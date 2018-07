DHA YURT BÜLTENİ 7

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren 2 çocuğun boğulduğu, 6 çocuğun ise boğulma tehlikesi geçirdiği olayın ardından gözaltına alınan atölye sahibi Muzaffer Aruk, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aruk'un ifadesinde, pikniğe getirdiği çocukların atölyesinde işçi değil, komşularının çocukları olduğunu söylediği belirtildi. Hayatını kaybeden çocuklardan Fatma Sayhan (12) ise dün gece toprağa verildi.

Merkez Yıldırım ilçesinde bir tekstil atölyesinin sahibi Muzaffer Aruk, 15 kişilik grubu dün sabah İznik Gölü'nün Orhangazi sahilindeki Çamlık bölgesinde yeni yapılan pompa istasyonu yakınlarına pikniğe götürdü. Piknik sırasında 1'i erkek, 8 çocuk, serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra, çocukların tamamı suda çırpınmaya başladı. Çocukların çığlıklarını duyan çevredekiler, suya atlayarak boğulmak üzere olan 1'i erkek, 6 çocuğu çıkardı. Ancak Fatma Sayhan ile Vildan Salçın (12) gölde kayboldu.

Kurtarılan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), Kübra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), Güllü Sayhan (17) ve Marziye Sayhan (17), çağırılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayıp çocukların bulunması için olay yerine Bursa AFAD ve Bursa Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Pompa istasyonu çevresinde suya giren dalgıç polisler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla Fatma Seyhan ve Vildan Salçın'ın cansız bedenlerine ulaştı. Çocukların cesetleri önce Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuklar, hastanedeki müdahalelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

GECE DEFNEDİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından dün gece ailesi tarafından teslim alınan Fatma Sayhan’ın cenazesi, geç saatlerde merkez Kestel ilçesi kırsal Turanköy Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Vildan Salçın'ın cenazesi ise bugün merkez Yıldırım ilçesi kırsal Vakıfköy Mahallesi mezarlığında defnedileceği belirtildi.

ATÖLYE SAHİBİ SERBEST

Olayla ilgili gözaltına alınan tekstil atölyesinin sahibi Muzaffer Aruk ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Muzaffer Aruk'un, jandarmadaki ifadesinde, çocukların atölyede çalışmadığını, mahalledeki komşularının çocukları olduklarını ve pikniğe götürdüğünü söylediği ifade edildi.



VİLDAN TOPRAĞA VERİLDİ

İznik Gölü'nde boğulan Vildan Salçın'ın cenazesi bugün öğleden önce Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak merkez Yıldırım ilçesi kırsal Vakıfköy Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze Vakıf Merkez Camisine getirildi. Vildan Salçın'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Vakıfköy Mezarlığında toprağa verildi. Vildan Salçın'ın cenaze törenine ailesinin yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

2 - Kömür karası akan derenin yanında denize giriyorlar

DİLOVASI(Kocaeli),() - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Çatalçeşme Deresi simsiyah akarken, derenin döküldüğü Tavşancıl Plajı'ndan vatandaşlar denize girdi. Vatandaşlar, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kirliliğe neden olduğunu iddia ederken, derede inceleme yapılmasını istedi. Havadan çekilen görüntülerde de İzmit Körfezi'nde yaşanan kirliliğin büyüklüğü ortaya çıktı.

Dilovası'nda Dilderesi'nden ayrılarak Tavşancıl Plajı'na dökülen Çatalçeşme Deresi, son günlerde simsiyah akıyor. Derenin aktığı İzmit Körfezi'ndeki bölgede kirlilik yaşanırken, bölgede yaşayan insanlar gidecek başka yerlerinin olmaması nedeniyle burada denize giriyor. Bazı kişiler ise denizde yaşanan kirliliği görünce denize girmekten vazgeçti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, Dilovası'nın üst kesimlerinde yer alan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kirliliğe neden olduğunu iddia etti. Havadan çekilen görüntülerde İzmit Körfezi'nde plajın bulunduğu bölgenin renginin değiştiği görüldü.

Tavşancıl Plajı'na ailesiyle denize girmek için gelen Süleyman Çakır, "Ailemle buraya yeni geldik. Baktık ki dereden siyah su akıyor. Biz burada denize giriyoruz ama bu siyah suya mı gireceğiz? diye düşündük. Bir dinlenme yerimiz vardı, o da kayboldu. Normalde buradan denize giriliyordu. Ama bu siyah suyu gördükten sonra bir daha girmem" dedi.

