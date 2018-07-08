DHA YURT BÜLTENİ - 7

HATAY'ın Hassa ilçesinde, 1 Temmuz'da zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ın (6), 8 gün sonra, kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda güvenlik korucuları tarafından cansız bedeni bulundu. Gece, gündüz, aralıksız aranan Ufuk Tatar'ın 2 gün önce ölmüş olabileceği değerlendirildi. Yolunu kaybettiği düşünülen Ufuk'un dağ eteğinden kuzey doğu yönüne yürüdüğü, tepe aşıp Yoluklar Mahallesi yönüne gittiği, buradaki sarp araziden çıkamadığı üzerinde duruldu. Jandarma bölgeye girişleri kapattı. Ufuk'un kesin ölüm nedeni, otopsi ile belirlenecek.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammet Tatar, 1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen amca Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Ancak Ufuk, Amanos Dağı eteğindeki kaynaktan amcası bidonlara su doldururken ortadan kayboldu.

Ufuk'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi, drone desteğiyle arama kurtarma çalışmalarına başladı. Destek için Hassa dışından ise 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekât timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD birimi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi olmak üzere toplam 139 personel; vatandaşların desteğiyle arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda, 3 özel eğitimli iz takip köpeği de eşlik etti.

İlk günlerde Amanos Dağı'nın 600 rakımlı eteğindeki su kaynağının çevresinde arama yapan ekipler, 3 gün sonra hilal şeklinde köye doğru arama faaliyetlerini genişletti.

KAÇIRILMA İDDİASI

Baba Muhammet Tatar'ın tefecileri borçları nedeniyle kaçırılmış olabileceği konuşulan küçük Ufuk'u bulmak için Arpalıuşağı Mahallesi ile çevresindeki yerleşim alanlarının da çembere arayarak arayan ekipleri herhangi bir ize ulaşamadı.

Zaman zaman arama yapan ekiplerin çalışmasına katılan Ufuk Tatar'ın ikiz kardeşi Uğur ise olan bitenleri şaşkınlıkla izledi. Ufuk'un kaybolmasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı geniş çaplı soruşturma yaparken tüm ihtimaller de tek tek değerlendirmeye alındı. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuruldu, baba Muhammet Tatar'ın da su kaynağına gittiği ileri sürüldü. Aile fertlerinin tek tek olayla ilgili bilgilerine başvuruldu.

KORUCULAR BULDU

İz takip köpeklerinin ise en son su kaynağına kadar olan bölgede tepki verdiği, Amanoslar'a doğru devam etmediği, köye doğru dönüş yaptığı üzerinde duruldu. Dağ eteğinden Arpalıuşağı'na doğru hilal oluşturan ekipler, bu yönde çalışma yaptı. Arpalıuşağı'na kadar ulaşan ekipler bir ize ulaşamayınca çevredeki mahalleri de didik dedik etti. Her taşın altına her ağaç dibine bakan ekipler, çalışmalarını bu kez çocuğun kaybolduğu noktanın tepelik kuzey doğu yönüne kaydırdı.

Buna göre arama çalışmaları yapılırken, bugün saat 12.00 sıralarında, arama çalışmalarına destek veren güvenlik korucuları, Arpalıuşağı'na yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta mahallenin kuzey doğusuna düşen Yoluklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çocuk cesedi buldu. Korucular durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma komandolar ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin Ufuk Tatar'a ait olduğu belirlendi. Günlerdir iyi haber beklerken acı haberi alan herkes yıkıldı.

Ekipler, minik çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bölgeye girişlere izin vermedi.

TEPE AŞMIŞ

İlk belirlemelere göre, Ufuk'un su kaynağından yolunu kaybettiği, dağ eteğinden kuzey doğu yönüne yürüdüğü, tepelik alanı aştığı tahmin edilirken, cansız bedene ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede Ufuk'un 2 gün önce ölmüş olabileceği değerlendirildi.

VALİLİK UFUK TATAR'A AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Hatay Valiliği tarafından da Ufuk'un cesedinin bulunmasıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle dendi

1 Temmuz Pazar günü ilimiz Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesinde kaybolan Ufuk Tatar, isimli evladımızı arama çalışmaları esnasında 8 Temmuz Pazar günü Hassa ilçesi Amonoslar kırsalının sert ve dik kayalık bölgesinde bir çocuk cesedine ulaşılmıştır. Söz konusu bölgede bulunan naaşın Ufuk Tatar'a ait olduğu değerlendirilmekle birlikte, naaşın kimliği ve ölüm nedeni ile ilgili bilgiler adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından detaylı olarak paylaşılacaktır.

UFUK'UN CENAZESİ İNDİRİLDİ

Ufuk Tatar'ın cenazesi, bulunduğu yerde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. Bir süre yaya olarak taşınan küçük çocuğun cenazesi, ardından AFAD'a ait kamyonete konulup, Arpalıuşağı Mahallesi Gedik Mevkii'ne ulaştırıldı. Buradan ambulansla nakledilen küçük çocuğu cenazesi Hassa Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Oradan da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

DÜŞME İHTİMALI

Oldukça zor bir coğrafyada kaybolan Ufuk Tatar'ın olay yerinde yapılan ilk incelemede 1-2 gün önce düşme sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. Ufuk'un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside belli olacağı belirtilirken cenazesinin yarın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilmesini bekleniyor.



