DHA YURT BÜLTENİ-7

4 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

ŞANLIURFA'da, Ali Rıza Selver (42) tartıştığı eşi 4 çocuk annesi Zemzem Selver'i (37), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Selver ile eşi Zemzem arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyürken, Ali Rıza Selver, mutfaktan aldığı bıçakla 4 çocuk annesi eşini, 5 yerinden bıçakladı. Ali Rıza Selver kaçarken, kanlar içerisinde yerde kalan Zemzem Selver ise çocuklarının ve gürültüyü duyan komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Zemzem Selver, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayın ardından kaçan Ali Rıza Selver polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Morgdan çıkan cenaze aracı

- Acil servise gelen ambulans

- Acil önünde bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 69MB

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2)ÇAYDANLIKTAKİ KAYNAR SUYU ELTİSİNİN ÜZERİNE DÖKTÜ, KAYNANASINI YARALADI

DÜZCE'de, Zevcan K. tartıştığı eltisinin üzerine çaydanlıktaki kaynar suyu dökerken, araya giren kaynanasına ise çaydanlıkla vurdu. Vücudunda yanıklar oluşan Ayşe K. ile çaydanlıkla başına vurulması sonucu yaralanan kaynanası Ayşe K. tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde, Düzce Dedeler Köyü'nde meydana geldi. Zevcan K. ile eltisi Ayşe K. arasında kahvaltı sırasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Zevcan K. çaydanlığın içerisindeki kaynar suyu eltisi Ayşe K.'nın üzerine döktü. Zevcan K. araya giren kaynanası Ayşe K.'nın ise başına çaydanlıkla vurdu. Sesleri duyan komşuları eve gelirken, 112 Acil ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vücudunda yanıklar oluşan Ayşe K. ile çaydanlıkla vurulması sonucu yaralanan kaynanası Ayşe K.'ya ilk müdahalede bulundu. Ayşe K. ve kaynanası Ayşe K. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zevcan K. olayın ardından kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yaralının ambulansa konulması

Olay yerinden görüntüler

Evden ve polis ekiplerinden görüntü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (

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3)NURDAĞI'NDA 230 DÖNÜM ANIZ YANDI

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, dört ayrı tarlada çıkan ve kısa sürede etkili olan yangınlarda, 230 dönüm anız yandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Nurdağı ilçe merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Sakçagözü Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bilinmeyen nedenle dört ayrı tarlada çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri, orman işletme arasözleri, iş makineleri ile çevre sakinlerinin traktörleriyle müdahalesiyle kontrol altına alındı. Jandarma anızı yakanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangın alanı

- Dumanların yükselmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

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4)BARTIN IRMAĞINA GİREN YUNUS DENİZLE BULUŞTURULDU

BARTIN Irmağı'na giren yunus, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından 4 saat süren çalışmanın ardından tekrar denizle buluşturuldu.

Sabah saatlerinde Hendekyanı Caddesi Kanlıırmak mevkiinde yürüyüş yolu çalışması yapan belediye ekipleri, balık sürüsünün peşine düşerken Bartın Irmağı'na giren yunusu gördü. İşçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. İlk olarak AFAD ekipleri botları ırmağa indirerek, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yunusu kovalama çalışması yaptı. Bunda başarılı olunmayınca Sahil Güvenlik dalgıç timi bota binerek, küreklerle ses yaptı. Yaklaşık 4 saat süren çabaların ardından kürek sesleriyle kovalanan yunus denize ulaştırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Irmaktaki yunusun görüntüsü

-Ekiplerden görüntü

-Dalgıç timinden görüntü

-Yunusun ses çıkartılarak kovalanması

-Yunusu gören işçi ile röp.

Süre: 3.18 Boyut: 365 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()