PET BARDAĞA SUYU DOLDURDU KİRLİLİĞİ GÖRDÜ

Pet bardağa doldurduğu deniz suyunda bile kirliliğe rastladığını söyleyen Aydın Akbudak, "Az önce denizden pet bardakla su aldım. Pet bardağın içerisine baktığınızda bile dibine çöken siyah bir madde görüyorsunuz. Normalde denizlerde böyle bir şeye rastlanmaz. Temiz bir denizde en fazla yosun olur. Burada siyah bir madde var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece atık bir madde olduğunu tahmin edebiliyoruz" diye konuştu.

'ÇÖZÜM BEKLİYORUZ'

Çatalçeşme Deresi'nin suyunun eskiden içilebildiğini söyleyen Ali Abatopçu ise şöyle konuştu:

"Maalesef Kömürcüler OSB kurulduğundan bu yana, yaklaşık 4 senedir, denizin hali bu şekilde. Ben 30 yıl Dilovası Belediyesi'nde çalıştıktan sonra emekli oldum. Bu sahilde de tam 7 yıl görev yaptım. Burada şu anda yok denecek kadar az insan var. Bundan 4-5 yıl önce burada denizin içerisinde yer bulamazdınız. Bir zamanlar bu dereden akan su içiliyordu. Maalesef şu anda durum içler acısı bir halde. Hem doğaya, hem denize bu kadar zarar veriyoruz. Yetkililer de bu duruma yıllardır bir çözüm üretemediler. Biz bir an önce çözüm bekliyoruz. Sonuçta Dilovası halkının gideceği başka bir yer yok"

3 - Batman'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz darbe girişiminin 2'inci yıl dönümü nedeniyle Batman Valiliği'nce düzenlenen program kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Batman Bahçelievler mahallesindeki Kudret Camii'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı. Valilik tarafından yapılan anma programına, Vali Ahmet Deniz, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Aydin Durmuş'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Anma etkinliği kapsamında Kudret Camii'nde şehitler için mevlit okunmasının ardından dua edildi. Anma programının ardından konuşan Vali Ahmet Deniz, bugün şehitler sayesinde burada olduklarını ifade ederek, "Bugün öğlen namazı öncesi şehitlerimizin anısına mevlidi şerif okutuldu, dualar edildi. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerimizi anıyoruz, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Onlar sayesinde bizler buradayız. Yiğit kahramanlar sayesinde buradayız, bu toprakları vatan yapan onlar, onlara çok şeyler borçluyuz. Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ise, "15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ise huzur ve sağlık diliyorum. Tanklara, uçaklara karşı göğsünü siper eden insanlarımızı Allah eksiklerini göstermesin"diye konuştu.

4 - Başpehlivan İsmail Balaban, Ali Gürbüz'e yenilerek elendi

EDİRNE'de 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çeyrek finalinde geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, çeyrek finalde Ali Gürbüz'e altın puanla yenilerek güreşlere veda etti.

657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final gününde pehlivanlar sabah saat 10.00'da çayırda güreş tutmaya başladı. Başpehlivanlık kategorisinde çeyrek finale kalan Fatih Atlı, Hüseyin Gümüşalan, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, Serhat Balcı, İsmail Balaban, Faruk Akkoyun ve Ali Gürbüz Er Meydanı'na gelen çeyrek final kuralarını çekti. Geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, favoriler arasında yer alan ve dün Recep Kara'yı VAR kararıyla geçen Ali Gürbüz ile eşleşti. Orhan Okulu kurada Hüseyin Gümüşalan ile Faruk Akkoyun, Şaban Yılmaz ile Serhat Balcı da Fatih Atlı ile eşleşti. Yağlanarak kol bağlayan başpehlivanları cazgırlar maniler eşliğinde güreş severe tanıttı. Başpehlivanların tribünleri selamlamasının ardından güreşler başladı. İlk 10'ncu dakikada Orhan Okulu rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı tuş ederek yarı finale yükselen ilk başpehlivan oldu.

