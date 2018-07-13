DHA YURT BÜLTENİ 7

1 - İki altın kemerli Kırkpınar ağasına, davullu-zurnalı karşılama

EDİRNE’de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin iki altın kemer ebedi tek sahibi olan ağası Seyfettin Selim, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindekilerle birlikte kentte davul zurna ile karşılandı. Gürkan tarafından boynuna 3'üncü altın kemeri boynuna takılan ağa Selim ve protokol üyeleri, daha sonra Cihan Pehlivanı Adalı Halil ve Kara Emin'in mezarlarını ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktı.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 657’ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, güreşler resmi törenlerle başladı. Minik pehlivanlar çayıra çıkarken, Kırkpınar ağası işadamı Seyfettin Selim, kentte davul ve zurnalarla karşılandı. Kırkpınar’ın geleneklerinden biri olan ağa karşılaması için Edirne Valisi Günay Özdemir ve Belediye Başkanı Recep Gürkan ile eski ağalarında aralarında bulunduğu protokol üyelerinin yer aldığı kortej, belediye binasından Talatpaşa Caddesi’ne kadar yürüdü. Kırkpınar Ağası Selim ise caddenin karşı yönünden davullar eşliğinde geldi. Gürkan, 2 kez altın kemerin ebedi sahibi olan işadamı Seyfettin Selim’i karşılayıp boynuna 3'üncü altın kemerini taktı. Karşılama sırasında Kırkpınar'ın efsane cazgırı Şükrü Kayabaş da maniler okudu.

Kırkpınar’ın olmazsa olmaz dört unsuru olduğunu ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bunların en başında pehlivan gelir. Ama yağlı güreş çadırını çatan 3 direğimiz daha vardır. Hangisini çekseniz yağlı güreş olmaz. Hangisini çekseniz Kırkpınar olmaz. Bunlar pehlivanlarımızı cesaretlendiren, aşka, şevke getiren cenk havası çalan davul-zurna ekibimizdir. Bunlardan biri Hz. Hamza’dan beri bu geleneği sürdüren pehlivanlarımızı dualayarak, salavatlayarak Er Meyadın’na, Kırkpınar Çayırı’na salan cazgırlarımızdır. En önemlisi de pehlivanı, davul-zurnayı, cazgırı bütünleştiren, kişiliğinde yağlı güreşi temsil eden ağadır. 657 yıllık Kırkpınar çok ağalar gördü. Hepsine hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Aramızda ayrılanlara rahmet diliyoruz. Çok ağamız geldi, çok ağamız geçti. Hepsinin kendince hizmetleri oldu. Ancak 657. Kırkpınar’ın tarihinde ilk defa bir ağa 2 altın kemeri almaya hak kazandı. O da Seyfettin Selim’dir. Kutluyorum kendisini. Bugün 657. Kırkpınar’ın açılış gününde, güreşlerin başlangıç gününde 657 yıllık bu destanda bir ilki yaşıyoruz. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’e 657. Kırkpınar’ın altın kemerini takarken, göğsüne bir şeref madalyası olarak üçüncü altın kemeri takıyorum. İnşallah üçüncü altın kemeri de ebediyen almak Seyfettin Selim kardeşime nasip olur" şeklinde konuştu.

DAVUL-ZURNAYA 800 LİRA BAHŞİŞ VERDİ

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Ağa Selim, davul zurna eşliğinde yürüyerek belediye binasına gitti. Belediye önünde Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Kırkpınar davul ve zurna ekibine 800 lira bahşiş verdi. Vali Günay Özdemir, başkan Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve Kırkpınar eski ağalarının da yer aldığı yürüyüş korteji bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı'nda çelenk konulmasından sonra kortej Cihan Pehlivanı Adalı Halil ve Kara Emin pehlivanların mezarlarını gitti. Mezara çelenk bırakılmasının ardından dualar okundu. Protokol üyeleri mezarlara karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü:

