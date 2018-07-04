DHA YURT BÜLTENİ-7

1 - SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN BAŞKAN YARDIMCISI İÇİN TİCARET ODASI'NDA TÖREN

OSMANİYE Ticaret ve Sanayi Odası'nda (OTSO) dün öğle saatlerinde silahlı saldırıda yaşamını yitiren Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy için oda binası önünde cenaze töreni düzenlendi.OTSO önündeki törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, OTSO Yönetim Kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından, saldırıda yaşamını yitiren Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un kardeşi Doç. Dr. Ruhi Ersoy açıklama yaptı. Bir önceki dönemde MHP'de MYK üyesi olarak görev alan ve 24 Haziran seçimlerinde MHP'den ikinci sıra Osmaniye milletvekili adayı gösterilen ancak kazanamayan Doç. Dr. Ruhi Ersoy, aile olarak kimseyi hasım görmediklerini belirterek, "Bir siyasi partiye mensup olduğu için PKK'lılar tarafından elektrik direğine gerilerek öldürülen insanın demokrasiyle münasebeti neyse Hasan Ersoy'un vefatı, görev yerinde aynıdır. Osmaniye kudretli devletin, hukukun kontrolünde olması gereken bir şehirdir. Tüm dostlarımız bizim hısımımızdır. Hasan Ersoy'un hiç kimseyle mal, mülk, tarla davası yoktur. Onun davası samimiyetle, hukukun içerisinde Osmaniye sevdasıydı. Bizi yetiştiren, ad veren, şahsiyet veren bir büyüğümüzdü. Ailemiz adına, bu üzüntümüzü paylaşan her bir dostlarıma teşekkür ediyorum. Ama altını çizdiğim husus; Osmaniye bir ağabeyini kaybetti. Kaybedilen bu ağabey sadece aile olarak bizim değil, Türk milli devletinin ve Osmaniye'nindir" diye konuştu.

Daha sonra, Alibeyli Camisi İmam Hatibi Yunus Cetinkaya tarafından Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Hasan Ersoy'un cenazesi, duaların ardından Envar'ul Hamit Camisi'ne götürüldü.

MAKAM ODASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na dün saat 12.00 sıralarında gelen bir kişi, OTSO Başkanı Devrim Aksoy'un iki katlı binanın üst katında bulunan makam odasına girdi. Burada, kimliği açıklanmayan kişi ile Başkan Aksoy ve yardımcısı Hasan Ersoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, silahını çekip, Aksoy ve Ersoy'a peş peşe ateş etti. Başkan Devrim Aksoy ayağına, yardımcısı Hasan Ersoy ise vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Binada panik büyük yaşanırken, saldırgan kaçtı. Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne, Ersoy ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Ersoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Başkan Aksoy'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hasan Ersoy'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan S.K.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgisi olabileceği belirlenen 8 kişi daha gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin getirilmesi

- Dua okunması

- Doç. Dr. Ruhi Ersoy'un açıklaması

- Detay görüntüler

SÜRE:02'33" BOYUT:156 mb

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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2 - KINA DÖNÜŞÜ 3 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINDA SANIKLARIN TAHLİYE TALEBİNE RED

ZONGULDAKta kına gecesinden dönen otomobile pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgi 3'ü tutuklu, 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonunda birbirine giren iki tarafı polis güçlükle ayırdı.

Kumtarla köyünde 18 Ağustos 2017'de meydana gelen olayda, kına gecesinden dönen Şeref Akyüz(39) yönetimindeki 67 SL 348 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Şeref Akyüz, oğlu Uğur Akyüz(14) ve kuzeni Soner Akyüz (34) öldü. Komşularının oğlu Tolga Köse(19) ise yaralı kurtuldu. Olayın ardından yapılan incelemede otomobilde ölenlerin orman arazisi yüzünden aralarında husumet bulunan ve kına gecesinde kavga ettikleri köylüleri Erdem Akyüz'e ait evin önünden ateş edildiği tespit edildi. Gözaltına alınan Erdem Akyüz ile ağabeyi Şaban Akyüz ve dayısı Murat Akyüz tutuklandı. Erdem Akyüz'ün annesi G.A. ve akrabaları T.P. İ.P. ve T.K. hakkında ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcısının soruşturmayı tamamlamasının ardından tutuklu sanıklar hakkında, 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 60'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1inci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar Erdem Akyüz, Şaban Akyüz ve dayısı Murat Akyüz, tutuksuz sanıklar G.A., T.P. İ.P. ve T.K. ve her iki tarafın yakınları ile avukatlar katıldı. Duruşmada tutuklu sanıkların avukatları, keşif yapılmasını ve toplanan deliller ile suç vasıfların değişme ihtimalini gerekçe göstererek müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Keşif için değerlendirmede bulunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONU TARTIŞMA ÇIKTI