AKKOYUN SAKATLANARAK GÜREŞİ BIRAKTI

Çeyrek final müsabakalarında Şaban Yılmaz ile Faruk Akkoyun arasındaki güreşin 20'nci dakikasında, Akkoyun ayağında saklandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen güreşe devam edemeyen Faruk Akkoyun güreşten çekilince Şaban Yılmaz, yarı finale çıkan ikinci başpehlivan oldu.

BALABAN'I ALTI PUANLA GEÇTİ

Çeyrek final karşılaşmasında Ali Gürbüz ile İsmail Balaban karşı karşıya geldi. 30 dakikalık normal süresi ve 10 dakikalık puanlama bölümünde iki başpehlivan yenişemedi. Altın puan bölümünde ise Ali Gürbüz yaptığı atakla İsmail Balaban'ın arkasında geçerek puan aldı ve yarı finale yükseldi. Ali Gürbüz güreşin ardından büyük sevinç yaşarken, İsmail Balaban ise uzun süre yerden kalkamadı. Balaban'ı kulüp sporcuları ve hocaları teselli etmeye çalıştı.

YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Çeyrek finalin sn karşılaşmasında ise Serhat Balcı, altın puan bölümünde başpehlivan Fatih Atlı'yı yenerek yarı finaliste yükseldi. Buna göre yarı finaliste Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Serhat Balcı ve Şaban Yılmaz yükselmiş oldu.

5 - Diyarbakırlı 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

DİYARBAKIRLI, 15 Temmuz demokrasi şehitleri polis memuru Halit Gülser memleketi Dicle ilçesinde ve sivil şehit Askeri Çoban da memleketi Ergani'deki mezarları başında düzenlenen törenlerle anıldı.

Vali Hasan Basi Güzeloğlu, Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, 7'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Albay Fatih Kılınç ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, çok sayıda vatandaş ve şehit yakınlarının katıldığı bir törenle, darbe girişiminin yaşandığı gecede şehit olan polis Halit Gülser ile inşaat işçisi sivil şehit Askeri Çoban, mezarları başında anıldı.

İlk olarak şehit polis memuru Halit Gülser'in Dicle ilçesi Pekmezciler Köyündeki kabrini ziyaret eden Vali Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada "Rabbim şehadetini kabul eylesin, mekanını cennet eylesin. İnancımızda şehitler, dünya hayatının ve cennet hayatının efendileridir. Hazreti peygamberimizin cennette komşularıdır. En değerli varlıklarını, vatan için, bayrak için, ezan için, özgürlüğümüz için, bağımsızlığımız için, feda eden, kara toprağa giren, unutulmaz kahramanlarımızdır. Halit Gülser de FETÖ hain terör örgütünün, 15 Temmuz darbe girişiminde, hainlere karşı imanı ile duran ve bu darbe tehdidini canıyla şehadetiyle bertaraf eden kahramanlarımızdandır. Bugün maddi hayatı sona erse de hepimizin gönlünde sonsuza kadar yaşayacak, ülkemizin ve milletimizin hiçbir zaman unutmadığı bir kahraman evladı olarak her zaman hatırlanacaktır. İçte ve dışta bu ihanetin temsilcileri ve bu terör örgütünün destekçileri bilmelidir ki, bu milletin Halitleri bitmez bir ölen bin dirilen bir inancın bir ruhun Halit de kahraman bir temsilcisiydi. Şehitler tepesinin manen ölmeyecek bir kahramanıydı. Rabbim tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin, mekânlarını cennet eylesin. Başta değerli ailesine, yakınlarına ve bütün milletimize de sabrı cemil ihsan eylesin. Biz onların manevi varlığıyla daha kararlı, daha güçlü ve daha inançlı ve imanlı bir şekilde geleceğe yürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletiyle bir ve beraber olarak bütün tehditlere, bütün ihanetlere, bütün terör örgütlerinin iç ve dış tertiplerine rağmen bugün eskisinden daha güçlü, daha kararlı, daha azimli. Rabbim tekrar Halit'e ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin makamı ve mekânlarını cennet eylesin inşallah" dedi.