-Belediye heyetinin gelişi

-Ağa ve Gürkan'ın standa gelişi

-Gürkan'ın ağaya çiçek vermesi

-Gürkan'ın konuşması

-Üçüncü altın kemeri takması

-Belediyeye yürüyüş

-Ağanın davul zurnaya bahşiş vermesi

-Kortejin anıta yürüyüşü

-Pehlivanlar mezarlığı ziyareti

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-/EDİRNE,()

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2 - Samsun’da 4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

SAMSUN merkezli olarak 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 10 Temmuz'da FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun merkezli olmak üzere, Ankara, İstanbul, Manisa ve İzmir'de operasyon gerçekleştirdi. Örgüte ait kurumlar ile özel sektörde çalışan 7 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme uygulaması olan ByLock kullanıcısı da olduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişiden 4’ü bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü-HD

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-FETÖ üyelerinin adliyeye girişleri

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

(SÜRE: 0.53 DK.)-(BOYUT: 110 MB)

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3 - Niğde’de 15 temmuz sergisi açıldı

NİĞDE’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı.

Niğde Valiliği önüne açılan sergiye Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin kar, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Valisi Yılmaz Şimşek, "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu sergide bu etkinliklerden sadece bir tanesidir. Amacımız bu hain darbe girişimini unutmamak unutturmamak hep hatırlamak ve çocuklarımıza ve torunlarımıza da bu hain darbe girişimini anlatmak" dedi.

26 fotoğrafın yer aldığı sergi 3 gün açık kalacak.

Görüntü Dökümü

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-Fotoğraflardan görüntü

-Açılış yapılırken görüntü

-Sergi gezilirken görüntü

-Vali Yılmaz Şimşek’in konuşması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

Süre: 01'18" Boyut: 86 MB

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4 - Adana'da Atatürk büstüne çirkin saldırı

ADANA'da, elinde satırla Çukurova Belediyesi'nin bahçesine gelen Rıdvan K. (37), Atatürk büstüne saldırdı. Belediye çalışanlarının satırı elinden aldığı Rıdvan K., bahçedekiler tarafından linç edilmek istenirken, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Çukurova Belediyesi'nin bahçesinde meydana geldi. Elinde satırla bahçeye gelen Rıdvan K., Atatürk büstüne saldırıda bulundu. Rıdvan K.'nin büste zarar verdiğini fark eden belediye çalışanları, üzerine doğru koşup, elinden satırı aldı. Bu sırada bahçede bulunanlar ise Atatürk büstüne satırla art arda vuran Rıdvan K.'yi dövmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Linç edilmek istenen Rıdvan K., polis ekiplerince kalabalığın elinden güçlükle kurtarılıp, gözaltına alındı. Rıdvan K.'nin emniyette sorgusunun sürdüğü belirtildi.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Atatürk büstüne saldırıyı kınayarak, "Bu saldırıyı kabul etmemiz ya da geçiştirmemiz mümkün değildir. Geçtiğimiz yıllarda da ülkemizin birçok yerinde maalesef çirkin saldırı haberlerini, görsel ve yazılı basından içimiz sızlayarak izledik. Ancak bugün daha çok birliktelik içinde olmamız gereken bir zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine yapılan saldırı karşısında susmayız" dedi.

Görüntü Dökümü

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*Güvenlik Kamerası***

- Şahsın büste doğru yaklaşması (sol üstte)

- Satırla büste zarar vermesi

- Şahsın vatandaşların ve görevlinin üzerine satırla yürümesi

- Gidişi

- Tekrar gelmesi ve büste tekrar satırla saldırması

- Kalabalığın görüntüsü

- Şahsın yanına yaklaşan görevlileri satırla kovalaması

- Güvenlik görevlilerinin görüntüsü

- Küçük çocukların geçişi

- Kalabalığın görüntüsü

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- Saldırganın elinde satır ile konuşması

- Vatandaşların ikna çabası

- Kalabalığın görüntüsü

- Etkisiz hale getirilen şahsın vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışılması

- Atatüsk büstünden genel ve detay görüntüler

- Belediye tabelası ve büstten pan görüntü

- Büstün satırla darbe almış yerlerinden detaylar



SÜRE: 05'38" BOYUT:344 MB

Haber-Kamera: ADANA,()