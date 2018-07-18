DHA YURT BÜLTENİ 7

1 - Aliağa'da 700 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu (2)

ZEHİRLENEN İŞÇİLERİN SAYISI 700'Ü BULDU

İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinin şantiyesinde, akşam yemeğinin ardından fenalaşıp hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı yaklaşık 700’ü buldu. İşçilerin bir kısmının dün akşam yemeğinin ardından hemen hastaneye kaldırıldığı, bir kısmının da bu sabah işe gelince fenalaştığı öğrenildi. İşçilerin midibüs ve otobüslerle hastaneye kaldırılmasına devam ediliyor. Zehirlenme olayının daha önce birkaç defa daha tekrarlandığını belirten işçiler, "Ya bu yemek şirketi değişecek, ya da hepimiz öleceğiz" diyerek duruma tepki gösterdi.

'HEPİMİZ ÖLECEĞİZ'

İşçilerden Ömer Kaplan, iki ay önce yemekler kötü olduğu gerekçesiyle eylem yaptıklarını hatırlatarak, "Bu kaçıncı zehirlenme, bıktık artık. İki ay önce eylem yaptık yine değişen bir şey yok. Ya bu yemek şirketi değişecek ya da hepimiz öleceğiz. İnsan hakları diye bir şey yok. Akşam yemeği yedikten sonra çok yorgun olduğumuz için eve gidip doğrudan uyuyoruz. Sabah kalkıp işe geldiğimizde herkes bir yerde yatıyor, tuvaletlerde kusuyordu. İş yeri hekimliğinde yer kalmamıştı. Aliağa Devlet Hastanesi’ne gittik, orası da tıklım tıklım doluydu" dedi. Bir diğer işçi Hasan Sapa ise daha önce de tavuk dönerden zehirlendiklerini belirterek, "Ölmemiz mi bekleniyor? Artık sesimizi birileri duysun" diyerek tepki gösterdi. Akşam yemek yedikten sonra fenalaşmaya başladığını, sabah olunca şikayetlerinin arttığını belirten işçilerden Abidin Durmaz ise, "Ben yetkilileri göreve davet ediyorum. İşçilerin sağlığı hiçe sayılıyor. Kimler bize sahip çıkacak? Yazıklar olsun" dedi. Seyit Kocabaş ve Abdullah Ceren adlı işçiler de daha önce 3-4 defa gıda zehirlenmesi şüphesi yaşadıklarını ancak gelişme olmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğü ve şirket yetkilileri, işçileri midibüs ve otobüslerle hastanelere kaldırmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İşçilerle röportajlar

- İşçilerin minibüsle hastaneye kaldırılmasından görüntü

- Hastanenin önündeki çimlerde yatan işçilerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN – Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================

2 - Afgan göçmenleri yol kenarında bırakıp, kaçtılar

Erkan BAY/ELAZIĞ,() - ELAZIĞ'da kimliği belirsiz bazı kişiler, 42 Afganistan uyruklu göçmeni yol kenarında bırakıp kaçtı.

Elazığ - Malatya Karayolunun 36'ıncı kilometresinde ağaçlıkların altında oturan kalabalık bir grubu gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yol kenarında oturan kişilerin Afganistan uyruklu olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, 42 kişilik Afganistanlı göçmen grubu taşıyan 2 minibüsün mola vermek için yol kenarında durduğu ve daha sonra olay yerinden kaçtığı belirledi. Ağrı'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Afgan göçmenler, ifadeleri alınmak üzere Jandarma Karakolu'na götürüldü.



Görüntü Dökümü:

----------------------

- Yol kenarında bırakılan göçmenler

Haber:Erkan BAY/ELAZIĞ,()

==========

3 - Kayıp manavın cesedi, bacakları kesik halde ırmakta varilde bulundu (2)

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bartın'da, Şükrü Kesgin'in (38) bacaklarının kesilerek cesedinin varilin içerisine konulup ırmağa atılmasıyla ilgili olarak H.G. ve S.A. gözaltına alındı. Mutlu Kesgin önceki gün saat 16.00 sıralarında polisi arayarak Kemerköprü Mahallesi'nde oturan ağabeyi Şükrü Kesgin'in evine gittiğinde, kapıyı kırarak içeri girdiğini ve evde kan izlerinin olduğunu belirterek, ağabeyinin evde olmadığını söyledi. Polis, ihbar üzerine soruşturma başlattı. Polis, Şükrü Kesgin'in en son H.G.ve S.A. ile görüldüğünü belirledi. Polis, H.G.ve S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

KENDİLERİNE CİNSEL SARKINTILIKTA BULUNDUĞU İDDİA ETTİLER

Sorguya alınan H.G. ve S.A. ifadelerinde Şükrü Kesgin'in kendilerine cinsel yönden sarkıntılık yaptığını, bu duruma sinirlenerek önce sopayla sonra bıçakla öldürdüklerini, bacaklarını keserek dışarıdan buldukları varilin içerisine yerleştirdiklerini, el arabasıyla varile koydukları cesedi Kanlıırmak'a attıklarını itiraf etti. Polisin, bugün ırmak içerisinde yaptığı çalışma sonucu Şükrü Kesgin'e ait ceset Yalı mevkiinde bulunan ırmak üzerinde varile kesilen ayakları ile sıkıştırılmış şekilde bulundu. H.G. ve S.A.'nın emniyet müdürlüğündeki sorgulamaları devam ediyor.

==================

4 - 'Küresel Kadın Girişimci' ödülü Anamurlu Burcu Ünsal'ın oldu

LOS ANGELES Kaliforniya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan 39 yaşındaki Anamurlu Shiny Burcu Ünsal, ABD'de düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi'nde, 'Küresel Kadın Girişimci' ödülüne layık görüldü.

'Global Kadın Zirvesi 2018', 14-15 Temmuz tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde düzenlendi. Sheraton Times Square Hotel'deki etkinlikte, Mersin'in Anamur ilçesinde doğan ve yaşamını Los Angeles'ta sürdüren Kaliforniya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Shiny Burcu Ünsal, hayata farklı açılardan bakmayı temel alan Neuro-Shine Technology isimli çalışmasıyla, 6 finalist arasından en yüksek oyu alıp 'Küresel Kadın Girişimci' ödülünün sahibi oldu.

TÜR KADININA İLHAM OLSUN

Elde ettiği başarıyı Türk kadınlarına armağan eden Ünsal, Anamur gibi küçük bir ilçede dünyaya gelmesine rağmen, çalışmaları sonucunda ismini global platforma taşıyabildiğini söyledi. Bunun tüm kadınlara ilham olmasını dileyen Ünsal, "Vizyonumla ve kendimi adadığım 'zihin ışıltısı' misyonumla, Amerika'da adımı bile ışıltı anlamı taşıyan 'Shiny' olarak değiştirdim. Başarmak için inanmak, adanmak, pozitif ve ışıltılı düşünmek şart. Çünkü başarmak, inanmak, kazanmak, her türlü ışıltı zihinde başlar" dedi.

GURUR KAYNAĞIM OLDU

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kızının elde ettiği başarıdan duyduğu mutluluğu dile getiren Anne Günsel Ünsal ise "Kımız hem Türkiye'nin hem de benim gurur kaynağım oldu. New York'ta toplanan 2018 Global Kadın Zirvesi'de birincilik ödülü alan kızım Burcu Ünsal sizlere ışıltılarını gönderiyor ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Burcu Ünsal global kadın ödülünü ingilizce anlatırken

- Ödül sahnesine çıkarken

- Ünsal'ın konuşması

- Burcu Ünsal'dan detay

- Kendisini aday gösterene teşekkür ederken

- Profil çekimleri

- Genel ve detaylar

(BOYUT: 281 MB) (SÜRE: 04.38 DK)

Haber: Mithat ÜNAL-Kamera:ANAMUR(Mersin), ()