Kabir ziyaretinin ardından Gülser ailesini ziyaret eden Vali Güzeloğlu ve beraberindekileri, şehit polis memuru Halit Gülser'in yakınları karşıladı. Daha sonra aile yakınlarına taziye dileklerini ileten Vali Güzeloğlu, burada da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün değerli milletvekillerimiz, Garnizon Komutanımız, komutanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, İlçe Kaymakamımız, il başkanımız dâhil bütün arkadaşlarımızla merhum şehidimizin manevi huzurunda, ona olan borcumuzu İfade etmek Fatiha'yla, salatu selamlarla onu anmak için bir kez daha bir aradayız. 2 yıl önce 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin karşısında duran, imanıyla bu ihaneti püskürten ve şehadetiyle bugün bu ülkenin birlik ve beraberliğinin mührü olan kahramanlardan biri Gürsel evladımız. Sizin köyünüzün bir evladı, bu toprakların bir evladı. Rabbim ona da, tüm şehitlerimize de gani gani rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Onların o duruşuyla, o kahramanlığıyla o ihanetin bütün odakları püskürtüldü. Hamdolsun Türkiye bugün o günden ve dünden daha güçlü bir şekilde, kararlılıkla yoluna devam eden, bölgesine ve dünya üzerinde her açıdan sözü dinlenilen ve bu şekliyle şüphesiz ki güçlü hale gelen bir ülke oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde daha güzel bir geleceğe doğru gidiyoruz. Herkes bilmeli ki bu büyük devlet, bu kutlu devlet, bu dualı millet yoluna kararlılıkla devam edecek. Bu ihanet odaklarının karşısında ister PKK, ister FETÖ, ister bunların işbirlikçileri yok olup gidecekler. En büyük gücümüz, milletten aldığımız gücümüz, milletin iradesi, milletin kararlılığı. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bir ve beraber olarak daha nice güzel zamanlarda bir olmayı nasip eylesin. Bu yolculuğumuz devam ederken de, sahip olduğumuz özgürlüğümüz, bayrağımız, vatanımız, ezanımız her düzeydeki bütün varlığımızı bize feda eden, bize armağan eden bu şehitlerimizden de rabbim razı olsun. Bugün bir kez daha hem bir taziyeyi vermek, hem Fatihalarla onu anmak için geldik. Rabbim sizlerden de razı olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun diyorum. Ben ve tüm arkadaşlarım hepinize bu ev sahipliği için teşekkür ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum Sağ olun var olun" diye konuştu.

Daha sonra 15 Temmuz 2016 günü Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Askeri Çoban'ın Ergani İlçesinde bulunan kabrini ziyaret eden Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, ellerinde Türk Bayrakları olan çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, şehidinin kabrini ziyaret eden Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, burada tüm şehitlerin ruhlarına dualar okudu.

Burada da bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, şehit Askeri Çoban'ın özgürlüğüne sahip çıkan bir kahraman olduğunu belirterek, "Bugün onun ve onun gibi 15 Temmuz Şehitlerini rahmetle anıyoruz. Kendileri o hain darbe teşebbüsü karşısında imanları ile duran bu ülkenin helal süt emmiş her evladı gibi bayrağına ezanına vatanına özgürlüğüne devletine sahip çıkan bir kahramanıydı. Askeri Çoban o güne bir vatandaş olarak bu ülkede yaşayan bir özgür vatandaş olarak özgürlüğüne kastedenlerin karşısında Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlara alanlara çıkan milyonlardan biriydi. Âmâ özel biriydi. Şehadet le şereflenen biriydi. Şehadet niyet edilse de kısmeti Allaha ait bir mazhariyettir. Şehitler inancımızın en yüce mertebesinde ölmeyen, diri kalan, Allah'ın müjdesine, cennette peygamberimizin komşuluğu şerefine eren kahramanlardır. Allah tüm şehitlerimizden ve Askeri Çoban'dan razı olsun. Şefaatlerinden bizleri nasiplendirsin. Mezarının başında bugün onu rahmetle anarken kararlılıkla bir kez daha haykırıyoruz ki bütün şehitlerimizin ve Askeri Çoban'ın emaneti olanak vatan bu devlet ve millet sonsuza dek yaşayacak. Gelecek her gün daha güçlü ve kararlı bir şekilde sonsuza kadar bayrak gönderde dalgalanacak ezan semalarda hep okunacak. Ama Askeri Çoban ve tüm şehitlerimizde yaşadığımız bu ülkede ve milletin yaşadığı her gün hatırlanacak. Rabbim onlardan razı olsun mekânları cennet olsun ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Ergani Merkez Kebir Camisi'nde öğlen namazında düzenlenen programda ise, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası ilahiler okunarak, şehit için dua edildi. Ergani Kaymakamlığı tarafından mevlit programından sonra şehitler anısına yemek verildi.

Şehit polis Halit Gülser, 6 yıldır görev yaptığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü teröristlerce yapılan ilk bombalı saldırıda şehit edilmişti. Sivil şehit Askeri Çoban ise, İstanbul'da inşaatlarda çalışırken, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaz Köprüsü'na gitmiş ve burada FETÖ'cüler tarafından açılan ateşle şehit edilmişti. Şehit Çoban evli ve 7 çocuk babasıydı.

6 - Bakan Pakdemirli: Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile sıçrama yapacağız (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ: MÜNBİT TOPRAKLAR KİRALAMAYA AÇILACAK

Ak Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kooperatifleşmenin önemine değindi. Birlikte iş yapmanın yollarının bulunması gerektiğini söyleyen Pakdemirli, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tarım alanında çok çok harcayıp, az az kazanıldığını dile getiren Pakdemirli, "Çok çok harcayıp az az kazanmaktansa, az az harcayıp çok çok kazanmamız lazım. Bunun için yapısal değişikliğe ve kafaların değişmesine ihtiyacımız var" diye konuştu. Üreticiyi üzmeyeceklerini, ezmeyeceklerini söyleyen Pakdemirli, tüketiciyi de koruyarak onların ateş pahası filelerle evlerine gitmeyeceklerini belirtti. Tüm bunları ayrıntılı şekilde kontrol edeceklerini kaydeden Pakdemirli, devletin münbit topraklarının olduğunu ve ilerleyen dönemde bunları kiralamaya açmak istediklerini vurguladı. Pakdemirli, "Burada kooperatifleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Tek kişinin, üç-beş kişinin yetmeyeceği güçlerde bu kiralamaları yapıp çok büyük arazilerde ölçek ekonomisine uygun tarım ve hayvancılığı yapma imkanımız olacak" dedi.

ARAZİLER NASIL KİRALANACAK?

Bakan Pakdemirli, arazilerin kiralamaları konusuna dair detayların neler olacağını soran bir basın mensubuna, şöyle dedi:

"Bizim zihinsel bir değişime ihtiyacımız var. Vatandaş mı daha önemli devlet mi daha önemli? Devlet çok büyük arazilerin üzerinde olmamalı. Vatandaşa vermeliyiz bunları. Önemli olan bunların adil dağıtımını yapmak. Kontratlarını yapmak ve amacından farklı kullanılmamasını sağlamak. İyi kontratlar ile bunların halkımız ile buluşmasını sağlayacağız. Hem üreticimize destek, kazanç kapısı imkanı olacak hem de tüketici yerli yem, yerli sebze ve meyve, yerli ürünlerden dolayı gıda enflasyonundan bir nebze kurtulmuş olacak. Devlet bir çok şeyi işletmemeli. Sosyal devlet bazı hizmetleri yapmalı ama belli konular dışında devlet bir çok konuya bakmamalı. Biraz daha devletin etkinliğini azaltarak vatandaşa devletin imkanlarını daha fazla sunma konusunda gayretimiz olacak."

'KONYA KADAR TOPRAĞI OLAN HOLLANDA'NIN TÜRKİYE KADAR MİLLİ GELİRİ VAR'

Pazarda bazı ürünlerin zaman zaman fiyatlarının artmasına dair de değerlendirmelerde bulunan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Çıkan ürünleri belli şekilde sanayi ürününe çevirebiliyorsak ve buradan ekstra bir katma değer yaratıp bir noktaya getirebiliyorsak, sürdürülebilir bir gelir kaynağına, çiftçimizi, üreticimizi ulaştırmış oluruz. Yoksa bir indi bir çıktı, bunların zik zakları ile ömür boyu uğraşacağız demektir. Ödemiş’te bizim daha fazla üretim yapmamız gerekiyor. Tarıma dayalı sanayi işletmeleri olması lazım. Konya kadar toprağı olan Hollanda’nın Türkiye kadar milli geliri var. Hepsi tarımdan kaynaklı değil ama bu önemli bir paya sahip. Onlar da çok zor şartlar altında bunu yapıyor. Toprağın olmadığı yerlerde topraktan gelir kaynağı elde etmek mümkün. Bizlerin de burada bunları yapması mümkün. Devlet ve millet iş birliği ile yeni yönetim sistemi ile birlikte, azalan bürokrasi, hızlı ve atak karar alma sistemi içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı milletimizin hizmetindedir."