Görüntü Dökümü

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- Ufuk'un cansız bedeninin bulunduğu bölgeden görüntü

- Bekleyen ekipler ve vatandaşlar

- Araçlar ve ambulansın görüntüsü

- Ufuk'un fotoğrafları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Anne ve babasını ölümden kurtardı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, çalındıktan sonra terk edilen ve yangın çıkmasının ardından kendiliğinden hareket eden kamyonetin çarparak duvarını yıktığı evde yaralanan Mehmet Genç ile eşi Fehime Genç'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaşlı çiftin oğulları Can Genç, anne babasının ölümden döndüğünü belirterek, "Tesadüfen o gece onlarla birlikte kalmaya karar verdim. İyi ki kalmışım yoksa şuanda hayatta olmayabilirlerdi" dedi.

Poligon semti 123/5 sokak üzerindeki, park halinde bulunan bir kamyonette dün sabah yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan kamyonet kendiliğinden hareket edip, önce park halindeki araçlara daha sonra da Mehmet Genç'in evinin duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkılan evde bulunan Mehmet Genç ile eşi Fehime Genç yıkılan duvarın altında kaldı. Yanan araç nedeniyle evde bir anda yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yanık yaraları bulunan Genç çifti, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tamamen yanan kamyonetin, düz kontak yöntemiyle çalınıp, ardından terk edildiği belirlendi. Öte yandan kamyonetin duvarını yıktığı evde onarım çalışmaları başladı. Olayda yaralanan yaşlı çiftin oğulları Can Genç ise olay anını anlattı. Anne ve babasını ölümde kurtardığını söyleyen Genç, şunları söyledi:

"Annem ve babam bu evde ben ise kendi evimde yaşıyorum. O gece ziyaretlerine gelmiştim. Gece onların yanında kalmaya karar verdim. İyi ki de öyle yapmışım. Sabah erken saatte işe gitmek için sokağa çıkınca kamyoneti yandığını gördüm. İtfaiyeye haber verdim. O sırada kamyonet alev topuna dönerek annem ve babamın yaşadığı eve hızla çarptı. Babamın yattığı odanın duvarı yıkıldı. Evde yanmaya başladı. O anda ne yapacağımı şaşardım. Kedime kaybettim. Eve girip annemi ve babamı evden çıkarttım. Vücutlarında ciddi yanıklar var. Tedavileri şuanda sürüyor. Kendilerinin herhangi bir geliri yok. Yetkilerin yardım etmesini istiyorum."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yıkılan evde görüntü

- Can Genç ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 - Antalya'da orman yangında 1 hektar zarar gördü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Manavgat'a bağlı Uzunkale mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı değerlendiren Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye yangın söndürme ekiplerini sevk etti. 4 yangın söndürme helikopteri, yangın söndürmede kullanılan amfibi uçak, 8 arazöz ve 38 orman işçisiyle yangına müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü açıklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Helikopterin söndürme anı

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: ANTALYA, ()

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4 - Vosvos tutkunları Burhaniye'de buluştu

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Balkan Bus Meeting'e, yurt içinden ve dışından 100'ü aşkın vosvos tutkunu katıldı. Ören Altın Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlik için vosvos meraklıları, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Makedonya'dan minibüs, otomobil ve karavanlarıyla ilçeye geldi.

Balkan Bus Meeting Organizasyon Komitesi üyesi Mustafa Dermanlı, eğlenceli buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'de etkinliğe 2'nci kez ev sahipliği yapıldığını söyledi. Etkinlik kapsamında tavla şampiyonası ve araba çekme yarışları da düzenlediğini belirten Dermanlı, "Bus buluşmaları 8 yıldır yapılıyor. Balkan ülkelerinde gerçekleşiyor. Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Sırbistan ve diğer ülkelerden katılımlar oluyor. Makedonya’dan Kosova’dan Bosna Hersek’ten gelenler oluyor. Biz de Türkiye'de 2'nci defa düzenliyoruz. 2013’te İğneada’da düzenlemiştik. 280 araç katılmıştı. Buradaki buluşmaya da 100 civarında araç katıldı, 8 ülkeden bütün modeller burada. Çok keyifli bir buluşmaydı. Bugün bütün etkinlikler yapıldı. Tavla turnuvası yapıldı. Çocukların, kadınların ve yetişkinlerin katıldığı bir araç çekme yarışması yaptık. Gün içinde başka atölyelerimiz de oldu. Çocuklar için kadınlar için ve diğer arkadaşlarımız için etkinlikler yaptık. Keyifli bir buluşmaydı. Gelen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Bulgaristan uyruklu İvan Todorof ise "Bulgaristan’dan geldim. Türkiye’ye ilk kez geldim. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Burada hava da doğa da çok güzel" dedi.

Ören Altın Kamp Alanı'nda 3 gündür devam eden etkinlik, bugün öğle saatlerinde sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Volkswagenlerden genel ve detay görüntü.

