DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

BİTLİS kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in (26) acı haberi Adıyaman'daki yakınlarını yasa boğdu.

Hanım ve Mehmet Canördek çiftinin 2'si kız 6 çocuğundan 3'üncüsü olan ve 1 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Cevdet Canördek, Bitlis'in Aşağıyolak köyü kırsalında yapılan operasyonda teröristlerin saldırısında şehit oldu. 2 askerin de yaralandığı saldırıda şehit olan uzman çavuş Canördek'in acı haberi, öğleden sonra askeri yetkililer tarafından Kayaönü Mahallesi'ndeki ailesine iletildi. Aldığı acı haberle annesi ve yakınlarının sinir krizi geçirdiği şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları da acı haberi duyunca Canördek ailesinin evine gelerek taziyelerini iletmeye başladı. Şehadeti ile yakınlarını yasa boğan Uzman Çavuş Cevdet Canördek, yarın düzenlenenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Şahidin baba evi

- Bayrakların asılı olması

- Jandarma ve sağlık görevlileri

- Yakınlarının rahatsızlanması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

======================================================

2)OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KONYA'da otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 70'inci kilometresinde Kızören Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre emekli polis memuru Yılmaz Adsız (58) idaresindeki 35 NAM 82 plakalı otomobil, kavşakta Bahadır Güloğlu (38) yönetimindeki 38 KB 665 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücüler Bahadır Güloğlu, Yılmaz Adsız ve eşi Güler Adsız (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yılmaz Adsız, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası mahallesi sakinleri aynı yerde sürekli kaza olması nedeniyle, bir süreliğine yolu ulaşıma kapattı. Kalabalık, sürekli kaza olduğu gerekçesiyle kavşağa sinyalizasyon sistemi yapılmasını istedi. Kalabalık, güvenlik güçlerinin ikna etmesi sonucu yoldan çekilerek, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kaza yerinden detay

- Mahalle sakınlerinin yolu kapatması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

=====================================

3)TIR OTOMOBİLE ÇARPTI: 6 YARALI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde konteyner yüklü TIR'ın önünde ilerlemekte olan otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı. Kaza saat 15.30 sıralarında, D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Aydın Akbaş idaresindeki 34 GPJ 76 plakalı konteyner yüklü TIR, önünde ilerlemekte olan Mehmet Besmiş idaresindeki 63 KZ 484 plakalı otomobile arkadan çarptı. TIR ile otomobil çarpışmanın etkisiyle bariyerlere girdi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Besmiş, Suzan Besmiş (48), Rahime Besmiş (47), Dilan Besmiş (9), Ramazan Besmiş (7) ile TIR sürücüsü Aydın Akbaş yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, trafik yan yol üzerinden sağlandı. D-100 Karayolu İstanbul istikametinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kaza yapan araçların görüntüsü

- Otomobilin çekilmesi

- Yolda biriken trafikten görüntü

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),()

==================================================

4)MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI, 2 GENÇ YARALANDI

DÜZCE'de, yola çıkan otomobile motosikletin çarpması sonucu 2 genç yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde, Mergiç Mahallesi'nde meydana geldi. Metehan Ünlü (16) idaresindeki plakasız motosiklet, yola çıkmaya çalışan Hanife Aslan idaresindeki 81 BJ 439 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, Metehan Ünlü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yola savrulan Muhammet Öztürk (17) ise 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobile çarpan motosikletten yola fırlayan Muhammet Öztürk'e yerden kalkan arkadaşının yardıma gittiği görüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

112 acil ekibinin müdahalesi

Olay yerinden görüntü

Güvenlik kamerası görüntüleri ve detaylar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () -



