak ve çiftçilere önemli gelir kaynağı olabilecek bitkileri yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Murat Tunçtürk şöyle konuştu: "Amacımız, öncelikle bölgede kültüre alınmayan bitkilerin, özellikle otlu peynirde kullanılan otların kültüre alınması ve bunların yetiştiriciliğinin yapılması. İkincisi bu bölgede özellikle son zamanlarda alternatif ürün sıkıntısından dolayı lavanta, ekinezya, adaçayı, kekik ve melisa gibi bazı bitkilerin bölgede kültür bitkisi olarak yetiştirilmesi ve yaygın olarak üretiminin yapılması için bu bitkilerin bölge halkına tanıtılması. Bir diğeri de üniversite kampüs alanı içerisinde bu bölgeye ait yetiştirilen bitkilerin bir koleksiyon bahçesi halinde sergilenmesi. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçemizin YYÜ Kedi Evi gibi bölge ve kent turizmine, üniversitemize katkı sağlamasını istiyoruz. Van Gölü kıyısında mavi ile kırmızı ekinezyanın iç içe olduğunu düşünün. Böyle bir turizm neden Van Gölü sahilinde olmasın"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bitkilerin yetiştirildiği bahçeden genel görüntüler

- Bitkilerden yakın detay

- Çalışma yapan işçilerden detaylar

- Genel detayar

- YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk ile röportaj

- Detaylar

Gülay KUYUCU- Arif KARAKAŞ/VAN, ()-