Araba çekme yarışmasından görüntü.

Mustafa Dermanlı ile röp.

Miço ile röp.

İvan Todorof ile röp.

KJ: Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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5 - Ayı ve maymunlara buzlu meyve diyeti

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki ayı ve maymunların aşırı sıcak yaz günlerinde serinlemelerine yardımcı olmak için yaz diyeti uygulanıyor. Verilen buzlu meyveleri, özellikle maymunlar dakikalar içerisinde tüketiyor.

650 dönümlük arazide 127 türden 1500 hayvanın barındığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda hayvanlara özel diyet uygulanıyor. Yaz aylarında vücut sıcaklıklarını düşürmek ve serinlemelerine yardımcı olmak için buzlu meyve kokteyli hazırlayan bakıcılar, öğle saatlerinde meyveleri hayvanlara veriyor. Sıcağa dayanıksız olan boz ayı ve örümcek maymunlar, buzlu meyveleri iştahla yiyor.

Domates, muz, üzüm, elma, kavun, karpuz, biber ve salatalıktan oluşan zengin mönüyü paylaşamayan örümcek maymun ailesinin küçük çaplı kavgaları da ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor. Bakıcılarının yiyecek kabına bıraktığı buzlu yaz diyetinin tadına önce örümcek maymun ailesinin lideri 'Uslu' bakıyor. Uslu'nun onayının ardından ailenin diğer genç üyeleri de gelerek mönünün tadına bakıyor. Zaman zaman itişmelerin yaşandığı beslenme saatinde maymunlar tüm menüyü dakikalar içerisinde tüketiyor.

'BESLENİRKEN SERİNLİYORLAR'

Buzlu meyve kokteylinin diğer müdavimi ise boz ayı ailesi. Ayılar buzlu kokteyl sayesinde hem besleniyor hem de serinliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı sorumlu veterineri Aygül Arsun, sıcak havalarda hayvanların kalorisi düşük gıdalarla beslendiğini belirtti. Hava sıcaklığının 38 derecenin üzerinde seyrettiğini kaydeden Arsun, "Hayvanlara buzlu meyveler veriyoruz. Zaten sıcakla çok mücadele ediyor bu hayvanlar, o yüzden kalorisi ve enerjisi düşük gıdalar veriyoruz. Özellikle maymunlar bu diyete bayılıyor. İçerisinde çok çeşitli sebze ve meyveler var. Beslenirken serinliyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hayvanat bahçesi giriş dış plan görüntü

- Buzlu meyvelerin dolaptan çıkartılıp araca yüklenmesi

- Maymunların buzlu meyveleri yerken görüntü

- Ayıların kafesine buzlu meyve atılırken görüntü

- Ayıların buzlu meyveleri yerken görüntü

- RÖP: Aygül Arsun ( Sorumlu veteriner )

- Geyiklerin çamurlu su ile serinlemeye çalışmaları

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

448 MB /// 04.04" (HD)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6 - Kuzey Ege'de yaz yoğunluğu

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, havaların ısınmasıyla otellerdeki doluluk oranı, yüzde 95'e ulaştı. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, yaz sezonunun yoğun geçeceğini ve otellerdeki doluluk oranının bu haftadan itibaren yüzde 100'e ulaşacağını belirterek, bölgeye gelecek tatilcilerin, sorun yaşamaması için mutlaka rezervasyon yaptırması gerektiğini söyledi.

Edremit ilçesinde bulunan otellerdeki doluluk oranı, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından temmuz ayında sıcaklıkların da artmasıyla yüzde 95'e ulaştı. Rezervasyon yaptırmadan bölgeye gelen yerli- yabancı turistler, kalacak yer bulmakta güçlük çekerken, sahillerin de gün içinde dolu olduğu görüldü. Plajlara gelenler, işletmelere ait şezlonglarda boş yer bulmakta zorlandığını söyledi.

EKTİD Başkanı Yahya Yavuz, bölgenin hak ettiği değeri bulmaya başladığını dile getirdi. Edremit Körfezi'ne, her geçen yıl artan talep olduğunu belirten Yavuz, "Bölgenin tanıtımı için çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Burada sadece 3 aylık yaz sezonu için değil, bütün bir yıla yayılabilecek turizm kapasitesi var. Tesislerin doluluk oranı, kısa sürede yüzde 100'e ulaşacak. Bu nedenle gelecek misafirlerimizi uyarmak istiyorum. Rezervasyonlarınızı mutlaka zamanında yaptırın. Buradan mutlaka mutlu ayrılacaksınız" dedi. Tatil için Edremit Körfezi'ni seçen turistler de burada tatil yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, özellikle bölgenin denizine ve doğasına hayran kaldıklarını söyledi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı plajına kadar yaklaşık 145 kilometrelik sahil şeridi bulunan Edremit Körfezi, 30 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip. Bölge, 130 binin üzerindeki yazlıklarla da iç turizmde önemli yer tutuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Edremit sahillerinden genel ve detay görüntü

Tatilciler ile röp

Denize girenlerden görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), ()