Pakdemirli daha sonra Bademli’de bulunan kooperatifleri ziyaret etti.

YEREL SEÇİMDE ‘ÇALIŞIN’ TALİMATI

İlçedeki seçim sonuçlarına da değinen ve yapılacak olan yerel seçimleri hatırlayan Pakdemirli, "Sizler iyi çalıştınız. Millet de hem sizin hem de bizim hakkımızı verdi. Yerel seçimler çok önemli. Yerel seçimlerde bu seçimlerde aldığımız oyun üstünde bir oy almamız gerekiyor. Demokrasimizin ve başkanlık sisteminin oturması için Ak Parti’nin başarısının mutlaka önümüzdeki 5 yıl, önümüzdeki 10 yıl devam etmesi gerekiyor. Kapı kapı dolaşacağız, vatandaşın sırtını sıvazlayacağız. Onların dertleri ile dertleneceğiz" diye konuştu.

7 - 'Ana-kız', 'ana-oğul' savunma sporları kursu

KAYSERİ’nin Develi ilçesinde, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünce başlatılan, ‘Koşabiliyorsan koş projesi’ kapsamında açılan ‘Ana-kız, ana-oğul savunma sporları’ kursu ilgi gördü. Kursa katılan yaklaşık 60 kadına, çocukları ile birlikte savunma sporları öğretiliyor.

Develi Belediyesi’nin desteğinde ilçedeki spor salonunda açılan kursa katılan anne ve çocuklarına, antrenör Arzu Bayram Eser savunma sporlarını öğretiyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Murat Eskici, spor salonunda kursa katılan anne ve çocuklarıyla bir araya geldi. Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kadınların sağlıklı yaşam adına sportif faaliyetlerde bulunurken aynı zamanda sosyalleştiklerini de söyledi. Başkan Cabbar, “Belediye olarak sporun her türlüsüne ve her projeye destek veriyoruz. İlçemizin sporda bir marka olması için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğizö dedi.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Murat Eskici de kursa katılan kadınları ve çocuklarını tebrik etti. Eskici, “Başkanımızın gayretleriyle inşallah çok daha fazla sportif etkinliklerle Develilileri buluşturmaya devam edeceğizö diye konuştu.

8 - Develi'de halk, 400 yıllık havuzda serinliyor

KAYSERİ’nin Develi ilçesinde halk, doğal kaynak sularından oluşan, etrafı meyve bahçeleri ve sarmaşıklarla çevrili havuza girerek serinliyor.

İlçe merkezinde bulunan ve bahçe sulamasında da kullanılan 400 yıllık geçmişe sahip havuz, yaz aylarında yöre halkının akınına uğradı. Özellikle gençler ve çocuklar, sıcak havada havuza girerek serinliyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçe halkının yüzmeyi doğal kaynak sularından oluşan havuzda öğrendiğini söyledi. Kendisinin de ilk kez havuzda yüzdüğünü ifade eden Başkan Cabbar, şöyle konuştu:

"İlçemizde Müslümanlar gelmeden önce Ermeniler yaşıyormuş. Burası bir keşişin bahçesiymiş. Bulunduğumuz yerde küçük bir havuzu varmış. Daha sonra Müslümanların gelmesiyle birlikte bu havuz genişletilmiş ve bu günkü halini almış durumda. Develili olup da bu havuzu bilmeyen kimse yoktur. O yüzden Develi’de yüzme oranı, diğer ilçelere göre çok daha fazladır. Develi dışında yaşayan hemşerilerimiz de buraya geldikleri zaman bu havuza gelip anılarını canlandırırlar. Aynı zamanda suyumuz içilebilir temiz bir sudur. Bu su, aynı zamanda arklarla çevredeki bahçelere yeşil alanlara ulaşmaktadır. Buranın bir diğer özelliği ise suyun sürekli devir daim etmesidir. Yani su sürekli temizlenmektedir."