Duruşma bitiminde tutuklu sanıklar salondan çıkarıldığı anda iki tarafın yakınları arasında tartışma yaşandı. Ölenlerin yakınları sanıklara saldırmak isteyince polis araya girdi. İki taraf güçlükle sakinleştirilerek adliyeden çıkartıldı. Dışarıda da tartışmaların devam etmesi üzerine sanık kapısından çıkarılan tutuklu sanıkların yakınları, polis araçlarıyla adliyeden uzaklaştırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Adliye önündeki tartışma

-Polisin tarafları ayırması

-Polis araçlarının gitmesi

-Adliye tabelası

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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3 - MUHTARLAR ÇOCUK TACİZLERİNİ PROTESTO ETTİ

ADANA Muhtarlar Derneği üyesi muhtarlar, son günlerde artan çocuk istismarı ve cinayetlerini protesto etti.

'Çocuklarımıza dokunma' pankartı taşıyan mahalle muhtarları, son günlerde artan çocuk tacizleri ve ölümlerini protesto etmek için Atatürk Parkı'nda toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dernek adına basın açıklamasını okuyan Barış Mahallesi Muhtarı Özkan Öktem, şiddet ve cinsel istismar olaylarının artarak devam etmesi karşısında kanunların yetersiz olduğunu söyledi. Öktem, kanunların çocuk haklarını koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Ankara'da dünya tatlısı yavrumuz Eylül, Ağrı'da boncuk gözlü kızımız Leyla, insan kılığına bürünmüş soysuzlar tarafından öldürüldü. Artık cinayet, taciz ve tecavüz olaylarının gerçekleşmesi bir kenara teşebbüsüne dahi müsaade edilmemeli, buna dönük en ağır cezalar Türkiye'nin gündemine girmelidir. Buradan 81 milyonu TBMM'de temsil eden milletvekillerine sesleniyoruz. Cinsel istismara alt sınırdan ceza ve iyi, hal uygulamasına son verin. Bizler artık insanlıktan çıkmış bu mahlukların hak ettikleri şekilde cezalandırıldığı, darağacında sallandırıldığını görmek istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Açıklamaya katılan muhtarlar

- Küçük kızdan detaylar

- Muhtarın açıklaması

- Detay

Haber:Malik GÖDELİNER-Kamera: Nuri PİR/ADANA,()

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4- ANTALYA'DA KAVURUCU SICAKLAR BAŞLADI

ANTALYA'da sıcak hava, düşük nemin de etkisiyle kavurucu etkiye neden oldu. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte serinlik arayan tatilciler, deniz ve su parklarını tercih etti.

Turizmin başkenti Antalya'da sıcak hava kendini hissettirdi. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü önünde yer alan dijital tabeladaki termometre 42 dereceyi gösterdi. Nem oranının yüzde 14 ölçüldüğü kentte, kavurucu sıcaklık etkili oldu. Nem oranının düşük olmasından dolayı sıcak hava kavurucu etki yarattı.

Serinlik arayanlar ise denizi ve su parklarını tercih etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı, denize girenlerle dolup taştı. Su parkları sabahın erken saatlerinden itibaren turistleri ağırladı. Havuz içinde oturup serinlemeyi tercih eden turistler, yüksek koruma faktörlü güneş kremlerini sürerek güneşlendi. Anneler çocuklarına tişört giydirerek güneşten korumaya çalıştı. Kent merkezinde ise cadde ve sokaklar boşaldı.

Görüntü Dökümü

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Konyaaltı sahili genel görüntü

Denizde yüzenlerden görüntü

Meteoroloji bilgi panosundan görüntü

Sahilden görüntü

Yüzenlerden görüntü

Sahilde oturanlardan görüntü

Palmiye yaprağından güneş görüntüsü

Su parkında kaydıraktan kayanlardan görüntü

Botla kayanlardan görüntü

Çocuk havuzunun görüntüsü

Detaylar



Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

441 MB